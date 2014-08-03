Еще одна история варвара

Еще одна история варвара

ГЛАВА 1

В обители древнего зла было тихо. Беспощадный ветер наконец-то стих. Человек слышал собственное дыхание и шаги, эхом разносившиеся по извилистым коридорам пещеры. Подземелье уводило путешественника глубоко под землю. Спертый, пропахший известью воздух был насыщен спорами грибов, обильно заселивших стены. С высоты потолка то тут, то там капала вода.



Путник вышел к центру очередного зала великой гробницы. Он был искусным воином, путешествующим в компании серого волка небывалых размеров. Человек казался огромным даже на фоне зверя, который был не меньше северного оленя. Широкая кисть варвара сжимала рукоять боевого топора, испещренного святыми символами и рунами. По киммерийским легендам, руны оберегали от смерти и бед обладателя оружия. Топор был заговорен жрецами, поклоняющимися светлым богам. Это оружие варвар нашел торчащим из груди Бренвена, известного паладина из Киммерии. Воин света был убит своим же топором, и варвару, не раз слышавшему байки о доблести, отваге и подвигах паладина, было не по себе видеть растерзанное тело легендарного борца с тьмой. Согласно поверьям, после смерти паладина душа воина поселялась в оружие, которым он владел, поэтому варвар назвал этот топор в честь убитого паладина. Мускулистое тело и набедренную повязку варвара скрывала облезлая медвежья шкура. Киммериец уже несколько лет собирался ее сменить, но зашитые дыры от клинков в области груди напоминали ему об отце.



Эхо разносило тяжелую поступь гиганта по подземелью, когда он проходил величественные залы, высеченные в толще скал. Множество помещений исследовал путник, пока не оказался в шаровидном зале. Стены, расписанные демонической письменностью Ишт-край давили со всех сторон. Миллионы тонн камня служили опочивальней древнейшему злу, скрытому глубоко под землей, в месте, где никогда не бывало посторонних. «Некто», покоящийся среди колоний первобытной плесени, на века облюбовавшей здешние сталактиты и сталагмиты, ни в коем случае не должен пробудиться раньше положенного ему срока.



- Жди здесь! – приказал громила своему волку, вздыбившему шерсть, едва его лапы коснулись мраморного пола сферовидного зала.



В центре опочивальни, на троне из человеческих костей, восседал демон. Его спиралевидные рога тянулись высоко под купол зала, а когтистые лапы сжимали бедренные кости, служившие подлокотниками. Ноги демона врезались копытами в мраморный пол, а за спиной существа, обвивая торчащие вверх кости, служившие навершием трона, подобно змею расположился хвост. Статуя была высечена из мориона. Казалось, что черный кварц вобрал в себя всю темную энергию этого бренного мира, нечеловеческую злобу и звериную ярость. Зловещая скульптура олицетворяла ненависть и внушала страх. Каменный идол отражал блики факелов, расставленных по периметру зала, и выглядел так, будто в любой миг перестанет претворяться безжизненным камнем и бросится на незваных гостей. Темный лорд устремил взор на красный граненый камень, лежавший в центре пентаграммы. Рубин, как гласили древние летописи, обладал колоссальной магической силой, однако, эта сила принадлежала демону.



Варвар знал, пока камень находился в центре пентаграммы, лорд тьмы будет заточен в кварц и может только ждать, когда какой-то любопытный идиот или охотник за сокровищами не уберет самоцвет с начерченной на мраморе пентаграммы, дабы продать его и заработать приличные деньги. Варвар не был ни тем, ни другим, но, тем не менее, забрал камень и спрятал в свой тяжелый от серебряников кошель. Путешественник пришел сюда не за наживой, хотя от денег никогда не отказывался. Он неслучайно забрел в эту сотворенную магией и руками рабов обитель. Воин проделал долгий, трудный, полный опасностей путь, чтобы присоединить очередное звено к длинной цепи, тянущейся уже долгих четыре года. Варвару нужна была информация, поведать которую мог только он, великий и безжалостный – демон Аш. А чтобы получить знания, существо нужно было пробудить.



- Не бойся, - едва слышно сказал гигант своему спутнику, обладавшему нерушимой отвагой, когда подошел к изваянию. Варвар уставился прямо в глаза существу из мориона, – Аш! Я знаю ваши демонские уловки. Стоит мне только повернуться к тебе спиной, как ты вонзишь в меня свои длинные когти! – Громко произнес варвар, но статуя осталась статуей, она не превратилась в извергающего пламя и разрывающего всех на своем пути монстра. – Ну, хорошо! – Буркнул воин, бросив рубин на пол, посматривая на существо. Затем, варвар размахнулся посильнее, занеся топор над собой как дровосек, и выкрикнув что-то, обрушил топор на камень, но Аш внезапно поймал лезвие. Человеку показалось, что многовековое заточение в камне совершенно не сказалось на рефлексах Демона, таким проворным он оказался после пробуждения.



- Не смей Годдар! – казалось, что в эти низкие ноты, извергавшиеся из клыкастой пасти, демон вобрал весь мирской гнев, – человек, убивший моего брата! – протянул демон.



От баса темного лорда стыла кровь, а те, кто были послабее духом, и вовсе лишались рассудка. Но Годдар был киммерийцем и не поддавался страху - бесславному чувству рабов. Со стороны донесся яростный рык, и из темноты выскочил волк. С открытой пастью он прыгнул на демона, но тот исчез, оставив после себя облако пепла. Годдар, держа топор перед собой, не прекращал вращаться, чтобы не подставить спину искусному и стремительному противнику.



- Я не знаю, где Гаримар! – ответил демон на еще не заданный вопрос.



Голос прозвучал из-за спины воина, и в то же мгновение от сильного удара в спину варвар отлетел на несколько метров. Аш снова рассеялся пеплом и появился как раз там, где Годдар должен был встретиться с мрамором. Демон тяжелым ударом впечатал человека в пол, да так, что тот не сразу поднялся. Карггнош одним прыжком преодолел половину зала и очутился рядом со своим хозяином. Волк рычал с неистовой яростью и беспомощно крутился вокруг варвара, но Аш уже занял свое место на троне.



После величественного хохота демон продолжил, – Я не знаю, где Гаримар, но я знаю того, кто может это знать! Я скажу тебе его имя, но в следующий миг ты умрешь, человек! Мой брат должен быть отомщен. Ты же понимаешь, что я не позволю жить убийце брата!



- Говори, а то можешь не успеть! – Варвар поднялся, крепко сжимая топор в руке. Его ребра болели от сокрушительной атаки, – Карггнош, будь готов, – шепнул он волку, и зверь стал за его спиной, защищая воина от атак сзади, – Скажи имя! – прорычал варвар.



- Кастор! – подобно раскату грома голос существа разлетелся по тронному залу и закоулкам гробницы.



Гневу демона не было предела, он несколько лет ждал этой встречи. Существо жаждало мести и сейчас наслаждалось предвкушением схватки с варваром. Лорд тьмы вновь растворился, оставив лишь пепел, витающий над троном. Какое-то время зал окутала мертвая тишина и, на мгновение путнику показалось, что Аш просто ушел, оставив варвара в покое. Конечно, это было не так. Годдар привык к тому, что с ним не случаются чудеса, и что битвы не бывают легкими. Враги искателя приключений никогда не бросали поединок, пускаясь наутек при виде ввергающего в страх и ужас воина, обладающего титанической мускулатурой, к тому же, изумительного актера. Он с удовольствием и лёгкостью корчил самые злые, источающие первобытную ярость гримасы перед своим противником. Варвару зачастую приходилось раскидывать врагов на поле боя, или пьяных самоуверенных придурков во многих трактирах, не полагаясь на счастливый случай, или их испуг. Сейчас он дрался не с человеком и поэтому не тратил время на злые гримасы, ведь, Аш прекрасно знал, что чувствует варвар. Демон появился у рубина, оставленного человеком на полу гробницы, схватил камень и снова оказался на троне. Сейчас чудовище оголило несколько рядов острых акульих зубов в широкой улыбке. В когтистой лапе он победно сжимал рубин.



- Я чувствую его силу, человек! – Он направил рубин на Годдара и произнес короткое заклинание, после которого, скорее всего, варвар должен был превратиться в пепел или просто вспыхнуть, как угли в костре от свежего ветра. Но, заклинание не сработало. Аш растеряно уставился на камень.



- А ты не умнее своего брата! – промолвил человек, вытащив еще один рубин из кошеля, и швырнул к своим ногам. Карггнош подошел ближе и был готов атаковать. Аш зарычал. Его гневу не было предела. Жалкий человечишка расправился с его братом, как будто Фарбонгер был не демоном, а болотной жабой, и с ним повел себя крайне пренебрежительно, унизив его демоническое достоинство.



- Умри! – шипя протянул демон и проворно бросился на киммерийца, стуча копытами, сотрясая стены и оставляя трещины в мраморе.



Существо не стало прибегать к магическим способностям. Аш хотел убить его честно, насколько это было возможно в битве со смертным. Ему нужно было разорвать человека когтистыми лапами, растоптать, растерзать самоуверенного глупца. Демон наклонил голову, чтобы пронзить варвара рогами, сделал несколько больших шагов и изо всех сил оттолкнулся от пола, но был сбит гигантским волком, вцепившимся в предплечье монстра. Карггнош стиснув зубы покрепче, мотал головой, разбрызгивая бордовую кровь существа, которая закипала при попадании на мрамор. Аш не издал ни звука, отшвырнул волка, в пасти которого остался кусок плоти. Хранитель моментально вскочил на ноги и бросился на демона. Карггнош снова отлетел в стену после сокрушительной атаки демона. В этот раз волк поднялся с трудом. Аш бросился на него, но тело лорда тьмы перестало слушаться. Он застыл, в один миг превратившись в черный кварц. Демон был повержен. В суматохе битвы, пока Карггнош отвлекал монстра, Годдар успел поместить рубин в центр пентаграммы. Теперь Аш остался в своей гробнице, заточенный в морион, до тех пор, пока кто-нибудь, поддавшийся соблазну, не заберет рубин, освободив чудовище от волшебных оков.

Goddar Просмотров: 76 Комментарии: 2 0 Сегодня, 06:20 by

Ключевые слова: Демоны мистика тёмное фентези авторская история

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