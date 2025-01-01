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Творческие истории

Немного удачи

Песок струился по ветру, застилал Солнце, засыпал глаза, скрипел под ногами. Голубое небо, белое Солнце и желтый песок… Из-под носка ботинка вылез черный скорпион, и Линн с отвращением отшвырнул его прочь. Позади себе под нос выругался Курт:
— Чертова пустыня… — и приложился к фляжке с водой.
Уже девять дней они шли в поисках базы древней нечеловеческой цивилизации. Девять дней никого и ничего, кроме редких перекати-поле да временами выползающих на свет божий членистоногих и рептилий – змей, ящериц. Девять дней невыносимого зноя, горячего ветра, грязного пота и тяжести поклажи. Шаг за шагом, вдох за вдохом. Следы постепенно таяли, заносимые, и так же таяли запасы воды. И их терпение.
— Если мы не найдем базу в ближайшие дни, придется поворачивать. Иначе закончится вода. — Курт хотел сплюнуть, но решил поберечь влагу.
— Судя по нашим координатам и данным карты, мы должны наткнуться на нее вот-вот, — обнадежил его Линн. — Нельзя отступать!
— А кто говорит об отступлении? Не найдем сейчас, возьмем с собой больше припасов и вернемся.
— Я все-таки надеюсь, что мы найдем базу сейчас…
— А может, и найдем. И тогда у нас будет самая непобедимая армия из всех возможных! Все, что нам нужно, это немного удачи. Я всегда был фартовым парнем!..
Они прошагали еще некоторое время, и Линн сказал:
— А что, если установка не сработает на людях? Все-таки они сильно отличались от нас.
— Кто тут призывал быть оптимистами? Я же говорю, мне по жизни везет. Так что должно сработать. В любом случае, мы все скоро узнаем.
Спустя несколько часов Линн воскликнул:
— Гляди, Курт!
Среди барханов затерялось крохотное сооружение в человеческий рост, напоминающее вход в гробницу.
— Ну-ка, ну-ка, интересно! Неужели оно?
— Наверняка! На карте здесь нет никаких больше зданий.
Они почувствовали прилив сил и спешно приблизились к двери. Попытались открыть ее. То ли заперто, то ли заело за века.
— Вот зачем нам пригодится взрывчатка!
Они заложили мину и обошли сооружение вокруг, спрятавшись за ним. Раздался грохот, и песок взметнулся вверх.
Покореженную дверь снесло с петель. Люди зашли.
Внутри было прохладно, что заставило людей испытать блаженство. Как только они зашли, сам собой включился свет.
— Вот это технологии! — восхитился Линн. — До сих пор всё работает! Наверняка и установка в действующем состоянии!
Они миновали несколько коридоров и комнат, заполненных разнообразным оборудованием, спустились по лестницам и в конце концов оказались в зале с большой приборной панелью и столом, над которым зависли какие-то конструкции.
— Ура! Похоже, это она! Точно, совсем как на тех чертежах! Курт, ты понимаешь, что это значит? Мы нашли ее!
Курт только ухмыльнулся.
Линн подбежал к панели и начал изучать её.
— Так. Вот рубильник, который включает установку. Это калибровочная шкала, задающие параметры кнопки и тумблеры… Датчики… Всё как на рисунке! А вот и управляющий шлем!
Пуля вошла ему под левую лопатку. Он упал, несколько раз дернулся и затих. Курт убрал пистолет.
— Вот сейчас и проверим, действует ли она на людей.
Он подтащил тело Линна к столу под приборами и водрузил на него. Затем нажал на шлеме клавишу, отчего тот засветился, и надел его.
— Итак, питание должно быть подключено, все рычажки и верньеры в позиции «готово к работе». Выставлять иные параметры не имеет смысла, так как всё равно неизвестно, какие из них оптимальны для людей. Поднимет ли? Немного удачи… Как и всегда… И тогда у меня будет самая непобедимая армия из всех возможных!
Древняя установка поднимала из трупов зомби, а шлем телепатически передавал команды, которым они должны были беспрекословно повиноваться.
Курт повернул рубильник. На панели ожили многочисленные разноцветные огоньки, установка загудела, и голубой свет окутал стол и лежащее на нем тело Линна.
Курт сглотнул.
Свет поменял свой оттенок на фиолетовый, затем пропал. Курт поймал себя на том, что его руки судорожно сжались в кулаки… Ну!..
Линн поднял голову.
— Сработало! — заорал Курт.
Линн тем временем слез со стола и начал приближаться к Курту.
— Стой! — крикнул Курт.
Линн и не подумал слушаться. Его пустые бессмысленные глаза смотрели прямо на убийцу. Курт сосредоточился.
— Стой на месте.
Линн шел. Видимо, мозговые волны у людей были иные, нежели у существ, создавших эту технику. А может, шлем просто поломался?.. Курт достал пистолет и выстрелил. Пуля пролетела мимо головы Линна и выбила кусочек стены. Курт выстрелил еще несколько раз. Попал Линну пару раз в грудь и в плечо. Тот словно даже не заметил этого и подобрался к Курту вплотную. Курт запоздало собрался бежать, но споткнулся и упал на шершавый пол. Линн добрался до него, обхватил за шею руками и начал душить. Тогда Курт приставил дуло под подбородок Линна и нажал на спуск.
Щелк.
Удача Курта закончилась.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:45 by mr AndyПросмотров: 255Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пустыня установка зомби авторская история

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