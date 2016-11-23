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Истории из жизни

«Федя, перестань!»

Осенью мы купили квартиру. Жить пока в ней не собираемся, не торопясь делаем ремонт, ну и иногда туда ходим, когда есть потребность уединиться.

И вот как-то вечером сидим на кухне, устроили с мужем романтический вечер на двоих, кухню уже почти полностью отремонтировали. И вдруг в комнате гаснет свет. Муж идет, начинает проверять, лампочка вывернута наполовину. Вкручивает обратно, свет загорается, но минут через пять та же история - лампочка вывернута.

Он вкручивает заново, и мы начинаем гадать, что происходит. Муж высказывает предположение, что патрон и цоколь лампы сделаны из разного металла, при нагревании они расширяются неравномерно, и лампа постепенно выкручивается. Контакт размыкается, свет гаснет. Я начинаю, как всегда, возражать, вспоминаем электротехнику, всевозможные правила буравчика. Спорим громко и со вкусом, опять выключается свет, и мы хором и с раздражением: «Федя, перестань!». Почему Федя? И одновременно же в голову пришло.

Свет загорается сам. Понеслись в комнату проверять, лампочка на месте, завернута полностью. Сама, что ли, обратно завернулась?
Скучно, видно, домовому, чудит. Зато узнали, что Федей кличут.

А свет больше сам не выключается.
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Сегодня, 00:32 by LynxПросмотров: 178Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Квартира домовой свет лампочка причуды домового

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Комментарии

#1 написал: Furia
Сегодня, 00:39
+1
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Ох, Федька, ох показаник! +
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#2 написал: Шонди
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Забавная история.
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#3 написал: TiTaN_2017
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Вот как......Федя оказывается виноват во всём.....прикольно.+

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