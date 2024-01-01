Сомниум. Часть 3. Аргий

Сомниум. Часть 3. АргийНастал день, которого он пытался избежать. День свадьбы его сестры. Все его братья и сестры уже вышли в общий зал и веселились, даже виновница торжества, которая за несколько дней до бала рыдала и ни в какую не хотела идти. А Билл копался, завязывая бабочку на шее.
— Да что ж такое, —прошипел он, — давай, завязывайся...
Руки слабо дрожали, мешая завязыванию узла, а мысли скакали как безумные. Внезапно узор глаза на бабочке загорелся желтым и недовольно посмотрел на парня.
— Знаю, дружище, — вздохнул Билл, — нужно поторопиться.
— Что-то не похоже, что ты торопишься, — раздалось за спиной, — не так ли, братец?
Билл резко обернулся, явно не ожидав лишних голосов в своей комнате. На его кровати, положив ногу на ногу, вальяжно расселся его младший брат — Киллиан Сайфер или просто Килл. Это был дух праздника с алыми глазами и волосами. Его прическа, в отличие от коротких волос Билла, была неаккуратной, растрёпанной. Виски были подстрижены коротко, а вот чёлка почти доставала глаз, обрамленных знаками духов. Костюм был довольно тёмный и состоял только из алого и чёрного цветов. Глаза Килла, как и глаз на его цилиндре, смотрели на Билла несколько насмешливо. Килла прекрасно знали в обоих Королевствах и их землях как наглого и зачастую пакостливого духа праздника. Иногда он подмешивал малые дозы яда Карайка низшим духам, делал ловушки для слуг. Один раз Билл и сам попался в такую ловушку. Это был своеобразный механизм с клинком и ядом. Тогда парень сильно отравился и чуть было не потерял правую руку, а Киллу было смешно до болей в животе.
— Ну и зачем же ты выгнал служанок, если сам не можешь завязать простейший узел бабочки? — с некой насмешкой спросил Килл, наклонив голову влево и хитро улыбнувшись, обнажая острые клыки.
— Хотел побыть один... А тебе-то что, Киллиан?
— Вообще, — Килл щелкнул пальцами правой руки и бабочка Билла, загоревшись зеленым пламенем, обрела праздничный вид. Узел завязался, а крылья расправились в стороны. Желтый глаз на узелке потух, однако узор ока загорелся на цилиндре. Глаз недовольно посмотрел на Килла, будто бы осуждая его, — нас ждут на празднике, а ты, — Киллиан спрыгнул с кровати и указательным пальцем правой руки ткнул брата в грудь, — задерживаешь нас всех. Сидишь тут, злой на всех, и завязываешь узелок на бабочке. Может, все же будешь побыстрее?
— Ты не ответил на вопрос. Какое тебе дело, Килл? Отец подослал?
— Делать мне больше нечего, —усмехнулся дух, — сам решил. Тем более гости уже пришли, а ты заставляешь их ждать.
— Какая же ты тварь, Киллиан.
— Ты иногда бываешь таким же, братец. А теперь поторопись и обязательно надень маску.
— Это обязательно?
— Отец сказал, что простые люди не должны видеть лица своих божеств. Поторопись, там должен прийти даже Совет.
При упоминании семи духов Билл вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. Глаза почернели, и парень на негнущихся ногах подошёл к стене, на которой на крюке висела ритуальная маска. Сделанная из бледной пыли приятных сновидений и украшенная метками из энергии кошмаров. Особенно сильно выделялось изображение рта, обнажившего зубы в радостном оскале. От маски во все стороны отходили резные лучи, отображающие своими узорами историю духа, его силы. Билл надел маску и толкнул один из лучей вниз. Множество острых резных лучей проехали по краям маски, меняясь друг с другом местами. Глаза духа вновь стали желтыми, сильно контрастируя с черными глазницами маски.
— Так выглядит хорошо? — немного печально спросил Билл, — кажется, что она срастается с моим лицом.
— Так и должно быть, братец. Идём, а то ещё обругают за опоздание.
На лице Килла появилась белая разбитая маска, украшенная черными узорами. Когда-то эта маска была целой, однако во время одной из шалостей духа она разбилась. Тогда он пытался напугать прислугу на одном из праздников, однако упал с большой высоты балкона. Все кончилось тем, что Килл потерял несколько зубов и разбил маску. Зубы выросли снова, а вот маску дух отказался менять — ему и так нравилось.
— Пошли, — сказал Килл и вышел за дверь.
Билл глянул на себя в зеркало и, вздохнув, вышел из комнаты. Дверь захлопнулась и парень пошёл за Киллом. Дух праздника шёл легко, немного развязно, а вот Билл скрестил руки за спиной, выпрямившись как струна, и тихо хрустел пальцами. Ноги почти не гнулись, а голова была слишком тяжелой от множества мыслей.
— Боишься? — чуть ли не с усмешкой спросил Киллиан.
— Ты как будто абсолютно спокоен, — прошипел Билл.
— Нет, конечно. Однако нам нужно быть спокойными, иначе гости и новоявленный жених нашей сестры могут заподозрить что-то неладное.
Парни вышли на один из балконов, откуда открывался отличный вид на общий зал. Огромное количество знатных духов пили, обсуждали что-то и танцевали, облачённые в яркие наряды и ритуальные маски, скрывающие их лица. Простые же жители и купцы обоих Королевств были одеты в более простые, но праздничные наряды. Их лица не были закрыты, и они лишь немного отстраненно говорили друг с другом и изредка пробовали непривычные для них блюда. Все они пришли своими глазами увидеть ритуал соединения наследников двух Королевств. Киллиан выпрямился и хлопнул в ладоши. Все гости и участники мероприятия подняли головы, обращая внимание на духа. Билл лишь спрятался в тени, наблюдая за всем со стороны. Килл глянул на брата, с усмешкой кивнул и удовлетворенно посмотрел на гостей. Дух поклонился, театрально разведя руки, в которых загорелся зеленый разъедающий прохладный огонь, в стороны.
— Дамы и господа! — громко заговорил Килл, выпрямившись после поклона и держа пламя в руках, — рад вас приветствовать на церемонии Соединения Джейн Сайфер, принцессы Севера, и Антуана Сендре, принца Юга. Мы здесь, чтобы запечатлеть в истории это мероприятие во время возрождения Криосира, нашего холодного светила. Веселитесь, пейте и ешьте!
Гости радостно заголосили и захлопали в ладоши. Килл усмехнулся и взмахнул руками. Огонь потух, а сам дух посмотрел на Билла.
— Ну как тебе? — самовлюбленно спросил Киллиан.
— Отлично, — прошипел Билл, смотря вниз на гостей, — это было действительно вдохновляюще, братец.
— Вот и чудесно. А теперь иди и развлекайся, — сказал Килл и с щелчком пальцев исчез в зеленом огне.
Билл цокнул и, выйдя из тени, спустился в общий зал. Кто-то из толпы слуг предложил ему выпить, однако парень отказался. Он не любил напиваться, как это делали взрослые, да и хотелось сохранить разум чистым. Он взял один из бокалов с напитком из алой крови мелких ящериц, которые водились в водоёмах обоих Королевств. Этот напиток обычно пили дети, коих здесь было достаточно. Были и потомки знати, и выходцы более бедных семей, которые все же смогли прийти на церемонию.
— Юный принц, — раздался голос за спиной Билла, — рад все же видеть вас в этом зале.
Парень обернулся и замер с бокалом в руке. Прямо перед ним стоял Старейшина Нар. Старик был, как и всегда, в тёмном балахоне и треснувшей маске. Билл огляделся и понял, что на церемонии был весь Совет. Парень отпил крови, вздохнул и посмотрел на Старейшину:
— Господин Нар, — поклонившись сказал дух, — я тоже рад видеть вас здесь.
—Наслаждаетесь церемонией?
— Конечно, —почти сквозь зубы прошипел Билл, — я жутко рад этому событию.
Нар внимательно посмотрел темными глазами на принца и лишь усмехнулся:
— Не пытайтесь уйти от неизбежного, молодой господин. Эта церемония должна помочь обоим Королевствам обрести мир.
— Я прекрасно понимаю это, Старейшина Нар.
Старейшина кивнул, а Билл лишь вновь поклонился и ушёл глубже в зал. Бокал в его правой руке предательски дрожал, а мысли путались. С трудом он разглядел братьев и сестер в резных масках и отца, на чьей маске было подобие короны из семи ветвей. Он даже посмотрел на музыкантов и гостей, в некоторой степени завидуя их свободе и радости.
— И почему же ты ничего не сделал? —раздался голос в голове парня.
— А я уж думал, что ты решил покинуть меня, — усмехнулся Билл, делая ещё один глоток крови.
— Конечно... Не дождешься. Однако, скажи мне... Почему ты не лишил его жизни, Билли?
— Нельзя лишить жизни того, кто уже мертв. Я не чувствую ничего от него... Его как будто не существует...
— Как знаешь, дружище...
— Хей, Билл! Ты чего завис там? — к задумавшемуся принцу подбежал Килл. Было видно, что он уже немного подвыпил, однако до сих пор спокойно держался на ногах.
— Разговаривал со Старейшиной.
— Ну и как? Есть что-то интересное?
— Нет. А ты чего такой радостный?
— О, точно. Пойдём, я тебя кое с кем познакомлю. Довольно красивая девушка.
— Прямо сейчас? — Билл с хрустом наклонил голову вправо.
— Не нужно такое откладывать, братец!
Киллиан схватил брата за свободную руку и потащил вглубь зала. Билл едва поспевал за ним, стараясь не уронить свой бокал и не разлить кровь. Парни дошли до кресел, где отдыхали гости, и дух баланса обомлел и встал как вкопанный. Прямо перед ним сидела бледная девушка в черном платье с различными узорами, на ногах были черные туфли без каблука, ее темные волосы каскадом падали на плечи, а голубые глаза пьяно смотрели на парней из-под маски, прикрывающей глаза, нос и лоб. Белая маска была украшена резными узорами и мелкими ветвями, образующими своеобразный венок.
— Мэри... Не ожидал тебя увидеть снова так скоро, — прошипел со злобой Билл, отойдя от шока.
— Стойте... Билл? А ты что здесь делаешь? — немного заплетающимся языком спросила девушка.
— Вообще-то это мой дом..., — сказал Билл с неким шоком. Глаза его немного округлились. Он уж никак не ожидал, что эта девушка сможет так быстро опьянеть.
— Так-с, стоп... Братец, ты знаком с этой леди? — спросил Килл, склонив голову влево.
— Давай отойдем немного...
Билл положил свободную руку на плечо брата и отвел его в сторону.
— Ну и зачем мы отошли? — спросил Килл, скрестив руки на груди и недовольно посмотрев на брата.
— Слушай, — вздохнул Билл, — помнишь я тебе рассказывал о графине, чьи мысли и мечты я случайно увидел?
— Конечно помню. Она хотела убить всех нас и занять престол, — усмехнувшись сказал Киллиан и обернулся, чтобы посмотреть на девушку ещё раз. Внезапно он снова повернулся к брату с округленными от осознания глазами, — ты ведь не хочешь сказать...
— Да, ты правильно понял. Это она.
Килл постоял несколько секунд, словно обдумывая что-то. Внезапно он тихо и довольно мерзко захихикал и потёр руки будто бы предвкушая очередную пакость.
— Вот тут мы повеселимся. За мной, братец, — сказал дух праздника и пошёл в сторону девушки.
— Куда? Ты чего надумал? — с непониманием спросил Билл и быстро прошёл за братом.
— Узнаешь...
Килл подошел к креслу, в котором сидела Мэри, и зашёл за спинку вычурной мебели. Руки духа легли на плечи девушки, тихо сжимая их, тем самым доставляя девушке удовольствие.
— Многоуважаемая графиня, — до приторности сладким голосом заговорил Килл, разминая плечи девушки. Билл в удивлении от такой интонации брата оцепенел. Не ожидал он такого от хулигана и иногда злобного духа. Парень наблюдал за этим и лишь тихо пил кровь, приподняв маску, — позвольте спросить... Нравится ли вам праздник?
— О да, Киллиан. Это мероприятие чудесно, — кокетливым пьяным голосом сказала Мэри, посмеиваясь, — я даже немного завидую вашей сестре.
— Чем же, позвольте узнать?
— Она соединится с таким прекрасным духом, ещё и с принцем... А вот он, — девушка показала пальцем правой руки на Билла, — отверг меня. А я ведь к нему была так добра...
— Да я...,— начал было Билл, однако был резко прерван Киллом взмахом руки:
— Да-да, конечно. Он у нас довольно странный. Иногда творит то, что мы и сами не понимаем.
Билл на это лишь хмыкнул, однако Мэри посмотрела на него так, будто бы он сказал что-то крайне непристойное.
— Вот, опять, — сказала девушка с явно наигранной жалостью к себе.
— Понимаю, — усмехнулся Килл и наклонился к девушке, — позволите подсесть к вам поближе.
— Конечно, — хихикнула девушка.
Парень усмехнулся и, перемахнув через спинку кресла в прыжке, присел на ручку кресла, устроившись поудобнее. Теперь он сидел боком к девушке, а лицом к брату. Его левая рука в черной перчатке легла на бледную левую щеку девушки.
– Позволите, моя графиня? — тихо прошипел Килл, явно заигрывая с девушкой.
— Да... Позволяю,— смущаясь, прошептала Мэри.
Килл резко пододвинулся к девушке, целуя ее в черные губы. Глаза Билла расширились от удивления и он едва не подавился кровью. Он знал, что Килл любил заигрывать с девушками, вне зависимости от сословия, но он никогда не видел такого поведения от брата ни с одной из его любовниц. Поцелуй длился недолго, однако от этого было не менее неловко. Наконец Килл отстранился от Мэри и облизнул тонким черным языком тонкие чёрные губы. Он оскалил острые зубы и посмотрел на брата.
— И что это было? — в шоке спросил Билл.
— Посмотри внимательно в её глаза, — усмехнулся Килл и кивнул в сторону девушки.
Билл внимательно посмотрел в голубые глаза и с удивлением заметил, что они изменились. Глаза Мэри стали тусклыми, будто бы у нее пропали все эмоции разом.
— И что это? — спросил Билл, посмотрев на брата.
— Она пьяна, ее разум открыт, — пожал плечами Килл, — теперь мы сможем узнать то, что нам интересно.
— И как же?
— Смотри, — Килл повернулся к Мэри, — итак, графиня... Назовите ваше полное имя, род и статус.
— Мэри Тейрк, — пустым голосом заговорила девушка, — графиня земель Востока. Кровь в моём теле всегда принадлежала дому рода Тейрк, созданного моим предком, Зейром Тейрком...
— Достаточно, — прервал её Килл, — сколько раз ты была соединена с кем-то?
— Шесть раз...
— Скольких из своих партнеров ты убила в попытке взойти на трон?
— Всех... Всех до единого.
Парни были в шоке. Билл мог бы стать седьмым, если бы ни эта случайная вспышка магии. Однако сейчас в голову старшего принца пришла одна довольно странная мысль.
— Килл, ее разум ведь открыт сейчас?
— Да. Настежь. Я даже удивлён, что все получилось настолько быстро и легко.
— Как думаешь, я смогу попробовать заглянуть в ее воспоминания?
— В принципе да... Что ты задумал?
— Не подпускай сюда никого.
Билл усмехнулся и взял за руки девушку, что в это время была в некой прострации, и закрыл глаза. Тело обдало холодом и парень почувствовал легкость. Он открыл глаза и осмотрелся. Билл оказался в темном поместье со множеством дверей, опутанных паутиной. В воздухе висели свечи, на которых горел белый огонек. Внезапно до его правого плеча кто-то дотронулся и парень с криком отскочил в сторону и обернулся. Внезапным гостем оказался Ллиб, который сейчас смеялся и хлопал в ладоши.
— Что ты здесь делаешь? — немного дрожащим голосом спросил Билл.
— Ты забыл? — посмеиваясь, спросил в ответ Ллиб, скрестив руки за спиной, — я появляюсь там, где ты находишься. Мы всегда вместе, друг мой.
— Тогда не мешай мне.
Сказав это, Билл развернулся и прошёл к ближайшей двери. Ллиб, вздохнув, пошёл следом за ним. Дух баланса зажёг голубой огонек в правой руке и, спалив паутину, открыл дверь. Там юная Мэри играла в куклы, разговаривая с ними о всяких платьях и цветах.
— Не то, —сказал Билл и захлопнул дверь.
— И что же ты ищешь, Билли?
Парень лишь промолчал и открыл следующую дверь. Снова не то. На этот раз была какая-то прогулка. Дверь захлопнулась и Билл пошёл к другой. Так было несколько раз и парень уже потерял надежду найти то, что искал. Он уже без каких-то ожиданий открыл очередную дверь и понял, что наконец-то нашёл нужное воспоминание. За дверью в пыльной библиотеке Мэри стояла с ножом над телом парня в черном фраке. Его розовые волосы спутались, а сам он лежал спиной вниз в луже черной крови, которая капала с ножа Мэри. На теле парня было множество рваных кровоточащих ран, обнажающих кости и органы. Графиня с улыбкой стояла и, сжимая нож, смотрела на труп с некой любовью.
— Да хранит тебя Небытие, Вейлон..., — наконец сказала она.
— И всё же... Что же ты хочешь сделать? — спросил Ллиб, наблюдая за всем этим иза спины Билла.
— Увидишь.
Билл щелкнул пальцами правой руки. Труп Вейлона резко открыл светящиеся розовые глаза и с хрустом вытянул левую руку в сторону Мэри. Девушка окаменела от испуга, она лишь со взмахом вонзила нож в протянутую руку. Однако Вейлону было все равно, он был уже мертв. С хрустом он свободной рукой вытащил нож и, поднявшись с пола, медленно и шатаясь пошёл к убийце. С него текла черная кровь, розовые глаза начали вытекать из глазниц, а на лице играл мертвый оскал. Мэри попятилась к стене, однако вскоре уперлась спиной в неё, за что и поплатилась. Вейлон пригвоздил ее ножом к стене, вонзив лезвие ей в живот. Из ее рта потекла черная кровь, а из глаз брызнули алые слезы. Вейлон свободной рукой сжал шею девушки до хруста, от чего она вскрикнула. Он придвинулся к ней и наклонил голову, обнажая перерезанное горло.
— ᛞᛟᛒᚱᛟ ᛈᛟᛖᚨᛚᛟᚹᚨᛏ ᚹ ᚾᛇᛒᛁᛏᛁᛇ, ᛗᛟᛃ ᛞᛟᚱᛟᚷᚨᛃ ᛗᛇᚱᛁ (Добро пожаловать в Небытие, моя дорогая Мэри)..., — хриплым и булькающим от крови в горле сказал мертвец на давно забытом языке.
Вейлон взмахнул рукой в сторону, разрезая тело девушки. Из огромной раны потекла кровь и девушка упала на пол, содрогаясь в предсмертных муках. Мертвец, смеясь, присел рядом с графиней и начал бить почти мёртвое тело ножом. Однако Билла удивило не это, он уже видел кровь и смерть, он и создал эту иллюзию в воспоминании. Его удивил давно мертвый язык, на котором говорил Вейлон. Раньше он слышал его только от отца и то очень редко. Билл даже от интереса начал изучать этот язык, однако пока что понимал в нем мало, хоть этого и хватало для понимания фразы мёртвого.
— Признаюсь честно, я впечатлен, — сказал сзади Ллиб. Он тоже понял все, ведь они с Биллом были связаны кровью и мыслями, — и что же ты чувствуешь?
Билл прислушался к себе. Страх девушки проник в тело, наполняя его приятным холодом и силой, а на языке был сладкий привкус.
— Это... Вкусно, —сказал Билл, облизывая губы. Теперь он знал, что делать..
Билл, не слушая слов второй личности, снова вернулся в свое тело, стоявшее на месте как статуя. Глаза он открыл с трудом и увидел перед собой брата, злобно смотрящего на него.
— И что это было? —прошипел Килл.
— Ты про что?
Килл кивнул в сторону Мэри и Билл наконец обратил на нее внимание. От увиденного он улыбнулся. Девушка сидела в кресле, содрогаясь в агонии. Её глаза были чёрными, из них текли алые слезы, а на шее виднелся след от удушения.
— Даже не знаю, о чём ты, — с ухмылкой сказал Билл.
— И ещё... У тебя что-то из глаз течёт.
Билл отвернулся и провел рукой под правым глазом. На пальцах была теперь какая-то черная густая жидкость, похожая на его кровь. Но в голове было не это. Билл заметил, что все гости ушли куда-то, и вновь повернулся к брату.
— Килл, где все?
— Вышли во двор. Настало время церемонии.
Билл глянул на Мэри, которая была в агонии до сих пор, и, развернувшись, пошёл к выходу во двор. Килл подскочил с кресла и поспешил за братом, забыв о Мэри.
— И что же ты будешь делать?
— Скажи мне Килл... Антуан сегодня пил?
— Он нетрезв, как и большая часть гостей. А что?
— Да ничего... Ничего.
Килл нахмурился, но не сказал ничего. Они прошли в толпу, пробиваясь к виновникам торжества. Все вокруг уже стояли, склонив головы. В их руках, сложенных у груди, горел огонь, означающий признание соединения. Увидев свою сестру и Антуана, стоящих у алтаря, Билл склонил голову и в руках его загорелся голубой огонь, а в руках Килл - зеленый. Между Джейн, стоящей в черном платье, и Антуаном в белом фраке стоял Старейшина Нар, держащий в одной руке старую раскрытую книгу, а в другой - ритуальный кинжал.
— Готов ли ты, Антуан Сендре, принц Юга, соединиться с Джейн Сайфер, принцессой Севера? — спросил громким голосом Нар.
— Согласен, — сказал Антуан и, взяв кинжал, порезал свою правую руку и обронил каплю своей крови на страницы книги.
Не слушая дальнейших слов, Билл закрыл глаза. Снова легкость, снова холод. На сей раз он оказался в просторном замке, где валялись множество черепов. Ллиба нигде не было, однако сейчас было не до него. Билл достал из кармана изогнутый кинжал и положил свободную руку на один из черепов. Перед глазами пронеслись воспоминания Антуана. Детство, интриги, сплетни... Не раздумывая ни секунды, Билл убрал руку и вонзил кинжал в череп, из которого полилась черная кровь. Так Билл сделал ещё несколько раз и после переместился в своё тело. Он открыл глаза и увидел, что все получилось. Антуан дергался в агонии, Нар пытался пробудить его, гости были в ужасе и бегали повсюду. Билл дотронулся до глаза и вновь увидел черную жидкость. В теле снова было ощущение растущей силы и холода. Внезапно его обхватили тонкие руки. Его обнимала Джейн, чьё лицо было скрыто белой маской, заляпанной краской. Однако маска не могла скрыть алых слез радости и ярких желтых глаз, благодарно смотрящих на брата.
— Спасибо, - прошептала она, немного всхлипывая,— спасибо огромное.
Билл обнял сестру, едва сдерживая слезы радости.
— Я ведь обещал...
Джейн кивнула и растворилась в голубом пламени, оставляя Билла посреди испуганных гостей. Однако радость прервал голос, полный гнева:
— Билл Сайфер!
Отец. Кассиэль оказался возле сына и Билл смог внимательно всмотреться в его темные глаза, глядящие на него. В них он увидел злобу и... Страх? Да, именно он. Это было неожиданно, но приятно. Очень приятно.
— Да, отец?
Кассиэль с едва скрываемым страхом довольно долго смотрел на сына.
— Ты должен зайти в мой кабинет после...
— Хорошо, отец.
Кассиэль кивнул и быстрым шагом ушел в замок. Возле Билла из зеленого пламени появился Килл.
— У нас все получилось? — спросил он.
— У нас все вышло, братец, — ответил Билл, — у нас всё вышло.
Килл усмехнулся и, сняв цилиндр, исчез в огне. Тело Билла затрясло от безумного смеха, а через пару секунд он уже в открытую смеялся посреди толпы, которая в ужасе бегала вокруг, изредка обращая на него внимание. У них все вышло... Все получилось.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:35 by BillCipherLucipherПросмотров: 84Комментарии: 0
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