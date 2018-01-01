Удар молнии открыл способности к лечению

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26

Helldog Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:26 by

Мою бабушку в деревне называли ведьмой, боялись ее, но за помощью все же обращались. Мне было стыдно, что мою любимую и добрую бабулю подозревают в колдовстве. Но когда я подросла, поняла, что она многим помогает, лечит многие недуги и выливает воском испуг.Бабушка уже была слаба и не могла заниматься всем этим, как прежде, многим отказывала, говорила, что сил уже тех у нее нет и нужно готовиться к смерти и встрече с Богом.Но вот однажды к нам приехала семья издалека. Привезли десятилетнюю девочку, у которой от испуга уже начиналась эпилепсия. Бабушка сначала хотела отказать, но потом внимательно посмотрел на девочку и сказала мне: «Приготовь миску и настрогай воска». Я никогда не помогала ей, бабушка не любила лечить при посторонних, и ее просьба стала для меня неожиданностью. Сначала я возмутилась, но под строгим взглядом бабули пошла выполнять ее указание. Так я впервые присутствовала при такой процедуре и была поражена увиденным.Бабушка налила в миску холодной воды, растопила воск в железной кружке, усадила девочку на стул. Миску с водой она держала над головой этого ребенка, читала молитву и постепенно лила горячий воск в холодную воду. Горячий воск шипел, бурлил, я даже боялась, что он перельется через край миски и попадет на голову девочки, а она, как ни странно, сидела совершенно спокойно. Такую процедуру бабушка проделала три раза, а затем показала застывший воск родителям и мне: миска была полна восковых змей!Тогда мама девочки сказала, что мальчишки бросили ей на шею ужа, и дочь сильно испугалась, перестала есть, вскакивала с кровати ночью и кричала. Врачи не смогли помочь, и тогда кто-то посоветовал обратиться к моей бабушке. Та отпустила отца с матерью домой, а девочку оставила у себя на неделю. Каждый день восковая процедура повторялась, а последняя была уже при родителях, которые приехали за дочкой. Воск, вылитый в миску, уже не шипел и не пенился, а был чистым и гладким, как лед на катке. Бабуля сказала, что ребенок здоров, еще давала какие-то указания ее маме, но я этого не слышала.Когда бабушка слегла совсем и однажды позвала меня к себе, я почему-то боялась, что она захочет передать свое умение мне, я этого не только не хотела, но еще и очень боялась. Но бабушка рассказала, что дар лечить людей у нее не врожденный, так что передать его она не может. Когда ей было лет 12-13, она пасла коров, началась сильная гроза, и возле нее ударила молния. Ее нашли уже после дождя, она лежала без сознания, и все решили, что она не выживет. Но бабушка только оглохла на одно ухо, и несколько лет ее мучили сильные головные боли. А затем она поняла, что может лечить людей, но это, как говорится, уже другая история.Автор: Оля.

Ключевые слова: Бабушка дар лечение испуг молния

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