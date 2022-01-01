Так

Летяга Просмотров: 136 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:08 by

Так. Первое задание «Поселок Красная Зоря, улица Подгорная, дом12». Во дворе никого, только трава почти по колено. Грушевое дерево, которому лет больше чем мне. Ну и клумба с розочками, куда же без них. Смотрю насквозь. Единственная комната, кухня и печь меж ними. За столом сидит женщина с пяльцами, вышивает что-то. На коленках у нее кошка мурлычет. Идиллия прямо какая-то. Вхожу без стука, всё по инструкции.- Здравствуйте, девушка!- И тебе не хворать. Чего хотел?Странное начало диалога. Я думал, она как минимум удивится моему появлению. Хотя, судя по окрасу кошки, человеку всё необычное по нраву. Животное и впрямь странное. От ушей до хвоста черный окрас, но на морду будто отбеливателя плеснули, даже глаза белого цвета. Ещё и хвост длиной больше чем она сама раза в полтора. Жуть какая. Ладно, не отвлекаемся на зверей, работу нужно выполнять.- Я бы хотел предложить вам контракт.Вооот теперь удивление. Хорошо, дальше идем по плану.- Исполнение любого вашего желания, за определённую плату.- Чавоу? – услышал я в ответ.Ну, тётя в шоке, всё понятно.- За определенную плату, – продолжил я, – Могу выполнить любое ваше желание.- Повтори. Сам-то понял что сказал?- За определенную плату, любое ваше желание.Удивление тот час пропало с ее лица. Подперши ладонью щеку, женщина уставилась на меня, словно изучая каждую пылинку, что успела на меня упасть. Даже не по себе как-то стало. Да что ж это со мной, надо взять себя в руки. Наконец она прекратила на меня пялиться.- А мне ничего не надо. Вон, видишь, девочка в соседнем дворе, на коляске инвалидной? Вот её желание и исполняй.- Контракт предназначен для вас! – Будет она мне ещё условия ставить.- Ой, да не кипятись ты. Важный какой выискался. Вот тебе мое желание: Иди и её желание исполни. И роги спрячь, людей не пугай.Я - дурак! Как можно было так проколоться, деликатней надо быть. Пренебречь, вальсируем. Тётка быстро сориентировалась, займёмся девчонкой.Это даже забором не назовешь – сетка Рабица. Одним взмахом руки легко расплёл тонкий металл и прошёл в сад.Девочка. Маленькая, худенькая. Сидит возле куста малины, отрывает по ягодке и жуёт их. На кресле между колес, которые кажутся просто огромными с ней по сравнению, безвольно лежат тоненькие ножки. Или свисают. Левой ручонкой прижимает к себе игрушечную обезьяну. И кто такие игрушки придумывает? Мягкие игрушки должны быть мягкими. А это коричневое чудовище набили непонятно чем. Ещё и лицо резиновое прилепили.- Привет! Тебя как зовут?- Ира. – Взгляд совсем не детский. Безнадежные карие вишни. По-другому и не скажешь. Умели же раньше песни писать, однако.- Не бойся. Я добрый волшебник. Я могу исполнить твоё желание, но только одно.Девчонка выглядела настолько озадаченной, что мне даже неловко стало.- Так и чего вы желаете, юная леди? – спросил я. Прояснения на её лице даже не наметилось. – Любое желание.Да уж, дети - это тяжёлый случай… Ладно, меня же учили мысли читать. Надо попробовать. Сосредотачиваюсь и слушаю. Мелькают мысли. Вот она бежит по дороге, потом прыгает через скакалку. Мужчина стоит, улыбается и протягивает к ней руки. Вот она лепит куличики в песочнице. «Жека! Тут киса накакала!». Понятно, но не то.- Так. Не совсем любое желание. Ты мультик про Аладдина видела? С синим джином?Девочка кивнула.- Вот и я как тот джин! Тех, кто умер, я вернуть не могу. Ну, точней могу, но это уже не совсем они будут…И зачем я перед ней оправдываюсь.- Тогда и не надо ничего, – расстроено ответила девочка.- А ходить снова ты не хочешь? Бегать с друзьями?- Я уже так привыкла. Друзей у меня вообще нет. И Жеки теперь нету. И на пони в зоопарке мы с ней не покатаемся.- На пони покататься? Хочешь, у тебя свой пони будет?- Неа, без Жеки не интересно.- Ну, что-то тебе должно радость доставить? То чего у тебя сейчас нет?Какая «радость», что я несу, удовольствие же! Хотя какие у детей удовольствия. Конфеты, игрушки, мультики и зверушки. Прочел её мысли ещё раз. Всё то же самое.- Хорошо, Жеку твою уже не вернуть. И папу тоже. А вот маме своей ты помочь не хочешь? Ну, чтобы она так много не работала, и у вас денег много было?- Нет. Мама, когда работает, от меня отдыхает. Ей тоже своё время нужно, так Баба говорит.- Ты больная что ли?! Думаешь, матери нормально отдохнуть не хочется?!- Ты не добрый волшебник. Ты злой. Я с тобой больше разговаривать не буду.Чтоб ты уже своей малиной подавилась. Ладно… Вдох... Выдох…- Прости, сорвался просто. Не хотел тебя обидеть. У меня работа просто такая – желания исполнять. И мне ко всем деткам успеть надо, вот и злюсь иногда, когда кто-то не знает, чего он хочет.Как же меня эта обезьяна бесит. Хех. Беса бесит обезьяна. Я невольно улыбнулся.- Чего ты лыбишься? – девчонка меня просто испепелить взглядом пыталась.- Ах ты, хамка маленькая! Я к тебе, можно сказать, со всею душою! Давай, пораскинь своими мозгами и загадай нормальное желание!- Ничего я не хочу.- Как ты меня устала! И обезьяна твоя страшная, как жизнь моя! Вот! Получи!Я выхватил из её рук гадкую игрушку. Обернул противные лапы в красивые ручки и ножки. Мерзкую рожу - в приятное личико с голливудской улыбкой. Пластмасса, ну и ладно. Шерсть в длинные блестящие волосы. Теперь красивое платье. Розовое с белым. И юбка пышная.Сунув получившуюся Барби Иринке в руки, я перемахнул через забор. Теперь с тёткой разобраться.- Я исполнил желание!- А чьё ты желание исполнил, скажи мне, пожалуйста? – послышался насмешливый голос, откуда-то из-за дома.Как это чьё? Куда ты меня, корова, отправила, там я желание и исполнял!- Ты у нас такой дурак по субботам, али как? Хочешь мне сказать, она эту куклёшку у тебя просила?- Откуда вы знаете?!- Я-то? Я почти все знаю. Не знаю только, кто тебя, непутёвого, сюда послал. И чего теперь делать планируешь?В груди всё сжалось от боли. Дважды дурак! Что я могу планировать? Провалил первое же задание. Не смог узнать что нужно. Желание исполнил своё, а не клиента. Мне теперь одна дорога – обратно в котёл.- Ух ты! А у тебя еще и сердце осталось?! Заходи в дом, не мельтеши на улице.Она что, еще и мысли мои читает? Куда же я попал?- Звать-то тебя как?Женщина поставила на печь котёл, наполненный водой.- Там вон, трава на стене весит, на мелкую ёлочку похожая, только с цветами белыми – тысячелистник. Давай-ка его сюда.Я огляделся. Как же сразу не заметил. На стене висели пучки разных трав, а под ними руны. И меня она не испугалась, хотя я рога забыл скрыть. Мысли читает. Ведьма!- Ну, не совсем. Ты давай не трынди, а делай, что тебе говорят. Тысячелистник подай. Ещё вон календула и ромашка, по пучку. В котёл кидай, не тормози! От молодец! Звать тебя как спрашиваю?- Назиф*- Назиф?! Ты ещё и Назиф?! И как же тебя, Назиф, в такую гадость занесло?- Не знаю.- Не знаешь или не помнишь? Светланка! Лебеду подай. Видишь, парнишка растерялся! И ивы коры кусочка четыре.Кошка спрыгнула со шкафа, ловко сорвала с веревки пучок травы и видимо кору, затем так же быстро закинула всё в котёл.- Пару минут подождём. Присядь пока, хороший мой, передохни. Ни в какой котел я тебя не отдам, раз уж тебя сюда принесло. А пока вот на, конфетку скушай.- Это не конфета. Это бусина какая-то.- Малахит. Глотай, хуже тебе уже всё равно не будет. Проверочный тест ты всё равно провалил.Действительно. Какая теперь разница, подумаешь бусинку проглотить. Я взял с ладони тётки маленький зеленый шарик. А тётка-ли? Такая нежная ладонь. Белая словно снег кожа, черные волосы, губы красные, ни одной морщинки. Статуя мраморная, натуральная. И брови как два вороних крыла. Белоснежка? И это для меня такое преображение?- Нет. Ты давай глотай «карамельку», не возмущайся.- Воды! – Рот, горло и желудок жгло, словно в меня залили раскалённого железа. Даже в котле не так плохо было, по сравнению с этим. – Воды! Или яду! Пожалуйста! Что угодно! Прекратите это!- Потерпи. Будет тебе сейчас вода.Ведьма поставила передо мной котелок.- Пей. Потом в нём же умывайся. Легче станет.Я стал жадно пить из котла. Кипяток казался холодной и сладкой колодезной водой. Жжение внутри пропало, но теперь оно перешло наружу. Кожа по всему телу просто горела огнём. Умываться! Она сказала умываться! Лицо, грудь, плечи, спина, ноги. Боль стала стихать и меня начало клонить в сон. Сознание затуманилось, плавно проваливаюсь в прохладу.Опять зима? Быть того не может. Сон? Ущипнув себя, понял, что так оно и есть. Как же давно я не видел сны. Рафик, затягиваясь сигаретой, говорит про новый дом, который строят вместо старых двухэтажек. Туда можно пробраться и добыть много полезных вещей. Мы пьём самогон. Лёха его стащил у деда Арсения. Все уже изрядно пьяны. Завтра контрольная по химии, но на неё плевать, после восьмого класса всё равно все в ПТУ собрались идти. Зачем простому рабочему химия. Пробираемся на стройку. Вот она, добыча! С Лёхи снята рубашка и в неё мы складываем найденное. И на кой чёрт нам эти кирпичи?Помяни чёрта он и появится. Сторож выскочил и заметил Рафика. Следующее, что я увидел - разбитая голова старика.- Я убил деда Сеню кирпичом! Я этот кирпич в него кинул! – резко проснувшись, крикнул я.Но вместо крика раздался писк. И тётка эта опять надо мной стоит.- Не ори. Другом ты был хорошим. Только дурным.Изо всех сил я старался объяснить свой страшный поступок, но вместо слов вырывался лишь жалкий скулёж.Да что-же это такое! Я хотел схватиться руками за голову. Не получается. Могу только прикрыть лапами нос.Лапами?! Нос?!- Тёть Тань! Здрасте! А можно Иришка снова с камушками из вашей шкатулочки поиграется?- Да бога ради! Заезжайте!Во двор въехала инвалидная коляска. Ира! Ира! Ира! Я со всех лап побежал к ней.- Ой! Собачка! Беленькая! Хорошая какая!Я запрыгнул на колени девочки. Забери меня отсюда, пожалуйста! Ну, пожалуйста! Эта тётка ведьма! Забери! Ира! Ира! Ира! Забери!- Не могу. Тёть Таня никого, кто к ней попал, не отпускает. Только маму на работу, но её баб Морана к себе попросила._________________________________________________________________________________________________*Назиф - Чистый / Невинный / БезгрешныйАвтор - MadamMim.

Ключевые слова: желания бес расплата ведьма

Другие, подобные истории: