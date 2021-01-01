Пещера беса

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Что-то не то Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:28 by

Миша называл себя охотником за привидениями. Он ездил по разным местам с паранормальной активностью и снимал, фотографировал, а потом делал ролики для своего канала. Честно говоря, Миша столкнулся всего пару раз с чем-то необъяснимым. Именно эти видео набрали больше всего просмотров и сделали его популярным в определённых кругах. Все остальное было очень сильно притянуто за уши.Сегодня Миша поехал в поселок Михайловка. Недалеко от туда, в небольшом лесочке, есть пещера беса. Название своё она получила не просто так.Рассказывают, что в пещере живёт бес, который днём спит, а ночью выходит. Если попасться ему после захода солнца, то он утащит тебя в пещеру. Ну и, конечно, были несколько свидетельств о пропаже людей в тех местах. Хотя сам лесочек небольшой, окружён оживлённой дорогой, никаких болот, озёр и полноводных рек рядом нет.До Михайловки ехать часа три, поэтому чтобы успеть до темноты, Миша в шесть утра уже сел в машину. Сначала нужно будет переговорить с местными, расспросить их об этой пещере. А только потом отправляться в лесочек.В девять утра Миша въехал в Михайловку.- А у них тут миленько, - парень уже включил камеру и снимал из машины. На одной стороне дороги были пятиэтажки вперемешку с деревянными частными домами, на другой стороне - огромное поле. Там как раз началась уборка урожая.- Тут даже есть остановки! - Миша остановился и вышел из машины, потому что на остановке стояла компания подростков.- Здорова, пацаны! Я заплутал немного, подскажите, как проехать.- А тебе куда надо? - подростки недоверчиво косились на Мишу.- Мне нужна бесова пещера.- Аааа, понятно, - ребята расслабились. Эту пещеру частенько посещали туристы.- Тебе прямо до развилки. Потом свернёшь направо. А когда доедешь до леса, то значит, приехал. Там лесок небольшой и не густой, пещеру сразу найдёшь.- Спасибо, пацаны, - Миша достал пару купюр из кармана и отдал ребятам.- Да, не за что. Только смотри, там лес по обеим сторонам дороги будет, тебе нужен тот, который справа, понял? Да и аккуратнее там будь, до темноты возвращайся.- Почему это? - Миша незаметно включил запись видео на телефоне.- В пещере бес живёт. Как только солнце садится, он просыпается. Если найдёт тебя, то утащит в свою пещеру.- А вы что, беса этого видели?- Не, его не видели. Но слышали, да, пацаны? Помните, мы в прошлом году туда ходили? - парни одобрительно закивали, - в самой пещере никого не было, но если прислушаться, то можно услышать тяжелое дыхание. И будто храпит кто-то.- Так может, это животное какое-то забралось туда? - Миша был очень доволен, что парни оказались такие словоохотливые.- Может, конечно. Но звуки были человеческие. Так мой дед храпит, - паренёк рассмеялся, - мне он, кстати, рассказывал про это место. Пошёл туда с другом, ещё по молодости. А друг его прямо в пещеру залез и слышал эти звуки: дыхание тяжёлое и храп.- Интересно, а что, там правда пропадали люди? Я просто слышал несколько историй, - Миша немного понизил голос.- Да, там, вроде, турист пропал. Давно, в девяностых. Поехал туда один, вот так же, как и ты. Потом его искали с собаками. Не нашли.- Ну так это время такое было, много, кто пропадал. Значит, говорите, до темна надо от туда уйти?-Да, как солнце сядет, бес просыпается. Спрятаться от него нельзя, убежать тоже, - паренёк пожал плечами, - не знаю, конечно, может, выдумки это все. Но у нас никто в этот лес не ходит. Грибы, ягоды - все в соседнем лесу собираем, который напротив.- А я знаю, что можно спрятаться, - подал голос второй парень, - бабка говорила, что бес не может выйти дальше дороги. Он как бы заключён в своём лесу, а дорога это нейтральная территория.В этот момент к остановке подъехал трактор с прицепом.- Ладно, нам пора. У нас сегодня полевые работы, - подростки залезли в прицеп, - аккуратнее там!Миша выключил камеру. День начался очень продуктивно. Парень сел в машину и поехал к бесовой пещере.- Так, вот развилка, я поворачиваю на право. Впереди уже виден лес. Мне нужен тот, который справа.От Михайловки Миша проехал не больше тридцати минут. Сразу после развилки он увидел лес по бокам от дороги. Парень остановил машину, взял аппаратуру и вышел на улицу.Миша посмотрел по сторонам - вокруг тихая осень; некоторые деревья уже совсем жёлтые; солнце почти не греет, но красиво подсвечивает яркую листву. Парень зашёл в лес. Бесову пещеру он нашёл быстро, по навигатору. На удивление, сеть тут ловила почти везде.Огромный плоский камень, покрытый мягким зелёным мхом, лежал на земле. В нем было достаточно большое отверстие. Будто кто-то вырыл нору прямо в камне. Миша посветил туда фонарем - небольшое пространство под камнем могло вместить нескольких человек.- Надо лезть туда с микрофоном, - вслух сказал Миша.Но сначала, парень сделал несколько фотографий самой пещеры и записал видео снаружи. Провозился он долго: парень часто запинался, никак не мог подобрать слова для описания. Кроме того, ему не нравился свет - яркое солнце было слишком дружелюбным. Может, подождать, пока солнце начнёт клониться к закату и потом все снять? Да, наверно, стоит сделать именно так. Но сначала надо залезть в саму пещеру беса. Через пару минут он был уже там. Парень сидел в наушниках и вслушивался в звуки.- И правда, храп, - прошептал Миша. Он отчетливо слышал человеческий храп, словно кто-то совсем рядом спал. Парень достал камеру, он светил фонариком в углы пещеры - нет никаких ходов и нор. Замкнутое пространство, придавленное сверху камнем. Засняв все, Миша вылез из пещеры.- Ну так, тревожно. Но не страшно. Надо часа в четыре начать съемку. А пока можно набрать грибов. Вон их сколько! Миша достал из рюкзака пакет для грибов. И несколько часов пролетели незаметно.Набрав полный пакет, Миша вернулся к машине. Он слегка перекусил и посмотрел отснятый материал. Около четырёх часов Миша вернулся к пещере беса. Солнце спустилось к горизонту, образуя длинные тени от деревьев и кустарников.- Вот так уже лучше, - довольный Миша достал камеру.Когда все было снято, солнце почти село. Напоследок, Миша заглянул в пещеру. Но там было тихо - никакого храпа, дыхания и посторонних звуков не было.- Может, бес уже проснулся, - не весело усмехнулся парень, - надо возвращаться.Миша подошёл к машине, но брелок от сигнализации не нажимался. То есть нажимался, но машина не открылась.- Батарейки сели, наверное, - Миша ключом открыл машину и сел на руль. Вставив ключ в зажигание, парень его повернул. Машина не завелась. Ещё раз повернул - снова ничего.- Аккумулятор, - разочарованно выдохнул Миша, - я, наверно, фары оставил включёнными. Или радио.Миша все пытался завести машину, но безуспешно. Что делать? Идти пешком до Михайловки сейчас или оставаться тут на ночь, а идти утром? Если на машине он ехал минут тридцать, то пешком придётся идти минимум 7 часов. Скорее всего, ночью на трассе никого нет. А вот утром он сможет поймать попутку и доехать до Михайловки. А там можно у местных помощи попросить. Да и если идти сейчас, то придет он в село глубокой ночью, куда ему деваться до утра? Лучше уж в машине поспать.Миша закрыл двери и улёгся на заднем сидении. Измотанный сегодняшним днём, уснул он быстро. Проснулся парень от того, что кто-то стучал ему в окно. Открыв глаза, Миша увидел возле машины старичка.- Добрый вечер, - сказал он, улыбаясь, - что в машине спишь, бензин кончился?- Нет, аккумулятор сел, - ответил удивленный парень.- Слушай, а как же ты так? Что, до утра будешь сидеть в машине? - старик стоял, низко наклонившись над машиной.Уважая старость, Миша открыл дверь и вышел. Уже стемнело, на небе ярко светила луна.- Да, на рассвете пойду в Михайловку. На трассе, думаю, смогу попутку поймать, - разминая затёкшую спину, ответил парень, - а вы тут как?- У меня тут рядом лесной домик. Я в середине лета на промысел ухожу - грибы, ягоды. Охочусь, опять же. Можешь у меня ночь переждать. Минут через двадцать будем уже чаи гонять. Идём?- Конечно, идём! - обрадованный парень полез в машину за рюкзаком, - я готов! Нам куда?- А вот сейчас через лесок пройдём напрямую. За ним и дом будет, - старик повернул в сторону леса с бесовой пещерой.Миша нерешительно стоял у машины.- Да не боись, парень! Я тут уже лет сорок хожу, никакого беса тут нет. Сказки это все.«Да все нормально будет, это же обычный старик», - подумал Миша и шагнул вперёд.- И часто вы так незнакомых людей к себе в дом зовёте?Миша шёл сзади и рассматривал старика. Обычный такой, в резиновых сапогах. В одной руке длинная палка. Старик не торопился отвечать на вопрос.- Да, бывает, - наконец, подал он голос.- И не боитесь, мало ли, кого встретите?- А кого мне бояться? Это меня пусть все боятся, - старик хрипло рассмеялся.Миша достал телефон. Благо, сеть есть. Он открыл навигатор. Заданная точка - бесова пещера, была отмечена красным. Синяя точка - телефон. Он почему-то приближался к пещере.- А мы точно правильно идём? Вы же говорили, что дом за лесом, а мы идём в другую сторону. Туда, откуда и пришли, просто крюк сделали, - Миша начинал нервничать.- Правильно, правильно. Я же говорю, домой идём.- А вы сами тут, что ночью делаете? - Миша обратил внимание, что кроме палки, у старика с собой не было ничего.-Так, за грибами пошёл, да увлёкся очень. До самой темноты ходил.Миша судорожно сглотнул:- А где грибы?Старик промолчал, он просто шел вперёд, немного замедляя шаг.- А грибы где? У вас просто нет ни рюкзака, ни корзинки, - голос у Миши задрожал.Старик остановился и через плечо посмотрел на парня.- А ты внимательный, - голос у него изменился, глубокий и низкий, он эхом отозвался в лесу.Миша задрожал всем телом. Надо бежать, но ноги словно вросли в землю. Старик повернулся и оскалился. Миша увидел острые клыки. Тем временем старик громко зарычал, весь сложился и прыгнул вверх. В этот момент, Миша развернулся и бросился из леса. Он слышал, как за ним гонится старик-бес. За спиной был такой сильный шум, будто кто-то валит деревья. Рычание и смех беса подгоняли Мишу.Парень бежал со всей силы, крепко сжимая в руке телефон. Рюкзак с аппаратурой он бросил где-то в лесу. Ещё буквально метров двадцать, впереди уже видна лесная дорога. Миша должен попасть в лес, который находился через дорогу. Паренёк на остановке говорил, что бес туда не может зайти.Миша преодолел этот путь буквально за пол минуты и, забежав в лес по другую сторону дороги, наконец, остановился. Бес дальше идти не мог. Он выл, рычал, скакал на дороге. Миша отдышался и уже по привычке, включил фонарик на телефоне и камеру, чтобы заснять беса.- Шикарно, - шептал парень, - это будет сенсация!Миша, продолжая снимать, побрёл в сторону Михайловки. Скоро лес кончился, и воющий бес остался позади.До трассы идти около часа. Миша немного успокоился и в голове наметил структуру нового ролика.- Это будет сенсация! - шептал парень. Завтра утром Миша вернётся в лес за рюкзаком и машиной, а потом приедет домой и смонтирует свой шедевр. Будет ли он ещё ездить по мистическим местам? Конечно! Захочет ли он ещё раз так близко встретиться с чем-то неопознанным? Несомненно!Автор - Что-то не то.

Ключевые слова: Мистика бес лес лесной дух деревня существа авторская история

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