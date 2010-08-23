Ты точно не веришь в потусторонний мир?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Zodrak Просмотров: 285 Комментарии: 2 +4 Вчера, 20:02 by

Мы с другом встречались в нашем любимом ресторане каждые 30 дней, примерно 1-го числа каждого месяца. Просто посидеть мужской компанией. Эта традиция пошла у нас со студенчества и прерывалась только когда мой друг женился и укатил с женой на медовый месяц, продолжавшийся 3 летних месяца. Мой друг не то, чтобы не верил, но сильно сомневался в существовании чего-либо сверхъестественного; я тоже, но в сторону «скорее всего, это есть», а мой друг - с уклоном, притом значительным, в сторону «наверняка там ничего нет». А вот его жена верила в существование загробной жизни, притом искренне, с минимальной долей сомнений.Однажды ей пришлось уехать к больной маме - тёще моего друга, получается - и она взяла с собой их с другом дочку, которой на тот момент было 6 лет. А тёща жила в деревне, что было весьма полезно для ребёнка. Отъезд произошёл за з дня до нашей традиционной встречиНу и вот, значит, сидим мы в ресторане, и зашёл у нас разговор о сверхъестественном, включая загробную жизнь. О религиях мы, кстати, давно особо не говорили - они все являются заблуждениями, но даже этот факт не отменяет возможность существования загробного мира и сверхъестественного в принципе.В какой-то момент мой друг заявляет: «Ну пойми ты, это просто человеку Хочется, чтобы жизнь не заканчивалась со смертью тела! Разум не может примириться и выдумывает потусторонний мир» и вдруг к столику подходят - кто бы вы думали?- его жена и дочка!!! Мы с ним оба аж притихли от неожиданности (не, ну бывало, что в некоторых случаях они приходили забрать своего мужа и отца по очень важному делу, но ведь их сейчас вроде как не должно быть в городе!) , а жена его спокойно так поздоровалась с нами и, присев на пододвинутый моим другом стул от соседнего столика, стала с нами разговаривать, а дочка к ней на колени села. Жена рассказала о нескольких последних научных книгах и фильмах, как она любила это делать, если случалось нам всем вместе повстречаться; но тембр голоса у неё был какой-то странный - так разговаривают люди, которые надолго уезжают и дают последние наставления или что-то в этом роде. Притом в определённый момент она перешла на обсуждение существования загробной жизни, разговаривая преимущественно с мужем. Подобные разговоры случались при наших встречах вот с её участием, но всегда очень деликатно проходила дискуссия; а в этот раз его жена прямо-таки настаивала на том, что загробная жизнь - это факт. Мой друг прямо не знал, что делать и поспешил прекратить, пока философская дискуссия, переросшая в спор, не превратилась в конфликт. Я к тому времени вообще уже молча наблюдал. Мой друг вскричал: «Ну хватит! Не знаю я ничего на этот счёт! Говорил и ещё скажу: скорее всего, ничего там нет!» - после чего жена встала из-за стола и дочку поставила на пол, стала прощаться типа что им пора уже (а идти или ехать к тёще? Непонятно - просто надо идти!). И они направились к выходу.Как вдруг его дочка обернулась и со слезами на глазах сказала: «Папа, так ты точно не веришь в загробный мир?» - на что мой друг, всплеснув руками, вскрикнул: «Дочь, и ты туда же! Ну, жена, я с тобой ещё поговорю, ты, видимо, попала в секту! Я разберусь!».А на следующий день мы узнали, что его жена и дочь погибли вместе с тёщей в её доме от взрыва газовой печки, который случайно устроила тёща. После этого мы не сомневаемся, что смерть для жизни не конец.

Ключевые слова: Загробный мир тёща дочка друг ребёнок авторская история

Другие, подобные истории: