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Творческие истории

Ночная тварь

Марк проснулся от сильной боли во всем теле. Открыть глаза у него не получилось, и он на секунду подумал, что ослеп. Но оказалось, что веки слиплись от запекшейся крови. Голова гудит, тело ноет. Марк пытается вспомнить, что случилось, где он находится и почему ему так плохо.
Нащупав в подсумке флягу с водой, Марк умылся и жадно сделал несколько глотков. Туман в голове понемногу рассеивался, и он начал вспоминать вчерашний вечер...

21.00, на улице смеркалось. Это была обычная для Марка вылазка за припасами: водой, консервами и, если повезёт, патронами, не важно какими, ведь во время постапокалипсиса патроны - это основная валюта, да и без них шансы на выживание в этом жестоком мире равны нулю. Марк собирал снаряжение: воду, патроны, большой охотничий нож, который в далёком юношестве подарил ему дед, и своего любимца, который не раз спасал его жизнь - австрийский пистолет Глок 17 1980 года. Ещё раз проверив снаряжение, Марк вылез из своей землянки, присыпал листьями и ветками вход и отправился в путь.
22.00, в это время и до рассвета в лесу наиболее безопасно, нет враждебных банд и, самое главное нет их, хозяев дневного мира. Кто-то называет их мутантами, но Марк был уверен, что это никак не иначе прислуга самого дьявола. Высокого, чуть более двух метров, роста, худые и жилистые, с непропорционально длинными пальцами, на которых вместо фаланг были острые когти как у хищных птиц, отдаленно напоминающие то ли человека, то ли обезьяну. Самое страшное это не их когти, быстрота и бесшумность, а их взгляд, если его можно так назвать. Огромные черные бездонные глаза, при взгляде в которые человек впадал в ступор и не мог ничего сделать, пока это существо начинало медленно расчленять свою жертву. Она это делала медленно, и, как утверждают немногие спасшиеся люди, с настоящим наслаждением. Они были активны только днём, Марк предполагал, что ночью они не способны что либо видеть, по крайней мере, он на это надеялся...

23.00 пройдя пять километров в сторону города, Марк сделал небольшой привал. Он закурил самокрутку и глубоко затянулся. Никотин обжёг горло, но вслед пришло расслабление. Докурив, Марк ещё раз проверил снаряжение и двинулся в путь. До города оставалось примерно километр. Марк начал волноваться как в первый раз, хотя в таких условиях он, да и все оставшееся человечество, живёт уже два года. Он открыл карту и отправился в сторону большого гипермаркета. Это было намного опаснее, чем шарить по маленьким палаткам и киоскам, но они все были подчистую пустые. Подойдя к техническому входу, Марк достал свой Глок, ещё раз вынул магазин и глубоко вдохнул: "Только бы без приключений, только бы без приключений", - пронеслось в голове у него.

Оперативно он начал обыскивать полки и ящики с консервами, стараясь не шуметь. Спустя полчаса Марк услышал вдали что-то похожее на плач. Казалось бы, в такой ситуации, когда мир окончательно на грани вымирания, и каждый сам за себя, надо было бы уйти подальше и никогда не вспоминать об этом, но Марк решил проверить кто или что там издает звуки так напоминающие плач. Медленно и с опаской, он пробирался мимо стеллажей и холодильников в сторону звука. Внутренний голос говорил: "Ну вот и все, точно так же глупо погибнешь как в фильмах ужасов. Если услышал подозрительный звук - нужно обязательно идти туда искать приключения".

Придя на место, где предположительно должна была плакать девушка, никого не оказалось. Выругавшись про себя, Марк начал двигаться в сторону выхода, как вдруг плач раздался за его спиной... Высокий мутант смотрел на него своими огромными и черными глазами и издавал плач. "Хитрая тварь", - пронеслось у него в голове. Не смотря в глаза, Марк всадил в живот мутанта три пули и дал деру. Позади него слышалось утробное рычание, женский плач и... смех. Марк был готов поклясться, что это был смех. Выбегая из гипермаркета, Марк упал со ступенек и рассек лоб об асфальт, струйка крови текла по лицу. Он быстро поднялся и продолжил бегство. Кровь заливала глаза, всячески мешая видеть и без того темную улицу. Марк понимал, что долго бежать у него не получится и надо где-нибудь спрятаться. И тут, вдруг он увидел открытую дверь подъезда и, не раздумывая, залетел в нее. Он бежал по этажам, попутно высматривая квартиру, в которой есть хотя бы дверь. Марк думал, что она хоть как-нибудь поможет. И вот, наконец, на пятом этаже нашлась такая квартира. Марк быстро влетел в нее и запер дверь, благо, там была щеколда. На всякий случай он завалил проход шкафом-купе который стоял у двери и, пытаясь отдышаться, начал прислушиваться.

00.00 Марк находился в квартире, казалось, уже целую вечность, хотя прошло всего 10 минут. Кровь не останавливалась. Ноги болели от такой дикой нагрузки. Вдруг Марк услышал царапанье за дверью, будто кот точит когти о дерево. "Вот и пришел твой конец, Маркуша", - пробежала мысль в голове. Бежать некуда, за дверью тварь, которая хочет сожрать его, за окном воля, но пятый этаж... Внезапно в дверь посыпались громкие удары и рычание. Марк решил, что терять уже нечего и полез в окно. В соседней квартире был балкон: "Возможно это мой шанс", - прошептал он себе под нос и побежал к окну. Выбив его, Марк перелез на подоконник и приготовился прыгать на соседний балкон.

Сзади послышался треск дерева и рев мутанта. Марк прыгнул и почувствовал резкую боль в руке. Тварь все-таки успела зацепить его. Приземлившись на балкон, Марк увидел, что мутант прыгнул вслед за ним. Стараясь не смотреть твари в глаза, он достал нож и несколько раз ударил его в область ног. С ревом тварь соскользнула с балкона и полетела вниз. Послышался глухой удар. Марк поглядел вниз, но твари там не обнаружил. Перезарядив пистолет, он начал спускаться вниз. Выйдя на улицу, Марк увидел размазанную кровь чудовища и многочисленные шаги, уходящие куда-то за дом. Недолго думая, он побежал в противоположную сторону, сторону своего убежища. Пробежав пару километров, Марк услышал вновь рык где-то в дали, но уже не одного, а нескольких тварей. Он изо всех сил бежал, пытаясь уйти от погони, но обильные кровопотери сделали свое дело, и Марк, потеряв сознание, упал в канаву...
Продолжение следует....


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:34 by BUGGGORПросмотров: 56Комментарии: 0
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Ключевые слова: Постапокалипсис мутант выживание авторская история

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