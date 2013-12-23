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Творческие истории

Добро пожаловать... отсюда. Первая часть

Возня, раздавшаяся на улице, не сразу привлекла мое внимание. Ну возня и возня, мало ли, кто может там возиться? Деревня у нас не шибко большая и не очень населенная, но все же не вымершая, а значит, кое-какая движуха все же присутствует, так или иначе.

А вот когда эта самая возня перебралась уже во двор, пришлось вмешаться.
Открыв двери дома, я обнаружил веселую компанию, радостно пробирающуюся через калитку. Компания была гружена углем, мангалом и пакетами, что наводило на некоторые соображения по поводу их внезапного появления. Именно внезапного, ибо я никогда не приглашаю к себе гостей.
- Привет! – махнул рукой самый рослый. – А мы подумали и решили, вот, наведаться к тебе в гости.
- Я начал догадываться, - попытка изобразить улыбку так и не увенчалась успехом.
- Ого! Ну у тебя и участок, - подала голос одна из девушек, и, поставив свои пакеты на землю, оценивающим взглядом окинула мои владения.

Ну да, большую часть территории занимал лес, но и кроме него было на что посмотреть. Даже с учетом того, что за участком я не ухаживал. Нет смысла. К тому же, чем неухоженней он выглядит, тем меньше шансов получить новых нежданных гостей.
Пока я размышлял об этом, калитка за уже имеющимися гостями с металлическим щелчком закрылась. Ну все, теперь, по меньшей мере сутки, им калитку снова не открыть. Даже если они сумеют ее найти. Даже если я подведу их к калитке за руку и попытаюсь пропихнуть в проход, они просто не смогут выйти. Такие тут правила. Если пришел, будь добр остаться.
Глубоко вздохнув и помассировав виски, я бросил тяжелый взгляд в сторону бывшей собачьей будки, где, в ответ на лучи мысленных ругательств, заворочалось и заворчало нечто крупное, черное, перетекающей массой распластавшись по будке в другой позе. «Цербер, ну ёлы-палы, куда ты смотрел?» Мысленно вопрошал я, но ответа, весьма предсказуемо, не получил. Пришлось изображать если не радушного, то хотя бы просто хозяина земли.

- Ух ты! Пруд! – раздалось слева, заставив меня покрыться холодным потом.
- Нет-нет-нет-нет-нет… - бодрой рысью добежав до блондинки, я успел поймать ее за руку и оттащить от пруда на пару шагов до того, как она присела рядом с водоемом, в попытке коснуться водной глади. – Марин, к пруду не надо подходить. Я туда отраву залил, вода ядовита. Какая-то погань завелась, всех карасей сожрала, пришлось травить. То ли плесень, то ли бактерия какая… - бодро врал я на ходу, краем глаза замечая, как по самой кромке берега щелкнуло нечто суставчатое, отдаленно напоминающее осминожье щупальце, вместо присосок густо утыканное костяными крючками.
Несколько мгновений девушка как загипнотизированная, хотя – почему как, таращилась на меня совершенно стеклянным взглядом.
- Но ведь там…
- Что там?
- Я… - Марина моргнула, и ее взгляд стал осмысленным. – Не знаю… показалось что-то.
- Конечно, показалось, вода ядовита, сейчас жарко, вся дрянь испаряется. Я вообще не советую к нему на двадцать метров подходить, можно нехило отравиться.

Доставив свою ношу к остальным, я отпустил ее руку и выдохнул. Так, ладно, вроде обошлось.
- Так, товарищи, мангал ставим во-о-он там, с правой стороны дома, ближе к деревьям. Там как раз лысое место и ничего не загорится. Туда же я щас притащу столик и стулья. А… а где вторая?
- Лида? Лидка пошла вокруг дома, туалет типа сортир искать. Дом заперт, а ее еще по дороге приспичило, но, как назло, все кусты оказывались или крапивой, или шиповником, или чертополохом. Пришлось до дома терпеть.
- Да блин, короче, идите туда с вашими припасами, я сейчас ее найду и все принесу.
С трудом устояв на месте необходимые тридцать секунд, чтобы удостовериться, что мои гости направились в нужную сторону, я поскакал вокруг дома искать новую пропажу. Видят боги, легче кошек пасти, чем уследить за компанией людей на участке.

Лида обнаружилась сразу за вторым углом, в добрых тридцати метрах. Искомое она нашла вряд ли, скорей всего удобрила какой-то из кустиков на участке. Надеюсь, что именно кустик, а не то, что им прикинулось. Хотя они обычно активны только ночью. Но я и не проверял, не будут ли они против добычи, самостоятельно свалившейся в их цепкие, кровожадные лапки. Впрочем, если судить по самой девушке, тесного знакомства с хищником ей удалось избежать.
Или нет… перед Лидой, на мягкой зеленой травке плясала ворона, протягивая девушке черную, сучковатую веточку. К добру. Я в очередной раз успел почти успокоиться, как заметил на хвосте вороны, на одном из перьев небольшой розовый бантик. «Да твою же…» Вновь перейдя на бег, я сумел подобрать по пути небольшой камешек и звездануть в пернатую нахалку до того, как девушка коснулась протягиваемого дара.
Попал. Хрипло гавкнув, ворона втянула ветку в пасть, не оставляя сомнений в собственной природе, повернула башку в мою сторону, раззявила клюв, позволив пару секунд полюбоваться тройным рядом мелких треугольных зубов, похожих на акульи.
- Ты мне еще и угрожать будешь? – я подхватил с земли новый камень.
«Ворона» не стала дожидаться развязки, гаркнула в мою сторону ультразвуком, от которого с ближайшего куста осыпались все листья, поняла что не попала, и, тяжело расправив крылья, в два раза превышающие по размеру нормальные вороньи, в несколько взмахов поднялась над землей, разворачиваясь в сторону деревьев. Казалось, только я видел, что вместо лап у нее пучок щупалец, издалека смахивающих на ворох извивающихся червей.

- Какая странная… ворона,- отмерла Лида, провожая взглядом чудовище, пока то не скрылось в зелени листвы.
- Наверное потому, что это не ворона.
Ну вот и что ты будешь с ними делать? В сарай запереть, чтобы не разбегались по участку? Хотя, нет… с сараем я еще до конца не разобрался. А если к ним вылезет поздороваться то, что живет в подвале, вмешаться я уже не успею.
- А что? – на этот раз девушка повернулась ко мне, явно стремясь дождаться ответа.
- Длинная история. Но я тебя предупреждаю, если еще раз увидишь ворону с бантиком, сразу беги. Тут частенько попадаются такие, нападают стаей и разрывают на запчасти – пикнуть не успеешь. А если ухватишь за веточку – цапнет. В лучшем случае отгрызет руку, в худшем – отравит и рука отгниет.
Если начало моего рассказа она еще слушала внимательно, то к концу отчетливо фыркнула.
- Шуточки у тебя. Не бывает ворон с бантами. Она какая-то больная, да? Облезлая, вроде.
- Да, больная. И очень заразная.
Легко согласился я. Если не хочет верить в правду, то и такой повод сойдет, чтобы они лишний раз не совали пальцы в капкан. Если на моей территории опять кого-то сожрут, то помнить об этом буду только я, но на душе от этого вряд ли станет легче.

На самом деле не знаю, почему так происходит. Скорей всего то же самое влияние, что и на дом, на участок, да и, скорей всего, на какой-то радиус вокруг. Кто знает, как быстро окажется заражена вся округа? Не хочу об этом думать.

Вернувшись к остальной компании я был готов к тому, что кто-то опять отсутствует, но на этот раз обошлось. Вся троица была в полном сборе, на оговоренном месте, под присмотром черноволосой девушки соображая свой нехитрый пикник. Ну хоть одна хорошая новость за сегодня.
- Клара, - я улыбнулся, возвращая Лиду к компании, но краем глаза продолжая присматривать за гостями. – Рад видеть.
- Что же ты не предупредил меня, что у нас гости? Я бы помогла, - ворчливо отозвалась та, тоже кося взглядом в сторону компании. Затем опасливо посмотрела под ноги. – думаешь, выдержит?
- Выдержит, - для большей уверенности я потопал по булыжникам, образующим на траве правильный круг. Лишь наметанный взгляд мог выделить рисунок, в который складывались камни в границах этого круга. – Соль, пепел, десяток видов песка, да еще и несколько сдерживающих кругов из белого мрамора. Огонь лишь загонит его глубже в землю.
- Смотри мне. А то один из твоих гостей собирался гнездо огнезмейки полить, еле успела вмешаться.
- Вылупились?
- Нет.
- Тогда ладно. Потом перегоню эту нечисть ближе к пруду. Или Церберу отдам. Пусть подзакусят. Кстати, не присмотришь пока за ними? Надо мебель организовать, а то как бы они сами ее искать не пошли.
Черноволосая кивнула и с новыми силами воззрилась на молодежь.

Повезло мне с ней, повезло. А ведь говорил дед: «Не бери работу на дом». Хотя и сам частенько нарушал этот постулат. Сначала одного притащил, потом другого. Мало нам того, что этот дом с самого начала считался проклятым? Ну, теперь у него хотя бы есть для этого повод.
Почти все, живущие здесь, были в разное время притащены на эти земли или мной, или кем-то из предков. Даже я не знал точно, сколько их сейчас у меня живет.
По мере увеличения их количества, они каким-то образом сумели влиять и на местность вокруг. Сначала заражен оказался только дом, потом эта дрянь стала расширяться. Когда завелось то чудище в пруду, никто и не помнил. Но это животное изрядно крови попортило всей родне. Хотя бы тем, что вместе с прудом могло менять место своей дислокации. Заманивать случайных свидетелей в воду… а из воды их было уже не спасти. Нда. То ли еще будет?

Постепенно перетаскав на улицу неизвестно откуда взявшийся в доме инвентарь для пикников, я немного расслабился. Вся компашка коллег была под надзором, и существовал шанс, что завтра утром они смогут убраться отсюда в том же количестве, так и не поняв, что же им на само деле здесь угрожало. Я надеюсь.

- И куда ты собираешься их девать? В дом? – Клара остановилась за моим стулом, в одной из рук сжимая стакан с алкоголем.
- А куда еще? Там, по крайней мере, я смогу за ними присмотреть. На участке не оставишь, кто-нибудь точно попытается искупаться, не смотря на байку об отравленной воде. Или, того хуже, пойдут бродить и заглядывать в постройки. Не помнишь, погреб не появлялся?
- Появился. Пока на северной стороне стоит. Там вся трава пожухла, но камни подтягиваются.
- Лишь бы не бродили. Лучше в дом, чем в погреб. Давненько он не появлялся. Видимо, опять наполнился, ищет жертву. Скоро пахнуть начнет.
- Время еще есть.
- Пока есть. Главное – продержаться до утра. Отправим их, займемся погребом. А то опять косяками алкаши попрут. И почему про обычных пропавших никто не помнит, а про тех, кого погреб сожрал, всегда все помнят?

Девушка пожала плечами и отошла, оставив размышлять меня над этим феноменом в одиночестве.
Правда, долго отдохнуть не получилось. Уже через полчаса в небе заворочался гром. В ответ на громыхание в небе, что-то зашевелилось и под ногами. Черт! Плохо, плохо. Эта тварь любит воду. А еще, хуже того, притягивает молнии. Если шарахнет, то бороться с погребом будет уже некому.
- Товарищи, надо собираться, сейчас ливанет, - поднялся я со своего места, носком ботинка вколачивая обратно один из камней, который стал выпирать из рисунка больше обычного.
- Да не… - Илья покосился на край неба, в сумерках затянутый тяжелыми, почти черными облаками. – Хотя…
- Ливанет, ливанет, - убежденно выдохнул я, первым принявшись сгребать со стола снедь. – Предлагаю переместиться в дом.

По листве зашуршали первые капли, и сомневающихся не осталось.
Последнюю тарелку со снедью мы тащили уже под проливным дождем. Понимая, что промок если не до последней нитки, то до трусов – точно, я зашел в дом последним, краем глаза успев увидеть, как в место наших посиделок ударила первая молния, ночь будет очень насыщенной. А потом дверь захлопнулась, стена скрипнула, разглаживаясь. Все. Двери больше нет. Теперь до утра из дома не выбраться. Остается надеяться, что до утра доживут все и смогут выйти отсюда в том же количестве.

- Тём, - раздалось с кухни, куда я пока направил своих гостей. – Ты тут миску с мясом забыл? Мне казалось, мы все пожарили. А тут сырое.
«Черт!» - мысленно выдохнул я, снова похолодев. Не ожидал, что они проснутся так быстро.

Вчера, 20:46 by EstellanПросмотров: 106Комментарии: 1
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Ключевые слова: Монстр дом участок ворона авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
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А кто эти гости и с чего припёрлись? Даже в них сомнения.
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