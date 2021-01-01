Слесарь-колдун. Приключения дяди Толи

Крокозябла Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:48 by

Дверь в каморке дяди Толи скрипнула, и это было первым предзнаменованием чего-то нехорошего. Дядя Толя был универсалом. Нет, не машиной — он был мастер на все руки: слесарь, сантехник, электрик, плотник, потомственный колдун с красным дипломом «Химкинского училища чародейства и штангенциркуля».Петли не могли скрипеть. Помощник дяди Толи, молодой и неокрепший студент-волшебник Стёпка, со словами: «Ну я же не знал, сколько нужно», вылил вчера на них литр дорогого моторного масла, за что трижды был уволен, а затем понижен в должности до собирателя веток для мётел.— Толя-Толя, ты тут? — великие силы зла прислали своего гонца в лице старого тракториста Арнольда Аристарховича.Дядя Толя обладал даром предвидения, но предвидеть такое не смог даже он.— Тут, это… демоны меня подставили, — начал неуверенно Арнольд, и это было вторым предзнаменованием.Дядя Толя приготовился к худшему и набрал в легкие воздуха.— Короче, сбили меня с пути и я ковшом случайно снёс столбик…Дядя Толя выдохнул. Столбик — это не страшно. У него на складе целая гора старых труб. Покрасит, подварит и вкопает.— Электрический, — закончил тракторист.Наконец всё встало на свои места. Дядя Толя должен был разглядеть страшное в утреннем кофе и предотвратить это, но кофе этим утром был растворимый и вообще на самом деле являлся цикорием.— Помоги, Толя-Толя, у нас половина района без света. Слава Богу, все на работе, если через пару часов не исправим, меня же…— махнул тракторист рукой, изобразив что-то похожее на отрубание головы.Дядя Толя снова набрал воздух в легкие и, достав откуда-то небольшое ведерко с карбидом, прыснул на него из пульверизатора. Ведро зашипело, задымило и заговорило:— Вызывали?! — голос был какой-то детский.— Ветки собрал?— Угу, — буркнуло ведро.— Молодец, дуй на склад! — приказал колдун. Арнольд только диву давался.Через пять минут в дверях появился студент с исцарапанным лицом и полной охапкой березовых веток.— Я же просил Вас, звоните на телефон, — ворчал парень, глядя на своего начальника.— Ты мне тут не умничай! Тоже мне, умник. Ветки-то, с макушки, что ли, собирал?Стёпка промолчал, стыдливо отведя глаза.— Значит так, вяжи ветки на черенок, бери диэлектрические краги и трос. Встречаемся на месте происшествия, кстати, где случилось несчастье? — обратился он к Арнольду Аристарховичу.Чувствуя, что его проблемы почти решены, тракторист радостно заявил:— Напротив офиса ФСБ.— М-да… Хорошо хоть не… — дядя Толя попытался представить место похуже, но в голову ничего не шло.Через пять минут все трое стояли рядом с мирно дремавшим на земле столбом. В тридцати метрах от него находился трактор, за которым тянулись змейки оборванных проводов. Когда дядя Толя открыл кабину машины, из неё на землю упала и театрально разбилась пустая бутылка из-под пшеничной водки, и гордо выкатился надкусанный огурец.— Значит, демоны, говоришь, подставили? — злобно прошипел дядя Толя.— Конечно, демоны! Кто же это по понедельникам акцию на водку делает?!Дядя Толя закатил глаза, а потом обратился к Стёпке:— Где метла?Стёпа протянул наспех собранный инструмент. Метла походила на жертву практиканта-парикмахера: облезлая, прутья торчат в разные стороны, а ещё это гнездо...— Профессионально собрал, — печально улыбнулся маг. — Значит так, провода я сейчас сниму, цепляете столб за ковш и устанавливаете обратно в его родное отверстие, потом нужно будет лететь на метле наверх, соединять провода. Электричество я отрублю.— Чур, я на метле! — вызвался Арнольд.— На метле полетит Стёпа — он трезвый и худой, к тому же у них в училище это обязательная программа на четвертом курсе, вот и практика будет.— Спасибо, что доверяете! — обрадовался Стёпа.— А ещё его не жалко, — добавил слесарь-колдун и направился к оборванным проводам.Вознеся руки к небу, дядя Толя начал что-то выкрикивать на древнем наречии, периодически упоминая в своём заклинании имя Арнольда Аристарховича и чью-то мать. Проходящие мимо мамочки с детьми затыкали уши своим чадам и спешили покинуть место тайного ритуала.Провода ожили. Тракторист ахнул, Стёпка надменно фыркнул. Постепенно намотанные на механизмы змейки распутывались и устремлялись к столбу. Дядя Толя продолжал читать древнее заклинание, и с каждым новым словом тракторист заливался всё больше краской, пока не стал похож на азербайджанский томат.— Цепляйте столб за задний ковш, будем устанавливать! — будто бравый генерал раздавал приказы чародей.Стропальщик из Стёпы был примерно такой же, как из Арнольда Аристарховича — терминатор. Лишь с пятой попытки столб, наконец, принял вертикальное положение и оторвался от земли, а Стёпа узнал много нового о своём будущем. Правда, предсказывал на этот раз не дядя Толя, а тракторист, что командовал им из кабины.Столб установили, утрамбовали, выставили по уровню.Стёпу вооружили всем необходимым оборудованием, провели короткую лекцию по ТБ, перекрестили и запустили в воздух, скинув с крыши ближайшей пятиэтажки. Никто особо не надеялся на успех. Дядя Толя сразу сказал, что студентов ему присылают каждый месяц вместе с электродами и уже хотел было идти за своей собственной метлой, как вдруг увидел, что Стёпка справился с управлением и даже смог добраться до места работ. В этот самый момент дядя Толя вспомнил, что забыл отключить электричество.— Видимо, всё же придётся обучать новенького Стёпку, — произнёс иронично колдун, но тут случилось чудо и отнюдь не по вине магического вмешательства. Стёпку не убило током. Он спокойно соединял провода и вывешивал их на столб. Помощь пришла откуда не ждали — от городской электросетевой компании. Они отрубили электричество после звонков бдительных местных жителей — той части населения, что была безработной.Когда всё было закончено, Стёпка спустился вниз, гордо задрав нос, и тут же получил по нему щелбан.— За что? — обиженно потирал студент место ушиба.— Чтобы не зазнался, — усмехнулся дядя Толя и принялся собирать инструмент.Арнольд Аристархович с энтузиазмом жал руки своим спасителям и кричал, что всем будет советовать только их, на что дядя Толя пригрозил ему полным облысением, если тот только посмеет.Остаток дня дядя Толя провёл в уединении, раскладывая карты Таро и всматриваясь в ближайшее будущее, чтобы на корню предотвратить подобное. Уже ближе к вечеру дверь в его каморку скрипнула, резанув по сердцу. На пороге стоял взволнованный тракторист.— Толя-Толя, я слышал, ты и маляр неплохой.— Что на этот раз? — тяжело вздохнул колдун.— Дверь…— Подъездная?!— Range Rover.Автор - Александр Райн.

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