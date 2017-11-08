В Сталинграде. 1942

ArtiLD Просмотров: 250 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 19:37 by

Год назад я ездил к своему дедушке в гости, ветерану Вермахта. Поведал он мне такую историю:"Меня призвали в армию. Отправили сразу во Францию. Войной это было назвать трудно. Разве что учения. После капитуляции Франции наша дивизия еще находилась некоторое время на территории Франции до 1942 года, для охраны складов, подавления партизанских восстаний и прочего.После начала сталинградской битвы нашу бригаду перенаправили к Сталинграду, где нам вскоре обещали, что русские сдадутся и война скоро окончится.Мы прорвались в центр города и, чтобы закрепится здесь, нам необходимо было выбить русских из дома на окраине улице. Войска, находящиеся в нем, оказывали жестокое сопротивление, и подобраться мы не могли из-за плотного пулеметного огня. Вскоре нам удалось прорвать оборону по флангам и взять дом в окружение. Мы не смогли взять дом штурмом и лобовые атаки оканчивались неудачей и тяжелыми потерями. Тогда командир приказал зайти с тыла и захватить здание штурмом. Я остался и мы должны были атаковать здание в лоб по команде. Прошло полчаса. Команды не было и не было слышно ни выстрелов, ни криков, относительная тишина. Спустя некоторое время нам приказали отступать отсюда и закрепиться на позициях до прорыва.Позже я узнал, что в доме никого не было, нашли лишь трупы около 10 солдат, причем трупы нашли те самые солдаты, которые штурмовали дом и зашли с тыла. Сбежать, отступить они не могли. Подвала не было. Вскоре, этот дом взорвали и от него ничего не осталось.Неизвестно, кто защищал этот дом - мистика. После этого я сказал себе: на русских - ни ногой."Кто-то знает о призраках солдат, которые продолжали бороться после смерти? Ну черт, ну никак это не объяснить.Автор перевода: ArtiLD.

Ключевые слова: Сталинград война солдат смерть оккупация авторский перевод

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