Слесарь-колдун. Приключения дяди Толи

Слесарь-колдун. Приключения дяди ТолиДверь в каморке дяди Толи скрипнула, и это было первым предзнаменованием чего-то нехорошего. Дядя Толя был универсалом. Нет, не машиной — он был мастер на все руки: слесарь, сантехник, электрик, плотник, потомственный колдун с красным дипломом «Химкинского училища чародейства и штангенциркуля».
Петли не могли скрипеть. Помощник дяди Толи, молодой и неокрепший студент-волшебник Стёпка, со словами: «Ну я же не знал, сколько нужно», вылил вчера на них литр дорогого моторного масла, за что трижды был уволен, а затем понижен в должности до собирателя веток для мётел.
— Толя-Толя, ты тут? — великие силы зла прислали своего гонца в лице старого тракториста Арнольда Аристарховича.
Дядя Толя обладал даром предвидения, но предвидеть такое не смог даже он.
— Тут, это… демоны меня подставили, — начал неуверенно Арнольд, и это было вторым предзнаменованием.
Дядя Толя приготовился к худшему и набрал в легкие воздуха.
— Короче, сбили меня с пути и я ковшом случайно снёс столбик…
Дядя Толя выдохнул. Столбик — это не страшно. У него на складе целая гора старых труб. Покрасит, подварит и вкопает.
— Электрический, — закончил тракторист.
Наконец всё встало на свои места. Дядя Толя должен был разглядеть страшное в утреннем кофе и предотвратить это, но кофе этим утром был растворимый и вообще на самом деле являлся цикорием.
— Помоги, Толя-Толя, у нас половина района без света. Слава Богу, все на работе, если через пару часов не исправим, меня же…— махнул тракторист рукой, изобразив что-то похожее на отрубание головы.
Дядя Толя снова набрал воздух в легкие и, достав откуда-то небольшое ведерко с карбидом, прыснул на него из пульверизатора. Ведро зашипело, задымило и заговорило:
— Вызывали?! — голос был какой-то детский.
— Ветки собрал?
— Угу, — буркнуло ведро.
— Молодец, дуй на склад! — приказал колдун. Арнольд только диву давался.
Через пять минут в дверях появился студент с исцарапанным лицом и полной охапкой березовых веток.
— Я же просил Вас, звоните на телефон, — ворчал парень, глядя на своего начальника.
— Ты мне тут не умничай! Тоже мне, умник. Ветки-то, с макушки, что ли, собирал?
Стёпка промолчал, стыдливо отведя глаза.
— Значит так, вяжи ветки на черенок, бери диэлектрические краги и трос. Встречаемся на месте происшествия, кстати, где случилось несчастье? — обратился он к Арнольду Аристарховичу.
Чувствуя, что его проблемы почти решены, тракторист радостно заявил:
— Напротив офиса ФСБ.
— М-да… Хорошо хоть не… — дядя Толя попытался представить место похуже, но в голову ничего не шло.
Через пять минут все трое стояли рядом с мирно дремавшим на земле столбом. В тридцати метрах от него находился трактор, за которым тянулись змейки оборванных проводов. Когда дядя Толя открыл кабину машины, из неё на землю упала и театрально разбилась пустая бутылка из-под пшеничной водки, и гордо выкатился надкусанный огурец.
— Значит, демоны, говоришь, подставили? — злобно прошипел дядя Толя.
— Конечно, демоны! Кто же это по понедельникам акцию на водку делает?!
Дядя Толя закатил глаза, а потом обратился к Стёпке:
— Где метла?
Стёпа протянул наспех собранный инструмент. Метла походила на жертву практиканта-парикмахера: облезлая, прутья торчат в разные стороны, а ещё это гнездо...
— Профессионально собрал, — печально улыбнулся маг. — Значит так, провода я сейчас сниму, цепляете столб за ковш и устанавливаете обратно в его родное отверстие, потом нужно будет лететь на метле наверх, соединять провода. Электричество я отрублю.
— Чур, я на метле! — вызвался Арнольд.
— На метле полетит Стёпа — он трезвый и худой, к тому же у них в училище это обязательная программа на четвертом курсе, вот и практика будет.
— Спасибо, что доверяете! — обрадовался Стёпа.
— А ещё его не жалко, — добавил слесарь-колдун и направился к оборванным проводам.
Вознеся руки к небу, дядя Толя начал что-то выкрикивать на древнем наречии, периодически упоминая в своём заклинании имя Арнольда Аристарховича и чью-то мать. Проходящие мимо мамочки с детьми затыкали уши своим чадам и спешили покинуть место тайного ритуала.
Провода ожили. Тракторист ахнул, Стёпка надменно фыркнул. Постепенно намотанные на механизмы змейки распутывались и устремлялись к столбу. Дядя Толя продолжал читать древнее заклинание, и с каждым новым словом тракторист заливался всё больше краской, пока не стал похож на азербайджанский томат.
— Цепляйте столб за задний ковш, будем устанавливать! — будто бравый генерал раздавал приказы чародей.
Стропальщик из Стёпы был примерно такой же, как из Арнольда Аристарховича — терминатор. Лишь с пятой попытки столб, наконец, принял вертикальное положение и оторвался от земли, а Стёпа узнал много нового о своём будущем. Правда, предсказывал на этот раз не дядя Толя, а тракторист, что командовал им из кабины.
Столб установили, утрамбовали, выставили по уровню.
Стёпу вооружили всем необходимым оборудованием, провели короткую лекцию по ТБ, перекрестили и запустили в воздух, скинув с крыши ближайшей пятиэтажки. Никто особо не надеялся на успех. Дядя Толя сразу сказал, что студентов ему присылают каждый месяц вместе с электродами и уже хотел было идти за своей собственной метлой, как вдруг увидел, что Стёпка справился с управлением и даже смог добраться до места работ. В этот самый момент дядя Толя вспомнил, что забыл отключить электричество.
— Видимо, всё же придётся обучать новенького Стёпку, — произнёс иронично колдун, но тут случилось чудо и отнюдь не по вине магического вмешательства. Стёпку не убило током. Он спокойно соединял провода и вывешивал их на столб. Помощь пришла откуда не ждали — от городской электросетевой компании. Они отрубили электричество после звонков бдительных местных жителей — той части населения, что была безработной.
Когда всё было закончено, Стёпка спустился вниз, гордо задрав нос, и тут же получил по нему щелбан.
— За что? — обиженно потирал студент место ушиба.
— Чтобы не зазнался, — усмехнулся дядя Толя и принялся собирать инструмент.
Арнольд Аристархович с энтузиазмом жал руки своим спасителям и кричал, что всем будет советовать только их, на что дядя Толя пригрозил ему полным облысением, если тот только посмеет.
Остаток дня дядя Толя провёл в уединении, раскладывая карты Таро и всматриваясь в ближайшее будущее, чтобы на корню предотвратить подобное. Уже ближе к вечеру дверь в его каморку скрипнула, резанув по сердцу. На пороге стоял взволнованный тракторист.
— Толя-Толя, я слышал, ты и маляр неплохой.
— Что на этот раз? — тяжело вздохнул колдун.
— Дверь…
— Подъездная?!
— Range Rover.
Автор - Александр Райн.
Источник.
Сегодня, 06:48 by КрокозяблаПросмотров: 30Комментарии: 0
Ключевые слова: Слесарь колдун тракторист столб дверь