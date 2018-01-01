Монстр

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:38

Причина: Изменён раздел.

NightCall Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:38 by

Крик и даже деревья начинают стонать от распространяемой боли, что шла от большой и тёмной фигуры. Мужчина смотрел на свою ногу и начал громко дышать, стуча по поясу и осматриваясь вокруг в поисках чего-то длинного и крепкого для того, чтобы вырваться из капкана.Как он мог попасть в его? Да всё очень и очень просто - страх… Он пронзил двухметрового лесника после того, как упала огромная сосна, что может корнями впиться на несколько метров в почву… Что-то огромное и сильное смогло повалить это дерево. То, за чем и охотится мужчина... То, что убило его отца и мать, когда те старались защитить своего ещё не окрепшего после болезни сына.Дом сметён, а останки родителей найдены на сучьях деревьев, что находись в паре-тройке метров над землёй. Мальчика приютил лесничий и рассказал ему историю о жутком монстре, что с рождения этого леса начал охранять его и изживать отсюда всю живность, пусть это и случалось очень-очень редко.Щелчок - и нога мгновенно вылетела из капкана, что почти сразу после этого с громким лязганьем захлопнулся, заставляя мужчину застонать не только от боли в ноге, но и в ушах… Мужчина был очень удивлён своей стойкости, ведь даже медвежий капкан не смог оторвать его ногу, но это всё очень и очень просто объяснялось - лезвие ножа было деформировано так, что выгнулось почти на девяносто градусов и легко придавило ногу, но выдержало удар капкана и даже смягчило его, заставляя лишь сломаться костям в месте удара.Прошёл час, а лесник тихо ковылял в сторону своего домика, опираясь о приклад старой винтовки, что досталась от старого лесничего, заменившего ему отца. Деревья становились всё дальше и дальше, пока не появился лунный свет, что помог лучше разглядеть тропинку… Тропинку к спасению, а если точнее, то к его дому, где находилось всё необходимое, но в одну секунду планы поменялись, когда послышались очень тяжёлые шаги впереди. Что-то огромное двигалось в сторону лесника, и оно не было настроено на дружеское общение, скорее, на смертельную схватку.Лесник медленно и бесшумно сошёл с тропы, закрывая рот грязной ладонью, чтобы случайно не привлечь внимание стоном или кряхтением. Вот мужчина уже и был спрятан грудой листьев, а ствол винтовки лишь легонько выглядывал из упавших хвоинок и нескольких жёлтых листьев клёна. Оно появилось прямо перед лесником - высокое существо, двигающееся на четырёх лапах, что заканчивались большими копытами, как у лося. Тело было огромным, покрытым густым мехом, прямо медвежье, а вот голова… Рога были сделаны из мужских рук, что постоянно двигались и показывали свои мускулы, заставляя лесника ужаснуться, ведь настолько мощные руки могут спокойно не только свалить дерево, но и переломать любую кость в теле человека… Лицо монстра - что-то отдалённо напоминающее человека - имело густую бороду и волчьи зубы, что желтизной блестели под светом луны, как и жёлтые глаза, что были наполнены яростью.Это существо убило его родителей, убило множество животных, а также и многих других людей с его деревни.Рука лесника не дрогнула, боль полностью пропала, а её место заняла ярость. Первобытная, давно забытая ярость, что потихоньку разъедает остатки человеческого, оставляя только животную натуру. Курок взведён, и теперь мужчина быстро сжимает спусковой крючок, заставляя винтовку изрыгнуть пламенем и выпустить в сторону существа серебряную пулю, что легко пробила его голову и вылетела из неё в стол дерева.Монстр немного зашатался и упал на бок, открыв пасть и выставив напоказ свой длинный язык и новую дыру вместо левого глаза, откуда вытекала тёмная-тёмная субстанция, заменяющая этому существу кровь…Несколько часов спустя мужчина сидел у себя дома и пил водку, понимая, что осталось ему немного, ведь вся деревня была убита этим монстром, а сам лесник уже давно стал отшельником, что жил лишь жаждой мести, но даже она не смогла утолить боль в его душе, ведь он прекрасно понимал, что ему придётся занять место этого монстра. Лесник поднялся с табуретки и спустился в подвал, закрывая за собой люк и защёлкивая амбарный замок.Только тишина и покой… Тишина и вечный голод… Вечный голод и сон…

Ключевые слова: Лес лесник монстр месть одиночество страх авторская история

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