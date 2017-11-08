Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

В Сталинграде. 1942

Год назад я ездил к своему дедушке в гости, ветерану Вермахта. Поведал он мне такую историю:
"Меня призвали в армию. Отправили сразу во Францию. Войной это было назвать трудно. Разве что учения. После капитуляции Франции наша дивизия еще находилась некоторое время на территории Франции до 1942 года, для охраны складов, подавления партизанских восстаний и прочего.
После начала сталинградской битвы нашу бригаду перенаправили к Сталинграду, где нам вскоре обещали, что русские сдадутся и война скоро окончится.
Мы прорвались в центр города и, чтобы закрепится здесь, нам необходимо было выбить русских из дома на окраине улице. Войска, находящиеся в нем, оказывали жестокое сопротивление, и подобраться мы не могли из-за плотного пулеметного огня. Вскоре нам удалось прорвать оборону по флангам и взять дом в окружение. Мы не смогли взять дом штурмом и лобовые атаки оканчивались неудачей и тяжелыми потерями. Тогда командир приказал зайти с тыла и захватить здание штурмом. Я остался и мы должны были атаковать здание в лоб по команде. Прошло полчаса. Команды не было и не было слышно ни выстрелов, ни криков, относительная тишина. Спустя некоторое время нам приказали отступать отсюда и закрепиться на позициях до прорыва.
Позже я узнал, что в доме никого не было, нашли лишь трупы около 10 солдат, причем трупы нашли те самые солдаты, которые штурмовали дом и зашли с тыла. Сбежать, отступить они не могли. Подвала не было. Вскоре, этот дом взорвали и от него ничего не осталось.
Неизвестно, кто защищал этот дом - мистика. После этого я сказал себе: на русских - ни ногой."
Кто-то знает о призраках солдат, которые продолжали бороться после смерти? Ну черт, ну никак это не объяснить.

Автор перевода: ArtiLD.
Источник.
Сегодня, 19:37 by ArtiLDПросмотров: 250Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Сталинград война солдат смерть оккупация авторский перевод

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Spivachka
Сегодня, 20:09
-1
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 261
А если бы не мистика, то на русских за милую душу? Ну кто-то же убил этих солдат до этого. Значит, защищались, потом погибли, а потом их настигли ваши дружки -фрицы уже убитыми.
И один из вариантов: я видела в фильме Сталинград - муж, чтоб не взяли его и жену в плен, чувствуя, что немцы уже входят в дом, застрелил жену и потом сам себя. Потому что умереть было более гуманно, нежели сдаться в плен.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: ArtiLD
Сегодня, 21:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 13
Цитата: Spivachka
А если бы не мистика, то на русских за милую душу? Ну кто-то же убил этих солдат до этого. Значит, защищались, потом погибли, а потом их настигли ваши дружки -фрицы уже убитыми.
И один из вариантов: я видела в фильме Сталинград - муж, чтоб не взяли его и жену в плен, чувствуя, что немцы уже входят в дом, застрелил жену и потом сам себя. Потому что умереть было более гуманно, нежели сдаться в плен.

Там был ответ что-то в этом роде, но автор ответил, что действовали ночью и тихо и в тот момент, когда немцы заходили в дом оттуда еще стреляли.
И не ваши, а я просто перевел.
Зарегистрирован: 16.12.2018
#3 написал: Летяга
Сегодня, 21:47
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 677
Комментариев: 8 062
Мне история понравилась. Хорошо, что они об этом помнят.
А мистика там была или нет - дело не в этом.
Дождалась ссылки и с удовольствием плюсанула.
А теперь решила и коммент оставить)

За квазиисторические инсинуации под историей буду банить нещадно. Без дополнительных предупреждений.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                         
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.