Заботливый

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lex__Blunt Просмотров: 201 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 04:33 by

Вам известно такое явление, как сонный паралич?Если вкратце – состояние полного или частичного паралича мышц, возникающее во время засыпания или, реже, во время пробуждения. В данном состоянии человек обездвижен, не может говорить и не способен открыть глаза, однако способен контролировать движения глазами. В таком состоянии мозг самостоятельно создает образы перед взором потерпевшего (как если долго смотреть в свое отражение в зеркале в темной комнате, прикольная альтернатива похожих ощущений, если словить СП вам не удается).Лично я сталкивался с СП в раннем подростковом возрасте. Поначалу было страшно (если вам не страшно, представьте себя на месте меня), но со временем я привык к образам, которые приходили ко мне во время сна. В большинстве случаев это были существа, известные мне из художественной литературы, форумов, различных тематических сообществ, коими я увлекался в том возрасте.Некое подобие Слендермена, Джека Убийцы. Некоторые персонажи являлись квинтэссенцией стереотипов о героях крипипаст.В подростковом возрасте, как только я обнаружил, что при сне на животе СП произойти не может, я просто решил не ложиться спать на спине, и вроде как проблема ушла. До недавнего времени.Нужно сказать, что последние полгода выдались достаточно тяжелыми для меня как морально, так и физически. Переезд в мегаполис на год с целью обучения в универе – звучит круто, но коронавирус испортил все мои планы о бесконечных гулянках и веселой студенческой жизни – к слову, жил я на окраине области данного города, за сто пятьдесят километров от университета, если быть уж совсем точным. Устроился на работу, зарабатывал неплохо, но денег почти всегда не хватало. Родители приезжали ко мне часто, хотя встречи с ними почти всегда заканчивались ссорами пьяного отца с матерью и слезами сестры. После каждой подобной встречи мне хотелось поскорее проводить их и остаться в одиночестве.На все это навалилось ощущение бессмысленности проведенного мной времени в этом универе. Онлайн-занятия проводились на отвяжись, со временем надежда на переход в офлайн становилась все меньше.В тот же отрезок времени меня бросила девушка, которой я доверял больше, чем себе. Стала на стороне с кем-то вести «дружбу». Подробности здесь будут не к месту, я и так отошел довольно далеко от изначальной темы своего рассказа. С учетом всех проблем, которые навалились на меня, я забил окончательно на учебу и стал умолять родителей забрать меня домой.Сбитый график сна, постоянный стресс и каждодневное переутомление вкупе с депрессией довели меня до многочисленных проблем со здоровьем, а бонусом я получил СП.В первую ночь, когда началась вся эта вакханалия, мне казалось, что я вовсе не сплю (отвык от подобного за пару лет). Мне казалось, что все в моей комнате стало, как бы, «настоящим», если так можно выразиться. За последние месяцы я слабо чувствовал реальность происходящего, мне казалось, что вся моя жизнь сейчас - это дурной сон - я скоро проснусь, и все закончится. А тут все было иначе.Нужно отметить, что СП я определял нарастающим шумом в ушах. Как бы, начало сна сопровождалось тихим гулом, а в конце это превращалось в крики белого шума. Как только звук становился невыносимо громким, я просыпался. И появление гула на фоне вернуло мне понимание происходящего.Я уже ждал появления «зловещих образов» у своей кровати, про себя думал :- Наконец хоть что-то интересное.Через несколько секунд я начал видеть образ. Совершенно новый, который я придумал самостоятельно. Думаю, вам нужно описать его – рост под два метра, тело среднестатистического парня моего возраста, а лицо… Его словно не было. Точнее, было что-то похожее на помехи аналогового телевизора вокруг головы – только красочнее. Мне всегда казалось, что он просто стесняется своего лица, и именно поэтому носит «маску». Он являлся и в подростковых снах, но никогда не было агрессивным по отношению ко мне. Если остальные монстры пытались напугать меня своими медленными и выверенными движениями, статичным взглядом, то он просто ходил по моей комнате. «Лицо» существа освещало все в радиусе десятка сантиметров вокруг разноцветным мигающим свечением. Точнее, цвета были довольно конкретные – красный, синий и зеленый.Все пошло по плану – он побродил по комнате, и как только шум стал слишком громким – я проснулся. Проснулся, перевернулся на живот и уснул – сейчас меня волновал последний час сна перед очередным выходом из дома на двое суток (универ, смена в ночь, универ, выходной, и только на выходной я мог вернуться и поспать спокойно).День прошел также серо, как и все остальные в тот период. Честно говоря, я слабо помню, что происходило в те дни, мне было максимально наплевать на все вокруг. Я даже не помню, как вернулся домой и лег спать. Но и этой ночью меня ждал тот же сон.Все шло по тому же сценарию. Никаких других существ, только мой вымышленный персонаж. Мне показалось, что он даже бродил по той же траектории, что и в прошлый раз. Только в этот раз он решил как бы помочь мне. Я видел свои брошенные на стул предметы одежды, которые очень поленился сложить аккуратно. Он взял мою майку, повесил на вешалку в гардеробе. Звуков его действий я не слышал, но четко видел, как на майку падали блики света с его лица. Так же он поступил с брюками, пиджаком и курткой (это было где-то в феврале, а жил я в довольно холодном городе, где в апреле бывает минус двадцать, если не меньше). Шум нарастал, я удивленно наблюдал за его действиями – еще никогда герои СП не трогали предметы в комнате – а тут такое. Сквозь шум я услышал довольно отчетливо слово:- Забота.И через несколько секунд все закончилось, я проснулся – снова за час до выхода из дома на очередные двое суток. Снова перевернулся на живот и провалился в сон. Утром меня разбудила мелодия будильника, я встал, почти с закрытыми глазами дошел до ванной, провел утренние процедуры, предвкушая мучения следующих тридцати шести часов своей жизни.К слову, родители не знали о том, что я работаю в ночную смену – я просто не хотел, чтобы они платили за аренду моего жилья – пришлось браться за что-то прибыльное, хоть и мучительное. За ту же работу в вечерние часы платили в три раза меньше, так что я был готов мириться с неудобствами.Как только я вернулся в комнату, мне стало немного не по себе. Одежда была на вешалке, точь-в-точь в том виде, в котором их оставил Заботливый (впредь я буду называть его Заботливым, чтобы было проще). Решив, что из-за недосыпа я забыл, как сам повесил одежду, я решил не терять времени и быстро переодеться и выйти. Электричка меня ждать не особо собиралась – у нее все по секундам, четко и без опозданий.Дни прошли как обычно, рассказывать нечего, я вернулся домой, снова лег спать. Меня ждал тот же сон. В этот раз я лег на живот, ибо желания щекотать и так потрепанные нервы у меня совсем не было. Но каким-то образом я перевернулся на спину во сне и все повторилось.Как бы ты ни привык к подобному явлению, все равно глубоко в душе страшно. Особенно после событий прошлой ночи. Существо пришло, огляделось. В этот раз вещи я уж точно оставил на стуле. Заботливый, увидев это, произнес:- Неряха!Тут мне стало очень, очень не по себе. Он снова повесил одежду, ровно так же, как в прошлый раз. Гул стал превращаться в белый шум намного позже в этот раз. Заботливый долго смотрел в окно, разглядывал окружающую местность. Мне показалось, что в этот раз все шло раза в два дольше, нежели обычно. Через несколько секунд я услышал:- Забота.Все закончилось, я проснулся. Снова за час до выхода из дому.В этот раз я решил осмотреть комнату сразу после СП. И как же я не хотел увидеть свою одежду аккуратно висящей. Уснуть я не смог, я и не знал, о чем думать в тот момент. Просто решил выйти пораньше, погулять.События тех дней заставили мой мозг работать. Словно кто-то подарил мне краски и предложил нарисовать то, что я сам пожелаю.Ветер дул прямо в лицо, не давая закурить. Я решил бросить курить с переездом, но не задалось. В голове пронеслась мысль о том, что ветер поддерживает мою идею, и... меня это позабавило! С каждой затяжкой становилось как-то легче, мысли о потустороннем перестали лезть в голову, и пока я дошел пешком до железнодорожной станции стало совсем хорошо.Мне стало хорошо. Я был очень и очень удивлен тому. Я не чувствовал себя так облегченно больше полугода, а тут я ловлю себя на счастливой улыбке.Я был рад тому, что кто-то заботится обо мне. Только сейчас я понимал, что мне не хватало заботы. Все это время мне нужен был человек, который позаботится обо мне. Которому не наплевать. Даже если забота проявляется в мелочах – мне она была нужна.Второй день в универе выдался достаточно долгим, мне пришлось зайти в деканат по некоторым формальным документационным вопросам, так что вернулся домой я значительно позже предполагаемого, с учетом огромной очереди таких же студентов, как я, и пропущенной электрички. Я бросил свое обессиленное тело на кровать, куда уж там снимать одежду – скажите спасибо, что снял обувь. В этот раз я был абсолютно уверен, что проснусь в одежде.-Так даже удобнее, утром можно поспать на минуту-две дольше!Спалось мне как никогда хорошо. Мысли о расставании и семейных проблемах словно испарились, Заботливый заполонил мою голову мыслями о себе. Я долго размышлял, что это может быть. Мне не было страшно от потустороннего ухода за мной. Мне было приятно, что хоть кому-то в этом сером аду не наплевать на меня!В этот раз СП начался со слов Заботливого, адресованных мне:- Устал?Это слово прозвучало так по-родительски, а вопрос был риторическим.Заботливый помог мне снять одежду. Точнее, сам снял ее с меня. Повесил на вешалку, укрыл меня одеялом и вышел из комнаты. Сон не закончился, и от неожиданности такого развития событий мне стало не по себе. Я не слышал шагов, но слышал, как перемещаются предметы. Сон закончился без слова «забота» в этот раз, от чего мне стало как-то обидно. Мысль об обиде отвлекла меня от факта того, что я лежал укрытый и без одежды. Осознание пришло через несколько секунд.В этот раз мои нервы сдали, и я начал биться в истерике. Знаете, животный рефлекс – ты пытаешься кричать как можно страшнее и громче, чтобы отпугнуть врага, показать ему свою силу.Я забился в угол кровати и кричал. В этот раз СП настиг меня за два часа до будильника. Кричал я несколько минут, рычал, взвывал – я очень сильно боялся. Если раньше мысли о потустороннем Заботливом были лишь плодом моей фантазии, то сейчас он материализовывался на моих глазах.Как только я успокоился, было принято решение осмотреть квартиру. Я вышел из комнаты, прошел через коридор и зашел в кухню. Там все было на месте. В гостиной тоже. Все было на своем месте и в ванной.Ночной обход жилища был прерван стуком в дверь.- Открывайте, полиция!Пока я пытался понять кто и зачем вызвал ко мне полицию, стук в дверь повторился, и голос мужчины за дверью стал громче и яростнее. Я решил не медлить, и скорее открыть.В дверях стоял полицейский – если не ошибаюсь, это был местный участковый, а за его спиной – соседка с плачущим грудничком на руках. Дословного диалога я не помню, но пришли они ко мне из-за жалоб на громкие крики из моей квартиры.«Ну, да, с моими-то воплями, еще бы ребенок не испугался», - подумал я про себя. А на деле попросил прощения, успокоил соседку-мать, пообещал, что впредь такого не повторится. Сказать, что я дружил с соседями - нельзя, но я состоял в довольно теплых отношениях с ними, да и мнение обо мне у них сложилось положительное за полгода, так что подобную оплошность они были готовы мне простить. Участковый ушел восвояси, а женщина с уже уснувшим грудничком вернулась к себе домой. Мне же было пора двигать на вокзал.Разговор с участковым и соседкой отвлек меня от произошедшего пару часов назад. Словно сам Заботливый делал так, чтобы мне не было страшно.- И правда, Заботливый черт!Следующей ночью я решил аккуратно повесить свою одежду перед сном, мне хотелось посмотреть на его реакцию.СП начался как обычно, он вошел в комнату, осмотрел ее, взглянул на стул – пустой. Да и я укрытый лежу, без одежды. Хоть и выражения его лица я разглядеть не мог, но готов поспорить, что он удивился, когда увидел вешалку с одеждой. Негромко прозвучала фраза :- Умница…Она звучала иначе, были нотки разочарования в его интонации. Заботливый словно хотел помочь мне, а я ему не дал такой возможности.Он открыл окно, высунул сначала правую ногу, потом левую, свесив ноги, он долго смотрел вниз (жил я на седьмом этаже, да и с моим страхом высоты редко даже выглядывал в открытое окно, куда уж там ноги свесить). Потом оглянулся на меня. Шум был слишком тихим в этот раз, я даже не обращал на это внимания. Я был очень удивлен тому, что делал в Заботливый в этот раз. Он сильно изменился с момента нашей первой встречи восемь ночей тому назад. Тогда он был в разы веселее, добрее, энергичнее. А сейчас он выглядел подавленным, лишенным чего-то очень ценного. Его лицо постепенно переставало светить. На лице, которое мне запомнилось яркими разноцветными помехами, не осталось ничего. Серая пустота, которая вскоре начала расплываться.Сначала мне показалось, что я смотрю в серую муть.В лице Заботливого я увидел себя. Он, точнее я, выглядел так же, как я еще неделю назад. Я не заметил, как сам изменился за последние дни.Я впервые побрился за очень долгое время, пошел в парикмахерскую, стал следить за собой и пить лекарства по графику. Мыслительный процесс перестал напоминать овощной магазин, а глаза «засияли», как сказал мне мой однокурсник (по правде, я со своим курсом не общался вплоть до недавнего времени). Я стал похож на того себя, который мне нравился.А из окна свисали ноги другого меня. Загнанного в угол, лишенного всего, что имел.Он смотрел на меня глазами, полными вселенской обиды. Я не хотел узнавать в нем себя, мне не хотелось так кончать. Очень не хотелось.Он, точнее старый я, оттолкнулся от подоконника и прыгнул. Я никогда не хотел кричать так сильно, как в этот момент. Мне очень хотелось его остановить, я не имею право терять его, или себя. Мне Заботливый стал очень родным. Но я не мог пошевелить пальцем.Я не понял, как проснулся. Просто лежал в слезах, с чувством вины за свой поступок. Как-то проспал все будильники, ибо мне казалось, что я все еще парализован. Лежал, прикованный к кровати. Нет, я не спал, я просто был в шоке и не мог пошевелить пальцем.В тот день я пропустил занятия. Просто провел день приводя все вокруг в порядок. Убрался в доме, помыл окна, перебрал весь гардероб. На смену выйти я должен был в любом случае, тут особо не заморачивались, не пришел – уволили. Так что я решил поспать еще несколько часов и выехать самой поздней электричкой в город.Разбудил меня звонок. Звонил менеджер компании, в которой я работал. Оказывается, за проявленную ответственность меня назначили координатором склада, т.е. рабочие часы сместились на вечер, а зарплата поднялась почти в два раза. Ответственности стало, конечно, больше, да и работать я должен был каждый день, а не через день, как раньше – но вечерние часы меня устраивали, так что я лишь поблагодарил начальство за доверие и пообещал быть завтра в назначенное время в офисе.Через неделю пришло ещё одно радостное известие - отец бросил пить, и даже вшил себе чип какой-то, чтобы точно не пить. Мать была рада, отец стал проводить больше времени с семьей. Сестра стала общительней, звонила мне сначала раз в три-четыре дня (хотя раньше она не звонила мне вовсе), со временем созваниваться мы стали почти каждый день, обмениваться новостями из жизни. Ей было 14 тогда, переходный возраст, все дела, ей нужна была поддержка родного человека, и даже находясь далеко, я мог дать ей совет в том или ином вопросе.С однокурсниками общение стало частое, бывшую девушку кинул ее «друг», и она решила вернуться ко мне (послал я ее отборнейшим матом), да и сам я нашел, вроде, новую пассию, с которой у нас и по сегодняшний день все прекрасно. Мир вокруг начал цвести на глазах.Заботливый забрал мое бремя, и дал мне понять, что со всеми жизненными трудностями можно справиться – просто нужно проявить терпение и немного позаботиться о себе.Про случай этот знакомым я не рассказывал, не хотел, чтобы приняли за шизофреника или маньяка какого-то, поэтому и тут я указал минимум подробностей о произошедшем.Я не знаю, что делал Заботливый в моих подростковых снах, возможно, просто знакомился со мной. Но за ту неделю он изменил мое мировоззрение, перевернул все с ног на голову и подарил мне новую жизнь. Возможно, он плод моего воображения, которое решило спасать меня шоковой терапией? Или, это был мой ангел-хранитель? Можно еще очень долго думать и рассуждать на эту тему, но я благодарен тебе, Заботливый.Спасибо.

Ключевые слова: Существо забота работа сонный параллич авторская история

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