Метаморфозы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:02

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 94 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:02 by

Сегодня проснулся с жуткой болью в ногах. Мне хотелось кричать, но сдержался. Ещё никогда так ничего у меня не болело. Связано это с тем, как неудачно я споткнулся прошлым днём? Скорее всего. Хотя до этого у меня были странные ощущения в ногах, будто некая сила натягивает мне мышцы до такой степени, что вот-вот разорвутся, боли от такого никакой не было, просто не особо приятно. Вот сегодня уже…Будто кто-то воткнул сотни гвоздей мне в ноги, пока я спал.Странно, ведь никаких причин не вижу, кроме того неудачного падения. Просто небольшое растяжение, только и всего. Почему человеческое тело такое слабое, как бы ты ни старался его развивать? Какое-то время ещё подожду, буду сидеть на обезболивающем, если вдруг боли станут частыми и сильными, то пойду к врачу. Только так пока, больше никак.Прошло около недели с того момента, как появились у меня боли в ногах. Они стали ещё сильнее. Особенно в районе голени. Такое ощущение, будто мои мышцы разрываются. Пришлось вызывать скорую, потом уже оказался в поликлинике. Рентген ничего не показал, зато МРТ дал чёткие результаты, что с мышцами ног что-то не так. Доктора разводят руками, в один голос утверждают одно – аномалия. Мышцы ног непонятным образом скручены, при этом в идеальные геометрические фигуры. Сама мышечная ткань достаточно сильно натянута, при сильном нажатии могут разорваться. Пришлось лечь в больницу на неопределённый срок. Есть один плюс во всём этом – отдохну от работы. Не в одноместной палате, зато с приятными людьми познакомился. Они мне не поверили, когда рассказал про свои ноги. Я бы тоже не поверил, если кто-нибудь другой рассказал это…Ситуация усугублялась с каждым днём. Боли продолжали меня беспокоить, мышцы голени непонятным образом трансформировались, меняя форму и структуру. Меня привезли в операционную, пытались хоть что-то сделать. Мышцы будто стали живыми, никак не поддавались скальпелю. Один разрез — и моментальное заживление. Так до тех пор, пока не появилась корка, которая вовсе не поддавалась скальпелю. Только тогда боли пропали.За полтора месяца ноги перестали принадлежать мне. Отяжелели, оттекли, покрылись тёмно-синеватым слоем, что шелушился от малейшего прикосновения. Едва коснёшься кончиком пальца, небольшой паутинкой появятся трещины, и субстанция, похожая на гной, потечёт небольшими струйками. Боли больше не появлялись. Я не мог пошевелить ногами, ничего не чувствовал ими. Ноги буквально парализовало. Передвигаюсь теперь с помощью инвалидной коляски. Голени пришлось бинтовать, чтобы избежать заражения. Бинты менялись три раза в день и три раза в ночь, кровь со странным гноем продолжали изливаться без остановки. Мне выделили отдельную палату, где за мной будут ухаживать медсёстры 24 часа и 7 дней в неделю. Я чувствую себя лабораторной крысой, чуть ли не каждую неделю у меня берут анализы, проверяют, не распространяется непонятная зараза дальше. Пока точных прогнозов нет, но что точно радует, так это то, что аномалия сфокусирована в районе голеней, и дальше вверх не будет. Что-то мне подсказывает, что эта хрень может всё-таки распространиться по моему телу, от голеней к бёдрам, потом к паху, оттуда к животу, груди и до самого главного – до мозга. Я чувствую, как что-то двигается там, под кожей, прямо внутри плоти, будто нечто живое. Оно знает, что я подозреваю об его существовании, но пытается скрыться от глаз докторов. Оно не хочет, чтобы кто-то ещё знал, кроме меня. Оно хочет… Хочет именно меня…Порой стоит доверять своему шестому чувству. Мои опасения подтвердились, зараза перешла на бёдра. Такое ощущение было, как если множество крючков вцепились в плоть и тянули что-то шершавое, тяжёлое, отчего некая сила давила мои ноги изнутри, прямо до костей, всё двигаясь, царапая своей шершавой чешуёй кожу и мясо. При этом я мог чувствовать, как мои кости перемалывались в труху и растворялись внутри ноги. Что бы там ни было, это нечто, живое или неживое, питалось мной. Мои ноги стали ватными, я их вообще не чувствовал. Только в районе бёдер небольшая чувствительность сохранилась, от каждого прикосновения становилось неприятно. Доктора не понимают, что со мной. Они смотрели на меня, как на инфицированного. Может, так и есть…Это какая-то инфекция, что порождает новую форму жизни внутри меня. Очередной этап эволюции, скачок в пирамиде животного мира. Я не могу адекватно думать. Моё сознание сломалось от столь жуткой боли.Я теперь не я.То есть я – это я. Но уже немного другой.Боже, что со мной…Около четырёх месяцев, чтобы превратить мою жизнь в кошмар. Где-то читал, что цифра «4» в Японии считается проклятой. Предвкушаю, что дальше будет только хуже. Зараза на моих ногах добралась уже до паха. Мои задние конечности совсем отсохли, вся кровь вместе с гноем вытекла, оставив лишь тленную плоть и кожу. Сама плоть приняла желеобразную массу, сквозь тонкий прослой кожи видно, как эта субстанция колебалась. Зато боль не мучает, на замену пришла тяжесть. Если не думать об этом, то не беспокоит, и можно спать спокойно. Одной короткой мысли о том, что твои ноги стали как два мешка картошки, так сразу появляется дискомфорт.Кстати, забыл сказать, что сейчас нахожусь в одном интересном учреждении. Из больницы меня аккуратно перевезли в какой-то исследовательский центр. Название уже не упомню, но достаточно известная медицинская организация. По крайней мере, в нашей области. Именно здесь занимаются различными патологиями, отличающимися от тех, что пишут в энциклопедиях по медицине. На ум приходят различные тайные лаборатории, где выводят жутких мутантов, да? Я тоже так подумал. Оказалось, что мышление у меня стереотипное. Обычная организация, где изучают различные аномалии тела. Я один из немногих, кто смог попасть сюда. Хоть и не по своей воле. Радует, что еда здесь вкусная. И койки более мягкие.Всё равно скучаю по своей прежней жизни. Сейчас чувствую себя лабораторным кроликом. Как-то неприятно такое ощущать. Смерть уже вышла за мной. Мне кажется, что проживаю последние деньки своей бренной жизни.Я хочу умереть. Закрыть глаза и больше не проснуться. Я ничего не чувствую. Зараза медленно, но верно распространяется по моему телу. Недавно мне провели операцию по ампутации нижней части тела, тем самым не давая мутации дальше пройти. Так посчитали врачи, но план провалился. И вот лежу я, одинокая половинка. Не живой, не мёртвый. Живот мой частично захвачен неведомой хернёй. Как бы не старались доктора, выяснить, что это такое и откуда это, так и не удалось. Будто сам Господь Бог решил поиздеваться надо мной. Просто ради забавы одарил меня столь ужасной болезнью, от которой нет лекарства. Я – Нулевой Пациент. Даже после моей смерти меня будут исследовать дальше, пока не поймут, что меня скосило.Мне остаётся просто мирно лежать и ждать. Когда закроются глаза. Когда дыхание прекратится. Когда сердце перестанет биться. Только зараза будет жить во мне, словно паразит.Паразит…Во мне зародилась новая форма жизни, питаясь человеческой плотью. Жаль, я не узнаю, что это на самом деле такое.

Ключевые слова: Ноги болезнь мышцы больница авторская история

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