Китайская городская легенда о последнем автобусе рейса 375

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 20:06

Причина: Стилистика автора сохранена

Marion Phauna Просмотров: 28 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:56 by

Эта городская китайская легенда носит разные названия – "Последний рейс автобуса 375", "Полуночный автобус 375" или "Автобус до парка Сяншань". Основана она, как говорят, на совершенно реальной истории. Случилось это 14 ноября 1995 года в Пекине. Все началось с того, что в полночь на автобусной остановке сидели два человека – пожилая женщина и молодой парень. В ожидании автобуса они познакомились и негромко беседовали. Пожилой женщине очень понравился тихий и вежливый юноша.Когда подъехал последний автобус рейса 375, они вдвоём сели в него. Старая женщина устроилась на переднем сидении, а парень занял место посередине салона. Кроме них в автобусе никого не было, кроме самого водителя и кондуктора с билетами. Через некоторое время водитель автобуса увидел на обочине двух людей, которые размахивали руками. Водитель остановился, решив, что людям нужна помощь и тогда в салон автобуса вошли двое мужчин, держа под руки третьего. Третий пассажир выглядел больным или раненым, его голова свисала на грудь. Поездка продолжилась в таком же тихом и неспешном темпе, но вдруг пожилая женщина громко заявила, что молодой парень на остановке украл ее бумажник. Скромный юноша покраснел и очень обиделся, а потом сказал, что ничего не крал. Однако женщина настаивала все громче и уже почти перешла к оскорблениям. Тогда водитель автобуса остановился и попросил выйти из него пререкающуюся парочку, чтобы они решали свои проблемы на улице. Стоило обоим оказаться на обочине, а транспорту уехать, как пожилая женщина сразу же прекратила ругать парня и вновь стала доброй. А когда парень подивился такому контрасту, старуха заявила ему, что она только что спасла ему жизнь. На вопрос, в чем заключалась опасность, старуха заявила, что двое из вошедших мужчин были на самом деле не живыми людьми, а нечистью, и она видела, что они даже не ходили по земле, а "плавали" невысоко над ней. Третий мужчина, которого они держали под руки, был человеком и, вероятно, стал их жертвой, на которую они ранее напали и убили. Старуха затеяла ссору из-за вымышленной кражи кошелька, чтобы не навлечь на себя гнев этих существ. Это ей показалось единственным способом спастись и она никак не могла предупредить водителя автобуса и кондуктора. После этого старуха и парень пошли в полицейский участок, где заявили, что водителю автобуса и женщине-кондуктору с последнего автобуса рейса 375 угрожает большая опасность из-за призраков. Но им никто не поверил. Но уже на следующий день полиция опубликовала объявление, которое гласило, что последний автобус рейса 375 бесследно исчез со своего маршрута вчерашней ночью. Пропали и его водитель, и кондуктор. Полиция также вспомнила про пожилую женщину и молодого парня, приходивших к ним ночью. Тогда их чуть не объявили сумасшедшими из-за их предупреждения! Обоих нашли и допросили. И они снова рассказали о том, что видели. А спустя еще два дня полиция нашла пропавший автобус в водоеме за 100 км от конечного пункта его назначения - парка Сяншань. Внутри автобуса обнаружили три человеческих тела в сильной стадии разложения.Вокруг этого дела тут же возникло множество тайн и вопросов без ответа. Во-первых, автобусу бы просто не хватило бензина, чтобы проехать еще 100 км от парка Сяншань. Во-вторых, бензобак автобуса оказался заполнен человеческой кровью вместо бензина. А в-третьих, тела находились в такой сильной стадии разложения, какой невозможно достичь всего за 48 часов с момента смерти. Это было бы невероятно даже в летнюю жару, не то что в ноябре. Согласно проведённому вскрытию, на тела погибших не оказывали влияние никакие посторонние катализаторы, то есть разложение было естественным. И, как итог, полиция просмотрела все записи с камер видеонаблюдения, установленные на всех въездах к водоему, но нигде не обнаружила въезжающего автобуса.Автор неизвестен.

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