Деревенские истории, часть 2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Олеся Куприна Просмотров: 861 Комментарии: 10 +9 Вчера, 21:26 by

Вспомнила я ещё несколько историй из нашей деревни. Конечно, они не такие страшные, как предыдущие про котёнка и про невесту, но мистические точно.Недалеко от деревни протекает у нас неширокая речка. Ничего необычного в ней нет: мутненькая коричневатая вода, по берегам заросли камышей, где водится много уток. Только местные утверждают, что в ней живет водяной бык. О существе этом подробностей известно не так много: большой чёрный бык, с крупной головой и мощными рогами, плавает под водой он очень быстро, может переворачивать лодки, а того, кто ему особенно не понравился, и утопить. Часто рыболовные сети, оставленные в реке на ночь, утром находили порванными в клочья, как никакая рыба сделать не может. А деревенские рыбаки, в том числе и мой дедушка, рассказывали, что, сидя с удочкой, где-то в стороне слышали громкий всплеск, а затем, повернув голову, замечали, как чьё-то чёрное гладкое тело скрывается под водой. Поневоле поверишь в легенду, тем более что крупных сомов, теоретически способных на такое, в реке не водится.А один мужичок и вовсе поведал такую историю. Рыбачил он как-то ночью с лодки. И то ли неудачно нагнулся, то ли подтолкнуло его что-то из воды, а только перевернулся он. Само собой темно, фонарик у него утонул, пытается он доплыть до берега, ещё и лодку перед собой толкает. И вдруг чувствует мужик, как кто-то или что-то под воду его за ногу тянет. Медленно, но настойчиво. Пытается он отцепиться, а что да кто не видит в темноте. И когда он стал уже совсем под воду уходить, это что-то вдруг отпустило его. Доплыл мужичок быстро до берега, даже лодку не оставил. Много потом он рассказывал, как водяной бык его под воду тянул, но рыбачить не бросил, только ночью на реке перестал появляться.Следующая история не менее любопытная. Собралась как-то одна бабка в соседнюю деревню в гости. По полю идти ей около часа. Вышла она часов в двенадцать, благо жары не было, и погода несколько пасмурная стояла. Идёт она себе тихонечко и вдруг оглянулась зачем-то. Смотрит: метрах в трехстах от неё какой-то мужик идёт. Зрение уже слабое, видит только что весь в темном. Откуда он тут взялся? Недавно только оглядывалась (бабулька, видать, мнительная), не было его, не мог же посреди поля он появиться... Словом ускорила она шаг. Вдруг бабка слышит, как будто шаги приближаются. Оглянулась ещё раз - странный мужик идёт на том же расстоянии.Удивилась она, но дальше топает. А шаги тем временем все ближе и ближе, уже слышно какое-то бормотание и тяжёлое дыхание. Снова она оглядывается - за спиной нет никого, а тот мужик так и идёт вдали. Испугалась бабуля, чуть ли не бегом пустилась, а звуки - за ней. Но вдруг через минуту стихло всё. Оглянусь бабка - а тёмный мужик исчез. Как сквозь землю провалился. Ещё сильнее она напугалась, старается поскорее в ту деревню дойти, вон виднеется. А тут уже перед собой среди пшеницы тоже на расстоянии видит бабушка того мужика: уходит он вглубь поля и следов примятых колосьев не оставляет, как сквозь них идёт. А потом исчез вдали, как будто растворился. Удивилась бабулька, напугалась даже, но только вреда никакого ведь не причинил ей тот мужик. Так и непонятно, кто ж это гулял по полям...

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