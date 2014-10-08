Фридрих, почему здесь так холодно?

Ruddy Просмотров: 70 Комментарии: 1 0 Вчера, 16:35 by

Дорогой Фридрих.Если ты читаешь это письмо, скорее всего я уже мертв. Я молю Господа, в которого так не верил, чтобы его нашли и доставили по адресу именно тебе. Из всего отделения лучших воинов Рейха нас осталось всего 6.Это случилось вчера. Я был в составе разведывательного отделения лейтенант Фейгеля. Мы вышли ночью, чтобы разузнать о наличии русских в деревне в 10 км от нас. Когда мы добрались до неё, мы поняли, что она была полностью пуста. Это было 5 домов, деревней и назвать трудно. Мы отправили рядового Руера доложить командованию роты о пустой деревне, а сами начали занимать огневые позиции и ждать русских. Как же я жалею, что это был не я. Моя самовлюблённость и желание проявить себя в бою меня и погубили.Мы.. мы.. установили пулемет, пока Лейке и Густав караулили на улице. Внезапно раздался выстрел. Первый номер пулемета уже приготовился стрелять, я зарядил пулемет и уже держал ленту, как вдруг что-то захохотало. Мерзкий, противный хохот. Фейгель вышел на улицу. Мы вышли вслед. Мы увидели, как Лейке лежит с простреленной головой, а Густав от ужаса перекусил себе палец и несмотря на боль уже грыз второй. Фейгель скомандовал собраться всем в хижине и забаррикадироваться.Ооо... Это было самое ужасное, что я когда-то испытывал. Сначала в голове каждого начались голоса. Они орали, стонали, резали мозг, умоляли, говорили, что их божество всё видит, что Перун и Велес всё видят. Ефрейтор Янке вдруг начал бить кулаком по окну, пытаясь выбраться, как... Я... Длинная, тёмная как ночь конечность выбила окно, сжала его голову словно помидор, от чего мозг вытек, череп разлетелся, и утащила его в необъятную темноту. Фейгель успел сделать выстрел, но... Пуля лишь сквозь дымок вышла. Мы забаррикадировали разбитое окно. С тех пор в окна кто-то стучит. Невыносимый шум. Стук смешивается с мерзким прилипанием огромных маслянистых конечностей. Сейчас мы сидим вшестером2:36Тьма и холод окутывают нас. Я устал молиться. Хочется спать. Голоса не умолкают. Они просят нас смотреть в окно. Там что.. что-то горит... Хочется тепла... Фейгель только что застрелился, оставляя нас на произвол судьбы.4:59Теперь я знаю, что это было. Нас угробила сила всенародной злобы. Это огромное костлявое существо и есть Веллес, или Виллис. Голоса умолкли. Ночью, во время ссоры между Ульрихом и Лоззе, те начали резать друг другу пальцы, оправдывая тем, что Богов надо задобрить. Затем воткнули ножи в животы, умоляя на их трупах расжечь ритуальный огонь и сжечь в желудке пальцы. Они вскоре умерли. Веллес вытаскивал труп за трупом, не трогая нас, живых мертвецов. Не выдержал и Хельмут, перелез через окно и убежал из избы. Он кричал о спасении, о бренности бытия, теперь чудовище показывало нам иногда голову Хельмута как пример.Я и Вильгельм Гримм сейчас сидим. Мы заговорили впервые, как только зашли в избу. Всю ночь мы молчали. Он только попросил прощения. Затем встал, подошёл к окну и прыгнул с него. Затем я услышал звук, как что-то нырнуло в воду. Мне уже всё безразлично.Убрав все трупы, чудовище иногда, когда я закрывал глаза, являлось и пожирало моих камрадов передо мной. Я думал, этим летом после боёв отправлюсь к матери в Мюнхен навестить её. Но обрадуюсь больше, если вы сможете опознать мой труп.Прощайте.АУГУСТ НОЙЕРБАХВТОРОЙ НОМЕР ПУЛЕМЁТНОГО РАСЧЕТАГДЕ-ТО НА ПРОКЛЯТОЙ БОГОМ ЗЕМЛЕАВГУСТ, 1942*Нижняя часть написана кровью. Видимо чернила закончились.*ФРИДРИХ. СЕЙЧАС ЖЕ АВГУСТ МЕСЯЦ. ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ТАК ХОЛОДНО...

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