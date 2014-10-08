Соседка Марина

Новость отредактировал Kiria - 7-10-2021, 15:36

Что-то не то Просмотров: 370 Комментарии: 2 +5 7-10-2021, 15:36 by

Дверь открыла худенькая, бледная женщина. Феде показалось, что она чем-то очень напугана.- Здравствуйте! Вы сантехник? Проходите, пожалуйста.Федя работал сантехником. Частенько он расклеивал объявления по подъездам, рядом со своим домом и тем самым нарабатывал себе базу.Феде постоянно встречались странные люди и квартиры. Чего только он не повидал на работе. Поэтому Федя старался не вникать в частную жизнь своих клиентов. Починил, получил деньги и ушёл.Федя отработал первый заказ и, спускаясь по лестнице вниз, складывал объявления пополам и вешал прямо на дверные ручки квартир. Как только он вышел из подъезда, зазвонил телефон.- Здравствуйте, я по объявлению! Вы только что повесили его на мою дверную ручку.Довольный новым заказом, Федя поднялся на нужный этаж.В квартире было очень холодно, женщина куталась в тёплый платок.- Посмотрите, у меня в ванне засор. Никакие средства не помогают.- Сейчас все сделаем! А у вас что, отопления до сих пор нет? - Федя машинально потрогал змеевик в ванной. Горячий, странно. Тогда почему так холодно.- Есть отопление. Но холодно почему-то всегда, - грустно сказала женщина и отошла от Феди, чтобы не стоять над душой. Минут через двадцать засор был устранён.- Готово, проверяйте!Женщина протянула Феде несколько купюр и сложенную пополам бумажку.- Спасибо за работу.Федя развернул бумажку. «Пожалуйста, помогите мне», - прочел мужчина и растерянно посмотрел на бледную хозяйку квартиры. Неужели в квартире есть ещё кто-то? Женщину тут удерживают против воли? Или это просто шутка?- Да, если что - звоните, - Федя смотрел в глаза этой худенькой женщине и пытался поймать какой-то знак от неё.- До свидания. Спасибо ещё раз.Выйдя на улицу, Федя сразу позвонил в полицию и объяснил ситуацию. Участковый ему перезвонил где-то через час.- Вы уверены, что дали правильный адрес? Дело в том, что квартира опечатана. Там несколько месяцев назад погибла хозяйка.- Адрес верный! Я был там, говорю же. У меня в руках её записка, с просьбой о помощи. Может, там живёт её родственница? - Федя начинал нервничать. Может, в полиции сами перепутали адрес, а бедная женщина ждёт помощи.- Нет, я был там буквально полчаса назад, - ответил участковый, - и видел ваши объявления, висящие на ручках. Ошибки быть не может.- Тогда кому сегодня я устранял засор, кто мне передал записку и деньги? Хотите сказать, призрак? - Федя уже был на грани, поэтому просто бросил трубку. Потом он набрал номер, с которого ему звонила женщина - телефон недоступен. Федя, не долго думая, собрался и пошёл в эту квартиру.Когда он поднялся на нужный этаж, то от удивления даже вскрикнул. Дверь квартиры, в которой Федя устранял засор, была опечатана. Как это возможно? Он не сумасшедший! Он точно помнит, что именно тут живёт бледная, худая женщина, которой нужна помощь. В растерянности, Федя спустился вниз и присел на лавочку, возле подъезда. Через минуту, еле ковыляя, из подъезда вышла грузная бабуля и села рядом с Федей.- Здравствуйте! Простите, может, вы знаете женщину, которая на третьем этаже живёт? Худенькая такая, - Федя обратился к бабуле.- Батюшки, зачем тебе Мариночка понадобилась? - бабуля стала вытирать крупные слезы, моментально полившиеся из её глаз, - нет с нами Мариночки уже. А ты кто такой?- Да, мы с ней по работе пересекались раньше. Сейчас рядом был, решил зайти. Смотрю, а там дверь опечатана.- Ох, пару месяцев назад не стало её. Врачи сказали, что в ванне плохо стало. Там её и нашли. Бедная девочка, у неё никого не осталось, - бабуля тёрла глаза и рассказывала дальше.Марина жила одна, была тихой и скромной женщиной. Соседи её очень любили. Они же и организовали похороны. У этой бабули остались ключи, их дала ей сама Марина, на всякий случай. А квартиру опечатали полицейские, пока ищут родственников. Но родственников у Марины нет. Совсем одна была.- А я даже на могилку сходить не могу, - бабуля без конца всхлипывала, - видишь как, еле-еле до лавки могу дойти.- Давайте, я к ней схожу, вы только скажите, куда.Получив от бабули адрес, Федя сразу пошёл на кладбище. И в это момент у него зазвонил телефон. «Только бы не заказ», - подумал Федя. Но звонили с номера Марины.- Алло, - слегка дрожащим голосом ответил Федя. На другом конце провода был слышен какой-то гул, треск и посторонние голоса.- Здравствуйте, - прозвучал высокий, словно задвоенный голос, явно не принадлежавший Марине. Было даже не ясно, кто говорит - мужчина или женщина, - вы сегодня утром устранили засор в нашей квартире. Хотим вас поблагодарить и сказать, чтобы вы не совали свой нос в чужие дела.Собеседник отключился, а у Феди пробежал мороз по коже. Кто это мог звонить и почему он сказал «наша квартира»? Федя был очень напуган, но не мог просто так все забыть и пойти домой. Поэтому все-таки решил сходить на кладбище.Он купил красивый венок на входе и достаточно быстро нашёл место Марины. Простой деревянный крест и маленькая фотография в рамочке. На Федю смотрела та самая худенькая Марина, женщина которая передала ему записку с просьбой о помощи.- Чем же я могу вам помочь, Марина? - вслух сказал Федя.- А ты свечку за упокой поставь и помолись, - за спиной у Феди стоял древний старик.- Что? Вы мне? - не сразу понял Федя.- Тебе, тебе. У нас тут храм недавно поставили. Вот батюшка иногда ходит на заброшенные могилки. А такие сразу видно - цветов нет, все травой заросло. Так вот, ходит и смотрит имена. А потом в храме свечки ставит и молится за них. А к ней вот, - старик кивнул на Маринино место, - ещё ни разу не подошёл. Будто не видит, будто закрывают от него Марину.- А вы кто, откуда это все знаете?- Я... я, можно сказать, смотритель, - сказал старик и пошёл прочь.Федя решил сходить в храм и поставить свечку. Как только мужчина зашёл, к нему направился батюшка. Сам не понимая зачем, Федя рассказал ему все.- Вы не подумайте, батюшка, я не сумасшедший! Это все правда произошло, - Федя с мольбой смотрел на священника.- Давай-ка, Фёдор, вместе в эту квартиру сходим, посмотрим.Когда Федя с батюшкой подошли к дому Марины, бабуля, сидевшая на лавке, как раз собиралась уходить.- Ну что, сходил к Мариночке? - сразу узнала Федю бабуля, - а ты чего со священником пришёл?- Мне надо освятить её квартиру. Это нужно для души Марины. Вы нам поможете с ключами? - батюшка спокойно, но настойчиво задал вопрос бабуле.- Ну, я не знаю. Может вы мошенники какие-то. Да и нельзя её открывать, она же опечатана.Батюшка легонько взял бабулю за локоток и сказал Феде.- Фёдор, вы погуляйте немного. Мы пока поговорим.Федя отошёл в сторону и наблюдал, как батюшка беседует с бабулей. Она то и дело хваталась за сердце. В конце концов, он убедил её, и бабуля отдала ключи.Стоя перед Марининой дверью, Федя аккуратно снял бумажку с печатью, открыл замок ключом, и они с батюшкой зашли в квартиру.- Как же тут холодно, - поёжился Федя, - холодней, чем на улице.Тем временем, батюшка достал церковную свечку и зажёг её. Она затрещала, зачадила чёрным дымом. Огонёк прыгал на фитиле, пытаясь оторваться и погаснуть. Батюшка стал читать молитвы. А Федя стоял, прислонившись к входной двери, боясь пошевелиться. Дым от свечки поднялся под потолок и завис там плотным облаком. Из ванной комнаты послышалось чавканье и хлюпанье. Федя хотел сбежать, но ноги не слушались. В этот момент, батюшка начал разбрызгивать святую воду по квартире. Капли с шипением испарялись, будто с горячей сковородки. Дверь в ванную отворилась, и от туда повалил серый туман. Федя опустился на пол и закрыл глаза руками.Батюшка продолжал читать молитвы. Он был весь окутан чёрным дымом и паром от святой воды. В один момент все прекратилось. Дым, пар, туман - все растворилось в воздухе. Федя сразу почувствовал, как в квартире стало тепло.- Все? Все кончилось? - Федя безумными глазами смотрел на батюшку.- Надеюсь, что кончилось. Марина как-то впустила этих сущностей в квартиру. Они, видимо, погубили её. И держали её душу, не давали уйти. Фёдор, спасибо, что не остались равнодушны, что все рассказали мне. Теперь дух Марины свободен, - сказал священник.Через пару дней Федя поехал на кладбище к Марине. Он долго сидел там, разглядывая фотографию.- Спасибо тебе передаёт, - услышал позади себя Федя. За его спиной стоял тот самый старик, который рассказал про храм.- А вы откуда знаете?- Я же говорю, я хранитель кладбища. Я все про всех знаю, - старик улыбнулся.- Эй! Вы же говорили, что вы смотритель!- Ну да, ну да, - старик медленно пошёл дальше по тропинке и, казалось, что он растворяется в воздухе. Федя хотел проверить, не обмануло ли его зрение и побежать за стариком. Но решил, что мистики на сегодня хватит.Автор: Что-то не то.

Ключевые слова: Мистика кладбище сверхъестественные существа ужасная квартира

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