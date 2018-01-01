Обойди меня

Новость отредактировал lane14 - Сегодня, 06:30

folko92 Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:38 by

В Университете различных наук закончился учебный год, и радостных студентов отпустили на каникулы.Веселый студент Крис Обрайли и двое его друзей отправились втроем домой. Какое-то время они шли вместе, а потом каждый отправился в сторону своего родного городка. Крис был родом из городка Дэрроу, и, простившись с приятелями, он, улыбаясь, зашагал в сторону дома. Дэрроу находился не так уж далеко, и к вечеру он рассчитывал туда добраться.Солнце ярко светило, птички радостно пели. После полудня, Крис, утомившись, решил присесть и пообедать. После еды его начало клонить в сон. Немного отоспавшись, Крис отправился дальше. Вот только знакомая местность почему-то стала какой-то другой. Немного пройдя вперед, он увидел вдалеке странное дерево, которого раньше вообще никогда не видел. Подойдя ближе, Крис был в шоке. Дерево было огромным, необъятным, только совсем без листьев, а на концах ветвей, словно вырастая из них, свисали маленькие человеческие головы, и они были живыми, что-то тихо шептали, корчили рожи. И тут Крис увидел на стволе табличку «Шептун дерево. Редкий вид. Руками не трогать».- Что за хрень! – Прошептал Крис и дал деру.Он бежал, пока не выбился из сил, потом перешел на шаг.- Это сон, да, именно так. Я все еще сплю, – убедив себя в этом, он шагал уже гораздо спокойнее.И тут новое диво. Дорогу преградил камень, на котором было написано"ОБОЙДИ МЕНЯ".- Что за черт! – Крис обошел камень.На другой стороне камня была та же надпись "ОБОЙДИ МЕНЯ".- Да иди ты! – разозлившись, выругался Крис. И, плюнув на камень, пошел дальше.Впереди начинался лес и пролегала широкая дорога, вероятно ведущая через него. А на дороге стоял, опираясь на топор, странного и страшного вида мужик с длинной бородой. Это был Лесник, хозяин леса.- Похож на гнома и на маньяка одновременно, - думал про себя Крис. И, попытавшись улыбнуться, дрожащим голосом спросил:- Мистер, а не подскажете, эта дорога ведет в Дэрроу? А то я, кажется, окончательно заблудился. Я студент. У нас летние каникулы, и я вот иду домой.Лесник окинул его ничего не выражающим взглядом и ответил:- Да, эта дорога ведет в Дэрроу. Только ты, Крис Обрайли, туда не придешь. Ты осквернил Священный камень.- Постойте! Какой Священный камень, о чем вы?!Но Лесник, подняв топор, одним быстрым движением, как будто рубил старую сосну, снес Крису голову.В городке Дэрроу Крис Обрайли был объявлен пропавшим без вести. И его так и не нашли. Тело действительно исчезло, а вот голова Криса появилась на одной из ветвей дерева Шептуна.

Ключевые слова: лесник

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