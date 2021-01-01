Финал: Зарисовка

Финал: ЗарисовкаИ содрогнулась Земля. Вздыбилась и опала, и множество домов начали уходить под ее поверхность. Раздалось приглушенное рычание, и птицы начали падать с небес, охваченные пламенем. Люди выбегали на улицу, кричали, но никто не мог понять, что происходит. Раздался громкий звон в небе, и яркая вспышка пронеслась перед глазами изумленных землян. Она ослепила их, и на многие километры пронеслась полоса разрушения, превращая мир в обугленную, ни с чем не сравнимую пустошь.
***
- Аарон, ты это видел? – Коул с изумлением уставился в иллюминатор, видя, как содрогается планета.
- Еще бы, - его компаньон подлетел ближе. – Что это вообще такое?
И в этот самый момент они увидели вспышку. И не просто вспышку, а как будто что-то перед ними взорвалось, и след его тянулся вдаль, явно за пределы Солнечной системы.
- Будто рельс, блин, какой-то. Что же делать будем? – спросил Коул, не отрывая взгляда от бьющейся в конвульсиях Земли.
Аарон не ответил. Он направился в рубку и повернул корабль в сторону «следа».
- Похоже, скоро и сам увидишь, - сказал он наконец.
***
Через некоторое время они приземлили корабль на неизвестной ранее планете. Он очень сильно напоминала Землю, а местность была покрыта чем-то красным. Вскоре стало ясно, что это были цветы, очень похожие на розы. Целое поле, покрытое ими, за которыми лежал скелет. Рядом с ним валялся револьвер и обрывки одежды, а за самим скелетом…
- Матерь Божья… - только и прошептал Коул.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:12 by FahrengeitПросмотров: 86Комментарии: 0
Ключевые слова: Земля корабль планета авторская история