Слишком дружелюбный лесник

Летяга Просмотров: 78 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:41 by

Маленьким лесным духам нравились пироги с малиной.Они появлялись весной: похожие на тонкие веточки на голой земле. Осторожные, но любопытные.Каждый дух был связан со своим деревом, и чем взрослее они становились, тем меньше двигались, сливаясь с корой. Лишь малыши бродили по лесу на тонких ногах, исследуя территорию.Встретить такого считалось большой удачей.Сначала лесник пробовал молоко, но в ловушки попадались феи. Сахаром деревья не интересовались; мясо привлекало совсем других, грозных существ. С ними лесник не хотел связываться.Но однажды он протянул духу кусочек пирога с малиной, найденный в рюкзаке. Руки-веточки обхватили запястья; малыш потянулся к ягодам.С тех пор дело пошло как по маслу.Сложнее всего было выманить их из леса. Лесник знал: взрослые деревья не останутся в стороне. Если малыш закричит, они потянутся на звук.Но если осторожно вывести добычу на опушку у озера — никто ничего не узнает.Он чувствовал себя героем сказки, разламывая пирог на кусочки. Крошка за крошкой, духи выходили к поляне. Там их ждал добрый лесник с лакомством в руках.Нужно было лишь взять пирог с протянутой ладони. Ничего особенного — и всё же они боялись. Иногда приходилось долго стоять на коленях, терпя усталость в мышцах.Но оно того стоило.Каждый лесной дух продавался за большие деньги. Все знали: стоит бросить такого в печь, к дровам, — дом будет навсегда защищён от пожаров. Кажется, кто-то вырезал из них амулеты. В детали лесник не вдавался.Достаточно было знать, что духов, связанных шпагатом и спрятанных на дно рюкзака, раскупят, стоит ему появиться в любой деревне.Он был осторожен. Забирал не больше десяти малышей каждую весну. Он знал: лишившись духа, дерево умирает.Лес должен жить — чтобы в следующем году можно было забрать из него новых духов.Сегодня он выманивал уже третьего. Двое дёргались в рюкзаке: тот даже завалился набок. Стоило быстрее отнести их в деревню, но лесник хотел добавить ещё одного.Будто услышав его мысли, дух появился на краю поляны.Лесник привычно вытянул руку с пирогом. Запах малины; крошки, прилипшие к пальцам. Мысленно он уже тратил деньги — но рука опять затекла, а дух не торопился приближаться к ловушке. Лишь делал пару шагов вперёд — и дёргался назад.Руки-веточки будто царапали воздух. Лесник успел беззвучно проклясть каждое дерево в округе, а добыча всё колебалась.Стараясь двигаться как можно тише, лесник потянулся вперёд. Сделал шаг, неловко переваливаясь на коленях. Дух, кажется, подался навстречу.Ещё шаг — добыча снова приблизилась, но тут же подалась назад.Этот танец затягивал. Не выпуская пирога, лесник следовал за маленьким духом. Схватить поперек тельца, обвязать куском шпагата и бросить к остальным. А дальше: спокойная дорога, весёлые голоса, звон монет...Дух снова отстранился. Лесник шагнул за ним.И оказался под тенью раскидистого дерева.Пирог выпал из руки, рассыпался белыми крошками по тёмной земле. Маленький дух бросился вперёд, жадно схватил ягоду малины. Лесник мог бы взять его, просто вытянув руку.Но ему не позволили.Корни уже обвили ноги, сжали так, что затрещали кости. Лесник закричал, пугая всё живое в округе. Дух тут же метнулся назад, под защиту большого дерева, не выпуская, впрочем, малины из рук.А корни уже утягивали лесника под землю.Автор - asleepAccomplice.

Ключевые слова: Лесник духи феи малина деревья

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