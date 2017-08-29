Добро пожаловать... отсюда. Вторая часть

Estellan Просмотров: 158 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 01:17 by

- Это – мое! – метнулся я на кухню и едва успел выхватить миску с мясом, пока его не коснулся кто-то еще. – Мое… простите, забыл вам сказать. Поддерживать здоровье пса приходится самодельным кормом, так как покупные он не очень любит, а я выращиваю призового волкодава.Неся весь этот бред, я переставил миску на столик, поближе к раковине, незаметно, надеюсь, подпихивая его локтем в сторону самой раковины, развернувшись к натюрморту тылом, а лицом к гостям.- У тебя есть пес? – Марина заинтересованно пошарила взглядом по кухне, явно отыскивая другие признаки питомца.- Да-а-а-а… - протянул, делая предельно честные глаза. Надеюсь, они не слышали чавканья, а от картины вылезающей из стока тоненькой бледной руки, их надежно защищала моя спина. Рука торопливо вытаскивала мясо из миски и утаскивала к себе, в темноту. Неприятная компания, особенно, когда собираешься принять ванну. Да и на толчке лучше лишний раз не засиживаться. Ну ничего, ничего… сейчас поест и на недельку успокоится. По крайней мере, никто точно не пощекочет моих гостей за разные уязвимые места. Зато можно не опасаться засоров.Эх, сейчас бы сюда Клару, она смогла бы придумать, чем их занять. Но, по понятным причинам, ей хода в дом не было. К счастью, гости не заметили, что кто-то потерялся.- А где он? – снова подала голос девушка.- Кто? – вернулся из размышлений к суровой реальности, которая и не думала рассасываться самостоятельно.- Ну, твой песик.- А… песик… песик в будке сидит, - пришлось вдохновенно соврать в очередной раз. – Только трогать его я не рекомендую. Он не любит чужих, может наброситься. Я уже говорил, что готовлю из него призового волкодава?Товарищи пожали плечами и вернулись к прерванному веселью, которое, впрочем, надолго не затянулось. Вечеринка стухла, и даже ударные дозы алкоголя не могли ее оживить.Уже через пару часов один за другим они начали зевать, а совсем скоро и вовсе выявили желание вздремнуть. Чудно. Чем больше они проспят, тем меньше будут нарываться на неприятности.Следовало бы подготовиться, но времени не было. Пришлось импровизировать. Интересно, сколько сейчас комнат в доме?По выходу из кухни оказалось, что пять. И все закрытые. Плохо, плохо. Никогда не знаешь, что может быть за закрытой дверью. Самая первая меня сразу же огорчила. Предусмотрительно лишь чуть-чуть ее приоткрыв, я заглянул внутрь и смачно выругался (мысленно). Комната была большой и великолепной, но создавала ощущение, что ее построил и обставил некто, плотно сидящий на чем-то запрещенном. Ни у одного предмета не было четких линий, да и точно назвать, дать определение, любому из этих предметов я бы не решился. Например, вон та предположительно треугольная штука, с восемью… ножками? Ручками? Конечностями? Плотно сидящая в углу над шторами… это – что? Диван? А это, которое таращится сотней стеклянных глаз из противоположного угла, на полу. Формой напоминающее ботинок переросток? Камин? Только камина мне здесь не хватало.- Не то, - уверенно захлопнув дверь, я, для надежности, привалился к ней спиной. – Совсем забыл… здесь весьма не прибрано.Наугад протянув руку к соседней двери и спиной чувствуя как в предыдущую что-то поскреблось, я открыл и ее. Фух… эта вроде нормальная. По крайней мере, не похоже на кошмарный сон абстракциониста. Мебель выглядит вполне нормально. Правда, шторы на окне задернуты. Ну да ладно.- Думаю, кто-то может расположиться здесь. Правда, кроватей в доме маловато, у меня не слишком часто бывают гости. Но, есть пара диванов. «По крайней мере здесь», - додумал уже про себя.Дав возможность гостям самим решить, будет эта комната для мальчиков или же для девочек, я дошел до окна и приоткрыл штору.- ***ть, - выдохнул шепотом, потому что за шторой, на балконе, стоял и курил Артем. Стоило ли говорить, что именно эту комнату парни решили оставить себе. Ну да, ну да, диваны не слишком удобные, но даже я никогда не могу гарантировать, что и в каких количествах будет в комнатах.- Кстати, совсем забыл сказать. На балкон выходить очень не рекомендую. Окно вообще лучше не открывать. Слишком хлипкое. Давно требует ремонта. Неудачно чихнешь, и все, погребет к чертовой бабушке. Хорошо, если только окно, а не вся конструкция. На случай, если кто-то вздумает курить, пепельница на столе. Но лучше – на кухне.«А еще лучше, если вообще никто не будет просыпаться и бродить по дому. Но настолько сильно не везет мне обычно никогда».- А где? – Марина сцедила зевок в кулак и устало потерла глаза.- Ах да… уборная в конце коридора. Сейчас покажу.Проведя краткую экскурсию, я организовал девушек во второй комнате, где, внезапно, оказалась двуспальная кровать. Можно было, конечно, поискать еще, но после двух удачных попыток, я мог поклясться, с четвертой комнатой повезет еще меньше, чем с первой.Но проверить все равно стоило. Благо, остался я один. Щелка, шириной в пол ладони, позволила заглянуть в очередную закрытую комнату, одним глазом, но и этого хватило, чтобы тут же продемонстрировать в ту же щель обидную комбинацию из трех пальцев и захлопнуть ее изо всех оставшихся сил. Нет. Спать я все равно не собирался, а уж в компании той, истекающей слюной пасти, прорезавшейся прямо в стене, и подавно. Теперь дело за малым, просто дождаться утра.Кажется, я все же успел задремать на неудобном стуле в кухне. Из дремоты меня выдернул истошный визг в женской комнате. Подпрыгнув, словно получил увесистый пинок пониже спины, я в два прыжка добрался до комнаты и рывком распахнул приоткрытую дверь.Первой в глаза бросилась Марина. Она сидела на кровати, прижав к груди скомканное одеяло и визжала, таращась в угол за дверью. Да вашу ж… машу. Распахнув дверь шире, в углу я обнаружил Лиду, весело улыбающуюся мне отрезанной головой, которую ее тело держало на вытянутых в сторону второй девушки руках. Привычно мысленно выматерившись, запустил руку в карман, сыпанул в сторону фигуры с головой щепотку смешанных трав и тут же включил свет. Фокус удался. Фигура мертвой девушки пропала одновременно со включенным светом. Редко получается. Порой они еще на несколько мгновений застревают.Марина замолчала, лишь тихо всхлипывала, все еще смотря в одну точку. Я добавил в угол несколько непечатных фраз, действующих не хуже любого экзорцизма.- Марин… Марин, все хорошо, - приблизившись, я опустился на край постели и попытался привлечь внимание девушки. – Все хорошо. Это старый дом, здесь снятся разные кошмары. Говорят, даже призраки водились. Но я еще ни одного не видел. Где Лида?Марина не отвечала. Пришлось встряхнуть ее, чтобы очнулась.- Ч-что?- Где Лида?- Н-н-не знаю. Ушла в туалет. А потом… потом вернулась. Легла рядом. А потом… потом… она сидит, а голова… - девушка снова всхлипнула, явно собираясь расплакаться.- Все в порядке. Это просто сон. Тебе приснилось. Если видишь в этом доме что-то странное, просто забей. Говорят, призракам не интересно пугать того, кто не боится.- Но… Лида.- Наверное, она просто ошиблась дверью. Сейчас я ее найду.Искренне надеясь, что Лида просто задержалась в уборной, а не перепутала в самом деле дверь, пришлось идти проверять. Включать свет в коридоре не было необходимости, а ночью еще и опасно. Лучше так.Уже через пару шагов, навстречу мне двинулась некая фигура. Решив не радоваться раньше времени, я привычно запустил руку в карман и собрал в щепоть смесь трав и соли. Никогда не знаешь, кого встретишь в темном коридоре. На этот раз чутье меня не подвело, так как навстречу мне шел я сам. Почти сразу же голова начала кружиться, накатила дурнота. Мир перед глазами поплыл. Надо же. И ты тут. Тоже проснулся? Я тебя уже недели две не видел.Пришлось остановиться. Если продолжить идти, неизвестно, куда можно выйти. И хорошо, если выйдешь где-то в доме. А не нырнешь в тот мир, откуда приходит… это. Первая щепоть трав упала под ноги. Дурнота ослабела. Вторая полетела в приближающуюся фигуру. Она дернулась, пошла рябью, конечности удлинились, изломались новыми суставами. Пасть увеличилась и ощерилась, оно ускорилось. Ах так? Тогда…Во втором кармане у меня лежал нож. Небольшой, из крепкой стали, и в свое время вымоченный в смеси соли и ритуального пепла. Удобно устроившись рукоятью в ладони, он словно самостоятельно выскользнул из кармана, отчетливо мерцая в темноте. Тварь дернулась в мою сторону, получила порез на конечности, с недовольным ревом отбросило ее на пол и учесало по стене куда-то в потолок. Оттак от. Что-то они сегодня совсем озверели. Хотя… у меня еще никогда не было гостей в таких количествах.Похоже, Лиду оно все же успело куда-то увести. Пришлось искать.На этот раз девушка обнаружилась спящей прямо на полу, в пятой комнате. Если первое и не вызывало вопросов, так как мебели в этой комнате не было, то со вторым вопросы были, но задавать их было некому.Предварительно посыпав девушку все той же универсальной смесью. Потом, для верности, слегка поцарапав ее руку ножом, я убедился, что это все же она. Правда, в глубоком сне. Если утром не проснется, придется отпаивать. Надеюсь, она не вспомнит то, что увидит в этих снах. Надо бы на всякий случай приготовить настой.Оттащив девушку обратно в комнату к Марине, я уложил ее на постель. Как буду отбрехиваться, по пути придумать не успел, но вопросов мне никто не задавал. Похоже, Марина еще не отошла от своей встречи с одним из жителей дома. Кстати о встрече. Парни не проснулись, интересно – почему?Быстро что-то соврав нервничающей блондинке, я отправился к парням.Дверь они умудрились закрыть. Плохо. Открыв ее, я сразу понял причину беспробудного сна. В комнате стоял тяжелый цветочный дух. «Ну ты и сволочь», - мысленно восхитился я наглости своих «соседей».В первую очередь следовало избавиться от причины дурмана. Дойдя до окна, я отдернул шторы, открыл одну из створок, не удержался, продемонстрировал оскорбительный жест из среднего пальца ощерившейся в ответ с «балкона» роже, висящей на перилах на паучьих лапках, с зажатой в «зубах» сигаретой. Оно попыталось сложить в ответ что-то не менее замысловатое, но чуть не сверзилось с перил.Дурман стало вытягивать из комнаты, дышать стало легче. У кого-то завтра будет очень сильное похмелье. И, как у Лиды, запоминающиеся кошмары. Никогда не сплю с закрытыми окнами. Так можно проспать и неделю, питая эту дрянь своими кошмарами. В итоге проснешься с ощущением, что тебя били палками. А можно и не проснуться.Немного успокоившись, я проверил своих гостей и задумался. Тут их было трое. Троих у меня не было. Следовательно?Следовательно – один лишний. Но который? И, как назло, все спят с головой под одеялом. Поразительное совпадение. Тут возможны два варианта: или это не та комната, и все трое – обманки, или обманка одна. Но которая? Травы с солью через одеяло не действуют. Что будем делать?Если схватит, могу не успеть. Если оставить как есть, оно ночью сожрет того, кем прикинулось. Придется рискнуть. Под первым одеялом обнаружился Артем. Успешно прошел тесты, если не считать того, что чихнул в ответ на проверку травами.Вторым был Илья.Или нет. Стоило мне потянуть край одеяла, как из-под него тут же взметнулась черная когтистая лапа, щелкнула когтями у самого носа, полоснула по руке и принялась разворачиваться полностью. Только этого мне тут и не хватало, для полного счастья.На этот раз снова спас нож. Несколько ударов, прямо сквозь одеяло, тварь отозвалась утробным рыком, еще раз махнула лапой, коротко взвизгнула, как пнутый пес, и выскользнула в коридор цивилизованно, через дверь.Ладно, тут разобрались. Брезгливо вытерев нож о диван, он все равно скоро исчезнет, прямо как его владелец, выйдет через дверь.Время до утра тянулось медленно, как жвачка. Я успел налиться кофе по самые брови, сообразил настой для Лиды, шугнул кровожадный «коврик», который крался в комнату к девчонкам. Но более крупного больше не попадалось. Кажется, они успокоились. Но несколько обходов все равно пришлось сделать.Компания стала подтягиваться часам к десяти. Все сонные, помятые, кто-то бледней чем обычно, но это не смертельно. От завтрака отказались. Это тоже нормально. Настой я все же влил во всех, хоть и по глотку. Восстановит силы, придаст бодрости. Некоторых еще недельку поколбасит, но то, что все выжили, я считал своим личным достижением.Собираться все принялись сразу после не состоявшегося завтрака. Похоже, моя фазенда все же произвела впечатление. Наверное, даже более сильное, чем планировалось.Прощались мы у калитки. Точнее, я стоял у калитки, а они упаковывались в машину, вяло прощаясь. Заверения во всеобщей любви и обещании почаще приезжать в гости пришлось пропустить.- Думаешь, они вернутся? – Клара задумчиво смотрела на облака пыли, сопровождавшие уезжающую компанию.- Вряд ли. Даже если они и не вспомнят все то, что некоторые из них здесь увидели, наверняка свяжут свое хреновое самочувствие и посещение дома. А еще – кошмары. Они никогда не возвращаются. Даже если обещают, а эти мои коллеги даже врать не стали.- Жаль… думаю, я смогла бы некоторым помочь.- Да, Клара, жаль, что свою веточку ты не смогла никому вручить, но, может быть, повезет кому-нибудь другому. Рано или поздно попадется кто-то особенный. В конце концов, сюда вообще могут попасть очень немногие. Один или одна из них смогут войти в семью… - закрыв калитку, я почесал сидящую на столбике ворону «за ушком». – Идем, у нас еще много дел с погребом. А уже завтра придется возвращаться на работу. Нечисть, это, конечно, очень важное дело, но избавление от нее очень плохо оплачивается.

Ключевые слова: Дом двойник нечисть авторская история

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