Сомниум. Часть 3. Аргий

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:35

Причина: Стилистика автора сохранена

BillCipherLucipher Просмотров: 84 Комментарии: 0 0 Вчера, 08:35 by

Настал день, которого он пытался избежать. День свадьбы его сестры. Все его братья и сестры уже вышли в общий зал и веселились, даже виновница торжества, которая за несколько дней до бала рыдала и ни в какую не хотела идти. А Билл копался, завязывая бабочку на шее.— Да что ж такое, —прошипел он, — давай, завязывайся...Руки слабо дрожали, мешая завязыванию узла, а мысли скакали как безумные. Внезапно узор глаза на бабочке загорелся желтым и недовольно посмотрел на парня.— Знаю, дружище, — вздохнул Билл, — нужно поторопиться.— Что-то не похоже, что ты торопишься, — раздалось за спиной, — не так ли, братец?Билл резко обернулся, явно не ожидав лишних голосов в своей комнате. На его кровати, положив ногу на ногу, вальяжно расселся его младший брат — Киллиан Сайфер или просто Килл. Это был дух праздника с алыми глазами и волосами. Его прическа, в отличие от коротких волос Билла, была неаккуратной, растрёпанной. Виски были подстрижены коротко, а вот чёлка почти доставала глаз, обрамленных знаками духов. Костюм был довольно тёмный и состоял только из алого и чёрного цветов. Глаза Килла, как и глаз на его цилиндре, смотрели на Билла несколько насмешливо. Килла прекрасно знали в обоих Королевствах и их землях как наглого и зачастую пакостливого духа праздника. Иногда он подмешивал малые дозы яда Карайка низшим духам, делал ловушки для слуг. Один раз Билл и сам попался в такую ловушку. Это был своеобразный механизм с клинком и ядом. Тогда парень сильно отравился и чуть было не потерял правую руку, а Киллу было смешно до болей в животе.— Ну и зачем же ты выгнал служанок, если сам не можешь завязать простейший узел бабочки? — с некой насмешкой спросил Килл, наклонив голову влево и хитро улыбнувшись, обнажая острые клыки.— Хотел побыть один... А тебе-то что, Киллиан?— Вообще, — Килл щелкнул пальцами правой руки и бабочка Билла, загоревшись зеленым пламенем, обрела праздничный вид. Узел завязался, а крылья расправились в стороны. Желтый глаз на узелке потух, однако узор ока загорелся на цилиндре. Глаз недовольно посмотрел на Килла, будто бы осуждая его, — нас ждут на празднике, а ты, — Киллиан спрыгнул с кровати и указательным пальцем правой руки ткнул брата в грудь, — задерживаешь нас всех. Сидишь тут, злой на всех, и завязываешь узелок на бабочке. Может, все же будешь побыстрее?— Ты не ответил на вопрос. Какое тебе дело, Килл? Отец подослал?— Делать мне больше нечего, —усмехнулся дух, — сам решил. Тем более гости уже пришли, а ты заставляешь их ждать.— Какая же ты тварь, Киллиан.— Ты иногда бываешь таким же, братец. А теперь поторопись и обязательно надень маску.— Это обязательно?— Отец сказал, что простые люди не должны видеть лица своих божеств. Поторопись, там должен прийти даже Совет.При упоминании семи духов Билл вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. Глаза почернели, и парень на негнущихся ногах подошёл к стене, на которой на крюке висела ритуальная маска. Сделанная из бледной пыли приятных сновидений и украшенная метками из энергии кошмаров. Особенно сильно выделялось изображение рта, обнажившего зубы в радостном оскале. От маски во все стороны отходили резные лучи, отображающие своими узорами историю духа, его силы. Билл надел маску и толкнул один из лучей вниз. Множество острых резных лучей проехали по краям маски, меняясь друг с другом местами. Глаза духа вновь стали желтыми, сильно контрастируя с черными глазницами маски.— Так выглядит хорошо? — немного печально спросил Билл, — кажется, что она срастается с моим лицом.— Так и должно быть, братец. Идём, а то ещё обругают за опоздание.На лице Килла появилась белая разбитая маска, украшенная черными узорами. Когда-то эта маска была целой, однако во время одной из шалостей духа она разбилась. Тогда он пытался напугать прислугу на одном из праздников, однако упал с большой высоты балкона. Все кончилось тем, что Килл потерял несколько зубов и разбил маску. Зубы выросли снова, а вот маску дух отказался менять — ему и так нравилось.— Пошли, — сказал Килл и вышел за дверь.Билл глянул на себя в зеркало и, вздохнув, вышел из комнаты. Дверь захлопнулась и парень пошёл за Киллом. Дух праздника шёл легко, немного развязно, а вот Билл скрестил руки за спиной, выпрямившись как струна, и тихо хрустел пальцами. Ноги почти не гнулись, а голова была слишком тяжелой от множества мыслей.— Боишься? — чуть ли не с усмешкой спросил Киллиан.— Ты как будто абсолютно спокоен, — прошипел Билл.— Нет, конечно. Однако нам нужно быть спокойными, иначе гости и новоявленный жених нашей сестры могут заподозрить что-то неладное.Парни вышли на один из балконов, откуда открывался отличный вид на общий зал. Огромное количество знатных духов пили, обсуждали что-то и танцевали, облачённые в яркие наряды и ритуальные маски, скрывающие их лица. Простые же жители и купцы обоих Королевств были одеты в более простые, но праздничные наряды. Их лица не были закрыты, и они лишь немного отстраненно говорили друг с другом и изредка пробовали непривычные для них блюда. Все они пришли своими глазами увидеть ритуал соединения наследников двух Королевств. Киллиан выпрямился и хлопнул в ладоши. Все гости и участники мероприятия подняли головы, обращая внимание на духа. Билл лишь спрятался в тени, наблюдая за всем со стороны. Килл глянул на брата, с усмешкой кивнул и удовлетворенно посмотрел на гостей. Дух поклонился, театрально разведя руки, в которых загорелся зеленый разъедающий прохладный огонь, в стороны.— Дамы и господа! — громко заговорил Килл, выпрямившись после поклона и держа пламя в руках, — рад вас приветствовать на церемонии Соединения Джейн Сайфер, принцессы Севера, и Антуана Сендре, принца Юга. Мы здесь, чтобы запечатлеть в истории это мероприятие во время возрождения Криосира, нашего холодного светила. Веселитесь, пейте и ешьте!Гости радостно заголосили и захлопали в ладоши. Килл усмехнулся и взмахнул руками. Огонь потух, а сам дух посмотрел на Билла.— Ну как тебе? — самовлюбленно спросил Киллиан.— Отлично, — прошипел Билл, смотря вниз на гостей, — это было действительно вдохновляюще, братец.— Вот и чудесно. А теперь иди и развлекайся, — сказал Килл и с щелчком пальцев исчез в зеленом огне.Билл цокнул и, выйдя из тени, спустился в общий зал. Кто-то из толпы слуг предложил ему выпить, однако парень отказался. Он не любил напиваться, как это делали взрослые, да и хотелось сохранить разум чистым. Он взял один из бокалов с напитком из алой крови мелких ящериц, которые водились в водоёмах обоих Королевств. Этот напиток обычно пили дети, коих здесь было достаточно. Были и потомки знати, и выходцы более бедных семей, которые все же смогли прийти на церемонию.— Юный принц, — раздался голос за спиной Билла, — рад все же видеть вас в этом зале.Парень обернулся и замер с бокалом в руке. Прямо перед ним стоял Старейшина Нар. Старик был, как и всегда, в тёмном балахоне и треснувшей маске. Билл огляделся и понял, что на церемонии был весь Совет. Парень отпил крови, вздохнул и посмотрел на Старейшину:— Господин Нар, — поклонившись сказал дух, — я тоже рад видеть вас здесь.—Наслаждаетесь церемонией?— Конечно, —почти сквозь зубы прошипел Билл, — я жутко рад этому событию.Нар внимательно посмотрел темными глазами на принца и лишь усмехнулся:— Не пытайтесь уйти от неизбежного, молодой господин. Эта церемония должна помочь обоим Королевствам обрести мир.— Я прекрасно понимаю это, Старейшина Нар.Старейшина кивнул, а Билл лишь вновь поклонился и ушёл глубже в зал. Бокал в его правой руке предательски дрожал, а мысли путались. С трудом он разглядел братьев и сестер в резных масках и отца, на чьей маске было подобие короны из семи ветвей. Он даже посмотрел на музыкантов и гостей, в некоторой степени завидуя их свободе и радости.— И почему же ты ничего не сделал? —раздался голос в голове парня.— А я уж думал, что ты решил покинуть меня, — усмехнулся Билл, делая ещё один глоток крови.— Конечно... Не дождешься. Однако, скажи мне... Почему ты не лишил его жизни, Билли?— Нельзя лишить жизни того, кто уже мертв. Я не чувствую ничего от него... Его как будто не существует...— Как знаешь, дружище...— Хей, Билл! Ты чего завис там? — к задумавшемуся принцу подбежал Килл. Было видно, что он уже немного подвыпил, однако до сих пор спокойно держался на ногах.— Разговаривал со Старейшиной.— Ну и как? Есть что-то интересное?— Нет. А ты чего такой радостный?— О, точно. Пойдём, я тебя кое с кем познакомлю. Довольно красивая девушка.— Прямо сейчас? — Билл с хрустом наклонил голову вправо.— Не нужно такое откладывать, братец!Киллиан схватил брата за свободную руку и потащил вглубь зала. Билл едва поспевал за ним, стараясь не уронить свой бокал и не разлить кровь. Парни дошли до кресел, где отдыхали гости, и дух баланса обомлел и встал как вкопанный. Прямо перед ним сидела бледная девушка в черном платье с различными узорами, на ногах были черные туфли без каблука, ее темные волосы каскадом падали на плечи, а голубые глаза пьяно смотрели на парней из-под маски, прикрывающей глаза, нос и лоб. Белая маска была украшена резными узорами и мелкими ветвями, образующими своеобразный венок.— Мэри... Не ожидал тебя увидеть снова так скоро, — прошипел со злобой Билл, отойдя от шока.— Стойте... Билл? А ты что здесь делаешь? — немного заплетающимся языком спросила девушка.— Вообще-то это мой дом..., — сказал Билл с неким шоком. Глаза его немного округлились. Он уж никак не ожидал, что эта девушка сможет так быстро опьянеть.— Так-с, стоп... Братец, ты знаком с этой леди? — спросил Килл, склонив голову влево.— Давай отойдем немного...Билл положил свободную руку на плечо брата и отвел его в сторону.— Ну и зачем мы отошли? — спросил Килл, скрестив руки на груди и недовольно посмотрев на брата.— Слушай, — вздохнул Билл, — помнишь я тебе рассказывал о графине, чьи мысли и мечты я случайно увидел?— Конечно помню. Она хотела убить всех нас и занять престол, — усмехнувшись сказал Киллиан и обернулся, чтобы посмотреть на девушку ещё раз. Внезапно он снова повернулся к брату с округленными от осознания глазами, — ты ведь не хочешь сказать...— Да, ты правильно понял. Это она.Килл постоял несколько секунд, словно обдумывая что-то. Внезапно он тихо и довольно мерзко захихикал и потёр руки будто бы предвкушая очередную пакость.— Вот тут мы повеселимся. За мной, братец, — сказал дух праздника и пошёл в сторону девушки.— Куда? Ты чего надумал? — с непониманием спросил Билл и быстро прошёл за братом.— Узнаешь...Килл подошел к креслу, в котором сидела Мэри, и зашёл за спинку вычурной мебели. Руки духа легли на плечи девушки, тихо сжимая их, тем самым доставляя девушке удовольствие.— Многоуважаемая графиня, — до приторности сладким голосом заговорил Килл, разминая плечи девушки. Билл в удивлении от такой интонации брата оцепенел. Не ожидал он такого от хулигана и иногда злобного духа. Парень наблюдал за этим и лишь тихо пил кровь, приподняв маску, — позвольте спросить... Нравится ли вам праздник?— О да, Киллиан. Это мероприятие чудесно, — кокетливым пьяным голосом сказала Мэри, посмеиваясь, — я даже немного завидую вашей сестре.— Чем же, позвольте узнать?— Она соединится с таким прекрасным духом, ещё и с принцем... А вот он, — девушка показала пальцем правой руки на Билла, — отверг меня. А я ведь к нему была так добра...— Да я...,— начал было Билл, однако был резко прерван Киллом взмахом руки:— Да-да, конечно. Он у нас довольно странный. Иногда творит то, что мы и сами не понимаем.Билл на это лишь хмыкнул, однако Мэри посмотрела на него так, будто бы он сказал что-то крайне непристойное.— Вот, опять, — сказала девушка с явно наигранной жалостью к себе.— Понимаю, — усмехнулся Килл и наклонился к девушке, — позволите подсесть к вам поближе.— Конечно, — хихикнула девушка.Парень усмехнулся и, перемахнув через спинку кресла в прыжке, присел на ручку кресла, устроившись поудобнее. Теперь он сидел боком к девушке, а лицом к брату. Его левая рука в черной перчатке легла на бледную левую щеку девушки.– Позволите, моя графиня? — тихо прошипел Килл, явно заигрывая с девушкой.— Да... Позволяю,— смущаясь, прошептала Мэри.Килл резко пододвинулся к девушке, целуя ее в черные губы. Глаза Билла расширились от удивления и он едва не подавился кровью. Он знал, что Килл любил заигрывать с девушками, вне зависимости от сословия, но он никогда не видел такого поведения от брата ни с одной из его любовниц. Поцелуй длился недолго, однако от этого было не менее неловко. Наконец Килл отстранился от Мэри и облизнул тонким черным языком тонкие чёрные губы. Он оскалил острые зубы и посмотрел на брата.— И что это было? — в шоке спросил Билл.— Посмотри внимательно в её глаза, — усмехнулся Килл и кивнул в сторону девушки.Билл внимательно посмотрел в голубые глаза и с удивлением заметил, что они изменились. Глаза Мэри стали тусклыми, будто бы у нее пропали все эмоции разом.— И что это? — спросил Билл, посмотрев на брата.— Она пьяна, ее разум открыт, — пожал плечами Килл, — теперь мы сможем узнать то, что нам интересно.— И как же?— Смотри, — Килл повернулся к Мэри, — итак, графиня... Назовите ваше полное имя, род и статус.— Мэри Тейрк, — пустым голосом заговорила девушка, — графиня земель Востока. Кровь в моём теле всегда принадлежала дому рода Тейрк, созданного моим предком, Зейром Тейрком...— Достаточно, — прервал её Килл, — сколько раз ты была соединена с кем-то?— Шесть раз...— Скольких из своих партнеров ты убила в попытке взойти на трон?— Всех... Всех до единого.Парни были в шоке. Билл мог бы стать седьмым, если бы ни эта случайная вспышка магии. Однако сейчас в голову старшего принца пришла одна довольно странная мысль.— Килл, ее разум ведь открыт сейчас?— Да. Настежь. Я даже удивлён, что все получилось настолько быстро и легко.— Как думаешь, я смогу попробовать заглянуть в ее воспоминания?— В принципе да... Что ты задумал?— Не подпускай сюда никого.Билл усмехнулся и взял за руки девушку, что в это время была в некой прострации, и закрыл глаза. Тело обдало холодом и парень почувствовал легкость. Он открыл глаза и осмотрелся. Билл оказался в темном поместье со множеством дверей, опутанных паутиной. В воздухе висели свечи, на которых горел белый огонек. Внезапно до его правого плеча кто-то дотронулся и парень с криком отскочил в сторону и обернулся. Внезапным гостем оказался Ллиб, который сейчас смеялся и хлопал в ладоши.— Что ты здесь делаешь? — немного дрожащим голосом спросил Билл.— Ты забыл? — посмеиваясь, спросил в ответ Ллиб, скрестив руки за спиной, — я появляюсь там, где ты находишься. Мы всегда вместе, друг мой.— Тогда не мешай мне.Сказав это, Билл развернулся и прошёл к ближайшей двери. Ллиб, вздохнув, пошёл следом за ним. Дух баланса зажёг голубой огонек в правой руке и, спалив паутину, открыл дверь. Там юная Мэри играла в куклы, разговаривая с ними о всяких платьях и цветах.— Не то, —сказал Билл и захлопнул дверь.— И что же ты ищешь, Билли?Парень лишь промолчал и открыл следующую дверь. Снова не то. На этот раз была какая-то прогулка. Дверь захлопнулась и Билл пошёл к другой. Так было несколько раз и парень уже потерял надежду найти то, что искал. Он уже без каких-то ожиданий открыл очередную дверь и понял, что наконец-то нашёл нужное воспоминание. За дверью в пыльной библиотеке Мэри стояла с ножом над телом парня в черном фраке. Его розовые волосы спутались, а сам он лежал спиной вниз в луже черной крови, которая капала с ножа Мэри. На теле парня было множество рваных кровоточащих ран, обнажающих кости и органы. Графиня с улыбкой стояла и, сжимая нож, смотрела на труп с некой любовью.— Да хранит тебя Небытие, Вейлон..., — наконец сказала она.— И всё же... Что же ты хочешь сделать? — спросил Ллиб, наблюдая за всем этим иза спины Билла.— Увидишь.Билл щелкнул пальцами правой руки. Труп Вейлона резко открыл светящиеся розовые глаза и с хрустом вытянул левую руку в сторону Мэри. Девушка окаменела от испуга, она лишь со взмахом вонзила нож в протянутую руку. Однако Вейлону было все равно, он был уже мертв. С хрустом он свободной рукой вытащил нож и, поднявшись с пола, медленно и шатаясь пошёл к убийце. С него текла черная кровь, розовые глаза начали вытекать из глазниц, а на лице играл мертвый оскал. Мэри попятилась к стене, однако вскоре уперлась спиной в неё, за что и поплатилась. Вейлон пригвоздил ее ножом к стене, вонзив лезвие ей в живот. Из ее рта потекла черная кровь, а из глаз брызнули алые слезы. Вейлон свободной рукой сжал шею девушки до хруста, от чего она вскрикнула. Он придвинулся к ней и наклонил голову, обнажая перерезанное горло.— ᛞᛟᛒᚱᛟ ᛈᛟᛖᚨᛚᛟᚹᚨᛏ ᚹ ᚾᛇᛒᛁᛏᛁᛇ, ᛗᛟᛃ ᛞᛟᚱᛟᚷᚨᛃ ᛗᛇᚱᛁ (Добро пожаловать в Небытие, моя дорогая Мэри)..., — хриплым и булькающим от крови в горле сказал мертвец на давно забытом языке.Вейлон взмахнул рукой в сторону, разрезая тело девушки. Из огромной раны потекла кровь и девушка упала на пол, содрогаясь в предсмертных муках. Мертвец, смеясь, присел рядом с графиней и начал бить почти мёртвое тело ножом. Однако Билла удивило не это, он уже видел кровь и смерть, он и создал эту иллюзию в воспоминании. Его удивил давно мертвый язык, на котором говорил Вейлон. Раньше он слышал его только от отца и то очень редко. Билл даже от интереса начал изучать этот язык, однако пока что понимал в нем мало, хоть этого и хватало для понимания фразы мёртвого.— Признаюсь честно, я впечатлен, — сказал сзади Ллиб. Он тоже понял все, ведь они с Биллом были связаны кровью и мыслями, — и что же ты чувствуешь?Билл прислушался к себе. Страх девушки проник в тело, наполняя его приятным холодом и силой, а на языке был сладкий привкус.— Это... Вкусно, —сказал Билл, облизывая губы. Теперь он знал, что делать..Билл, не слушая слов второй личности, снова вернулся в свое тело, стоявшее на месте как статуя. Глаза он открыл с трудом и увидел перед собой брата, злобно смотрящего на него.— И что это было? —прошипел Килл.— Ты про что?Килл кивнул в сторону Мэри и Билл наконец обратил на нее внимание. От увиденного он улыбнулся. Девушка сидела в кресле, содрогаясь в агонии. Её глаза были чёрными, из них текли алые слезы, а на шее виднелся след от удушения.— Даже не знаю, о чём ты, — с ухмылкой сказал Билл.— И ещё... У тебя что-то из глаз течёт.Билл отвернулся и провел рукой под правым глазом. На пальцах была теперь какая-то черная густая жидкость, похожая на его кровь. Но в голове было не это. Билл заметил, что все гости ушли куда-то, и вновь повернулся к брату.— Килл, где все?— Вышли во двор. Настало время церемонии.Билл глянул на Мэри, которая была в агонии до сих пор, и, развернувшись, пошёл к выходу во двор. Килл подскочил с кресла и поспешил за братом, забыв о Мэри.— И что же ты будешь делать?— Скажи мне Килл... Антуан сегодня пил?— Он нетрезв, как и большая часть гостей. А что?— Да ничего... Ничего.Килл нахмурился, но не сказал ничего. Они прошли в толпу, пробиваясь к виновникам торжества. Все вокруг уже стояли, склонив головы. В их руках, сложенных у груди, горел огонь, означающий признание соединения. Увидев свою сестру и Антуана, стоящих у алтаря, Билл склонил голову и в руках его загорелся голубой огонь, а в руках Килл - зеленый. Между Джейн, стоящей в черном платье, и Антуаном в белом фраке стоял Старейшина Нар, держащий в одной руке старую раскрытую книгу, а в другой - ритуальный кинжал.— Готов ли ты, Антуан Сендре, принц Юга, соединиться с Джейн Сайфер, принцессой Севера? — спросил громким голосом Нар.— Согласен, — сказал Антуан и, взяв кинжал, порезал свою правую руку и обронил каплю своей крови на страницы книги.Не слушая дальнейших слов, Билл закрыл глаза. Снова легкость, снова холод. На сей раз он оказался в просторном замке, где валялись множество черепов. Ллиба нигде не было, однако сейчас было не до него. Билл достал из кармана изогнутый кинжал и положил свободную руку на один из черепов. Перед глазами пронеслись воспоминания Антуана. Детство, интриги, сплетни... Не раздумывая ни секунды, Билл убрал руку и вонзил кинжал в череп, из которого полилась черная кровь. Так Билл сделал ещё несколько раз и после переместился в своё тело. Он открыл глаза и увидел, что все получилось. Антуан дергался в агонии, Нар пытался пробудить его, гости были в ужасе и бегали повсюду. Билл дотронулся до глаза и вновь увидел черную жидкость. В теле снова было ощущение растущей силы и холода. Внезапно его обхватили тонкие руки. Его обнимала Джейн, чьё лицо было скрыто белой маской, заляпанной краской. Однако маска не могла скрыть алых слез радости и ярких желтых глаз, благодарно смотрящих на брата.— Спасибо, - прошептала она, немного всхлипывая,— спасибо огромное.Билл обнял сестру, едва сдерживая слезы радости.— Я ведь обещал...Джейн кивнула и растворилась в голубом пламени, оставляя Билла посреди испуганных гостей. Однако радость прервал голос, полный гнева:— Билл Сайфер!Отец. Кассиэль оказался возле сына и Билл смог внимательно всмотреться в его темные глаза, глядящие на него. В них он увидел злобу и... Страх? Да, именно он. Это было неожиданно, но приятно. Очень приятно.— Да, отец?Кассиэль с едва скрываемым страхом довольно долго смотрел на сына.— Ты должен зайти в мой кабинет после...— Хорошо, отец.Кассиэль кивнул и быстрым шагом ушел в замок. Возле Билла из зеленого пламени появился Килл.— У нас все получилось? — спросил он.— У нас все вышло, братец, — ответил Билл, — у нас всё вышло.Килл усмехнулся и, сняв цилиндр, исчез в огне. Тело Билла затрясло от безумного смеха, а через пару секунд он уже в открытую смеялся посреди толпы, которая в ужасе бегала вокруг, изредка обращая на него внимание. У них все вышло... Все получилось.

Ключевые слова: Бал сестра братья кровь авторская история

Другие, подобные истории: