Автобус

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:17

Причина: Авторская стилистика сохранена

Лёша Пестряков Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:17 by

Свою профессию водителя, я обрел еще в молодости. С ранних лет, мой отец сажал меня за руль стареньких жигулей, на которых я, собственно, и приобрел свой первый опыт вождения автомобиля.С возрастом этот интерес укрепился после поступления на автомобильный факультет. Шли годы. Тридцать лет назад, я получил категорию позволяющею управлять автобусом. Этот транспорт закрепился за мной на всю жизнь. И сейчас по прошествии тридцати лет, я до сих пор катаюсь на этом транспорте.Сейчас, я живу в небольшом городке центральной России. Всё так же работаю водителем рейсового автобуса. История не сказать, что бы очень страшная больше носит мистический характер.Возвращаясь в гараж поздним темным осенним вечером в дождь, я высадил последних пассажиров на остановке. Подъехав к конечной, я решил остановиться на ней, что бы осмотреть автобус. Дело в том, что за водительским креслом расположены еще два сидячих места, и в зеркало их не видно. Так вот, остановившись, я повернул голову в сторону салона и окрикнул, остался ли кто еще в салоне. После секундной паузы, я услышал голос: "Hу остался и что?". Встав с водительского места, чтобы осмотреть салон, никого не обнаружил на том месте, откуда слышал голос.Сославшись на то, что мне показалось, вернулся на свое место и машинально открыл среднюю дверь, в этот момент, я услышал чёткие шаги по направлению к выходy из салона автобуса. Меня охватил ступор, я не понимал, что происходит и только краем бокового зрения в зеркале, которое крепится в салоне автобуса, увидел, как из него выходит мужчина. Поспешно закрыв двери, вдавил газ в пол и домчался до конечной стоянки.На следующее утро, я рассказал своим коллегам про этот вечерний случай. Один из старых работников нашего автотранспортного предприятия рассказал, что несколько лет тому назад у, уже бывшего, сотрудника на этой самой остановке умер пассажир от сердечного приступа именно на этом месте, и он не раз был свидетелем того, что со мной произошло прошлым вечером.С той поры на этом злополучном автобусе никто больше в рейс не выезжал, он так и стоит на приколе в гараже. Только вот сторож этого самого гаража часто слышит шаги, стоны, доносящиеся из этого автобуса и стуки в дверь.

Ключевые слова: Автобус призрак шаги водитель авторская история

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