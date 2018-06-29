Шестнадцатая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:27

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Я недавно открыл для себя имиджборды и, собственно, такое понятие, как крипи. Ну, что ж. Никогда не был фанатом сверхъестественного. Что сказать. У меня на то свои причины. И имя им - «шестнадцатая». Сейчас я всё объясню. Но сначала вступление.Читая все эти «пасты», я не мог не заметить наличие так называемого «соседа», ну или «соседки», которые рассказывают анониму-жертве о том, в какую квартиру он попал. Так вот, я задаю вопрос: серьёзно? Вы именно так это представляете?Я родился в городе Смоленск, мать моя жила в этой квартире. Потом переехала к отцу, но квартиру не продала. Я рос. Мне исполнилось 22 и я отправился в свободное плавание, на другой конец нашего города, в родную квартиру матери. Мама меня предупредила.Считал ли я мою мать сошедшей с ума? Да, до первой ночи в своем новом доме. А потом? Нет, моя мать - мудрая женщина.Итак, давно, ещё в 1930-х годах, после 36-го, насколько я знаю, во время первых Сталинских чисток, как ни банально, попал под руку хозяин шестнадцатой квартиры. Историк-востоковед, допустим, звали его Николай Сергеевич. Коллеги ему сообщили, поэтому добрых дядь из НКВД он ждал. Крики и стрельба, завывания, треснувшие стены шестнадцатой и пять трупов сотрудников комиссариата, втоптанных в пол. И тело Николая Сергеевича. Такие дела.Как обычно, всё пошло-поехало, квартирку опечатали, половину подъезда отправили на север, потом... Я не знаю, что было потом. Семья матери получила квартиру рядом после войны. В 54 вроде. Они жили в семнадцатой. Не мое дело, как они сосуществовали с этим, как бы они не выживали, я их не виню. Так что вернемся ко мне. Не так уж важно, через что прошёл я. Важно другое.«Сосед», я тот самый будущий «сосед» наивных идиотов, рвущихся в шестнадцатую. Если кто-то действительно рвётся туда. В остальное время мы изворачиваемся по-другому. Официального владельца как такого нет. Есть далёкая семья, живущая в Болгарии и не особо заботящаяся об этой недвижимости. Квартира стоит в продаже. Сосед сверху, девятнадцатая, молодой парень, как и я, регулярно обновляет данные о ней на сайтах по покупке и продаже квартир, следит за репутацией. Это его работа.Соседка с краю, напротив шестнадцатой, женщина из восемнадцатой, заботится о профилактике. Электрика, вода, состояние мебели и прочие мелочи. Все нужно постоянно проверять и содержать - это её работа.Мне достались ключи. Я впускаю в шестнадцатую людей. Это моя работа. Остальные жильцы тоже делают какие-либо мелочи.Но важны только мы. Эта квартира. Она всегда тут. За стеной лев в клетке. А льва нужно кормить, иначе он вырвется. Это работа консьержа. По сути, он главный над нами тремя. Он рассматривает жертв. Присутствует в квартире во время просмотра. Это его работа.Все не так уж и плохо. Девятнадцатая выставляет объявление. В нужный момент мы все сразу понимаем, что шестнадцатая голодна. Затем мы втроем - восемнадцатая, семнадцатая и консьерж - заходим внутрь. Осматриваем. Внутри неё все быстро ломается, ветшает, становится старым, а чтобы квартира приглянулась, нужно её реставрировать, ухаживать за ней. Консьерж обговаривает с девятнадцатой ремонт квартиры. Тут очень важно не оставлять бригаду строителей одну в квартире. Всякое может случиться.Затем, когда все сделано, приглашаются покупатели. Молодая семья, чужая в нашем городе – лучший вариант. Одиночка, накопивший на свою квартиру, – хорошо. Остальных консьерж отклоняет.Приходит день кормежки, наивные счастливые покупатели со смехом и шутками входят в подъезд. Мы тоже улыбаемся, в представлении участвуем я и консьерж. Шутки о въезде. О квартире, о соседстве. Да мы все тут «дружные соседи». Я открываю дверь, консьерж проводит гостей внутрь. Я стою снаружи. Я слышу голоса, обсуждение квартиры. Они восторгаются: «Как дешево и как удобно, как хорошо!». Затем консьерж покидает их под предлогом чего-нибудь. Они остаются одни, я закрываю шестнадцатую. Затем тишина. Мы не слышим ни криков, ни слёз, ни стонов, ни треска, ни воя, ничего странного, кроме тишины.Потом, спустя несколько минут, я открываю дверь. Шестнадцатая сыта. Из неё выходят две пустые оболочки и, не прощаясь с нами, покидают подъезд. Они разобьются в машине по дороге обратно или прыгнут под поезд у вокзала, утопятся в реке, нарвутся на пьяниц, которые их изобьют до смерти. Всегда по-разному. До дома они не доедут. Они навсегда остались в шестнадцатой.Нравится ли мне то, что я делаю? Не уверен. Нет. Но я вынужден. И здесь нет романтизма о том, как захватывающе быть хранителем тайны, оберегать мир от чего-то ужасного. Я - простой житель семнадцатой квартиры. Раз в два месяца меня будит нечто невообразимое. Могу ли я описать словами? Пустота, темная и давящая пустота. Она сочится из стены, смежной с шестнадцатой. Я собираюсь, встаю и звоню консьержу. Минут через 10 мы в сборе.А спустя неделю я улыбаюсь и киваю новым жертвам этого ужаса. «А я ваш новый сосед, - улыбаюсь я. - Хозяева мне ключи оставили, я присматриваю».Вот именно, я присматриваю.Все соседи присматривают друг за другом.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Квартира зло соседи сосед ловушка оболочки смерть

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