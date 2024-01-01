Сомниум. Часть 2. Димиор

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

BillCipherLucipher Просмотров: 67 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:13 by

Билл в кое-то веки спокойно спал. Липкие лапы сна обволакивали его разум. Недавний разговор с отцом и Советом его вымотал, однако сейчас можно было отдохнуть. Некрос прошел, настало время Димиора, фазы творчества. Внезапно раздался громкий стук в тяжёлую черную деревянную дверь. Билл недовольно открыл глаза, моргая, чтобы сфокусировать зрение. Чёрные зрачки сузились до состояния двух узких полосочек. Тусклый свет бил через витражное стекло прямо по глазам. Вставать не хотелось, но стук в дверь уже начинал потихоньку бесить. Билл откинул тонкое желтое одеяло и сел на кровати. Черные отметины крайне сильно выделялись на бледном худощавом теле. Билл подошёл к единственному зеркалу, что было у него в комнате, и усмехнулся. У Тени почти вся комната была забита зеркалами и их осколками. Зато у Билла были куклы. Парень дотронулся правой рукой до разводов под правым глазом. Тонкие линии в виде змеек тянулись по пальцам от середины ладони прямо к кончикам фаланг. На ногах была почти такая же картина. Грудь украшало колесо из двенадцати символов и одноглазым треугольником в центре. Спина не пестрила витражными рисунками, лишь позвонки были черными на фоне бледной кожи, а от нижних шейных позвонков вели черные линии, создающие подобие узорчатого капюшона на шее и лопатках. Билл отвис и убрал руку от глаза, вздохнув. Все же эти разводы под глазами больше шли его сёстрам. Неожиданно в дверь снова застучали, к тому же ещё сильнее, чем в первый раз.—Билл, если ты до сих пор спишь, то я выломаю дверь! Я уже устала стучать! — раздался девичий голос из-за двери.Джейн, его сестра. Видимо подскочила рано и теперь нужна какая-то помощь. Билл подзавис, а после усмехнулся, вспомнив время. Димиор, фаза возникновения Астрала, каменного светила Сомниума. Белый холодный камень в небе создавался из пыли, чтобы потом переродиться в черное горячее светило, Дриммар. Ну и потом по кругу из раза в раз все повторялось. Билл быстро накинул белую рубашку, которая висела на спинке кровати и, скинув цепи с двери, открыл ее. Джейн отстранилась от двери, явно не ожидав резкого открытия.— Неужели проснулся? — усмехнулась златовласка, — я уж думала, что ты никогда не встанешь.— Не дождёшься, мелкая,—сказал Билл, облокотившись о косяк двери.— Я всего на одну фазу младше тебя, не зазнавайся.— Ну и чего же ты хочешь, Джейни? — ехидно улыбнулся Билл.— Мне нужна твоя помощь с новыми заклинаниями. Да и просто прогуляться хочется с тобой.—Заманчивое предложение, конечно. Погоди...— Что-то случилось?Парень усмехнулся и, мотнув головой, забежал назад в комнату и прикрыл дверь. В комнате он накинул на себя белую рубаху с коротким рукавом и застегнул все пуговицы, кроме первой; также он надел легкие черные брюки, носки и туфли, ведь если отец увидит его в простой одежде, то может и прилететь. Спустя пару минут Билл вышел, улыбаясь во все зубы. Закрыв дверь, он обратил внимание на одежду Джейн и хихикнул. Его сестра была в легком желтом платье в пол, на ее ногах были черные легкие туфли, а на голове черная диадема.— Неужели тебя все же нарядили в платье? — сказал Билл, прикрывая рот правой рукой и пытаясь не засмеяться.Сестра Билла вздохнула и немного поморщилась.— "Леди должна быть всегда прекрасной", — произнесла Джейн довольно писклявым голосом, что с раздвоением ее собственного голоса звучало максимально комично, — как будто бы без платья я похожа на дэймов... Эй, чего ты смеёшься?Билл уже в открытую смеялся, держась за живот.— Ой, не могу... В принципе это на них похоже, но звучит жутко смешно.— Хех, тоже верно, — хихикнула Джейн, пытаясь не засмеяться, — они постоянно такие. Будто бы им будет какая-то награда за их работу. Отцу все равно на всех.—Н-да... Даже на нас, в основном. Только если не нужно выдать кого-то замуж или обучить политике.—Не напоминай, —скривился Билл, — он уже достал с этим. Ещё и Совет прикопался...—Постой, ты лично видел Советников? — с восторгом взвизгнула Джейн и подбежала у Биллу, — расскажи, какие они? Ну пожалуйста...Парень лишь вздохнул и правой рукой потрепал сестру по голове, немного испортив прическу. Он лишь ещё раз хихикнула.—Ничего особенного в них нет, — наконец сказал Билл, — даже в главном. Как его... Старейшина Нар, насколько я помню...—Помнишь? Неужели ты умудрился про это забыть?— Я тебе больше скажу... Я не пытался запомнить.Джейн хитро усмехнулась и, слабо замахнувшись, дала легкий подзатыльник братцу. Благо они были почти одного роста, девушка была лишь немного ниже. Билл лишь поморщился, потер затылок правой рукой, а после хищно улыбнулся, обнажая клыки.— Знаешь что, Джейни? — двойным металлическим голосом произнес парень.— Что? — спросила девушка, усмехнувшись. Она уже начинала потихоньку пятиться назад.— Беги...Джен не нужно было просить дважды. Она побежала по коридорам, звонко смеясь. Билл бежал за ней, пытаясь поймать, однако все же в последний момент она всегда выскальзывала из рук.— Стой, Джейн! Ты точно ответишь за это!— Сначала догони, братец!Билл, ещё немного побегав за сестрой, не выдержал и выпустил из пальцев правой руки разноцветные тонкие нити, чтобы остановить сестру. Нити опутали Тело Джейн, которая смеялась, одновременно пытаясь выбраться из нитей. Билл начал притягивать сестру к себе, стараясь несильно сжимать нити на ее теле.— Всё-все, я не буду убегать! —смеялась Джейн, почти истерично дергаясь, — отпусти! Нам идти надо.—Ну и куда же? — спросил Билл и, щелкнув пальцами, заставил нити исчезнуть.— Мне нужна твоя помощь с моей новой картиной. Да и просто поболтать хочу.Билл цокнул языком и убрал нити. Джейн усмехнулась и поднялась с пола, оттряхнув платье.— Вот можно было так сразу? — немного недовольно, но с улыбкой спросила Джейн.—Нельзя, сестрёнка. За подзатыльник ты ещё мне ответишь,— ухмыльнулся Билл.—Ой, как же мне страшно! — с явным сарказмом сказала она, — И что же ты будешь делать?Билл, немного постояв на месте пару секунд, мгновенно переместился к сестре и правой рукой аккуратно взлохматил итак порядком растрепанные волосы Джейн.— В принципе месть свершилась, — довольно улыбнулся Билл.— Ах ты..., — с усмешкой возмутилась Джейн, — мне так долго служанки прическу делали. Меня ж сожрут заживо.— Да ладно тебе... Всем все равно. Немного поправь и в принципе не видно будет.— Как знаешь...Джейн щелкнула пальцами и волосы немного улеглись, однако вернуть изначальную прическу не получилось.— Уже неплохо, - усмехнулся Билл.— Да иди ты, — заговорила Джейн, — тем более нам пора идти...— И куда же вы идете? — произнес голос сзади.Рядом с ними стоял один из стражей, который патрулировал замок. Темные доспехи, покрытые ритуальными узорами, покрывали все тело. Из под забрала шлема на подростков смотрели голубые холодные глаза.— А какой же смысл? — слабо огрызнулся Билл, — неужто Отец заскучал?— Вас это не касается,— довольно грубо сказал страж.— Ты как разговариваешь с Принцем, жалкий дух? — оскалилась Джейн.— Я разговариваем с Принцем, Мисс Джейн.— Однако неуважительно вы относитесь к обоим, — произнес знакомый голос из пустоты.Радом с двойняшками из черного дыма появился Юлиан. Его белые глаза злобно смотрели на стража, а руки были сложены за спиной.— Лейн, как же ты не вовремя, — разочаровано прошипел страж.— Однако я считаю иначе, — заговорил Юлиан и наклонил голову вправо, — ты действительно не очень вежливо общаешься со детьми своего Господина. Попрошу вас уйти на свое рабочее место и не мешать делам наших Господ.Рыцарь кивнул и тяжелым шагом, что-то зло бормоча под нос, ушел ко входу в замок. Юлиан лишь вздохнул и потер пальцами правой руки переносицу.— Всегда было сложно с этими стражами. Никогда не слушают тех, кто не является их основным Хозяином....— Спасибо за помощь, Юлиан... Однако как ты узнал, что мы будем именно здесь? — спросил Билл, немного расслабившись. Юлиан не был тем, кто мог бы все рассказать отцу, но нужно было все же быть осторожным.—Мне бы тоже хотелось узнать об этом... —сказала Джейн, скрестив руки на груди.—Очередные бумажные заботы, не обращайте внимания, —вздохнул Юлиан, — к тому же нужно было зайти в библиотеку за парой книг. Билл, не помнишь, где примерно книги по истории двух королевств и живом мире?— Вроде бы третий шкаф от двери, —ответил парень, задумавшись, — история на верхних полках, живой мир ниже.— Благодарю. А теперь мне пора.С этими словами Юлиан улыбнулся и растворился в черной дымке, махнув правой рукой на прощание.— Печально, что он ушёл. С ним всегда интересно, — заговорил Билл.— Возможно, братец. Ладно, пойдём в мастерскую.Мастерской Джейн называла старую комнату, расположенную в подвальных катакомбах замка. Здесь она писала картины с помощью магии и самодельных красок. Эти же картины, правда не все, после висели в большинстве комнат замка. Сейчас же брат с сестрой спустились в эту самую мастерскую и с ухмылкой зажгла щелчком пальцев голубой огонек на множестве свечей в комнате. Посредине комнаты стоял огромный мольберт, прикрытый полотном.— Помоги, пожалуйста, снять эту тряпку, — попросила Джейн, взявшись за нижний угол полотна.— А как ты ее повесила?— Неважно, просто помоги.Билл усмехнулся и, схватив руками противоположный угол, помог сестре. Полотно упало, показав свету и тьме картину. Билл обомлел, когда увидел творение Джейн. На картине была изображена бледная женщина в чёрном платье, украшенном драгоценными камнями и золотыми нитями. Ее ярко-жёлтые волосы струились до плеч, а немного тусклые жёлтые глаза нежно смотрели куда-то в сторону. На оголенных плечах, шее и лице еле-еле были видны ритуальные узоры. Билл дрожащей рукой показал на картину :— Это же...— Наша мать, Кэрри Сайфер... Ты все правильно подумал. Я решила изобразить ее, а то во всем замке нет ни одного её портрета.— Откуда ты узнала, как она выглядела?— Нашла старые портреты и записи... Ну, пока отец их не сжёг.— Я не удивлен. Он никогда не любил эту тему. Он даже наши настоящие имена не использует, в отличие от Юлиана. Однако... Зачем я тебе здесь нужен?Джейн щелкнула пальцами и в её руках появилась маленькая кисть и палитра красок. Она подошла к холсту и начала изображать небольшие разводы на платье.— Я почти закончила, но... Мне показалось, что можно как-то подчеркнуть волосы с помощью твоих нитей. Только нужно их сделать того же цвета.— Ты уверена, что игла не нанесет серьёзных повреждений этому шедевру?— Конечно уверена. Я вложила сюда немало магии.Билл неуверенно щелкнул пальцами и в его правой руке появилась маленькая черная иголка, а из пальцев левой руки поползли золотые нити.— Ну и где нужны нити?Джейн показала кистью на несколько мест на холсте. Билл лишь кивнул и вскоре на картине блестели пучки нитей. Джейн также изобразила несколько красивых цветков, которые также были украшены нитями. Через некоторое время брат и сестра наконец отошли от картины.— Ну и что ты думаешь об этой картине, Билли?— Это... Прекрасно. Я очень рад, что принял в этом участие.Из рук Джейн исчезли кисть и краски, а у Билла исчезли нити и игла. Неожиданно Джейн подбежала к брату и обняла его, крепко сжав брата руками. Билл немного недовольно усмехнулся и похлопал сестру по голове.— Джейни, ты же знаешь, что я не люблю такие нежности.— Мне все равно. Однако все же нужно идти, а то нас потеряют.Джейн захихикала и, дав брату подзатыльник, исчезла в черной тьме. Потерев голову, Билл с тихим смехом исчез вслед за сестрой. В мастерской потухли свечи, окружая шедевр брата и сестры мраком ночи.

Ключевые слова: Брат сестра тьма авторская история

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