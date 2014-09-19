Загадочные монеты

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 339 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 10:52 by

Эту историю рассказал мне знакомый, заядлый рыбак. Прошлым летом он с друзьями отправился на рыбалку в ущелье возле Горячего Ключа. День был удачный, и вечером, похлебав сытной, душистой ухи, мужики уснули в палатке.Ночью наш рыбак проснулся и вышел по нужде в кусты. Сидит. Ночь тихая, теплая, на небе огромная луна… Вдруг слышит, телега как будто подъехала. Да, точно, и дыхание коней слышит, и говор какой-то непонятный, гортанный.Вышел рыбак из кустов, видит, и впрямь, телега запряженная конями стоит, и два мужика что-то с нее тяжелое в пещеру таскают. Заметив незваного гостя, мужики остановились и подозрительно на него посмотрели. Потом одни из них крикнул:– Ну!? Что стоишь? Подсоби давай!Мой знакомый подбежал к мужикам и стал помогать разгружать телегу. Она была уставлена тяжелыми коваными сундуками и кожаными мешками, в которых позвякивали, судя по всему, монеты.Когда телега опустела, мужики поблагодарили за помощь и дали рыбаку несколько монет. Он сунул их в карман и отправился обратно в палатку. Расспрашивать незнакомцев мужчина не решился, да и не хотел он знать, кто они были и откуда у них столько добра.Утром рассказывает рыбак друзьям о ночном приключении, а те на него как на идиота смотрят. Пошли смотреть, где пещера, а там сплошная скала. Следов от телеги и от копыт лошадей они также не обнаружили…А монеты у мужика остались, он потом их всем показывал и мне в том числе: маленькие, неровные, и что написано, не понять. А через несколько дней монеты пропали, будто их и не было. Мой знакомый обыскал весь дом, но они будто испарились.Вот такая история. Написала все со слов рыбака.Автор: Софья.

Ключевые слова: Рыбак телега монеты пещера

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