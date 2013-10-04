Ванькин клад

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Что-то не то Просмотров: 183 Комментарии: 3 +5 Вчера, 16:30 by

В избе было тихо. В окошко билась муха. Её назойливое зззззззз мешало Ваньке уснуть. Дед Матвей сегодня вечером рассказывал про своих предков. Говорил, что они благословляли, передавая дары. Проще говоря, закапывали клад. Специальным образом клад оговаривали. И найти такой тайник мог только добрый и светлый человек, чья душа чистая. В тайник можно было положить золото, драгоценные камни, оружие, амулеты. Человек, нашедший клад, помимо материальных ценностей получал еще и благословение, и удачу! Как бы и ему, Ваньке, сделать такой клад! И чтобы обязательно через многие годы кто-то нашёл его. А Ванька, смотрел бы на это сверху. И если человек действительно был хороший, то посылал бы ему Ванька с неба дождик.Утром мальчик пристал к деду Матвею.- Деда, а можно мне тоже клад закопать? Ну такой, о котором ты вчера рассказывал?- Нет, Ванька. Это могут только мудрые старцы делать. Они с духами леса и земли разговаривают, умеют у них попросить.- А ты можешь? Ты же мудрый и старый!- Ну, - дед Матвей усмехнулся, - может и могу. Только духи не каждого услышат и просьбу не каждого выполнят. Надо их задобрить. И пройти обряд посвящения.- Я готов!- А ты готов один подняться на солнечный холм и все ночь там просидеть?- А ты пойдёшь со мной, а? Страшно ведь одному, пойдёшь, дед Матвей?- Нет, Ванька! Туда одному надо идти. А духи на тебя будут смотреть: годишься ли ты для того, чтобы благословенный клад закопать или нет. Если годишься, то они дадут тебе знак. А если нет - так и просидишь все ночь в темноте.Страшно Ваньке идти одному на холм. Да ещё и на всю ночь! Хищников там нет, но мало ли что! Тем более, дед Матвей говорит, что там духи леса и земли живут. Думал Ванька несколько дней. А может, черт с ним, с кладом этим! Зачем ему, маленькому мальчику, это надо? Уже совсем хотел отказаться от этой идеи. А потом Ваньке сон приснился. Стоит он в поле, а к нему идёт человек. Лица не видно, далеко. И кричит через все поле: «Спасибо тебе, Ванька! Я нашёл твой клад!». Решено, надо идти на холм! Может, это духи с ним через сон разговаривают и знаки посылают?Утром Ванька все рассказал делу Матвею.- Значит, идти мне надо! Значит, я подхожу для этого.- Ну, ладно, Ванька. Тогда пойди в дом, возьми у матери несколько ломтей хлеба и в ткань замотай. А вечером я тебе расскажу, что дальше делать надо.Ванька послушно собрал хлеб. До самого вечера он наворачивал круги вокруг деда, так уж натерпелось скорее все узнать.Вскоре, дед Матвей подозвал Ваньку.- Пора, Ванька. Слушай меня внимательно и запоминай. Возьми с собой хлеб, который дала тебе мать. И вот еще молоко, - дед Матвей передал Ваньке кувшин со свежим вечерним надоем, - поднимешься на холм, там будет большой камень. Сначала сделай духам подношение – хлеб и молоко. А потом садись и сиди, запоминай, что будет происходить. А как солнце встанет, поблагодари духов и иди обратно. И не бойся, Ванька. Если ты пришел к ним с чистыми помыслами, духи тебе ничего плохого не сделают.Ванька взял мешочек с хлебом и молоком и пошел к холму. Идти было не долго. Когда на небе оставалась тоненькая полоска закатного солнца, он уже стоял возле большого камня прямо на вершине солнечного холма. Тяжело дыша, Ванька положил на землю угощение.- Здравствуйте! Я вам принес хлеб и молоко. Буду тут у вас сидеть, чтобы вы мне разрешили благословенный клад закопать.Ванька сел под камень и тяжело вздохнул. Интересно, а спать можно? Дел Матвей об этом ничего не сказал. Небо становилось все темнее и темнее, а звезды – ярче. Ванька улыбался, придумывая, какие сокровища он соберет для клада. Незаметно для себя Ванька задремал. А когда опять открыл глаза, то на улице было уже совсем темно. На небе – яркая луна и колючие звезды.- Холодно, - Ванька поёжился, - и есть охота!Он посмотрел на хлеб и молоко. Может, он немного поест? Ванька развернул хлеб и понюхал его. Ах, как вкусно пахнет. Он отщипнул малюсенькую крошечку. И тут ему прямо на темечко что-то упало. От неожиданности Ванька даже вскрикнул. Возле его руки лежал желудь.-Так вот что это, - сказал Ванька, - но ведь для желудей еще совсем рано. Это что же, духи не разрешают мне съесть их хлеб? Ну ладно, буду так сидеть, - мальчик спрятал желудь в карман, - деду Матвею покажу. А то не поверит, что в середине лета созревший желудь на меня упал. Ванька опять тяжело вздохнул и услышал шорох позади себя.- Кто тут, - он вскочил на ноги, - выходи!Ванька собрал всю свою храбрость и пошел на звук. Редки деревья были хорошо освещены луной, Ванька вглядывался, стараясь унять дрожь. Шорох повторился. Мальчик посмотрел на право.- Малина! Малинка, - растянулся Ванька в улыбке. Шорох доносился прямо из куста малины. Ярко-красные ягодки были хорошо видны при лунном свете. Из-под куста выбежал ёж и быстренько засеменил прочь. Ванька же принялся срывать сочные ягоды. В мыслях, он благодарил духов. «Вот спасибо! Вот какая удача. Хлеб свой не разрешили съесть, зато целый куст с малиной показали!». Наевшись малины, Ванька вернулся на свое место. Он прислонился к камню и опять прикрыл глаза. Через время, на испачканное малиной Ванькино лицо попал первый луч солнца.- Заря, надо идти домой. Спасибо вам! И за малину спасибо, - Ванька быстро спустился с холма, зажимая в руке желудь.- Ну что, Ванька, – дед Матвей ждал его у калитки, - как все прошло?Ванька взахлёб рассказал деду все, что с ним приключилось. И про желудь. И про ежа и про то, как нашел большой куст малины.- Молодец, Ванька. Справился ты, - дед Матвей потрепал мальчика по голове, - возьми этот горшочек. Положишь в него сокровища. А завтра закопаем его.Ванька собрал в горшок все самое ценное, что у него было. Перо петуха, который больно клюнул Ваньку в детстве. Кусочек красной ткани, из которой мама шила себе платок. Красивые круглые камешки. И еще Ванька положил туда свое самое-самое главное сокровище. Он сделал его вместе с дедом Матвеем прошлой осенью: деревянный кругляш, на котором вырезан Солнцеворот. Символ солнца, приносящий удачу и оберегающий своего хозяина. Мальчик долго его шлифовал, для красоты даже опалил над огнем. Ванька всем сердцем верил в силу амулета.Вечером дед Матвей закрыл горшочек глиняной крышкой, сверху все промазал воском. И на закате они с Ванькой пошли к реке.- Вот тут, деда Матвей! Я буду копать.Дед Матвей разжег костер.- Ты только обязательно скажи, чтобы клад смог найти только хороший человек, ладно? – не унимался Ванька.Дед Матвей что-то шептал над огнем, а Ванька заворожено наблюдал. Ему хотелось запомнить этот момент, каждую мелочь.- И еще, деда Матвей. Попроси, чтобы дождик пошел, когда клад найдут. А если злой человек его обнаружит, пусть его муха укусит!Дед Матвей усмехнулся и опять зашептал. И Ванька тихонько вместе с ним: «И если хороший человек клад найдет, пусть дождик пойдет. А если плохой, то пусть его муха укусит!». Всю свою веру Ванька вложил в эти слова.- Ну вот, Ванька, готово. Пройдет много лет, меня не станет на этой земле, и тебя не станет. А клад будет лежать. Благословенные дары твои будут ждать своего хозяина. Кто знает, сколько времени пройдет...Старый колодец давно требовал ремонта. Нужно было сделать его глубже. Лето выдалось жарким, дождей было мало, воды в колодце почти не было.Артём разобрал деревянную верхушку, так называемый «курятник», и сломал первое бетонное кольцо. Завтра должны приехать рабочие, они начнут копать колодец вглубь, и устанавливать туда дополнительные бетонные кольца, которые и будут образовывать ствол колодца. Весь день собирались тучи, и Артём хотел быстрее закончить на сегодня с этой работой.Артём убирал вокруг полуразрушенного колодца и иногда заглядывал внутрь. Там жужжал насос – он откачивал оставшуюся воду. И тут, когда дно колодца было уже видно, Артём заметил там какой-то глиняный горшочек. Что делать, времени не так много, но любопытство раздирало, придется лезть туда. На самом деле, было не очень глубоко, не больше двух метров. Поэтому Артем без опаски спустился на дно колодца и выковырял горшочек: небольшой, сантиметров десять в высоту, с плотно закрытой и обмазанной воском крышкой.Поднявшись наверх, Артем аккуратно откупорил крышку и заглянул внутрь. Вода не просочилась в горшочек, и все содержимое было сухим. Там лежали какие-то безделушки – кусочек красной ткани, камешки, веточки, перья. Больше похоже на детскую игру. Когда ребятишки собирают свои сокровища и потом закапывают клад. Вот только этот горшок очень искусно закупорен, видимо, помогал родитель. Да и как он попал в колодец? В детстве Артем точно такого не мог сделать. Значит, это клад предыдущих жильцов. Интересно, сколько он пролежал в колодце?Артем с интересом рассматривал содержимое. Самой необычной вещицей была круглая обожжённая дощечка. Кто-то аккуратно и кропотливо там вырезал символ солнца. Улыбаясь, Артем зажал дощечку в ладони.- В машину на зеркало повешу! Спасибо кому-то, - сказал Артем и поднял голову к небу. На лицо ему упали первые крупные капли долгожданного дождя.Автор - Что-то не то.

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