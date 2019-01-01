Восхождение: Ангелы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:56

mad_billy Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:56 by

Перед демоном возник Люцифер. Он довольно улыбался.- Поразительно! Ты гораздо сильнее, чем казался!- О чём вы?- Эти трое – ангелы. Они крайне сильны, но они совершили серьёзную ошибку – они расслабились. Им понадобится время, чтобы мобилизовать армию, и вскоре твои путешествия станут намного опаснее. А пока - вот награда за первую серьёзную охоту.В руке Люцифера возник длинный меч. Его рукоять была ребристой. Клинок был искривлён. Гарда напоминала маленькие рога. Малум взял оружие. Оно идеально лежало в руке.- Спасибо, сэр.Люцифер кивнул и растворился в воздухе.Малум заткнул меч за пояс и обошёл горящее поселение в поисках того, на ком можно испытать новое оружие. Вскоре ему на глаза попалась сбежавшая во время драки девушка. Она склонилась над останками какого-то человека. Убивая, Малум в прямом смысле разорвал его на части. Он тихо приблизился к рыдающей жертве. Какое-то странное чувство одолевало его, он не хотел её убивать. Это была не жалость, а что-то другое. Девица посмотрела на него. Она не пыталась убежать.Ещё немного посмотрев на сдавшуюся жертву, Малум понял, почему не хочет убить её, – он просто сыт. Слёзы девушки разбудили в нём злорадство. Одним ударом он отделил её голову от тела. Меч с лёгкостью прошёл сквозь кости и мясо, демон даже не ощутил сопротивления. Оставшись наедине с чувством удовлетворения от поглощённых душ, он телепортировался.Вокруг оказались высокие кирпичные здания. Малум стоял в тёмном переулке. Раздались шаги. Он встал у края стены, скрывшись от идущего. Вскоре из-за угла появилось существо, на первый взгляд похожее на человека. Оно было одето в куртку с большим капюшоном. Демон схватил его за горло и прижал к стене. Капюшон спал, и на него испуганно уставилась собачья морда. Малум уже выхватил меч, чтобы обезглавить неестественную тварь, но из глубины переулка раздался голос:- А ну стой!Демон повернул голову. В нескольких метрах стояло два ангела – существо, похожее на его жертву, и паладин в тяжёлых доспехах, лицо которого наполовину скрывал шлем. Судя по оформлению брони, первое существо было женского пола. Она и посмела дерзить.- Отлично, два ангела разом! – Малум бросил жертву, переключившись на них.Он кинулся на паладина, занося меч, но воин отразил его удар. Следующим движением враг оттолкнул Малума на несколько метров. Девушка ринулась в бой. В её руке возник кинжал, им она ударила демона по щеке, распоров её. Малум нанёс ответный удар, ангел не смог увернуться, и отрубленное крыло упало на землю. Паладин подхватил и оттащил спутницу в сторону.- Больной ублюдок! – другой рукой он швырнул топор во врага.Малум попытался остановить летящее оружие, но, когда лезвие меча соприкоснулось с рукоятью топора, последняя выпустила жёлтый разряд, поразивший демона. Он упал на землю. Паладин подошёл к нему и схватил за голову. Малума опутал золотистый дым.Демон упал на песок. Вскочив, он огляделся – вокруг была бескрайняя пустыня, ветер носил по земле крошечные вихри песка. Никаких признаков жизни. Демон попытался телепортироваться, но не получилось. Он попробовал ещё раз десять, но попытки были тщетны. Похоже, разряд как-то отключил эту способность.- Твою мать! – Малум упал на колени.Начала болеть разрезанная щека. Кровь закапала на землю. Но демон не обратил на это внимания. Он пошёл вперёд, напряжённо вглядываясь вдаль. Вскоре его старания были вознаграждены – на горизонте показались высотные здания. Малум ускорил шаг, направившись к ним.- Стоять! – вдруг раздалось из-за спины.Демона быстро настигло странное транспортное средство. Оно напоминало большой плот на колёсах, обширный парус двигал его вперёд. Парус спустился, и посудина остановилась. У борта «судна» стояли незнакомцы, полностью обмотанные тканевыми лентам. Один из них навёл на демона арбалет.- На борт, бродяга!Малум запрыгнул на плот и снял голову вооружённому мародёру. Его товарищи попытались сражаться, но они не продержались и нескольких секунд. Сбросив расчленённые тела на песок, Малум поднял парус и направил парусник к городу. Ветер был сильный, и на первый взгляд непроворная посудина развила довольно большую скорость. Город стремительно приближался.Въехав в город, Малум спустил парус и осмотрелся. Город выглядел довольно современно, но как будто был заброшенным. Песок засыпал первые, а местами и вторые этажи домов. Похоже, люди уже давно здесь не живут. Малум спрыгнул на землю и пошёл по самой широкой улице. Он потерял счёт времени, пока шёл, - может, прошло всего пять минут, а может, и пять часов.Солнце заволокли тучи, капли дождя смочили песок. На фоне местной жары такой выверт погоды был настоящим даром свыше. Дождь быстро превратился в ливень, и Малум скрылся от него в одном из домов. За годы запустения ветер загнал внутрь много песка. В центре комнаты лежал череп. Один-единственный череп без прочего скелета. Демон рассмотрел его. Всё было нормально, кроме зубов, – они были длинными, как у какой-то глубоководной рыбы. В порыве отвращения демон раздавил череп ногой.Он вышел из комнаты на лестничную клетку и стал подниматься вверх. То и дело на разных этажах ему попадались как нормальные, так и уродливые скелеты. На одном из этажей он увидел странную картину: два скелета лежали на лестничной клетке. Уродец сидел у стены, держа в зубах отломанную руку, во лбу была широкая трещина. Второй скелет валялся у лестницы, в руке он держал ржавый тесак, вторая рука отсутствовала. Видимо, несколько лет назад здесь произошёл настоящий бой за выживание. Малум продолжил путь наверх.Уже через несколько минут он вышел на крышу, которая представляла собой остатки следующего этажа. Дом был частично разрушенным, но, несмотря на это, он был самым высоким в городе. Дождь уже закончился, и можно было без проблем осмотреться. Весь город состоял из таких же домов, но разной высоты. Этот пейзаж напомнил ему о былой жизни. Когда-то он жил в очень похожем месте. Даже дома были почти такими же. Солнце ярко озаряло этот пейзаж. Спокойствие нарушило резкое неприятное ощущение. Под его действием Малум обернулся и тут же замер.На него был направлен золотой клинок. Это была та самая девушка, которой он недавно отрубил крыло, обрубок был перебинтован. Ангел угрожающе уставился на него. Демон сработал быстро, он увёл оружие ангела в сторону и со всей силы заехал ей в нос лбом. Враг отшатнулся, уронив кинжал. Малум схватил её за плечи и швырнул вниз с крыши. Удар о песок превратил ангела в большую золотую кляксу. Из нескольких соседних домов выбежали гуманоидные существа, они облепили ангела со всех сторон. Их было уже несколько десятков. Они яростно дрались за каждый кусочек ангельской тушки. Это всё сопровождалось оглушительными криками жертвы. Падение покалечило её, но не убило. Ещё никогда в жизни Малум не слышал такого мелодичного и приятного крика.Через минуту уроды снова разошлись и скрылись среди зданий. Малум спустился вниз и вышел на улицу.Он взглянул на то, что осталось от ангела. На песке лежала одна лишь голова. Малум поднял её, что рассмотреть получше. Вдруг его ослепила яркая вспышка. Правую руку пронзила сильнейшая боль. Прозрев, демон увидел паладина, в руке он держал окровавленный топор. Демон отскочил в сторону и взглянул на болящую руку – кисть была отрублена.Тем временем воин застыл над останками своей спутницы. Из-под шлема выкатилась скупая слеза. Он развернулся и кинулся в бой. Малум увернулся и рубанул по голове, меч оставил большую царапину на шлеме, но не повредил его. Враг не упустил момент и ударил демона в грудь. Раздался хруст костей. Малум грохнулся на землю. Было трудно дышать. Он попытался встать, но ангел подлетел к нему и прижал к земле.- Сдохни, тварь! – он занёс топор.Вдруг раздался рык, размытый силуэт сбил ангела с ног. Он даже не успел закричать. Малум с трудом приподнялся. Один из монстров склонился над ангелом и жадно выедал содержимое его черепа.Ещё одна тварь выскочила из здания неподалёку. Она накинулась на Малума и занесла когти для удара. Собрав последние силы, демон ударил урода в нос. Тот с мерзким визгом отскочил в сторону. Демон подскочил, вырвал меч из-за пояса и перерубил монстра пополам. Реакция на смерть собрата была незамедлительной, десятки других чудовищ вывалились на улицу. Они с рёвом кинулись в бой. Малум начал размахивать мечом, срубая сразу нескольких тварей за раз, но от этого их меньше не становилось. Кровь заливала всё вокруг. С каждым ударом Малум становился лишь сильнее. Боль полностью исчезла, рёбра сами встали на место, обрубок больше не истекал кровью.Как только последний монстр испустил дух, демон сорвал с себя остатки мантии и швырнул их в песок. Он впал в настоящую эйфорию. Из его горла вырывался громкий заливистый хохот.Вдруг он ощутил чей-то взгляд сверху. Вскинув голову, Малум увидел на крыше одного из зданий знакомый рогатый силуэт. Люцифер растворился в облаке чёрного дыма и тут же возник в метре от демона. Малум стёр улыбку с лица.- Приветствую, сэр, – он учтиво кивнул.- Здравствуй. Знаешь, я удивлён тем, как резво ты научился сражаться! Это поистине поразительно и заслуживает уважения!- Спасибо, но поймите меня правильно – у меня есть серьёзная проблема…- Ты не можешь выбраться отсюда? Насчёт этого не переживай, суток хватит, чтобы ты восстановил свои силы. А учитывая твои навыки, тебе это ничего не стоит. Удачи! – Люцифер исчез.Вздохнув, Малум заметил, что солнце начало опускаться. Неприятное чувство подсказывало ему, что ночью здесь куда опаснее. Демон забрался на крышу одного здания и стал наблюдать за закатом. Это умиротворяло его.

Ключевые слова: Фэнтези демоны дьявол бой меч авторская история

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