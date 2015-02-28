Нечистый

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:43

Каролина Картер Просмотров: 199 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 18:43 by

Этой зимой поехали мы с мужем к его родителям на недельку погостить в деревню. Семья у мужа самая обычная: папа пьёт, а мам его за это гоняет, ругает и лупит тем, что под руку попало. Муж с отцом первым делом забрались в гараж чинить старенькую семёрку, в которой вечно что-то ломалось. Свекровь решила, что делать дома нам нечего, и предложила нанести визит подруге, тёте Свете, которая живёт на другом конце улицы и которая как раз сегодня звала на чай. Почему бы и нет? Всё равно в этом своём гараже мужчины могут пропадать часами, а нам скучно.Со свекровью у меня отношения хорошие, и мы часто ходили вместе к её подругам в гости, вот и теперь пошли. Время за чаем и вкусным пирогом летит совершенно незаметно, так быстро, что за окном уже стало стремительно темнеть, и мы собрались домой. Пока мы пили чай и вели разговоры "за жизнь", снега намело по самые колени, я взяла свекровь под руку, чтобы в случае падения подхватить её или самой не упасть, и мы медленно пошли в сторону дома.По пути нам встретился сосед, он шел не по дороге, а по обочине, где снега было больше всего. Заурядный такой дядька, невысокого роста, толстенький, с круглым как луна лицом. Этот сосед ещё осенью уехал жить в город к детям, а теперь, видимо, тоже приехал в гости, а то и вовсе вернулся. Завидев свекровь, он широко улыбнулся: "Здравствуй, Танюша! Давно не виделись!" - радостно выдал он, раскидывая руки в стороны. Тётя Таня тоже очень обрадовалась и приветствовала соседа. Мы остановились возле фонаря, и они продолжили разговор, свекровь рассказал, что мы были у Машки и теперь идём домой. Сосед, продолжая лучезарно улыбаться, сделал небольшой шажок в нашу сторону из сугроба на дорогу и так укоризненно говорит: "А чего это ты, Таня, в гости не зовёшь, нехорошо так, сколько уже времени прошло, небось, многое произошло у вас".Я всё это время в разговор их не влезала и смотрела по сторонам. Пока они болтали, уже совсем стемнело, и мне стало тревожно. Машинально я опустила глаза в ноги, увиденное повергло меня в настоящий шок. Одна нога, которую сосед выставил из снега на дорогу, была совсем не нога, это было натуральное копыто, самое настоящее, даже короткая шерсть выглядывала из-под штанины. Я быстро промямлила что-то про то, что мы замёрзли и уже очень темно, пора домой и, не давая свекрови пригласить соседа в дом, резко развернулась и буквально потащила её под руку к дому.Свекровь сначала ничего не поняла, она воззрилась на меня очень удивлённо, а потом за нашей спиной раздался голос, противный и совсем непохожий на тот, что мы слышали буквально минуту назад: "Вот девка! Заметила, да?!" - оно рассмеялось, а мы с свекровью ускорили шаг, крепко сцепив руки. "Только не беги и не оборачивайся" - шепнула она мне.Как только мы переступили порог, сразу заперли дверь на все замки и задвинули шторы, мужьям ничего не говорили. На следующее утро в деревню приехала полиция: кто-то зверски убил и буквально разорвал на части местного мужчину, раньше они с этим соседом часто вместе выпивали, и в этот раз он, похоже, пригласил выпить старого друга.P.S. Большое спасибо всем, кто комментирует и читает мои рассказы, мне невероятно приятно знать, что вам пришлось по душе моё творчество, стараюсь для вас.

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