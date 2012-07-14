Призраки в "Бамбуковом саду"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:50

Sagoto Просмотров: 19 Комментарии: 1 0 Сегодня, 09:49 by

В Китае, в г. Чанчун, где я нахожусь в данный момент, есть жилой массив, носящий поэтичное название «Бамбуковый сад» (新竹花园，长春). Основанный в 2013 г., этот комплекс претендовал на звание элитного.Однако первые же несколько семей, заселившиеся туда, вскоре съехали.Причина: странные, необъяснимые и пугающие события, постоянно происходившие с ними.Например, вечером хозяева ложились в свои постели, а утром обнаруживали себя спящими на полу или же вообще где-то за пределами дома. Другие утверждали, что нечто посреди ночи весьма болезненно сбрасывало их с кровати. Кроме того, по ночам сами собой включались телевизоры, открывались двери, кто-то слышал голоса – женский плач или пение.Справедливости ради, надо сказать, что есть люди, которые утверждают, что жили там, но ничего «такого» не встречали. (Правда непонятно тогда, почему они оттуда все же съехали).Очень быстро дома эти покрылись дурной славой, но и цены на жилье упали, поэтому желающих купить там квартиру среди атеистов, материалистов и просто людей со скромными доходами нашлось немало.Одна такая семья из трех человек поселилась на первом этаже. И все бы хорошо, но каждую ночь соседи слышали в их квартире громкий смех. Со временем это стало раздражать, и люди стали жаловаться главе семейства, на что он изумленно ответил, что ночью они спят и никакого смеха не слышали.Однажды ночью, когда этот жуткий смех раздался снова, соседи тут же стали стучать к ним в квартиру. Бледные, как смерть, хозяева открыли, разумеется, никто из них при этом не смеялся, но гогот все еще можно было услышать откуда-то из глубины квартиры.Все пошли на звук и обнаружили в кухне (по разным данным на стене или на полу) жуткую кривую смеющуюся рожу. После этого случая съехали очень многие.Такие вот ходят слухи. Даже если отойти от сплетен и покопаться в истории этого места, все равно обнаруживается масса интересного.Во-первых, когда-то давно прямо на этом месте было кладбище, на котором похоронили немало жриц любви (вероятно, из ближайшего квартала красных фонарей). При этом могилы многих из них были впоследствии осквернены и разграблены нечистоплотными любителями легкой наживы.Затем, в китайско-японскую войну, город был захвачен японцами, сами понимаете, что в этот период наверняка делались массовые захоронения безымянных тел.Далее вспыхнула гражданская война, и в 1948 г. город оказался в осаде. Выход из него был только один. Это была застава, которая располагалась - угадайте, где?Правильно, на месте будущего «Бамбукового сада». И заставу эту пройти удавалось не всем. Очень многие были расстреляны при попытке сбежать из города. Естественно, убитых наспех закапывали здесь же.Так что нет ничего удивительного в том, что когда начали строительство района, выкопали огромное количество костей (и продолжают выкапывать до сих пор по всей округе).А когда стали вбивать сваи – они категорически не желали входить в землю (что является верным признаком потустороннего присутствия). Дошло до того, что сваебойная машина завалилась на бок и раздавила рабочего!После этого, чтобы отогнать злых духов, в месте строительства взорвали огромное количество петард и хлопушек. Возможно, проводились и другие ритуалы очищения, в результате чего строительство все-таки удалось завершить.Что, впрочем, как мы знаем, не принесло компании-застройщику особых выгод. Так как на сегодняшний день район этот полностью заброшен. Люди предпочитают покупать жилье за чертой города, у черта на куличках, но не там, в хорошем месте, недалеко от центра, по цене на 40% ниже обычной цены для этой части города. Я видела в интернете, как люди говорили, что не взяли бы там квартиру и даром.Впрочем, в том же интернете, периодически можно встретить группы любителей экстрима, которые устраивают приключенческие ночные рейды в этот район, а потом выкладывают в сети свои впечатления и фотографии. Но я не знаю, насколько можно им верить, так что эту информацию выкладывать не стала, к тому же она сделает пост бесконечным.Сама я не решаюсь туда пойти, потому что материалистом не являюсь, ибо встречала в своей жизни всякое. И в дурную ауру этого места охотно верю. К тому же все мои знакомые китайцы (абсолютно не верящие в призраков, махровые атеисты), которым я в шутку предлагала «прогуляться в Бамбуковом саду», отвечали только одно: «С ума сошла?! Даже не думай!»

Ключевые слова: Городские легенды призраки привидения кладбище захоронения авторская история

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