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Истории из жизни

Загадочные монеты

Эту историю рассказал мне знакомый, заядлый рыбак. Прошлым летом он с друзьями отправился на рыбалку в ущелье возле Горячего Ключа. День был удачный, и вечером, похлебав сытной, душистой ухи, мужики уснули в палатке.

Ночью наш рыбак проснулся и вышел по нужде в кусты. Сидит. Ночь тихая, теплая, на небе огромная луна… Вдруг слышит, телега как будто подъехала. Да, точно, и дыхание коней слышит, и говор какой-то непонятный, гортанный.

Вышел рыбак из кустов, видит, и впрямь, телега запряженная конями стоит, и два мужика что-то с нее тяжелое в пещеру таскают. Заметив незваного гостя, мужики остановились и подозрительно на него посмотрели. Потом одни из них крикнул:

– Ну!? Что стоишь? Подсоби давай!

Мой знакомый подбежал к мужикам и стал помогать разгружать телегу. Она была уставлена тяжелыми коваными сундуками и кожаными мешками, в которых позвякивали, судя по всему, монеты.

Когда телега опустела, мужики поблагодарили за помощь и дали рыбаку несколько монет. Он сунул их в карман и отправился обратно в палатку. Расспрашивать незнакомцев мужчина не решился, да и не хотел он знать, кто они были и откуда у них столько добра.

Утром рассказывает рыбак друзьям о ночном приключении, а те на него как на идиота смотрят. Пошли смотреть, где пещера, а там сплошная скала. Следов от телеги и от копыт лошадей они также не обнаружили…

А монеты у мужика остались, он потом их всем показывал и мне в том числе: маленькие, неровные, и что написано, не понять. А через несколько дней монеты пропали, будто их и не было. Мой знакомый обыскал весь дом, но они будто испарились.

Вот такая история. Написала все со слов рыбака.

Автор: Софья.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 339Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Рыбак телега монеты пещера

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Комментарии

#1 написал: Долгопят
Сегодня, 11:04
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 182
Ой как интересно..
- ночью у места рыбалки оказалась пещера
- приехали Али-Бабы на коняшке
- увидели свидетеля и не пришили на месте
- мужик не испугался и , а-ну, ночью сундуки( не клетчатые сумки челноков!!!) таскать
- еще и наградили, а мужик утром в пещеру с сотоварищами не полез проверять.. ибо скала там была сплошняком....
Ай да сказка, но как говорится-сказка ложь, да в ней намек
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#2 написал: Цветочница Анюта
Сегодня, 11:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Конечно,можно списать всё на то, что вашему приятелю всё приснилось, но ведь было материальное подтверждение- монеты. Да и зачем взрослому человеку выставлять себя на смех. Я верю. Знаю, что на рыбалке всякое случается.
Зарегистрирован: 25.07.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (457|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 251
Я думала его прибьют по тихому и тут же в пещерке оставят, добрые видать бандюги попались)) А может это чертяки были? человека ночью сундуки таскать заставили, покуражились. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Доктор Ник
Сегодня, 11:45
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 141
Автор,Прошлым летом он с друзьями отправился на рыбалку в ущелье возле Горячего Ключа. День был удачный, и вечером, похлебав сытной, душистой ухи, мужики уснули в палатке.-что же это за речушка такая,ни как родной Псекупс?
Она была уставлена тяжелыми коваными сундуками и кожаными мешками, в которых позвякивали, судя по всему, монеты.
-еще и сундуки ,забавно.
Киньте хотя бы ориентировочные координаты-что это за пещера. В эти выходные планирую прогуляться по лесам Горячеключевского района-загляну,если че найду -мне 25%,а остальное автору satisfied
Зарегистрирован: 10.07.2017
#5 написал: Космический странник
Сегодня, 12:00
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 13
Цитата: Доктор Ник
Автор,Прошлым летом он с друзьями отправился на рыбалку в ущелье возле Горячего Ключа. День был удачный, и вечером, похлебав сытной, душистой ухи, мужики уснули в палатке.-что же это за речушка такая,ни как родной Псекупс?
Она была уставлена тяжелыми коваными сундуками и кожаными мешками, в которых позвякивали, судя по всему, монеты.
-еще и сундуки ,забавно.
Киньте хотя бы ориентировочные координаты-что это за пещера. В эти выходные планирую прогуляться по лесам Горячеключевского района-загляну,если че найду -мне 25%,а остальное автору satisfied

Найдете пещеру, подгоните газель, перетаскаете все сундуки. А они через 2 дня тоже испарятся)))))
Зарегистрирован: 25.07.2017
#6 написал: Доктор Ник
Сегодня, 12:25
0
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Группа: Посетители
Репутация: (34|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 141
[/quote]
Найдете пещеру, подгоните газель, перетаскаете все сундуки. А они через 2 дня тоже испарятся)))))[/quote]
smile smile smile

Цитата: Цветочница Анюта
Конечно,можно списать всё на то, что вашему приятелю всё приснилось, но ведь было материальное подтверждение- монеты. Да и зачем взрослому человеку выставлять себя на смех. Я верю. Знаю, что на рыбалке всякое случается.

Все дело в несвежей водке.Как практически коренной житель Горячеключевского района хочу всем дать один совет:в тех местах если берете спиртное,то только в "МАГНИТЕ" или "Алкотеке"!!!!Ни в коем случае ни в каких магазинчиках-паленки много!!!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#7 написал: M717
Сегодня, 12:56
0
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Группа: Посетители
Репутация: (84|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 625
Цитата: Доктор Ник
что же это за речушка такая,ни как родной Псекупс?

Ну так может быть под понятием "возле" автор имел ввиду весьма значительный радиус, куда могли попасть и другие речки?
Цитата: Доктор Ник
Все дело в несвежей водке.Как практически коренной житель Горячеключевского района хочу всем дать один совет:в тех местах если берете спиртное,то только в "МАГНИТЕ" или "Алкотеке"!!!!Ни в коем случае ни в каких магазинчиках-паленки много!!!

Реклама, однако! Если серьезно, про Алкотеку соглашусь, а вот в Магнитах... как повезет.
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
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