Отдам в добрые руки...

Летяга Просмотров: 209 Комментарии: 4 +6 Вчера, 21:07 by

Во двор серой панельной пятиэтажки въехала аккуратная красная машинка. Покружив по двору, она наконец нашла место, где ей будет уютно стоять и ждать.Илона нервно побарабанила тонкими пальцами по кожаной оплётке руля и едва слышно вздохнула. Дом и двор ей уже не нравились. Вернее, их состояние. Как будто бы здесь всё покрывала невидимая, но внутренне ощутимая тень.Илона вышла из машины, щёлкнув каблучками о мостовую. Она поёжилась от внезапного холода и завернулась поплотнее в малинового цвета пальто. Сдвинув пальчиком очки к переносью и внимательно прищурив изумрудно-зеленые глаза, девушка разглядела номер нужного подъезда и целеустремлённо зацокала к двери. Отойдя на пару шагов от машины, Илона еле уловимо дёрнула двумя пальцами, авто пикнуло, мигнуло фарами и заперлось.С домофоном проблем не возникло — она просто провела рукой по панели кодового замка, и дверь тут же запищала и открылась. Девушка поспешила вверх по лестнице к нужной квартире.С каждым шагом подниматься становилось всё труднее и труднее. Будто что-то мешало, отталкивало, тянуло вниз. У девушки помутнело в глазах, затрещала голова. Илона остановилась на лестничной клетке, чтобы перевести дух. Не одышка же это, в её-то юном возрасте... На всякий случай она начертила в воздухе перед собой охранительный знак, пробормотав под нос коротенькое заклинание на древневавилонском. Через несколько секунд ей действительно полегчало. Показалось даже, что на лестничном пролёте стало посветлее... Илона ещё ускорила шаг, насколько позволяли каблуки.Электрический сигнал был послан в механизм зачирикавшего звонка, минуя кнопку.— Иду, уже иду! — послышался из-за двери усталый женский голос, стремящийся в то же время казаться бодрым. Девушка поджала губы — всё в совокупности навевало нехорошие подозрения.Дверь открыла полноватая женщина сорока лет, в домашнем халате и мягких тапочках. Илона намётанным глазом сразу отметила нездоровый, бледный цвет лица и синюшные мешки под усталыми глазами, что делали глубже и так заметные морщины. Впечатление окончательно дополнила вымученная, хоть и радушная, улыбка.— Здравствуйте! — Илона искренне улыбнулась усталой женщине, отчего у той слегка спала с лица печать напряжённого уныния. — Я по поводу объявления. Вы котика отдаёте?— О, да, конечно!.. — затараторила хозяйка квартиры; стало видно, что по жизни она гораздо бойчее, чем в таком состоянии. — Заходите, заходите! — правда, когда Илона зашла, женщина уже выдохлась и говорила куда как с меньшими темпом и энтузиазмом. — Меня Евгения зовут, можно просто Женя. А вас?— Илона, — представилась девушка, снимая верхнюю одежду.— Может, хотите чаю, Илона? — спросила Евгения, уже заходя на кухню.— Нет, спасибо, я ненадолго... — ответила девушка, вешая пальто на крючок. От вешалки вдруг отделилось тёмное размытое пятнышко и ускользнуло к потолку. Илона протёрла на всякий случай очки и внимательно посмотрела по стенам. Так и есть... Множество мелких тёмных духов, бесенят, теней... Без всякого стеснения облепили квартирку... «С “ненадолго” я погорячилась...» — подумала Илона, а после с упредительной злобой посмотрела на орду маленьких тварей, но уже по-особому блеснув зелёными глазами, словно светодиодами. Черти явно поняли, что шутки кончились, и резво попрятались по тёмным углам, щелям в полу и в мебели.— Знаете, чай всё-таки не помешает! — заявила Илона. Засучив рукав, она вытянула вперёд правую руку и отставила в стороны мизинец и большой палец, создавая таким образом нужную разность потенциалов. Поводив этой фигурой перед собой, она считала энергетические потоки квартиры. Большая их часть уходила за закрытую дверь комнаты.— А где же котик-то? — спросила девушка.— Там, в комнате, — прозвучал ответ из кухни.Нехорошо это, странно... Уж кто-кто, а коты подобные вещи чувствуют...В комнате на компьютерном столе сидел абсолютно обычный серый кот-мурлыка и вылизывал лапку. И именно на нём сходились пресловутые энергетические нити. Увидев в дверях Илону, кот спрыгнул со стола и подбежал знакомиться и тереться о ноги, совершенно не обращая внимания на то, что девушка от внезапно нахлынувшей дурноты покачнулась и опёрлась о стену, хоть и достаточно быстро от этого оправилась.— Не будь я ведьмой, в обморок бы грохнулась... — сквозь зубы пробормотала Илона, поднимая кота на руки. — Что же с тобой не так, красавец?..Ласково поглаживая котика — тот при этом уютно и мастеровито мурчал и довольно жмурился, — Илона вспомнила объявление, которое заставило её сюда прийти. Точнее — то ощущение, которое у неё вызвал этот клочок бумаги. Уже на фотографии комнаты и кошки под надписью «Отдам в добрые руки» и адресом чувствовалось нечто потустороннее, злое и опасное. Настолько пугающее, что ощущение липкого страха и безысходности, витавшее в этой нехорошей квартирке, впиталось в фотоаппарат, сделавший снимок, в компьютер, куда его загрузили, и в принтер, который распечатал лист. И пусть говорят теперь, что бездушная техника не способна ощущать колебания тонких материй и в волшебстве ни к чему... Илона, одна из немногих практикующих специалистов по техномагии, улыбнулась, коротко, но победоносно.Сомнений более не было. Котик всем своим существом тянул силы из окружающего мира, из дома, двора... В основном из хозяйки.За спиной Илоны — она это почувствовала — мелкие бесы предприняли попытку повысовывать носы из укрытий. Паразиты... Всегда слетаются на ослабленную жертву. Кот перевесился девушке через плечо и негромко шикнул — демонятки схоронились ещё скорее, чем от взгляда Илоны. Хищник защищает свою территорию от мародёров-падальщиков, желающих поживиться остатками со стола. Сам приманил — сам и гоняет...— Чай готов! — позвала из кухни Евгения. Девушка отпустила кота — нечего его и дальше «закармливать» — и проследовала на кухню.— Так что же не так с вашим котом? — спросила Илона, сидя за кухонным столом. Ответ она уже знала, но детали следовало уточнить. — Почему отдаёте?Хозяйка кота глубоко вздохнула:— Мы с Тишкой семь лет душа в душу жили... Хороший он котик был, милый, ласковый, только глуповатый немного...— Был? — Илона приподняла бровь, отчего её красивое лицо приобрело строгое выражение.— Понимаете... — Евгения понизила голос. — В прошлом месяце Тишка попал под машину. Любил убегать во двор, глупышка... Я нашла его на обочине, мёртвого. Этими руками могилку вырыла во дворе! А неделю назад — он вернулся! Живой, целый, невредимый... — её голос немного сорвался. — Я понимаю, звучит как бред... Вы, наверное, считаете меня сумасшедшей...— Отнюдь, — успокоила её Илона доверительной улыбкой.— Что ж... Хоть это и выглядело жутко, прогнать его у меня рука не поднялась — это ж мой Тишка! Смотрит всё так же, мурлыкает, гладить просит! Отдыхает у компутера, как и раньше. Но он стал себя странно вести... Уставится, бывает, в стену и смотрит, будто там бегает кто. А там и не видать ничего...— А вы его кормить пробовали, как вернулся? — спросила Илона, краем глаза проводив очередного дьяволёнка, при виде ярких глаз девушки забившегося в сахарницу.— Пробовала... — упавшим голосом ответила хозяйка. — Первым делом ему на радостях рыбки любимой отварила... Не притронулся. И воды не пьёт. Даже, извините, в лоточек не ходит, а он у меня котик опрятный... Был...— Хм-м... — ведьма аккуратно пригубила чай. — Любите вы это «был»...— Охотиться он начал, — продолжила Евгения тем же слабым голосом. — Раньше только игрался, лапой за стеклом голубей шугал — а теперь, убивец эдакий, ловит их и душит... Да и не ест их, только кровью перемажется. Дома мух убивает, пауков, тараканов. Соседи говорят, за крысами в подвал ходит... Я тут карпа живого купила, думала потушить его, в ванну запустила да пошла на кухне хлопотать... Слышу шум! Плеск из ванной! Прибегаю — от карпа одни ошмётки в красной воде плавают, а на бортике Тишка сидит, весь мокрый и розовый, отряхивается... А раньше купаться не любил, шельмец! Как я сама там богу душу не отдала, даже не знаю...А вот Илона знала достаточно. Хозяйку крепко удержало на этом свете общее притупление органов чувств и мыслительных процессов на фоне происходящего.Эх ты, бедный глупый котик, не осознающий последствия... Вернулся из посмертия и не нашёл ничего лучше, чем отправиться домой по старой памяти. Туда, где всегда приласкают, покормят... Если не кормом из пакета — на кой ляд ему теперь корм! — так энергией, чтобы тело свободно двигалось и не разлагалось. Да и не совсем уж глупый, если принялся в обход обгладывания и так измотанной хозяйкиной души иногда подпитываться чужими жизнями, снулыми дворовыми голубями и крысами, которых сам же и ослабил...— ...а я, Илоночка, чувствую себя просто ужасно... — продолжала расстроенная Евгения. — Устала уже... Как будто, знаете ли, за двоих-троих живу... Здоровье ухудшилось, того и гляди преставлюсь...Илона посмотрела с мягким укором за подобные пессимистичные мысли, но внутренне согласилась — не усмотрел котик за хозяйкой, высасывает, сам того не зная, слишком много. Доведёт сначала до состояния овоща, а потом...— Чувствую я — это из-за Тишки моего, оболтуса... — Евгения уже чуть не плакала. — Хоть и люблю я его, но губит он теперь меня, ей-богу, губит! Не могу я теперь с ним под одной крышей — вот и пытаюсь хоть к хорошим людям пристроить... Никто не берёт, все, как его видят, дурнеют. Иные в обморок падают, одного уникума даже вырвало. А вы, я смотрю, молодцом держитесь! — закончила она уже чуть веселее.— Что же, спасибо вам за интересную историю, — улыбнулась Илона, вставая из-за стола. — Я вашего Тишку забираю.Девушка отвернулась, чтобы не видеть, как на лице Евгении борются за место под солнцем глубокое облегчение и горечь утраты, и они проследовали в комнату за котиком. Тот с любопытством в глазах встретил их, сидя на подоконнике.Женщина закрыла руками рот и изо всех сил старалась не разрыдаться, глядя на Тишку. Илона с грустью посмотрела на неё из-под опущенных ресниц. Сердце молодой ведьмы сжалось в неприятный комок. Изящным взмахом руки она включила хозяйский компьютер, сняла с шеи симпатичный чёрный кулончик, оказавшийся при ближайшем рассмотрении флешкой с колпачком, которую и вставила в системный блок, не обращая внимания на озадаченные взгляды Евгении и кота. Склонившись над столом, девушка переместила мышкой с флешки на рабочий стол компьютера программу, над которой только на днях закончила работать.— Это вроде антивируса... — пробормотала Илона. — Только бережёт не столько компьютер, сколько дом в целом.— Ой, знаете, я в этом совсем не понимаю, я не разберусь, мне всё сын настраивал... — сморщилась Евгения.Илона положила женщине руки на плечи и встретилась с ней взглядом:— Придётся разобраться. От этого зависит ваша жизнь, — в её голосе проявились острые металлические нотки, а зелёные глаза сверкнули. — Там ничего сложного. Программу будете включать раз в день на час. Думаю, месяца будет достаточно. Следите, чтобы при этом вай-фай работал.Испуганная столь резкой переменой в поведении Илоны хозяйка в ответ мелко кивнула головой. Иногда топорные методы убеждения — самые действенные...Уже в дверях девушка подняла ластившегося к ней кота на руки и внимательно посмотрела ему в полные удивления глаза. Тот несколько раз посмотрел сначала на Евгению, потом опять на ведьму, будто тщетно пытаясь найти ответ на вопрос, почему ему нужно покидать родной дом и любимую хозяйку. Любимую настолько, что он не захотел оставлять её и после смерти...Тишка пару раз тоскливо, но как-то смиренно и понимающе мяукнул. Евгения не выдержала и горько заплакала, потянув руки к любимому зверю. Илона, поколебавшись, всё-таки вручила ей кота для прощания.— Ох, Тишка, Тишенька... Котёнок мой... — бормотала Евгения сквозь слёзы. Кот тёрся пушистой головой об её лицо, таким образом их вытирая. — Вы же позаботитесь о нём? Всё с ним будет хорошо?Илона осторожно забрала кота из её рук и нежно, но успокаивающе улыбнулась, прежде чем скрыться за дверью:— Да. Обещаю.На лестничной площадке она опустила котика на пол и поцокала вниз по ступенькам, поманив понурого Тишку за собой. Основной источник потусторонних неприятностей из квартиры был удалён, а с остальными паразитами справится программа. Скованное тисками сердце Илоны слегка освободилось от тяжести, но осадок оставался паршивый, несмотря на логичную уверенность, что теперь жизнь хорошей женщины Евгении придёт в норму, а с котом ведьма всегда может договориться...Девушка открыла дверь машины и села за руль, котик свернулся калачиком на пассажирском сиденье.— Домой я тебя точно не повезу, — задумалась Илона. — Ты с моей Фелицией явно не поладишь... Придётся предложить Николаю в очередной раз оказать мне услугу и пустить тебя погостить — его твоё соседство уж точно не стеснит...Ведьма завела машину. Одновременно с этим включилась музыка — салон тут же наполнил чарующий голос Фрэнка Синатры, подходящий как ничей другой под настроение девушки.Она ласково потрепала за загривок немного отвлёкшегося от грусти котика:— Не волнуйся, — улыбнулась Илона, — мы найдём тебе и хозяина, и даже подходящие кошачьи игры. У нас в Туполеве всё необычное находит себе дом и чем заняться. Хотя по инструкции я должна обратно лишить тебя жизни и не допустить рецидива... — она нахмурилась, но через секунду лицо ведьмы обрело её фирменную хитринку: — Но разве за этим ты вернулся?Автор - Василий Карпов.

Ключевые слова: Ведьма кот хозяйка бесы техномагия

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