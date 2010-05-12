Заколдованный подъезд

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:50

Kleine Gespest Просмотров: 384 Комментарии: 4 +9 Сегодня, 07:50 by

Есть у меня хорошая подруга Оля. Она живет на четвёртом этаже обычной пятиэтажки без лифта. Дом чистый и не очень старый, годов семидесятых.Как-то раз я засиделась в гостях у Оли допоздна и решила вызвать такси. Машина быстро подъехала, ее было видно из окна Олиной кухни. Я оделась, и перед выходом подруга сказала: «Ты иди, а я на всякий случай посмотрю, как ты садишься в машину».Я вышла в подъезд - светлый, просторный и достаточно уютный, и начала спускаться вниз по лестнице. Спускаюсь себе спускаюсь и постепенно начинаю понимать, что вроде уже прошла достаточно большое количество пролетов, а выхода все нет и нет. Я в замешательстве остановилась. Ну что за бред? Четвёртый этаж, идти вниз две минуты. Показалось, наверное, хотя я ведь даже не пила.Я продолжила спуск. Этажи были похожи друг на друга, как братья-близнецы, и все не кончались, даже двери у квартир были абсолютно одинаковые. Да что такое происходит?! Я уже практически бежала вниз, мои шаги гулко отдавались в тишине подъезда. Так, стоп. Я резко остановилась в середине пролёта. Надо мыслить логически, всему есть разумное объяснение. Нужно вернуться в квартиру к Оле и сказать, что я, кажется, сошла с ума. Ещё есть вариант позвонить в одну из одинаковых дверей, но очень неловко беспокоить незнакомых людей в два часа ночи.Теперь я побежала наверх. Что за ерунда?! Четвёртый этаж никак не начинался. Я уже выбилась из сил и начала задыхаться, а вокруг все то же - пустые лестницы и безымянные двери. Я была в отчаянье. Нужно взять себя в руки. Нужно начать считать пролеты, чтобы убедиться, что я не хожу кругами. Нужно, в конце концов, набраться наглости и позвонить в одну из дверей...Вдруг я почувствовала вибрацию в кармане куртки. Черт, это же мой телефон, а я совсем про него забыла! Незнакомый номер.- Девушка! - услышала я в трубке недовольный мужской голос, - вы где? Выходить собираетесь, я вас уже пятнадцать минут жду! Или я отменяю заказ?- Подождите! - закричала я, испытывая дикую радость от того, что могу слышать живой человеческий голос в мертвенной тишине подъезда, - пожалуйста, не отменяйте! - взмолилась я и из последних сил бросилась вниз, - говорите, говорите со мной!- Что? - удивился таксист, - с вами все порядке?И тут - о чудо! - в конце очередного лестничного проёма я наконец-то увидела долгожданную дверь с надписью «Выход». Толкнув ее, я буквально вывалилась на улицу.Испуганный таксист стоял возле машины.- Что случилось? - нервно спросил он, - на вас что, напали?Я не успела ответить, потому что мой телефон зазвонил снова. Оля.- Настя, твою мать, ты где была?! - заорала она в трубку, - я ждала тебя у окна, ты все не выходила, я звонила - телефон отключен, я вышла в подъезд - тебя нет! Где ты шлялась, я раза три пробежала по всем этажам?!Черт знает, что это было. Но в гости к Оли я с тех пор больше не хожу.

Ключевые слова: Подъезд подруга лестница этажи такси авторская история

Другие, подобные истории: