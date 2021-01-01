Ищущий да обрящет. Глава 1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stays_X Просмотров: 81 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:13 by

Улицы ночного города летом полнились различными громкоголосыми компаниями, которые по своему обыкновению собирались под неоновыми вывесками кальянных или баров. Музыка и пьяные возгласы, смешиваясь с шумом еще кое-где снующих машин, накаляли воздух выходного дня, заряжая его деструктивной энергией похоти и разврата.Такая атмосфера нравилась Саше хотя бы потому, что вызывала в ней глубокое и сильное чувство неприязни и отвращения, а не всепоглощающего гнева и ярости. Порой девушке казалось, что ее вот-вот стошнит, ибо она перебарщивала иногда с дозой вечера, но все быстро проходило, стоило лишь подумать о вечности, ждущей всех нас к определенному часу.Шмидт не понимала, что конкретно означала эта мысль. Смирение ли? Или же попытка успокоить себя? Такие вопросы на некоторое время занимали ее сознание, но потом она возвращалась к реальной жизни, столько отвратительной и все же интересной, возбуждающей вновь и вновь любопытство и желание узнать, что же может быть еще дальше и еще глубже за ширмой дневной добродетели человека.Это любопытство, в какой-то мере губительное для человеческой души, родилось в Саше еще в подростковом возрасте, когда девушке, тогда еще девочке, пришлось столкнуться лицом к лицу с вопиющей несправедливостью, унесшей жизнь ее матери в пьяных разборках с отцом, и забравшей у нее того в тюрьму на долгие годы, после которых она его более не видела. Интерес к темной стороне жизни, к мистике, к агрессии и деструктивному поведению рос в ее душе с годами, подпитываемый чувством злости и ненависти за сломанное детство, обидами на сверстников и в конечном итоге затворничеством, к которому она пришла, захлебнувшись всем тем, чего искала и сумела найти.Крылатое выражение «ищущий да обрящет» стало девизом ее жизни, успокаивающим и мотивирующим вставать каждый день с постели и делать свои дела, проходя жизненный путь и познавая его от корки до корки. Эти слова Саша могла повторять себе по несколько десятков раз на дню, вслух или мысленно, слушая ли кого-то или просто думая о своем, ожидая чего-то или не ожидая уже ничего. Эта фраза была для нее яркой звездой на мрачном небосводе ее души, которая призывала к жизни, возвращала из пропасти затворничества, заставляла знакомиться с людьми и делать дела, не задумываясь о завтрашнем дне, ибо каждый ищущий да обрещет свое.—…Обрящет, - выдохнула она это слово в сизых клубах сигаретного дыма и кинула окурок на асфальт, вновь оглядываясь по сторонам в ожидании своего друга. – Обрящет, - опустив взгляд, Саша увидела тихо шуршащую листовку, на которой большими буквами было написано «лечение алкоголизма, наркомании и других видов зависимости…». Мысленный смех раздался в ее голове, заставивший сжаться в ее душе какой-то робкий и все еще светлый участок. Этот смех был наполнен глубинным чувством обреченности, но не только ее, а всего вокруг. Обреченности на… Лечение алкоголизма заговорами в полночь.Девушка рассмеялась и мотнула головой, ощутив, как стала рокотать кровь в ушах от подступающей злости. Была бы твоя воля, ты бы сожгла весь мир дотла, прозвучал ее голос в голове, которому Саша улыбнулась и так же мысленно согласилась с выражением. Да, она бы сожгла, и камня на камне не оставила, но это все было бы слишком бессмысленно и глупо, потому что весь этот мир таков, каков он есть, и с ним ничего не поделаешь. К тому же в нем есть место для каждого, даже для таких отморозков, которые лечат алкоголизм и наркоманию заговорами и танцем с бубном вокруг костра темной ночью, впрочем, эти отмороженные ничем не хуже тех, кто сидит у себя в кабинете с умным выражением лица и пытается тебе впарить мысль о том, что у тебя просто не решены внутренние конфликты, из-за этого вся жизнь кажется отвратительной на вкус, хотя на самом то деле она прекрасна и чиста, они то уж точно знают…— Привет, - раздался голос Жени, подошедшего с еще одним пареньком, лет девятнадцати, к Саше со спины. Девушка еле заметно вздрогнула и повернулась к нему, одарив того возмущенным взглядом. – Опять что-то осуждаешь?— Привет. С чего такие мысли? – ответила девушка и перевела взгляд на незнакомца, осмотрев его изучающим и оценивающим взглядом, а потом вновь вернулась к другу. – Не делай вид, что ты меня хорошо знаешь. Это кто? – она кивком указала на Костю.— Это как раз то самое дело, по которому я тебя сюда пригласил, - Женя кивнул на бар и улыбнулся, а затем жестом руки указал на Костю и пригласил его знакомиться. – Это мозговой центр нашей команды – Саша. Это Костя – причина очередного нашего приключения, - парень протянул руку Саше для пожатия, но она лишь глянула на нее и перевела взгляд на Женю.— Ну, это мы еще посмотрим. Пошли, - и девушка направилась в сторону входной двери, Женя тем временем мотнул головой и смущенно улыбнулся пареньку, говоря взглядом, чтобы тот не принимал близко к сердцу поведение Шмидт, она просто такое человек.Компания зашла в шумный бар, где было уже изрядно душно и пахло пивом, и направилась к забронированному столику вслед за официантом. Женя о чем-то болтал с Костей за спиной у девушки, Саша же сосредоточилась на окружающей атмосфере, невольно вновь впитывая все чувства и эмоции вокруг и наполняясь ими под завязку. Она видела развязных мужчин, от которых пахло бьющим в мозг алкоголем и тестостероном, совсем молоденьких девушек с их бойфрендами, студентиков, решивших попробовать взрослую ночную жизнь на вкус, одиночек с бокалом темного нефильтрованного – и от всех них исходил густой, удушающий поток тленности, в котором она могла бы захлебнуться, если бы не опыт, с помощью которого девушка у себя в голове соорудила датчик наполняемости, сигнализировавший ей о том, когда хватит. И первых же мгновений ей вполне хватило, чтобы переключить свое внимание только на свою компанию.— Вот ваш столик, - официант остановился у дальнего стола в углу в постойке смирно, готовый принимать заказ. – Что-нибудь сейчас закажите? Или подойти чуть позже?— Будвайзер темный, - выдохнула Шмидт, присаживаясь за стол, и глянула на Костю. – Тебе ведь есть восемнадцать?Паренек вновь смутился и даже на пару мгновений застыл, но затем кивнул и машинально полез в карман своей джинсовой куртки за паспортом, но Женя его остановил и усмехнулся, махнув рукой.— Бад, - заказал Женя.— И мне бад, - застенчиво произнес парень и опустил свой взгляд на руки, которые положил на стол, а потом посмотрел на нового приятеля с вопросом во взгляде, мол что ему делать и с чего начинать.Саша видела все это и не могла понять, раздражает ли ее поведение паренька или же ей просто пока неприятно все вокруг из-за того, что она не выпила. Мысленно девушка повторяла себе, что терпение залог успеха, и ищущий конечно же обрещет, и ее друг не вытащил бы ее просто так на люди, должно быть что-то ценное, но все эти слова казались ей пустым успокоением, потому что в лице Кости она видела и сомнение в важности мероприятия, и смущение, и напряженность, но не от того, с чем он пришел, а от встречи с ней, которая с первых мгновений поставила все под вопрос.— Ну так? Выкладывайте, - прервала молчание Шмидт и осмотрела парней, сидевших напротив нее. – И надеюсь, что это действительно что-то интересное, а не лабуда про вампиров в дачном поселке.— Ты практически угадала, - тут уже напрягся Женя и подался чуть ближе к столу, сцепив пальцы в замочек перед собой. – Зомби. Ходячие мертвецы…— Итак, за мое пиво платишь ты, я допиваю и ухожу, - с явной агрессией произнесла девушка и поморщилась, укоризненно глянув на друга. – Черт возьми! Я же просила тебя не беспокоить меня по такой ерунде. Галлюцинации не входят в сферу моих интересов, да и в сферу нашей программы они тоже не входят…— Это не были галлюцинации, - перебил ее Костя и все же осмелился выдержать недовольный взгляд Шмидт, говорящий лишь о том, что она считает его ничтожеством, осмелившимся что-то сказать поперек ее слова. – Есть доказательства. И… Это видели многие, то есть не один человек.— Спасибо, я знаю, что означает слово «многие», - Саша огрызнулась на него, но все же решила дослушать до конца, ведь ей даже пиво не принесли. – Вы компанией под ЛСД начали видеть героев сериала «Ходячие мертвецы, и вы двое предлагаете мне в этом разобраться. В чем? В чем, черт возьми?!— Да подожди ты, дослушай, - выдохнул Женя и, наконец, с явным укором посмотрел на подругу, ощущая злость на ее пренебрежительное отношение к его стараниям. – Ты вечно горазда считать всех идиотами и недоумками, но послушай сперва.Саша скрестила руки под грудью и уставилась на Костю, откинувшись на спинку стула в ожидании истории. Умопомрачительной истории про ходячих мертвецов, желающих выпотрошить обдолбанных молокососов где-то в подворотне, да, да, очень занимательно, восхитительно, великолепно, думала она, вновь слыша рокот крови в ушах.— Это произошло не со мной и моими друзьями, а с моей тетей и ее мужем лет пять назад, - Костя откашлялся, чтобы его голос не дрожал и крепче сжал руки на столе, стараясь мельком поглядывать на Сашу, не встречаясь с ней взглядом. – Она рассказала мне эту историю недавно, и я подумал, было бы интересно… Интересно разобраться.Тем временем официант принес их заказ и поинтересовался о том, не будут ли они еще что-то заказывать, но Шмидт быстро отмахнулась, по своему обыкновению решив за всех, что более компания ничего заказывать не намерена на данный момент. Женя глянул на нее и вздохнул, скорее сожалея о том, что такая умная девушка полна ненависти к людям, нежели о том, что ему не дали заказать гренки, которые он захотел.Саша увидела это, но никак не отреагировала, давая понять, что они пришли сюда по делу, а не пить и есть. Она знала, что ее друг ничего против не сможет сказать из-за своей робости, которую он старательно прячет в душе и проявляет в заметном стремлении найти человека, который не боится жить и тем более решать что-то за него. Из него вышел бы хороший оруженосец, впрочем, именно им Женя и является у нее в компании.— Очень интересно, продолжай, - сделав глоток пива, Саша выдохнула и уставилась на паренька, вслушиваясь в его рассказ.— Они летом отправились отдыхать на дачу. И это случилось с ними на озере, точнее на дороге, ведущей к озеру, ночью. Они встретили бешеную лису и силуэт, который оказался мертвым человеком с лопатой. Он пытался их, наверное, убить. Она мне говорила, что видела язвы на его теле, а там было поле, где убивали больной скот, и там еще умерли от какой-то болезни рабочие. И рассказала про легенду, что этих рабочих пыталась лечить какая-то целительница, а после семьи этих мужчин просто пропали, - Костя старался говорить все самые важные моменты, но получалось у него коряво и нескладно, что не мешало Саше для себя составить общую картину, из-за которой она сидела сейчас в душном баре.— Так, что мы имеем, - задумчиво произнесла девушка, посмотрев на бокал пива и вновь сделав глоток, тем самым выдерживая паузу для анализа. – Двое нетрезвых людей, родом, видимо не из города, поехали ночью на озеро в глушь, и там увидели что-то жуткое, что их до смерти напугало. Все это сдабривалось легендой из тех краев и видимо эмоциональной нестабильностью женщины – рассказчика. Так?— Ну… Откуда вы узнали о том, что они были не трезвы?— А чем люди на отдыхе занимаются? Чай пьют? – вновь в своей грубой форме ответила Саша и перевела взгляд на Женю, наблюдая за ним и мысленно спрашивая о том, всерьез ли он считает это их делом, и по выражению его лица она поняла, что, да, действительно он считает это реальным делом.— Простите, я просто волнуюсь, - паренек сделал несколько больших глотков пива и шумно выдохнул. – Моя тетя не суеверный человек. Она, в общем-то, научный работник, и я не думаю, что подвержена галлюцинациям, тем более что сильно пьяны они тогда не были и не употребляли ничего. Тем более там соседи отреагировали еще так, будто бы это для них не новость. То есть, что-то реально есть.— Эй, все в порядке, - Женя хлопнул парня по плечу ободряюще и посмотрел на подругу, пребывавшую в сомнениях. – Нам стоит попробовать. Вдруг что-то интересное найдем. Все равно ты целыми днями сидишь в своей пещере и ничерта не делаешь, а так хоть на свежем воздухе побываешь, под солнцем походишь, может бледность сойдет. Я чувствую, что грядет что-то интересное.В их компании повисло молчание, позволившее музыке в баре влиться, наконец, стремительным потоком в их сознание. Саша была согласна с другом по поводу того, что ей бы не мешало разбавить свои будни каким-то делом, тем более таким, какое ей сейчас предлагали, но за всю свою практику она навидалась столько всякого бреда по поводу колдунов и ведьм, что с опаской подходила ко всем поступающим предложениям, особенно от таких вот юнцов, как Костя.Шмидт смотрела на их лица, видела и сомнение, и любопытство, и понимала, что сама начинает желать взяться за это дело, наконец, вылезти из пещеры на свет и разбить еще один камень суеверий своим мечом знаний. Это желание переросло в настоящий азарт, который заставил появиться на лице у девушки довольную улыбку человека, намеренного с большой радостью растоптать всю серьезность чужих переживаний и свести это в ноль.— Хорошо, но прежде я встречусь с твоей тетей. Напиши мне ее адрес и номер телефона, ну и предупреди, кто ей будет звонить, - сказала Саша и протянула листок из блокнота с ручкой Косте. Переведя взгляд на Женю, она усмехнулась и кивнула ему. – Собирай вещи, кажется, мы отправляемся в плавание.Получив листок с адресом и номером, Шмидт аккуратно сложила его в блокнот и убрала тот в карман, после сделала еще несколько глотков пива и встала из-за стола, на мгновение ощутив атмосферу в баре, от чего в голове у девушки зазвенело и она поморщилась.Костя вопросительно и удивленно посмотрел на нее, но она даже не заметила его взгляда и направилась к выходу из заведения, растворяясь в шуме и дыму, царивших вокруг. Женя рядом с ним спокойно допивал пиво, а затем позвал официанта и, наконец, заказал свои гренки.— И это все? – спросил у него Костя. – Она очень странная.— О да, - повел Женя бровями и усмехнулся. – Но она своего рода профессионал. Не бери в голову ее словечки, она со всеми так. Я не исключение. Ты завтра мне набери, когда объяснишь все тете, я передам Саше, а она уже там свяжется. Ну а пока давай выпьем и поедим.Тем временем на улице все еще можно было услышать пьяные возгласы и громкую музыку из открытых окон машин, которые само собой заглушали тихую поступь темной фигуры, идущей по улице в направлении своего дома и слушающей, как яростно колотится в груди сердце, и как громко рокочет кровь в ушах, требуя наброситься на кого-нибудь с ножом и выпустить его грязную кровь на асфальт, ведь весь этот мир понапрасну столько громкий, столь опьяненный и… И такой трусливый.

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