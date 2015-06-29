VID_20200630_18352, VID_20200630_18382, VID_20200630_185714

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

И. Ток. Просмотров: 112 Комментарии: 2 -1 Вчера, 21:37 by

VID_20200630-183525 - файл снятый на камеру неизвестного велосипедиста.Оператор едет по полузаброшенной дачной улице возле леса. Дорога заросла травой. Форма улицы изогнутая. На изгибе стоит гараж.Велосипедист едет не быстро, снимает дорогу и дачи.Возле гаража он останавливается и снимает жуткое пугало. У него фарфоровая голова бородатого моряка, старая серая куртка. И короткие штаны.Вдруг камера резко оборачивается, в кадре появляется странный размытый объект и видео обрывается.На ютубе можно найти только обрезанную версию, где нет резкого поворота камеры.VID_20200630_183828 - на этом видео велосипедист едет в обратную сторону, он явно старается от чего то уехать. Запись сопровождается глубокими вздохами. Камера иногда поворачивается назад.В конце видео камера падает в относительно высокую траву, лежит там несколько секунд и видео также обрывается.VID_20200630_185714 - последняя запись сильно отличается от предыдущих: разрешение горизонтальное а не вертикальное, видео темнее остальных, в видео нет звука, кто включил камеру? Неизвестно.Видео короткое. На нём человек в чёрной кофте с капюшоном и серых штанах бьёт что-то/кого-то металлическим шестом. В конце он бьёт этим шестом о камеру и запись обрывается.Удалось выяснить место съёмки и камеру. Ролики записывались в СНТ берёзка-6.Рядом с пожарным озером был найден разбитый телефон redmi note 7. Так же там была перекопана земля. Перекопав её ещё раз, полицейские ничего не обнаружили.По названию роликов можно понять что они были сняты 30 июня 2020 года, однако их выложили в сеть, позже.Также было ещё несколько роликов. Их в сети найти нельзя.Известно о сюжете только одного из них. Человек в чёрном поднимает камеру из травы и выключает её. Это видео было заблокировано за нарушение принципов сообщества.

Ключевые слова: Видео велосипедист кто-то авторская история

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