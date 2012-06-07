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Страшные Арты

Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер

Линн Олофсдоттер (Linn Olofsdotter) – талантливый сюрреалист из Швеции, представляемый корпорацией Microsoft в качестве одного из первоклассных художников мира.

До начала своей грандиозной творческой карьеры Линн жила в Европе и Америке, изучая графический дизайн и тонкости рекламы. В это же время она работала арт-директором рекламной студии Modernista в Бостоне, но после окончания учебы вышла замуж и переехала в Бразилию. Именно здесь была открыта студия анимированной графики художницы, где проявление яркого таланта привело к сотрудничеству с ведущими мировыми ТВ брендами: Anime Network, Fine Living и MTV.
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер

Работы художницы – это эмоциональные сюрреалистичные фэшн-иллюстрации с применением мастерских приемов техники коллажа. Именно такая многослойность в сочетании с потрясающим чувством цвета выделяет Linn Olofsdotter среди множества современных иллюстраторов. Не упуская ни одной малейшей детали, художница умело переносит на холст невероятные краски и подчеркивает необходимые текстуры фантастичных творений.

Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер

В зависимости от проекта и настроения Линн, каждая картина приобретает неповторимый характер и глубину красок. Эти сочные и эмоциональные иллюстрации притягивают взгляд каждого зрителя.

Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер

На сегодняшний день Линн Олофсдоттер живет и трудится в Портленде. После множества перепробованных направлений в дизайне, графике, оформительском творчестве и рекламном искусстве – она сумела найти себя и самореализоваться.

Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер
Эмоциональные фэшн-иллюстрации Линн Олофсдоттер

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:43
Сегодня, 00:43 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Линн Олофсдоттер художник сюрреализм живопись графика иллюстрации

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Комментарии

#1 написал: FataMorgana
Сегодня, 01:09
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (55|0)
Публикаций: 119
Комментариев: 2 816
Очень интересный стиль) Цвета яркие. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
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