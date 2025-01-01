Обзор страшных видео, который стоил мне спокойствия

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:43

Причина: Стилистика автора сохранена

CMERTNIK Просмотров: 69 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 07:43 by

Я блогер. Веду небольшой канал, где делаю обзоры на страшные видео: нарезки из даркнета, VHS-записи, мистические ролики с YouTube и TikTok. Большинство — постановка, максимум — криповая эстетика. Но месяц назад мне прислали видео, которое всё изменило.Файл назывался «quiet_sleep.mp4». Без описания, без автора. Просто видеописьмо через форму на сайте. Сначала я хотел проигнорировать — формат странный, длительность 16:06.Но любопытство взяло верх.Открыл. На экране — тускло освещённая комната, снятая с угла, как будто камера стоит на полке или шкафу. Света почти нет. На полу — тонкий матрас, на нём никто не лежит. В углу комнаты стоит человек.Он стоит лицом к стене, не двигается. Я подумал, что это арт-проект или попытка сделать что-то «в духе Блэр».Первая минута — ничего. Пятая — камера чуть дрожит. На 10-й минуте лампочка начинает мигать. На 12-й — человек слегка поворачивает голову, но лица не видно.На 13:06 он медленно оборачивается — и видно, что у него вместо лица чёрная пустота. Ни глаз, ни рта, ни носа. Просто тень в форме головы.Он приближается к камере. На 15:54 он почти у экрана. И вдруг — камера гаснет. Финальный кадр: серый шум, как в старых телевизорах.Я выложил обзор с таймкодами. Ничего особенного, просто очередной странный ролик. Но через сутки началось странное.Сначала — комментарии. Люди писали:«Ты видел, что он ближе становится, когда перематываешь назад?»«На 11:42 видно твою комнату на отражении в окне»«После просмотра у меня в комнате стала мигать лампа»Потом один подписчик прислал скриншот — на паузе он заметил за моей спиной в отражении тот самый силуэт. Я не поверил. Перепроверил оригинал — там действительно, в отражении на мониторе, за моей спиной мелькнул силуэт. На миллисекунду.Я удалил обзор. Но уже было поздно.Камера на ноутбуке стала включаться ночью. Лампа в комнате гасла на несколько секунд. Я не мог спать — у меня было ощущение, что кто-то стоит в углу комнаты, как в том видео.Я стер файл. Форматировал диск. Но вчера он снова появился.«quiet_sleep.mp4» — тот же размер, та же длина. Но когда я открыл его сегодня……камера снимала уже не ту комнату. Она снимала мою.И он уже не стоит в углу. Он сидит за моим столом.

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