Консьерж

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sergey_Epishesh Просмотров: 168 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:44 by

Моему дому около 20-ти лет, и насчёт его безопасности я начал сомневаться с тех-пор как в него заселился. В нашем подъезде сидит консьерж, смены у них раз в два дня, но, так как я бываю дома редко, я их вообще не вижу. Работа обычным офисным клерком даёт свои плоды, иногда даже приходится оставаться на ночь в офисе. В целом, работа не пыльная, бывают и дни когда можно просто посидеть за своим рабочим столом, раскинуть пасьянс и вытянуть ноги. Правда, когда к нам приходит менеджер, конечно перед ним устраивать театральное представление.Бесполезность наших консьержей увидел бы даже слепой, по ночам они уходят в свои квартиры, а иногда вообще куда-то за пределы дома. Был и один случай, когда всё население дома задалось вопросом о их необходимости, когда на 5 этаже проломили стену и вытащили телевизор. В это время велись работы, строителей в доме всегда было много, но почему-то даже после этого случая консьержи не проверяли ни одного рабочего.Но была одна старуха с 3 этажа. Имени ее я не знаю, поэтому буду называть её просто - «Консьерж». Каждый раз, когда кто-то заходил в дом, неважно местный или чужой, она лишь смотрела из своей тёмной каморки и ворчала всякие ругательства себе под нос. Был один забавный случай, который показал, что и она бесполезна в своей «работе», этот момент я увидел своими глазами. В один летний день, когда я вышел в магазин, я увидел как неизвестный мне лысый, толстый мужчина пулей забежал в подъезд и начал тыкать на кнопки, консьерж выбежала и спросила его о том кто он такой, на что тот ответил, и я цитирую: «Какая тебе разница, карга старая?» Я думал, я задохнусь от смеха, но тогда мне резко стало не смешно, ведь она посмотрела на меня и стала медленно отходить спиной, как обычно бормоча разные ругательства.Вы подумаете, что это обычая сумасшедшая старуха, но я готов вас переубедить. Во-первых, она была отвратительна не только по характеру, но и внешне. Она была низкая, сгорбившаяся, с длинным носом и, как мне кажется, у неё была базедова болезнь. По слухам, она была вдовой и не имела ни детей, ни других родственников. Но не это самое странное.Начнем с того что я по натуре одинок, и поэтому не удивляйтесь, если я скажу, что во время своего оплачиваемого отпуска, решив что надо разобраться со своими ночными кошмарами и побороть страхи, я начал следить за старухой-консьержем.В один из ничем не примечательных вечеров, когда я возвращался из магазина с пакетом продуктов, я как всегда вышел из лифта, достал ключи и понял, что я вышел не на том этаже. После того как я вышел, лифт тут же уехал наверх, поэтому оставалось только ждать. Осмотрев приятно выглядящий этаж, я заметил выделяющуюся железную дверь, будто ведущую в какую-то шахту или бункер. Глазка на ней не было, звонок был вырван под корень, а номера квартиры видно не было. И тут меня осенило... здесь живёт она. Впервые за 6 лет проживания в этом доме, знакомства с соседями, хождения по этажам, я заметил эту дверь. Пока я думал над этим, я понял, что уже держусь за ручку и поворачиваю её. Как только я поймал себя на этих мыслях, дверь уже была открыта, она была не заперта.Изнутри на меня пахнуло неприятным ароматом гари. Я зашел внутрь, включив фонарик на телефоне (внутри была кромешная тьма). Я увидел перед собой обшарпанную квартиру, которая, по виду, была здесь ещё до постройки дома. Прогнувшийся диван, запылённые полки, коробочный телевизор. От всего так и пахло возрастом. Я посмотрел на стены и чуть не поседел. На меня смотрели два глаза. ОНИ СМОТРЕЛИ НА МЕНЯ ИЗ СТЕНЫ. Я не сумасшедший. Это точно было. Эти глаза я бы узнал из тысячи, вылупленные, безэмоциональные, смотрящие прямо в душу. Я зажмурился и отошёл на несколько шагов назад. После этого я ничего не помню, только, что я очнулся с сильной головной болью перед этой самой дверью. Этой слежкой я навёл на себя еще большую паранойю. Я боюсь спать по ночам. Я перестал выходить из дома, только бы не встретиться вновь с ЭТИМИ глазами. Теперь я беру с собой в кровать нож. Я не сумасшедший. Этой ночью мне не спалось. Когда я открыл глаза, я увидел, что время на часах было 2:48. Отведя взгляд влево, я встретился глазами с ними. Я не могу это терпеть. В следующий раз я их выколю. Если останусь жив. Я не сумасшедший.

Ключевые слова: Стена дверь глаза авторская история

Другие, подобные истории: