«Федя, перестань!»

Lynx Просмотров: 178 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 00:32 by

Осенью мы купили квартиру. Жить пока в ней не собираемся, не торопясь делаем ремонт, ну и иногда туда ходим, когда есть потребность уединиться.И вот как-то вечером сидим на кухне, устроили с мужем романтический вечер на двоих, кухню уже почти полностью отремонтировали. И вдруг в комнате гаснет свет. Муж идет, начинает проверять, лампочка вывернута наполовину. Вкручивает обратно, свет загорается, но минут через пять та же история - лампочка вывернута.Он вкручивает заново, и мы начинаем гадать, что происходит. Муж высказывает предположение, что патрон и цоколь лампы сделаны из разного металла, при нагревании они расширяются неравномерно, и лампа постепенно выкручивается. Контакт размыкается, свет гаснет. Я начинаю, как всегда, возражать, вспоминаем электротехнику, всевозможные правила буравчика. Спорим громко и со вкусом, опять выключается свет, и мы хором и с раздражением: «Федя, перестань!». Почему Федя? И одновременно же в голову пришло.Свет загорается сам. Понеслись в комнату проверять, лампочка на месте, завернута полностью. Сама, что ли, обратно завернулась?Скучно, видно, домовому, чудит. Зато узнали, что Федей кличут.А свет больше сам не выключается.

Ключевые слова: Квартира домовой свет лампочка причуды домового

Другие, подобные истории: