Чужое лицо в зеркале

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 15:30 by

Вспомните кадры из фильмов ужасов: герой смотрит в зеркало, и вдруг оттуда начинает выплывать совершенно незнакомое лицо.Или он обнаруживает в зеркале отражение некоей сущности у себя за спиной. Откуда все это берется? Одни объясняют данный феномен оптической иллюзией, другие — отклонениями в психике, третьи же — сверхъестественными причинами.Итальянский психолог Джованни Капуто подробно описывает это явление в статье, опубликованной в журнале "Perception". Для того, чтобы увидеть в зеркале чужое лицо, достаточно длительное время смотреть на свое отражение при приглушенном освещении, утверждает исследователь. Оптимальные условия для эксперимента — тусклая лампочка, скажем, мощностью в 25 ватт, которая расположена за спиной. Человек должен находиться от зеркала на расстоянии примерно 40 метров. Уже через минуту вы обнаружите "по ту сторону" зазеркалья "незнакомца".Капуто предложил поучаствовать в эксперименте 50 добровольцам. После 10-минутного сеанса игры в "гляделки" с зеркалом ученый попросил испытуемых описать, что же именно они видели. 66 процентов участников ответили, что видели собственное лицо, но при этом сильно искаженное. 18 процентам "явилось" лицо одного из их родителей с искаженными чертами.При этом в большинстве случаев речь шла об уже умерших родителях. 28 процентов рассказали об образе неизвестного человека. 18 процентов наблюдали образы различных животных, таких, как кошка, свинья или лев. И, наконец, 48 процентов признались, что видели в зеркале неких фантастических существ и монстров.По мнению Капуто, такие эффекты могут являться комбинацией зрительных искажений, когда зрительной системе вновь и вновь приходится распознавать одни и те же образы, что ведет к изменениям в их интерпретации.Любопытной является и эмоциональная реакция участников эксперимента. Около половины из них поведали, что у них возникли сюрреалистические ощущения, словно с той стороны зеркала на них и впрямь смотрел кто-то другой. Одни описывали взгляд "чужаков" как пугающий и враждебный, другим он казался загадочным, третьим казалось, что "незнакомцы" их подбадривают.Если в зеркале появлялись изображения покойных родственников, то людям часто мнилось, что те хотят задать им какой-то вопрос. Фантастические чудовища в большинстве случаев внушали тревогу и даже ужас. Если лица "в процессе" деформировались, пульсировали, меняли размер или на них появлялась ухмылка, испытуемые ощущали беспомощность перед лицом неведомых сил.А практика гадания на зеркалах, когда гадающей якобы является "лицо суженого"? Ученый-биолог, популяризатор науки В. Мезенцев в "Энциклопедии чудес" однозначно утверждает: все "зеркальные видения" — это не что иное, как обычные галлюцинации!"Как обычно проходило гадание? — пишет он. — Девушка, дождавшись позднего вечера, остается одна в темной комнате. Зажигает небольшую свечу и садится за стол. Стараясь не шевелиться, она пристально вглядывается в тускло блестящую поверхность зеркала. Идут минуты, и постепенно она впадает в полусонное состояние. И тогда в ее "сумеречном" сознании возникают столь же "сумеречные" мимолетные видения-образы.Но проверить, что именно привиделось гадающей, нет никакой возможности. Может быть, ничего и не было, а ей кажется, что было, особенно, если она садилась напротив, с опасением "увидеть" того, кто ей не мил. Словом, природа подобных иллюзий, "видений" легко объясняется свойствами нашей психики".Сложнее объяснить случаи, когда отражение в зеркале ведет себя как самостоятельная сущность. Для Светланы Н. из Санкт-Петербурга спиритический сеанс был всего лишь развлечением в скучный субботний вечер. Дело происходило в ее квартире, куда она пригласила подруг. Вызывали дух Пушкина, затем Высоцкого — блюдечко, двигаясь по кругу с буквами алфавита, исправно давало ответы на вопросы. И тут Светлане неожиданно пришло в голову вызвать… свой собственный дух!Когда произнесли положенное заклинание, ее тело на миг пронзила сильная боль. Блюдце на столе начало двигаться. Но дух отвечал лишь общими фразами. Вскоре всем наскучило это, сеанс прервали, гости стали расходиться по домам, оставив хозяйку одну.Во время мытья посуды Светлана услышала за спиной чьи-то шаги. Оглянулась и увидела в коридоре неясный силуэт. Фигура скользнула в ванную, там зажегся свет, хлынула вода. Осмелившись заглянуть туда, хозяйка квартиры обнаружила, что кран завернут, но в раковине — брызги воды.Она посмотрела в зеркало и потеряла дар речи, увидев себя в домашнем халате, хотя на самом деле еще не успела переодеться после ухода гостей. Показалось, что отражение тянется к ней, словно хочет схватить. Светлана отступила назад — и тут чья-то невидимая рука стала швырять в нее предметы, стоявшие на полке у зеркала… Больше женщина никогда в жизни не занималась спиритизмом…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Зеркало незнакомое лицо существа монстры гадания иллюзия заклинание спиритизм

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