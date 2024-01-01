Привет от прабабушки (часть 2 из 2)⁠⁠

Летяга Просмотров: 65 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:06 by

— Артем! Там Кто то есть! — вырвал Артема из воспоминаний крик Андрея.— Кто? Где?— Там, на кладбище, у дороги!— Так кто?— Я не видел, я же по полю шел, но там точно кто-то был на кладбище их было несколько.Артем задумался. Никто не знал, зачем они сюда приехали. Гости в данный момент были точно не нужны.— Артем! Что делать будем?— Успокойся, если это какая ни будь молодежь за острыми ощущениями на кладбище приехала, они сами к нам не полезут - забояться. А если черные копатели — ну посмотрим. Сколько их было?— Не знаю, темно же.— В смысле не знаешь, так ты видел или нет? Может это вообще какие-то дикие животные были? Места то заброшенные…— Я… я видел какие-то силуэты, кладбище выше дороги, их на фоне неба и луны видно было. Там что-то мелькало, много.— Ладно, гаси свет и прыгай сюда, посидим поедим, заодно послушаем что тут вокруг. Ты принес пакет?Андрей спрыгнул в яму и бросил на землю пакет. Они разобрали бутерброды, и погасили свет. Несколько минут они сидели в полной тишине, в разных углах ямы, прислушиваясь к каждому шороху. Несколько раз Артем вставал во весь рост и выглядывал из ямы, но это не особо помогало оценить обстановку, так как могила была, в низине, а по краям оврага обильно росли кусты и деревья, закрывающие обзор. С одной стороны, они были надежно защищены от посторонних глаз, и даже при использовании фонарика, никто бы не заметил их со стороны дороги или кладбища. Но, с другой стороны, в центре оврага они были как на ладони, если бы кто-то захотел проследить за ними затаившись в кустах обильно разросшихся по периметру оврага.— Короче, копаем дальше, мы двое с топорами, ломами и лопатами, да с кем-то не справимся что-ли? — сказал Артем, сам не будучи до конца уверенным, кого он хотел больше успокоить, себя или Андрея. — Только не светим особо, поставь на фонаре луч поуже, и положи вон туда.Андрей вылез из ямы, включил фонарик, сделал луч света более узким, и положил фонарик на кучу земли у короткого конца ямы, расположив его так, чтобы он светил под небольшим углом сверху вниз. Света было достаточно — все внутреннее пространство ямы было хорошо освещено. Артем поймал себя на мысли, что теперь они в этой яме как на сцене, но быстро отогнал эту мысль и взялся за лопату.— Все, давай уже. — сказал Артём и принялся энергично копать, чтобы прогнать страх.Работа пошла медленнее. Артем и Андрей периодически оглядывались по сторонам или замирали, прислушиваясь к ночным звукам. Но пройдя еще полметра, лопата Андрея ударилось обо что-то твердое и звонкое.— Оно? — спросил Андрей?— Еще нет, это каменная печать, сейчас придется немного попотеть.— Печать?— Да, печать для защиты от нечисти. Это камни, небольшие, уложенные определенным типа рисунком, их немного, но придется каждый откопать и вытащить. Они не больше пары кирпичей каждый.— М-да… какая-то неполная защита… Ну от нечисти допустим эта печать могилу защитила, факт, а от лопаты и лома, кажется, все еще нет приема, — бодро сказал Андрей, и ловким движением вывернул из земли первый небольшой камень.Резкий порыв ветра колыхнул кусты и деревья, и над могилой раздался пронзительный вороний крик. Огромный черный ворон сидел на сухой кривой ветке дерева, связавшегося с оврага прямо над могилой.— Заткнись птица! — полушепотом прокричал Андрей и кинул в ворона горсть земли.Ворон перелетел на ветку на соседнем дереве, и только сейчас, в свете луны Андрей с Артемом увидели, что ворон был не один. На каждом дереве, окружавшем овраг сидело по несколько ворон. Они сидели молча и неподвижно, наблюдая за происходящим, затаившись будто зрители в зрительном зале в ожидании представления. По спине Артема пробежал холодок. Он уже видел эту картину, как в день похорон прабабушки, стая черных как ночь ворон, преследовала гроб по пути к роще, а потом рассевшись на ветках точно также наблюдала за происходящим. Деревенские мужики, тащившие гроб и закапавшие могилу крестились и читали молитвы спешно копая могилу. А с последней брошенной лопатой земли не сговариваясь пошли прочь быстрым шагом не оглядываясь, оставив маленького Артема в недоумении.— За жуками-червяками наверно прилетели, землица то свежая, — сказал Артем. — давай уже, немного осталось и свалим отсюда.Камни оказались действительно небольшими, легко поддевались лопатой, и выбрасывались руками. Вынув последний камень, Артем вонзил лопату в землю, и замер — послышался глухой звук. Осознав, что цель близка, друзья начали орудовать лопатами, пока из земли не показалась крышка гроба. Очистив ее полностью от земли и немного углубившись по боками, они замерли и посмотрели друг на друга.— Ну что, почти все, — Сказал Артём.— Крепкий, не сгнил, — заметил Андрей, и попрыгал на крышке гроба.— Нам же лучше, значит внутри все целое.— Давай перекурим, нам похоже еще целый час тут дерево ковырять, я уже без рук и без ног если честно. — предложил Артем.Они сели на землю, и замолчали. Уставшие, изможденные и грязные. Говорить не хотелось. Хотелось поскорее закончить дело, сесть в машину и уехать. Ветер и снегопад усиливался, но в яме, на глубине почти полутора метров, было тихо и даже немного тепло. Доев остатки бутербродов и допив остатки воды, они почти синхронно встали.Крышку гроба долго ковырять не пришлось, целая в середине, но сгнившая по краям, где были вколочены гвозди, она поддалась почти без усилия. Выкинув крышку из могилы, друзья сели на корточки, и склонились над гробом созерцая сокровища. Игра стоила свеч. Кинжал, несколько ветхих книг, золотое кольцо, и множество других замысловатых предметов — все было на месте, как и говорил Артем.— Ох... не зря пачкались... — сказал Андрей и потянулся за кинжалом.— Не трогай! — оборвал его Артем.Андрей подозрительно посмотрел на него.— Это моя прабабушка, мне ее и тревожить, — объяснил Артем.Андрей понимающе вздохнул и отклонился назад. Он видел, как Артему трудно собраться с мыслями и решиться действие. У Андрея даже промелькнула мысль, а не даст ли Артем заднюю, расчувствовавшись над трупом любимой прабабушки. Артем несколько раз начинал шевелить губами, как будто хотел что-то сказать, несколько раз еле заметно поднимал и опускал руку, в нерешительности. В конце концов Артем набрался смелости, и быстрыми движениями извлек из гроба кинжал.— На, держи, — сказал Артем, и протянул кинжал Андрею.Кинжал был явно ручной работы, и представлял из себя что-то невообразимое. Длинный, около полуметра, необычайно легкий и с изящным изогнутым лезвием. Резная рукоять была выполнена из красного дерева и представляла собой отдельное произведение искусства. На ней были изображены несуществующие животные и явно вымышленные твари. Тыльник рукояти представлял из себя печать, выступающие элементы которой были не плоские, а острые и длинные, сделанные из заточенных полосок металла. В основании рукояти был прозрачный слегка зеленоватый драгоценный камень.Пока Андрей любовался кинжалом. Артем аккуратно завернул книги в пленку и убрал на дно рюкзака. Золотое кольцо, амулеты, и прочие диковинные вещи отправились туда же, отдельно рассортированные и завернутые в отдельные пакеты.— Кажется все, — сказал Артем и протянул Андрею кусок ткани. — Заверни его, и лезвием вверх, чтобы рюкзак не прорезал— сказал Артем и протянул Андрею рюкзак и кусок ткани. Андрей завернул кинжал и бережно упаковал его в рюкзак. Не успел он застегнуть рюкзак, как фонарик скатился с кучи земли, упал на дно могилы и погас. Андрей выругался, поднял фонарик, машинально включил его, направив луч на кучу земли, и заорал:— Господи ты кто!Артем вскочил на ноги, схватив лопату. Андрей попятился, запнулся, и упал в гроб спиной, разбросав собой кости. Луч фонаря в руках Андрея на секунду осветил все вокруг, овраг, кусты и деревья. И хотя Артем стоял спиной, и не видел того, что испугало Андрея, на доли секунды его охватил страх. Ему показалось все это знакомым. Присутствие чего-то не зримого и опасного, тени, мелькающие между деревьями, когда они с бабушкой бежали по ночной лесной дорожке в день приезда.Андрей отполз на противоположный конец могилы и вжался в земляную стену, закрывая руками фонарик. Артем присел, держа лопату наготове.— Что там? – шепотом спросил Артем.— Там… там какое-то животное или кто-то!— Так животное или кто?— Не знаю, я кого-то видел!— Кого блин? Ты человека от животного отличить не можешь?Андрей молчал, не сводя глаз с кучи земли на противоположном конце ямы.— Андрей! – рявкнул Артем и легонько ударил его по плечу лопатой.— Там какое-то животное было, но оно стояло как человек!— Медведь? — предположил Артём, и вспомнил, как ему неоднократно доводилось видеть на картинках медведей, встававших на задние лапы в случае опасности.— Нет, кажется козел…— Чего? Какой нахрен козел? Ты прикалываешься?Не успел Артем разразиться ругательствами в адрес Андрея, как над ямой нависла тень, а через секунду на фоне лунного неба появился и владелец тени. Артем присел, нащупал фонарик в руках Андрея, взял его в руки и со словами: «Эй, ты кто», включил направив вверх.Над ямой на задних ногах стоял огромный черный козел и пристально смотрел на друзей. Ноги козла были толще козлиных, и скорее напоминали коровьи, тело козла было покрыто длинной густой черной свисающей шерстью, а руки были неестественно длинными и напоминали скорее куриные лапы. Не успел Артем понять, что происходит, и как реагировать дальше, козел заорал. Это было что-то среднее между блеянием и человеческим криком. У Артема заложило уши и потемнело перед глазами. Крик козла подхватили вороны, и резко сорвались с веток спланировав на край могилы. По краям оврага началось будто бы какое—то шевеление. Артем и Андрей больше не чувствовали себя одинокими в этой заброшенной роще, на этом заброшенном поле, в этой заброшенной деревне. В этой тьме они теперь были явно не одни.— Быстрее, вылазим! – прошептал Артем, и пнул в бок Андрея, чтобы привести его в чувство.Андрей не реагировал, он смотрел на козла скованный страхом не в силах пошевелиться.— Андрей, бежим! – заорал Артем, вырвал у Андрея рюкзак, и начал вылазить из могилы.Вороны кинулись в атаку. Они били крыльями и когтями Артема по лицу, путались в одежде, мешая на пути. Пока Артем карабкался по земляной стене, свет фонаря в его руке то и дело выхватывал все новых и новых страшных тварей, выползавших из кустов с двух высоких краев оврага и ползущих вниз. Выбравшись из ямы, он выронил фонарик и в темноте побежал вперед вслепую, запинаясь за ветки и натыкаясь на кусты и деревья. Добежав до дальнего конца оврага, Артем на секунду оглянулся. Из могилы бил вверх свет фонаря. Козел стоял в могиле и смотрел вниз, туда, где Артем последний раз видел Андрея. Козел наклонился и исчез из виду, раздался пронзительный крик Андрея, переходящий в хрип. Козел выпрямился, и посмотрел в сторону Артема. Фонарик погас.Артем бежал по полю в полной темноте не оборачиваясь, периодически запинаясь и падая. Он не понимал, в какую сторону бежит, и молился, что бы это было направление к дороге, где они оставили машину. Кусты чередовались деревьями и зарослями сухой травы. Через некоторое время Артем окончательно сбив дыхание и не чувствуя ног, упал на землю и перевернулся на спину. Он до сих пор не мог поверить в происходящее и начинал сомневаться в собственной адекватности. «Какого черта, что происходит вообще, я точно не сплю?» — крутились мысли в голове Артема. Он несколько раз с силой ударил затылком об землю, в желании проснутся, но не получил ничего кроме боли и звездочек в глазах, неуместно дополнявших картину звездного неба.Не успел Артем приди в себя, как где-то в дали послышался пронзительный козлиный рев. Теперь это было именно рев. Артем вскочил на ноги и побежал дальше, продираясь сквозь заросли.Он с трудом узнал это место. Лес практически поглотил прабабушкин двор. Никакие строения кроме дома не уцелели, а сам дом практически врос в землю. Стекла потрескались, крыша была частично разрушена, а крыльцо сгнило и развалилось. Недолго думая, Артем забежал в дом. Внутри все было точно также – как в последний день, когда он был тут последний раз. Штукатурка местами осыпалась, доски пола сгнили, повсюду были следы гниения и влаги, но предметы и мебель были не тронуты. Дому явно повезло избежать мародеров или черных копателей.Артем закрыл дверь и сел на кровать забившись в угол, бросив рядом мешок. На ту же самую кровать, на которой прятался, когда-то от курицы. Одеяло было немного влажное, но не мокрое. Артем сгреб его в охапку, прижал в груди и уткнулся в него лицом. Оно было такое же, как и двадцать лет назад, немного колючее и с запахом шерсти. Все еще не веря в происходящее, и сомневаясь в собственной адекватности, Артем погрузился в воспоминания. «Прабабушка… колдовство… чертовщина…» — крутились мысли в голове у Артема, высвобождая из недр памяти какие-то то-ли реальные то ли фантомные воспоминания. Черные тени, мелькающие между деревьями, когда они с прабабушкой бежали по лесной дорожке в день приезда. Глаза незнакомца, принесшего курицу, с длинными прямоугольными зрачками, не похожими на человеческие. Странные гости, приходившие к прабабушке, после визитов которых она пропадала на несколько дней и возвращалась изнуренная и иногда раненная. Рассказы перед смертью.Из воспоминаний Артема вырвало громкое козлиное блеяние, раздавшееся совсем рядом. Артем поднял голову и его охватил ужас. В окне напротив была видна огромная черная козлиная морда, с желтыми, блестящими в свете луны глазами. Артем вжался в угол и сильнее прижал к себе одеяло.— Артем, впусти меня… — раздался хриплый голос, голос принадлежал Андрею.Артем вздрогнул. Голос доносился снаружи.— Андрей, ты где?! — заорал Артем в никуда.— Я… тут… — прозвучал голос Андрея, и в окне показалась окровавленная голова Андрея, оторванная от тела, которую козел держал в когтистой куриной лапе.Козел оскалился, обнажив тонкие длинные зубы, облизал длинным языком кровь, стекающую с головы, и по-человечески засмеялся. Артем узнал этот смех. Это был смех того незнакомого мужчины, который принес курицу.— Как долго же мы тебя сюда ждали… Зачем так усложнять? Закопали сразу… Печать поставили… А смысл всего этого, если правнук, то бестолковый оказался? Столько смертей и нелепых случайностей, и все из-за чего? Из-за старых книжек и ржавого ножика? Отдай, и катись на своих четырех на все четыре.К…к…к…каких смертей? – спросил дрожащим голосом Артем, не сводя глаз с окна.— Таких смертей, которые тебя в нужду поставили и сюда привели, — сказал козел и оскалился. — Ты думаешь ты по своей воле сюда приехал? По своей могилу вскрыть решился?У Артема потемнело в глазах. Загадочные эпизоды из его жизни, начинали складываться в единую картину. Он вспомнил мать, умершую от сердечного приступа, и найденную с ужасной гримасой на лице, после смерти которой он был вынужден бросить учебу и пойти работать. Отца, попавшего в ночную аварию и так и не оправившегося, все говорившего про какую-то чертовщину преследовавшую его всю поездку, после смерти которого на Артеме повисли его долги. Смерть еще не родившейся дочери и супруги Оли, на лекарства для которой Артем «работал» последние полгода. Загадочная пропажа товара, который видел только Артем, и после пропажи которого к Артему и Андрею начались претензии, которые и привели к большому долгу перед поставщиком.— Т…т… тварь… — выдавил из себя Артем дрожащим голосом. — Ну попробуй забери козлина!Козел улыбнулся, подошел вплотную к окну, и осмотрел дом внутри. Знаки вырезанные прямо на деревянном подоконнике и пороге дома были целы, не смотря на печальное состояние остального дома. Он посмотрел на печку, которая от времени провалилась под пол и частично разрушилась, и улыбнулся.—Зачем забирать? Сам отдашь… — сказал козел, и отошел от окна.В доме было тихо и спокойно, он казался Артему неприступной крепостью, способным защитить его от любой напасти. Но последние слова козла не давали Артему покоя. Не успел он додумать что бы это значило, как на стекле окна блеснуло что-то ярко оранжевое. Через секунду пространство за окном осветилось оранжевым светом огня. Дом горел.Артем сидел на кровати уткнувшись лицом в одеяло. В голове проносились картины из его жизни. Детство, лето с прабабушкой, прерванная учеба, смерть родителей и его семьи, проблемы с работой. «Нет, этого не может быть, это какой-то сон, это какой-то сюр…». Дом начал наполнятся дымом. Погруженный в свои мысли, он почувствовал это только сейчас. Становилось трудно дышать, подступал кашель. «Этого всего не может быть, просто не может, проснуться, только проснуться» — подумал Артем и посмотрел на рюкзак, из которого торчало острие кинжала. Он крепко сжал в ладони острие и с силой провел рукой вниз. Боль разрезала руку, кровь начала тонкой струйкой потекла по лезвию. «Не помогло» — подумал Артем, достал кинжал из рюкзака и взял его в руку. Рукоять была неожиданно теплой, а драгоценный камень в основании рукояти испускал приятный успокаивающий бирюзовый цвет.***— А можно мне его подержать? — спросил Артем, увидев у прабабушки на поясе настоящий кинжал.— Да можно то можно, – ответила, улыбнувшись бабушка, да только не послушается он тебя!— Ну дай пожалуйста я просто подержу!Прабабушка вынула из ножен кинжал и протянула Артему.— Только не поранься, рановато ему хозяина менять, я еще побегаю. – сказал бабушка, и улыбнувшись тихонько добавила. – Или от меня еще побегают!Артем взял кинжал в руки и несколько раз взмахнул им. Несмотря на легкость, кинжал показался Артему неуклюжим и не удобным. Он как будто сопротивлялся каждому движению и хотел быстрее вернутся в свои уютные ножны. Чуть не выронив его при очередном замахе, Артем поспешил вернуть кинжал бабушке, чтобы ничего не сломать и не расстраивать прабабушку.***Воспоминания были прерваны звуком падающих бревен – кажется начинала обваливаться крыша. В доме было находится больше нельзя. Артем больше не боялся. Страх за себя и сожаление за свою поломанную жизнь уступили место гневу. Перемотав окровавленную руку тряпьем, Артем взял кинжал и встал с кровати. Рукоять клинка была горячей, но не обжигала руку, в то время как холод от лезвия чувствовался будто на расстоянии. Он взял кинжал пальцами за основание рукояти и перевернул его лезвием вверх, расположив за рукой, с обратной стороны, чтобы его не было видно.Артем открыл дверь и вышел на разрушенное крыльцо. Зарево горящего дома ярко освещало бывший двор, заросший деревьями и кустами, между которыми стояли самые разнообразные мерзкие твари из худших кошмаров. Маленькие и большие, напоминающие каких—либо животных, или состоящие из их частей. Одни выглядывали из кустов, другие висели на ветках на ближайших деревьях, третьи стояли совсем рядом готовые в любой момент напасть. В нескольких метрах от крыльца стоял козел.Козел оскалил острые зубы и улыбнулся. Но не успел Артем ступить и шага за порог дома, как козел вытянул руку и схватил Артема за шею. Недолго думая Артем ловким движением перевернул кинжал, и одним ударом перерубил козлу костлявую куриную руку. Ошарашенный козел выпучил глаза и сделал несколько шагов назад. Из обрубка руки стекала буро-черная жижа. Артем бросился на козла, но тот растворился в воздухе, оставив за собой облако черных едких спор. Не сбавляя скорости Артем промчался по двору до ближайшей цели – собакообразной твари на тонких длинных ногах с длинной мордой. Прежде чем тварь успела понять, что произошло, лезвие вошло в ее длинную тонкую шею по самую рукоять. Еще несколько тварей отправились обратно в ад прежде, чем поняли, что произошло.Твари начали пятиться и скрываться в кустах и деревьях, визжа, крича и негодуя. Хор адских звуков наполнил двор. Артем огляделся в поисках козла и заметил его орудующего рукой в рюкзаке, который Артем выронил, когда козел схватил его за шею. Артем кинулся к дому, но споткнулся – костлявая куриная рука, отрубленная ранее, вцепилась ему в ногу, и перебирая пальцами, как паук лапами ползла по одежде наверх. Артем на доли секунды посмотрел на кинжал – рукоять была обжигающе горячей, а камень в основании рукояти пылал ярким зеленым светом. Артем одним движением перевернул в руке кинжал, схватил его за лезвие, выкрикнул: «Эй козлина!», и метнул кинжал в козла. Кинжал попал точно в грудь повернувшемуся на крик козлу. Вороны сорвались с веток и полетели прочь, а твари затихли, исчезая в лесу.Артем подошел к козлу и склонился над ним. Поверженный козел уже не казался таким страшным. Артем вытащил кинжал и вытер его о шерсть козла. Только сейчас Артём заметил, что от света камня на рукояти, шерсть козла начинала тлеть, а кожа обугливаться. Также, кажется присутствие камня не давал козлу творить никакую черную магию. Артем присел, и повертел кинжал в руках.— Знаешь, я кажется, понял зачем нужна печать на рукояти. – сказал Артем. – Больше ни одной жизни ты тварина не заберешь.Артем крепко сжал кинжал, и со всей силы ударил тыльной стороной клинка козлу точно в лоб. Острые края печати впились в плоть, оставив на ней магический рисунок из вытекающей крови. Козел начал биться в судорогах. Его ноги и рука извивались как змеи, как будто потеряв кости. С каждым выдохом из его пасти вырывался дым и пепел. Артем схватил рюкзак и отошел назад. Через несколько секунд стена горящего дома обвалилась, похоронив под собой адскую тварь.***Артем подошел к могиле. Он вытащил из могилы обезглавленный труп Андрея и принялся копать для него могилу рядом. Когда все было готово, он похоронил друга и спустился в могилу прабабушки. Аккуратно, насколько мог, он собрал разбросанные кости, положил их на свои места в гроб. Перед тем, как установить на место крышку и закопать могилу, Артем коснулся костей и сказал: «Извини… Ты чертей погоняла… отдыхай… теперь погоняю я…»Автор - ProstoSega (Фомин Сергей).

Ключевые слова: Прабабушка кладбище кинжал козёл

Другие, подобные истории: