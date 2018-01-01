Легенда о Хаосе. Пролог

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:33

Безликий48 Просмотров: 31 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:33 by

Ночь. Самая спокойная за последнюю неделю. Слабый ветерок покачивал ветви спящих деревьев, словно убаюкивая. А небо... ночное небо было точно иссиня-черный холст, на который некий художник случайно пролил краску, разлившуюся частичками мерцающих звезд - таких далеких и таких холодных. Луна с миллионами кратеров щедро озаряла лесную поляну, на которой стоял, чуть накренившись влево, старый, но прочный дом. Окна его горели мягким, желтым оттенком. Он манил меня своим теплом и уютом.Как же я оказался в лесу в столь поздний час? По своей же глупости. Я путешествовал по тайге столь неизвестной мне России. Путешествовал я с группой под предводительством Алексея Кравченко. Он наш, так сказать, проводник. Шли мы тогда уже дня 2. А мне обязательно нужно было запечатлеть пейзажи с корявыми, словно молниями, деревьями. Чистые, сверкающие пруды так и говорили мне: "Запечатлей нас. Запомни нас!". И так я зафотался, что отбился от группы. Я конечно в панику. Кричал, аукал, звал на помощь. И так до тех пор, пока не почувствовал сухость и першение в глотке. Тогда я решил руководствоваться природными знаками. Прикинув, где находится запад, я поплелся туда. И пройдя где-то часов 8, я наткнулся на этот спасительный дом.После серии стуков дверь открыл дед, хоть и видно, что старый, но бодрый и крепкий физически. После моих мямляний и объяснений о том, что я так и сяк, заблудился, не могу найти дорогу назад, он пустил меня. Дед велел мне идти в гостиную, а сам на некоторое время пропал в другой комнате. Гостиная радовала глаз. Фигурка медведя, стоявшая на полочке, где он встал во весь свой могучий рост. Резные искусной рукой столик и стулья. Сшитый в ручную ковер с причудливым узором. Большой подсвечник, который рядом приютился у столика. Шкафы, какие-то цветные полотна и другие прелести. Я сел на стул. Подсвечник разгонял тьму приятным белым блеском, будто защищая меня.Наконец, из коридора вынырнул дед с чугунными кружками и чайником. Поставив все принадлежности на столик, он уселся напротив меня и предложил чаю с земляникой. Грех от такого отказаться, и я согласился. Час прошел за расспросами. Как я сюда попал, как я нашел это место и все к нему прилагающее. Как я узнал, он был лесником. Знал этот лес как свои 20 пальцев. Далее, у нас состояла следующий диалог:Лесник:- Я все равно не буду всю ночь спать. А ты иди ложись, дорогой мой. Завтра утром подниму и отведу тебя, куда тебе нужно.Путешественник:- Нет уж. У меня адреналина на весь день и очи мои не сомкнутся до тех пор, пока я не попаду на базу.Лесник:- Как скажешь, добрый молодец. Раз уж мы с тобой будем ожидать рассвета, то тогда... - Лесник встал и подошел к резному шкафу и извлек оттуда на вид тощую и, можно так выразиться, древнюю книжку. Ибо она находилась в таком состоянии, что даже половая тряпка смотрелась посимпатичнее. - Тогда уж давай скоротаем время за историей.Путешественник:- А что за история?Лесник протер краем своей кофты книгу, Открыл ее и спросил:- Тебе же нравится этот мир, нравится твоя родина? Твоя семья?Путешественник:- Ну да. А что за вопросы?Лесник:- Хех. Представь, что весь мир - эта сама история, которую я тебе сейчас поведаю. - Лесник раскрыл книгу и тихо начал рассказывать.Автор - Владислав.

Ключевые слова: Тайга заблудший дом лесник лес

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