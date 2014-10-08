Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Соседка Марина

Дверь открыла худенькая, бледная женщина. Феде показалось, что она чем-то очень напугана.

- Здравствуйте! Вы сантехник? Проходите, пожалуйста.

Федя работал сантехником. Частенько он расклеивал объявления по подъездам, рядом со своим домом и тем самым нарабатывал себе базу.

Феде постоянно встречались странные люди и квартиры. Чего только он не повидал на работе. Поэтому Федя старался не вникать в частную жизнь своих клиентов. Починил, получил деньги и ушёл.

Федя отработал первый заказ и, спускаясь по лестнице вниз, складывал объявления пополам и вешал прямо на дверные ручки квартир. Как только он вышел из подъезда, зазвонил телефон.

- Здравствуйте, я по объявлению! Вы только что повесили его на мою дверную ручку.

Довольный новым заказом, Федя поднялся на нужный этаж.

В квартире было очень холодно, женщина куталась в тёплый платок.

- Посмотрите, у меня в ванне засор. Никакие средства не помогают.

- Сейчас все сделаем! А у вас что, отопления до сих пор нет? - Федя машинально потрогал змеевик в ванной. Горячий, странно. Тогда почему так холодно.

- Есть отопление. Но холодно почему-то всегда, - грустно сказала женщина и отошла от Феди, чтобы не стоять над душой. Минут через двадцать засор был устранён.

- Готово, проверяйте!

Женщина протянула Феде несколько купюр и сложенную пополам бумажку.

- Спасибо за работу.

Федя развернул бумажку. «Пожалуйста, помогите мне», - прочел мужчина и растерянно посмотрел на бледную хозяйку квартиры. Неужели в квартире есть ещё кто-то? Женщину тут удерживают против воли? Или это просто шутка?

- Да, если что - звоните, - Федя смотрел в глаза этой худенькой женщине и пытался поймать какой-то знак от неё.

- До свидания. Спасибо ещё раз.

Выйдя на улицу, Федя сразу позвонил в полицию и объяснил ситуацию. Участковый ему перезвонил где-то через час.

- Вы уверены, что дали правильный адрес? Дело в том, что квартира опечатана. Там несколько месяцев назад погибла хозяйка.

- Адрес верный! Я был там, говорю же. У меня в руках её записка, с просьбой о помощи. Может, там живёт её родственница? - Федя начинал нервничать. Может, в полиции сами перепутали адрес, а бедная женщина ждёт помощи.

- Нет, я был там буквально полчаса назад, - ответил участковый, - и видел ваши объявления, висящие на ручках. Ошибки быть не может.

- Тогда кому сегодня я устранял засор, кто мне передал записку и деньги? Хотите сказать, призрак? - Федя уже был на грани, поэтому просто бросил трубку. Потом он набрал номер, с которого ему звонила женщина - телефон недоступен. Федя, не долго думая, собрался и пошёл в эту квартиру.

Когда он поднялся на нужный этаж, то от удивления даже вскрикнул. Дверь квартиры, в которой Федя устранял засор, была опечатана. Как это возможно? Он не сумасшедший! Он точно помнит, что именно тут живёт бледная, худая женщина, которой нужна помощь. В растерянности, Федя спустился вниз и присел на лавочку, возле подъезда. Через минуту, еле ковыляя, из подъезда вышла грузная бабуля и села рядом с Федей.

- Здравствуйте! Простите, может, вы знаете женщину, которая на третьем этаже живёт? Худенькая такая, - Федя обратился к бабуле.

- Батюшки, зачем тебе Мариночка понадобилась? - бабуля стала вытирать крупные слезы, моментально полившиеся из её глаз, - нет с нами Мариночки уже. А ты кто такой?

- Да, мы с ней по работе пересекались раньше. Сейчас рядом был, решил зайти. Смотрю, а там дверь опечатана.

- Ох, пару месяцев назад не стало её. Врачи сказали, что в ванне плохо стало. Там её и нашли. Бедная девочка, у неё никого не осталось, - бабуля тёрла глаза и рассказывала дальше.

Марина жила одна, была тихой и скромной женщиной. Соседи её очень любили. Они же и организовали похороны. У этой бабули остались ключи, их дала ей сама Марина, на всякий случай. А квартиру опечатали полицейские, пока ищут родственников. Но родственников у Марины нет. Совсем одна была.

- А я даже на могилку сходить не могу, - бабуля без конца всхлипывала, - видишь как, еле-еле до лавки могу дойти.

- Давайте, я к ней схожу, вы только скажите, куда.

Получив от бабули адрес, Федя сразу пошёл на кладбище. И в это момент у него зазвонил телефон. «Только бы не заказ», - подумал Федя. Но звонили с номера Марины.

- Алло, - слегка дрожащим голосом ответил Федя. На другом конце провода был слышен какой-то гул, треск и посторонние голоса.

- Здравствуйте, - прозвучал высокий, словно задвоенный голос, явно не принадлежавший Марине. Было даже не ясно, кто говорит - мужчина или женщина, - вы сегодня утром устранили засор в нашей квартире. Хотим вас поблагодарить и сказать, чтобы вы не совали свой нос в чужие дела.

Собеседник отключился, а у Феди пробежал мороз по коже. Кто это мог звонить и почему он сказал «наша квартира»? Федя был очень напуган, но не мог просто так все забыть и пойти домой. Поэтому все-таки решил сходить на кладбище.

Он купил красивый венок на входе и достаточно быстро нашёл место Марины. Простой деревянный крест и маленькая фотография в рамочке. На Федю смотрела та самая худенькая Марина, женщина которая передала ему записку с просьбой о помощи.

- Чем же я могу вам помочь, Марина? - вслух сказал Федя.

- А ты свечку за упокой поставь и помолись, - за спиной у Феди стоял древний старик.

- Что? Вы мне? - не сразу понял Федя.

- Тебе, тебе. У нас тут храм недавно поставили. Вот батюшка иногда ходит на заброшенные могилки. А такие сразу видно - цветов нет, все травой заросло. Так вот, ходит и смотрит имена. А потом в храме свечки ставит и молится за них. А к ней вот, - старик кивнул на Маринино место, - ещё ни разу не подошёл. Будто не видит, будто закрывают от него Марину.

- А вы кто, откуда это все знаете?

- Я... я, можно сказать, смотритель, - сказал старик и пошёл прочь.

Федя решил сходить в храм и поставить свечку. Как только мужчина зашёл, к нему направился батюшка. Сам не понимая зачем, Федя рассказал ему все.

- Вы не подумайте, батюшка, я не сумасшедший! Это все правда произошло, - Федя с мольбой смотрел на священника.

- Давай-ка, Фёдор, вместе в эту квартиру сходим, посмотрим.

Когда Федя с батюшкой подошли к дому Марины, бабуля, сидевшая на лавке, как раз собиралась уходить.

- Ну что, сходил к Мариночке? - сразу узнала Федю бабуля, - а ты чего со священником пришёл?

- Мне надо освятить её квартиру. Это нужно для души Марины. Вы нам поможете с ключами? - батюшка спокойно, но настойчиво задал вопрос бабуле.

- Ну, я не знаю. Может вы мошенники какие-то. Да и нельзя её открывать, она же опечатана.

Батюшка легонько взял бабулю за локоток и сказал Феде.

- Фёдор, вы погуляйте немного. Мы пока поговорим.

Федя отошёл в сторону и наблюдал, как батюшка беседует с бабулей. Она то и дело хваталась за сердце. В конце концов, он убедил её, и бабуля отдала ключи.

Стоя перед Марининой дверью, Федя аккуратно снял бумажку с печатью, открыл замок ключом, и они с батюшкой зашли в квартиру.

- Как же тут холодно, - поёжился Федя, - холодней, чем на улице.

Тем временем, батюшка достал церковную свечку и зажёг её. Она затрещала, зачадила чёрным дымом. Огонёк прыгал на фитиле, пытаясь оторваться и погаснуть. Батюшка стал читать молитвы. А Федя стоял, прислонившись к входной двери, боясь пошевелиться. Дым от свечки поднялся под потолок и завис там плотным облаком. Из ванной комнаты послышалось чавканье и хлюпанье. Федя хотел сбежать, но ноги не слушались. В этот момент, батюшка начал разбрызгивать святую воду по квартире. Капли с шипением испарялись, будто с горячей сковородки. Дверь в ванную отворилась, и от туда повалил серый туман. Федя опустился на пол и закрыл глаза руками.

Батюшка продолжал читать молитвы. Он был весь окутан чёрным дымом и паром от святой воды. В один момент все прекратилось. Дым, пар, туман - все растворилось в воздухе. Федя сразу почувствовал, как в квартире стало тепло.

- Все? Все кончилось? - Федя безумными глазами смотрел на батюшку.

- Надеюсь, что кончилось. Марина как-то впустила этих сущностей в квартиру. Они, видимо, погубили её. И держали её душу, не давали уйти. Фёдор, спасибо, что не остались равнодушны, что все рассказали мне. Теперь дух Марины свободен, - сказал священник.

Через пару дней Федя поехал на кладбище к Марине. Он долго сидел там, разглядывая фотографию.

- Спасибо тебе передаёт, - услышал позади себя Федя. За его спиной стоял тот самый старик, который рассказал про храм.

- А вы откуда знаете?

- Я же говорю, я хранитель кладбища. Я все про всех знаю, - старик улыбнулся.

- Эй! Вы же говорили, что вы смотритель!

- Ну да, ну да, - старик медленно пошёл дальше по тропинке и, казалось, что он растворяется в воздухе. Федя хотел проверить, не обмануло ли его зрение и побежать за стариком. Но решил, что мистики на сегодня хватит.

Автор: Что-то не то.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - 7-10-2021, 15:36
7-10-2021, 15:36 by Что-то не тоПросмотров: 370Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Мистика кладбище сверхъестественные существа ужасная квартира

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
7 октября 2021 16:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 328
Нормально.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 08:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (370|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 871
Какой Федя умница! Добро ответит Добром. Очень понравился рассказ, девушку, конечно же, не вернуть уже, а вот помощь и на том свете всегда понадобится. Истории плюсище,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.