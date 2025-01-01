Ноги во дворе

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Phantom666 Просмотров: 148 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:07 by

Если вам доводилось вставать посреди ночи, то сами понимайте это ощущение. Организм ни с того ни с сего вырывает вас из мира грёз в суровую реальность, вынуждая либо глотать стаканы прохладной воды для утоления жажды, либо сонно справлять нужду. В моём случае пробуждение было вызвано ни тем, ни другим.Поначалу я даже не осознал, от чего именно проснулся. Я встал с кровати, потирая глаза и тяжело дыша, после чего угрюмо поплёлся на кухню. Часы показывали 2:36, ничего себе поспал. Ситуацию обламывало также то, что той прохладной ноябрьской ночью я забыл закрыть окно в гостиной, от чего крытый ламинатом пол был знатно холодным для босых ног. Хотя в тот момент меня это не сильно заботило.Меня больше интересовала причина своего пробуждения, так как я встал не из-за ночного кошмара или какой-либо нужды, в этом было замешано нечто другое. Ощущение неправильности. Как будто в привычную жизнь въелось что-то чуждое, не дававшее мне покоя с того момента, как я встал с теплой кровати. Машинально я бросил свой взгляд на окно.Живу я в пригородной зоне с многоэтажками, кругом леса и промзоны, да автострада неподалёку. Окна квартиры на 12-ом этаже располагались с обеих сторон дома, и кухонное окно выходило во внутренний двор, окружённый соседними домами. Ничего приметного в том дворе не было, лишь старенькая детская площадка и внутренняя парковка, как правило, всегда забитая машинами до основания. Но в ту ночь всё было иначе.Глянув сквозь окно во двор, я наконец обнаружил источник неприятного ощущения. Эта картина стоит перед моими глазами до сих пор. Я увидел ноги. Две длинные стопы диаметром примерно в 7 метров стояли прямо по центру двора, а остальная часть ног уходила куда-то вверх за облака, невозможно было даже увидеть, где именно начинаются колени. Кожа ног была странной, морщинистой и бледной, словно состоящей из бумаги или пенопласта. Если сравнивать с близлежащими зданиями, ноги были примерно метров 60-70 в высоту на размах. Я видел это лишь какое-то мгновение, когда ничком упал на пол в состоянии паники, и они куда-то пропали, словно их и не было.Рассматривая позже двор, я не заметил ничего странного. Никаких следов и повреждений площадки. Я был дико уставший и решил списать всё на галлюцинацию или что-то в этом роде, решив, что нарушаю свой режим сна. Вроде бы ничего со мной после этого не случалось, но день или два спустя в том районе около 18 человек резко погибли из-за сердечного приступа без явных на то причин. Я до сих пор не понимаю, что это могло быть. Ночной бред или реальность, уже сложно сказать наверняка, когда прошло больше месяца с того случая. Подобных странных вещей со мной уже долго не бывало, но мне очень не хочется снова встать посреди ночи и увидеть те огромные ноги во дворе. Наверняка никому бы из вас тоже не хотелось пережить нечто подобное, уж поверьте мне.

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