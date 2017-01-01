Intermundus. Часть 1. Глава 2. Тихая гавань

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 122 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:31 by

На широкой поляне прямо посреди довольно густого леса стоит уютная деревянная хижина. Много лет стены этой, на первый взгляд, хрупкой постройки, выдерживали любые ненастья. Ни нападения хищников, ни бури, то и дело проносящиеся над раскинувшимся на много километров лесом, не могли нарушить их целостность. Крепок сруб, да не менее крепки руки, его сколотившие.В хижине жила довольно большая семья. Муж с женой, дочь старшая, да младший сынишка. Целыми днями дети резвились на улице, лишь вечером, когда солнце приближалось к горизонту, и могучие деревья окутывал полумрак, они возвращались в дом, дабы поужинать, заодно и послушать разные интересные истории от отца.А знал их Андрей немало. Притом, что сам нередко не мог понять, откуда они берутся в его голове. Иногда получался настолько яркий калейдоскоп, что вычленить что-то определенное было довольно сложно. Иногда он видел себя, разодетого в обшитую золотом шелковую мантию, под которой красовалась серебряная кольчуга, а в руках он держал огромный молот, который, несмотря на свои размеры, казался не тяжелее обычной пушинки. Не имея представления, что это может значить, такие моменты он старался пропускать.Именно Андрей, собственными руками, построил хижину, вложив в нее все свои силы. И вскоре он встретил свою любовь.Алины была крайне хороша собой – длинные темные волосы, голубые глаза, правильные черты лица. Мужа она слушалась безропотно, благо он никогда не позволял себе каких-либо проявлений жестокости или слишком уж сильной строгости. Хозяйственная, трудолюбивая, иногда вспыльчивая. Частенько эта самая вспыльчивость приводила к тому, что Андрею то и дело приходилось вытаскивать жену из разного рода неприятностей. Но он души в ней не чаял, и любая выходка в конце концов расценивалась как шутка.Еще Алина очень любила читать, и Андрею частенько приходилось выбираться в город, дабы достать пару книг. И иногда, вечером, когда в камине вовсю трещал огонь, а дети готовились ко сну, Алина садилась напротив огня, углубившись в чтение. В эти моменты ее муж просто сидел рядом, не сводя с нее глаз, и во взгляде его читалась вся безграничная любовь.Марина и Андрей-младший, или же, как его иногда называет мать, Кот, жуткие непоседы, хотя непослушными их назвать нельзя. Марина характером больше удалась в мать, Кот же вобрал в себя черты обоих, при этом добавив немало своего. При этом он приносил семье немало проблем – то вдруг из дома убежит, и приходится вытаскивать его из болота; то ни с того, ни с сего обидится и по несколько дней ни с кем не разговаривает. Андрей и Алина списывали это на переходный возраст и старались изо всех сил уберечь не особо-то и послушного сыночка.Был у Алины и брат, который, однако, предпочел жить в городе, где развернул торговлю самогоном собственного приготовления. И, надо сказать, все шло прекрасно – даже сам управитель не раз гостил у него. Звали брата Денис – веселый, жизнерадостный и человеколюбивый парень, хоть и знатный раздолбай, который всегда старался видеть в людях только хорошее, даже если они этого и не заслуживают. Иногда он захаживал в гости, неизменно принося с собой несколько бутылок мутной жидкости, которая, правда, так и хранилась в подвале хижины, ведь ни Алина, ни Андрей не были пьющими. Однако обидеть брата отказом девушка не могла.Тот день начался, как обычно. Лишь только солнце показало первые лучи из-за горизонта, Алина уже была на ногах. Повесив над очагом котелок, она налила туда воды, после чего покрошила лук, несколько помидор, щепотку соли и кинула мелко нарубленного мяса. Юшка будет готовится не менее получаса, поэтому девушка решила немного прогуляться и подышать свежим рассветным воздухом.Прохладное дыхание ветра ласково взъерошило Алине волосы, когда она вышла за порог хижины. Вдохнув поглубже и блеснув улыбкой, она направилась к протекающей неподалеку речке, чье тихое, спокойно течение всегда завораживало и вызывало ощущение отдыха, покоя.Деревья расступились, и девушка очутилась на берегу. Она хотела просто постоять, наслаждаясь живительной прохладой и умиротворяющим плеском воды. Да вот только на этот раз один звук отчетливо выбился из окружающей действительности.Это был плач, плач ребенка.Алина поначалу не поверила своим ушам, но плач повторился. Придя в себя, девушка бросилась на звук, руками разгребая заросли камыша. И тут перед ее глазами открылось удивительное и одновременно пугающее зрелище.На влажной земле, пропитанной неведомо чьей кровью, лежал завернутый в одеяльце младенец. Он заливался плачем, подергивая всеми конечностями, но Алина могла поклясться, что было в этом плаче что-то большее, чем просто обычное нытье ребенка.- Откуда же ты взялся, малыш? – прошептала она. – Где твои родители?Она бережно подняла ребенка на руки. Тот внезапно умолк, не сводя глаз с лица Алины. Его собственное будто бы просветлело, и на губах внезапно появилось подобие улыбки.- Что же с тобой делать? – в этот самый момент ручки ребенка обвились вокруг шеи Алины, и он прижался к ней, вновь начав плакать.- И почему у меня такое чувство, что ты играешь на моих материнских чувствах? – Алина улыбнулась. Теперь она уж точно знала, что не бросит ребенка.Девушка и не подозревала, что за ней наблюдают. В десятке метров, скрываясь за стволом дерева, стояла молодая женщина, вряд ли старше самой Алины. На ее лице отчетливо виднелось чувство облегчения.- Твое время еще придет, Джей, - молвила она. – Не сомневайся в этом. Да и не только твое.***Теперь в семье было пополнение. Андрей хорошо принял еще одного ребенка и относился к нему, как к родному. Его не покидало ощущение, что они с этим мальчиком связаны, причем неразрывными узами. И куда бы мужчина не направлялся, он всегда старался брать Джея с собой.Имя пришло спонтанно, будто само по себе возникло в головах новоиспеченных приемных родителей. И они не стали ничего менять, даже несмотря на то, что имя это довольно сильно выделялось среди их.Беспокоило семью одно – Джей рос слишком быстро для обычного человека. Уже через месяц он выглядел на год, еще через один – и он начал самостоятельно передвигаться. И в один момент, когда Алина взяла его на руки, он произнес свое первое слово: «Мама». И в тот самый момент семейные узы были скреплены окончательно.А однажды произошло нечто совсем уж необъяснимое. Во время охоты Андрей был довольно сильно ранен диким кабаном – клыки взбешенного зверя вспороли ему руку, и, хотя мужчине удалось убить животное, крови он потерял немало. И когда слабость уже начала одолевать его, Джей, который все это время прятался в кустах, подбежал к нему и схватил за руки. Андрей посмотрел прямо в глаза приемному сыну, и не мог не заметить, как они вспыхнули ярко-синим цветом. И… рана начала затягиваться. Уже через каких-то полминуты не осталось даже шрама, а мальчик просто стоял напротив и улыбался.- Кто же ты такой? – произнес тогда Андрей, но ответа, естественно, не получил.

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