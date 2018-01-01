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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:31

Причина: Авторская стилистика сохранена

folko92 Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:31 by

Ночью в середине лета, гопник Удав, наркоман Пабло и алкоголик Валера увидели одинаковый сон. Им приснилась фея, которая сказала, что этим летом, они станут богаты, а именно — найдут старинный клад, и что им нужно в полдень придти на детскую площадку, во дворе их домов. Там, в песочнице, они увидят карту.В полдень трое персонажей пришли к песочнице. Удав пришел первым, и напрягся, когда на бортики песочницы, приземлились два стремных чела.— Эй, вы че сюда подгреблись? Валите отсюда, я тут другана жду!— А мне сказала фея придти сюда! — xихикнул Пабло.— И мне, бл*, тоже баба во сне сказала сюда причалиться, — oтветил Валера.И в этот момент на песке стали появляться буквы. Все трое разом уставились на песок и стали читать: "Все правильно. Вы трое избранные. И вам дарована возможность достать старинный клад. А теперь положите на песок ваши дары, то есть ваши самые дорогие предметы, и я покажу вам карту."Удав, подумав, положил на песок свой кастет. Поглядев на него, Пабло хмыкнул и выложил пакетик. Валера, недовольно бурча, поставил бутылку. И тут же эти предметы исчезли. А на песке появилась карта.— Эй, я знаю это место! — воскликнул Удав. — Это же наш лесопарк Сосенки. А это — старый, здоровенный такой дуб. Это, по ходу, под ним клад закопан!Рисунок карты исчез, и снова побежали слова: "Вы правильно определили место нахождения клада. Сегодня, в полночь, приходите туда. И не забудьте принести дары".Больше никаких слов на песке не появлялось.— Ну, лады. Сегодня собираемся в лесу, под дубом. Я принесу лопаты, — cказал Удав.— А я веревку конопляную притараню, — cказал Пабло.— У меня, это, в гараже фонарь советский еще, хорошо светит. Прихвачу значится, — cказал Валера.На том и порешили. В полночь, все трое были на месте. Удав раздал лопаты. И они стали копать. Через какое-то время, лопата Валеры обо что-то звякнула.— Бл*, я нашел! Тащите! — заорал он.Удав и Пабло потянув, вытащили из земли сундук.— Тяжеленный какой! Там, верняк, золотишко, типа, дублоны и пиастры! — pадовался Пабло.— Ща, я его открою! — cказал Удав, доставая нож, скорее похожий на кинжал.Просунув лезвие в щель под крышкой, он надавил, и крышка внезапно легко открылась.— Че это за хрeнь?!!!В сундуке, вместо ожидаемого золота, оказалась груда человеческих костей, а сверху на ней лежал череп. Было как-то очень и очень тихо.Вдруг, кости задвигались и стали срастаться в единое целое. Череп занял свое место, и через минуту перед ними стоял скелет. Одновременно все трое громко заорали. Скелет сделал молниеносное движение, выбросив вперед руку, и пронзив остриями костяшек пальцев, глаза Удава. Тот корчась, упал на землю.— Ах ты! Убью тварище! — Валера, разбив бутылку, выставил перед собой розочку.Скелет молча глядел на него.— Мы же не принесли дары. Теперь эта тварь убьет нас, — c ужасом прошептал Пабло.— А-а-а-а! — c воплем Валера всадил осколок стекла между ребер скелета.Тот наклонил череп, подняв руку, вытащил осколок, и так же молча всадил его в живую плоть Валеры, тот проливая кровь, упал. Скелет, подобрав нож, подошел к извивавшемуся Удаву, и прекратил его мучения. Пабло понял, что те двое мертвы, и следующим будет он.— Стой, стой! Я отдам тебе все, что у меня есть. Что ты хочешь, все, что угодно!— Мне ничего не нужно, человек, — pаздался голос у него в голове. — Я — хранитель клада. И все, кто пытался его добыть, обречены на смерть. Хотя, я помилую тебя и отпущу. Ты один вспомнил о дарах мне. Только на тебе слишком много всего, и кожа и хлопок. Так, что снимай одежку и беги отсюда.Пабло, дрожащими руками, начал снимать одежду. И, раздевшись, сверкая голым задом при луне, ринулся прочь. Но его злоключения на этом не закончились. Подбегая к дому, его заметили крепкого сложения геи, которые только что приехали из клуба и были навеселе. Они хохоча, потащили упирающегося Пабло в гости.А в лесу, под старым дубом, кости снова сложились в сундук, и он ушел под землю. Это был проклятый клад разбойников, омытый кровью их жертв. И атаман, еще при жизни клялся, что костьми своими ляжет, а ни единой монеты из награбленного не отдаст.

Ключевые слова: Разбойники атаман скелет клад сундук карта сон фея авторская история

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