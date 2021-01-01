Девушка из щели. Часть 11

Estel_N Просмотров: 81 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:28 by

Ольга ехала в метро. У неё на глазах были слёзы, потому что вся её жизнь перевернулась с ног на голову. Она опустила голову пониже, чтобы никто не видел её заплаканных глаз, и тихонько хлюпала носом. Она не могла понять, почему эта потусторонняя тварь к ней прицепилась, ей очень хотелось это выяснить. Поэтому Ольга решила, что как только приедет домой, сразу начнет поиски подробной легенды, потому что та, что была написана в книге, её не устраивала. В кратком её изложении было мало понятно сути.Ольга открыла железную дверь своей квартиры. Внутри была тишина. Она разулась и бросила сумку на стул в прихожей и направилась к ноутбуку, ей не терпелось быстрее начать искать информацию, она не понимала, почему раньше не сделала этого, ведь, возможно, можно было найти способ всё это остановить.Пока ноутбук загружался, Ольга все время сидела прямо не шевелясь, смотря строго перед собой на стену, боясь посмотреть в сторону и снова увидеть где-нибудь в темной щели лицо бледного оттенка и чёрные глаза, которые постоянно смотрят на неё. Ольга нутром чувствовала опасность, каждая клеточка кричала об этом, но она везде была в опасности, даже на работе, не только дома, это существо везде следовало за ней по пятам. Она чувствовала затылком, что за ней пристально наблюдают и ждут. В глубине души она предполагала свой конец, но хотела надеяться на лучшее. Она верила в то, что сейчас найдет способ победить это существо и остаться в живых, стоит лишь дождаться, когда ноутбук загрузится.Появился значок, что интернет доступен, и она зашла в браузер. Ольга не знала с чего начать поиски. Подумав секунду, что написать в поисковике, она решила, что для начала стоило бы ознакомиться с подробной легендой "Девушки из щели".Быстро напечатав свой запрос, она стала открывать все ссылки, которые ее интересовали. На каждом сайте было написано одно и тоже: что она попросит поиграть с ней в прятки и нельзя смотреть в щели, иначе она заберёт тебя с собой. Ещё Ольга нашла историю об одном японском парне, которого тоже мучил этот дух. И он выжил благодаря тому, что заклеил в квартире все щели бумагой. Но для Ольги это был не вариант, так как всегда избегать взгляда на щель у неё всё равно не получится. Даже если она сможет обезопасить себя в своей квартире, то в других местах - нет.Ольга со злостью захлопнула ноутбук, так и не найдя ничего стоящего. Она до последнего надеялась найти инструкцию борьбы с духом. Компьютер издал тихий писк выключения, и она положила голову на стол и заплакала. Всё катилось к чертям. Олег ушёл, на работе ее скорее всего уволят, так как она была не в состоянии работать и вести нормальный образ жизни. Как теперь жить? Она взяла в руки телефон и посмотрела на время. В голове промелькнула мысль позвонить Олегу, убедить его, что она не сумасшедшая. Перестав плакать, она всерьез задумалась над этой мыслью, и в раздумьях смотрела на выключенный телефон в руке.Через секунду за спиной она услышала тихое хихиканье. Внутри всё сжалось, она напрягла слух, боясь пошевелиться. Потом послышался тихий женский голос.- Поиграй со мной в прятки.Ольга вскочила на ноги, и развернувшись лицом в сторону голоса, закричала, закрыв глаза, не в силах больше сдерживаться.- Нет! Оставь меня в покое! Убирайся! - Кричала она с закрытыми глазами и задохнулась от воплей.После её криков, голоса и хихиканья больше не последовало, и Ольга открыла глаза, хотя внутренний голос говорил ей категорически этого не делать. Ольга боялась посмотреть перед собой, но, к счастью, она не увидела ничего пугающего. Через мгновение она почувствовала, что кто-то дотронулся до её ног. Девушка вскрикнула от этого и бросилась бежать. Она забежала в ванную и закрыла за собой дверь на замок, забившись в угол, поджав ноги, как в прошлый раз. До этого ванная комната её спасла, но сейчас Ольга в этом была не уверена.Просидев так несколько минут, тяжело дыша от страха, Она заметила, что в руке до сих пор держит телефон. Ольга обрадовалась, что в этот раз он был с ней, и стала судорожно трясущимися пальцами набирать номер Олега. Она не знала, что ему сказать, Наверное она просто скажет, что в беде и попросит его приехать как можно быстрее, но скорее всего он не возьмёт трубку, потому что не хочет с ней разговаривать. После долгих и мучительных гудков послышался его голос. Ольга аж подпрыгнула на месте от радости.- Алло.- Олег, прошу тебя, помоги мне, прошу. - Быстро заговорила она.Он насторожился.- В чём дело?- Она здесь. Она заберёт меня, я чувствую, - в трубке послышался тяжёлый вздох.– Прошу, помоги мне, - взмолилась она и заплакала.- Хорошо, я приеду, дож... - Он говорил что-то ещё, но появились помехи, и Ольга не смогла понять больше ни слова, но главное, что он приедет.Из-за ножек ванны вытянулись худые бледные руки и потянулись к ногам Ольги. Она завизжала, увидев это, и случайно уронила телефон. От удара о кафельный пол, треснул экран, и телефон отключился. Олег на том проводе успел услышать её крик.Ольга бросилась бежать из ванной. Она выбежала в большую комнату и растерялась, потому что не знала, где спрятаться. "Шкаф". - Подумала она, но прогнала эту мысль сразу же. Ей не хотелось закончить также, как Юля, чтобы её нашли мёртвой в шкафу. Тогда Ольга машинально попятилась назад, потому что из ванны снова донесся смех. Через мгновение она упала, потому что её сильно схватили за ноги ледяные руки и мёртвой хваткой потянули под кровать. Ольга истошно закричала от ужаса и постаралась вырваться из цепких рук, но они держались слишком крепко. Девушка начала извиваться и вырываться, стараясь зацепиться за всё, до чего могла дотянуться. Она в панике цеплялась за пол, оставив за собой дорожку из крови от сорванных ногтей, и царапины.Тело Ольги уже наполовину было под кроватью, и она изо всех сил постаралась уцепиться за неё и развернулась на спину. Повернувшись, она увидела в подкроватной темноте лицо женщины с чёрными глазами и бледные худые руки, которые крепко держали её, и тянули к себе. Ольга в последний раз закричала и исчезла под кроватью. В квартире наступила абсолютная тишина.Через некоторое время раздался звонок в дверь вместе со стуком, но никто не открыл. Тогда Олег стал копаться в своих карманах, чтобы найти ключи от квартиры. Мгновение спустя он услышал, как за спиной открылась дверь, и последовал голос старушки.- Вы жених Оли?"Жених - громко сказано", - подумал он и усмехнулся. Развернувшись к голосу, он увидел стоящую в двери старушку с копной седых волос и маленького роста.- Да, - ответил он.Женщина кивнула и заговорила:- Там что-то происходит. - Прошептала она, указывая пальцем на закрытую металлическую дверь напротив. - Она так кричала, как-будто её убивают. Я хотела вызвать полицию.- Она звонила мне недавно, поэтому я приехал.Выслушав его, она снова кивнула и вернулась в свою квартиру.Олег наконец-то нашёл связку ключей, и открыл дверь. Он вошёл внутрь и медленно стал передвигаться вперед.- Оля? - В ответ была тишина. - Есть кто? - Спросил он, войдя в большую комнату осматриваясь.Олег увидел открытую дверь в ванную. Войдя в нее, он заметил лежащий на полу разбитый телефон. Значит отсюда она звонила, но где же сама Ольга? Мужчина вышел из ванной и снова вернуться в большую комнату. Всё лежало на своих местах, явных признаков борьбы не было. Он стал осматриваться в недоумении. Зачем она просила его срочно приехать, если сама ушла? И тут он заметил рядом с кроватью царапины, в одной из которых торчал сорванный ноготь, и полосу крови, ведущую под кровать. Олег сглотнул, и склонился к полу. Он заглянул под кровать, в надежде, что там увидит Ольгу, но её там не оказалось. Тогда Олег вызвал полицию, потому что понимал, что здесь явно что-то произошло страшное.Вот только полиция ему не поможет...

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