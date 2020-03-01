Я хочу жить

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:09

Sorto Просмотров: 82 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:09 by

- Чёртов будильник…Выключив трезвонящего деспота, я поднялся и, стараясь разогнать остатки сна в голове, подошёл к окну, где меня встретил ничем не примечательный пейзаж. Давно знакомый двор, изученный мной вдоль и поперёк на протяжении длинных и скучных вечеров, сегодня казался мне каким-то особо непримечательным и серым.- Наверное, погода на меня плохо действует… - Посмотрев в окно ещё пару минут, я принялся не торопясь собираться на работу.Когда там уже выходные? Нужно будет выбраться в лес отдохнуть. Или лучше будет провести их дома за просмотром фильма?Не переставая думать о грядущих выходных, я оделся и вышел на хорошо знакомую улицу, которая постепенно начала заполняться людьми. Они шли с таким же задумчивым видом, видимо грядущие выходные и им не давали покоя. Нужно будет провести их с пользой. Разбредясь вдоль длинной и широкой дороги, мы все двинулись в сторону огромного далекого здания, в котором нас ожидали очередные рабочие будни.День предстоял долгий и скучный, поэтому чтобы хоть как-то оттянуть его начало, мне в голову пришла идея свернуть с центральной улицы, дав тем самым небольшой крюк. Ничего подобного я раньше не делал, почему вдруг решил сделать это сейчас? Увы, ответа на этот вопрос у меня не было… Может наитие…- Что за чёрт?! – Обогнув одно из зданий, я застыл в нерешительности, ибо передо мной раскинулась пустынная равнина, простилающаяся до самого горизонта.Город обрывался так резко, словно какая-то дешёвая декорация. Сделай шаг назад, и вот ты находишься на улице такого знакомого и родного города, среди людей, которых, так или иначе, встречаешь каждый день. Но лишь один шаг в сторону…Пустота! Вот как можно было описать это место. Да, под ногами был асфальт, но ни построек, ни людей, ничего… Пустота до самого горизонта на многие мили!Вернувшись назад и слившись с толпой полусонных людей, я продолжил свой путь, то и дело, посматривая в сторону, стараясь разглядеть хоть что-нибудь с дороги. Ничего. Обычный серый пейзаж. Город, окружавший меня, надёжно скрывал любые намёки о том, что рядом может находиться что-то ещё помимо скучных улиц.-Ты виииидееел… - Протянул идущий рядом со мной мужчина, вдруг встав напротив меня, и посмотрел в упор. – Ты видел это?- О чём ты? – Я недоуменно отступил на пару шагов назад, врезавшись в женщину, которая вдруг остановилась.- Он знает?! – Её крик, громкий и пронзительный, звоном отразился в моих ушах. – Он что, ВСЁ ЗНАЕТ?!Окружающие меня люди вдруг остановились и синхронно повернулись в мою сторону. Такие знакомые, такие обычные, они вдруг стали какими-то пугающе чужими. Они не пытались меня схватить или причинить вред, но их пустые взгляды в упор сверлили меня, внимательно следя за каждым моим движением.- Человек, ты умный! - Какая-то мерзкая тварь вдруг возникла рядом со мной, и, схватив меня за руку, потянула в сторону от толпы, что продолжала неотрывно наблюдать за нами.Смотря на это существо, я почувствовал, как голова идёт кругом - невысокое, горбатое, с обвисшими патлами и непропорционально длинными и костлявыми руками, тонкие пальцы одной из которых крепко держали меня, утягивая всё дальше и дальше в сторону.- Стой! Кто ты, нахрен, такой?!Такой обычный и знакомый мир начал рушиться как карточный домик. Пустота посреди города, необычное поведение окружающих, эта тварь…Я попытался остановиться, но существо продолжало тянуть меня без особых усилий, напрочь лишая возможности вырваться. Кричать, чтобы привлечь внимание не было смысла, окружающие и так ни на миг не открывали от меня своих пустых взглядов. Они не пытались мне помочь или как-то помешать этой твари уводить меня в сторону, они просто смотрели.Затащив меня в подвал ближайшего дома, существо развернулось и прижало костлявый палец к своей зубатой пасти давая мне знак вести себя тихо. Его маленькие и чёрные глаза тревожно смотрели в сторону небольшого оконца на улицу, где по прежнему толпились люди. Помогут ли они мне? Стоя в тёмном подвале, с уродливой тварью, я не мог ответить себе, что же пугало больше: это странное существо или хорошо знакомые лица, которые в один миг вдруг стали внушать ужас?- Зачееееем? – Скрипучий голос из угла подвала заставил меня вздрогнуть.Рассматривая уродца, который притащил меня сюда, я не сразу осознал, что мы в подвале были не одни. В углу, куда едва доставал скудный свет от оконца, копошилась какая-то груда тряпья. Существо, сидевшее там, не спешило приближаться к нам, оно лишь хрипело, тяжело дыша и бормоча какую-то чушь.- Зачееееем? – Снова протянуло существо в углу, но горбатый монстр, отпустив мою руку, быстро кинулся к нему, после чего стены подвала оглушил истошный визг, который почти сразу сменился мерзким чавканьем.Я не мог видеть что там происходило, но довольное чавканье, вкупе с утробным рычанием не оставляло сомнений в том, что существу в углу конец. Ожидать, пока горбатый уродец примется за меня, желания не было, а дверь подвала была приоткрыта, так что я медленно начал двигаться в её направлении. Не пойдя и половины расстояния, мой разум осознал, что чавканье прекратилось, а блеск двух чёрных точек в углу отчётливо давал мне понять, что монстр пристально наблюдает за каждым моим шагом.Бежать! Если я сейчас кинусь к двери, то оно едва ли успеет меня поймать!Тут я вспомнил, как резко оно метнулось в угол, и моя уверенность поблекла. А самое главное - куда бежать? На улицу? Под пустые взгляды странной толпы, что равнодушно провожали меня с этим чудовищем?Голова начала кружиться от дикости происходящего. Тем временем существо выползло из угла, и начало красться в мою сторону. Словно дикий зверь, подкрадывающийся к своей добыче, оно медленно двигалось на меня. Но стоило лишь мне сделать пару шагов к двери, как монстр одним прыжком оказался возле меня, и его костлявые пальцы впились мне в плечо, заставив закричать от боли.- Он… - Существо указало длинным пальцем на груду тряпья… - Он был слаб… Ему нельзя тут быть... А ты… Ты знааааешь… Мы пойдём домооой…Отпустив плечо, и вновь вцепившись в мою руку, мы рванули из подвала, однако вышли не на улицу, как я ожидал. Вместо этого мы оказались в самом здании, хотя я готов был поклясться, что в подвал мы попали именно с улицы. Идя по длинному коридору, я с ужасом смотрел на окна, которые выходили во двор. У каждого из окон стояли люди, лица которых были обращены на нас. Я бы сказал, что они смотрели, но у них было глаз, просто ровные участки кожи на том месте, где должны были быть глаза.- Они виииидят… - Протянуло существо. – Не дай себя обмануть…Послушно следуя за ним, я отчаянно пытался понять - какого чёрта тут происходит? Всё было слишком дико и нелепо! Сделав пару поворотов в этом длинном и странном коридоре, который просто не мог располагаться в типичной многоэтажке, мы вышли в какую-то облезлую дверь, оказавшись на улице, что примыкала к моей работе.- Наконец-то хоть что-то нормальное, по крайней мере… - Мой голос застыл, когда я посмотрел на окна хорошо знакомого мне здания.Возле каждого из окон стояли они…У находившихся там так же не было глаз, а их лица напоминали гримасы боли. Казалось, что каждый из них кричит, широко открыв рот, но при этом они лишь молча стояли, повернув свои головы к нам. Мы двинулись прямо к входной двери, что внушало мне скорее страх перед встречей со своими «коллегами», нежели облегчение от мысли, что мне помогут. Я вдруг осознал, что единственный кому я могу верить посреди творившегося безумия – это горбатый монстр, уничтоживший кого-то на моих глазах, а сейчас тащивший меня непонятно куда.- Кто ты такой?! – Мой тревожный крик разорвал гнетущую тишину улицы. – Ты помогаешь мне?- Я… - Существо вдруг замерло, начав принюхиваться. – Мы… Мы идём домой…Произнеся эту непонятную фразу, оно затащило меня в дверь здания, но увидеть так хорошо знакомый холл моей работы, нам было не суждено. Вместо этого мы оказались на той улице, где я жил последние годы. Такая скучная и унылая, сейчас она казалась ещё более серой, так как, по всей видимости, на ней уже давно никто не жил. Покрытые грязью дороги, забитые досками окна и люди… Снова эти странные люди… Они взирали на нас из каждого двора, так же широко открыв рты и обратив на нас свои лица. Однако сейчас они начали синхронно раскачиваться из стороны сторону, издавая несвязные звуки, от чего улица быстро наполнилась угнетающим гулом. Этот гул напоминал какую-то мелодию, которая была настолько негармоничной и странной, что будила панику в сознании. Я попытался на миг остановиться, чтобы прислушаться к ней, но существо не позволило мне этого сделать, продолжая тащить меня в неведомом мне направлении.- Они видяяяяят… - Оно то и дело тревожно косилось на окружающих. – И слышааааат…Очередная дверь привела нас в незнакомое мне доселе место. Это был огромный и некогда величественный город, ныне превратившийся в руины.Оказавшись тут, мой проводник резко свернул к ближайшему зданию, и я сразу понял почему. По улице двигалось нечто страшное… Громадное существо, высотой почти с пятиэтажку медленно двигалось вдоль улицы, то и дело заглядывая в каждый дом, словно искало там кого-то. Тощее и высокое, оно напоминало скелет обтянутый кожей… Нереально огромный и жуткий скелет…- Человеееееек!!! - Громогласный крик этого существа заставил задрожать немногие уцелевшие окна в зданиях этого города, но мы уже скрылись в руинах давно заброшенного дома.Отпустив мою руку, горбатый уродец принялся бродить из угла в угол, тщательно принюхиваясь, и осматривая каждый сантиметр обшарпанных стен.- Мы… - Существо издало булькающий звук, который можно было бы расценить как смешок. – Мы дооооома…- Это твой дом? – Смотря на облезлые стены заброшенного здания и полные какого-то мусора углы, я вдруг осознал, насколько сильно хочу оказаться в своей тихой и уютной квартирке.- Это нааааш дом, человееееек… - Повернувшись ко мне, существо оскалилось в довольной ухмылке. – Ты теперь дооооома…От этого оскала мне стало не по себе. Его безумный взгляд, устремлённый на меня, так же не сулил ничего хорошего. Заметив мой страх, тварь резко кинулась на меня, но в этот момент между нами возникло нечто жуткое. Высокий и долговязый монстр, появился из ниоткуда, словно воспарив над полом. Он выставил вперёд ладонь в останавливающем жесте, чем без труда остановил моего «проводника». Горбатая тварь злобно шипела и рычала на незнакомца но, тем не менее, не решалась приближаться к нему, а спустя пару минут, и вовсе ретировалась, выскользнув в приоткрытую дверь.- Как ты здесь оказался, человек? - Какое-то время незнакомец смотрел на дверь, провожая взглядом сбежавшую тварь, после чего повернулся ко мне. – Ты не должен находиться тут!- Меня привёл… - Оглядевшись, я вдруг ощутил приступ страха от того, что мой проводник сбежал.За тот короткий промежуток безумия, что произошёл со мной, его присутствие внушало мне хоть какую-то уверенность, несмотря на то, что он только что попытался сделать. Был ли он мне другом? Или меня ждала такая же судьба, что и того несчастного в углу подвала? Не знаю, но этот монстр…- Тебе не нужно меня бояться, человек. – Положив мне на плечо ладонь с уродливыми узловатыми пальцами, на которых было по четыре сустава, он притянул меня к себе настолько, что мой взгляд в упор встретился с его обезображенным лицом, на котором словно чёрные дыры зияли две пустые глазницы. – Только не меня…- Кто ты? Хоть ты можешь объяснить, что тут происходит?!- Я… - Мой вопрос явно обескуражил незнакомца, видимо он не привык задумываться над такими вещами. – Я тут живу… Это мой мир…Затем монстр вытянул руку в сторону двери, сделав пригласительный жест покинуть здание. Видя моё сомнение, он молча двинулся на выход, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Оставаться одному в таком месте мне хотелось меньше всего.Следуя за своим новым спутником, я растеряно озирался по сторонам, то и дело, разглядывая разрушенные улицы неизвестного мне города. Он был каким-то неправильным. Эти дома… Вроде обычные заброшки, но они внушали какую-то тревогу и страх.Первое время мой разум не мог осознать, что с этим городом не так, однако вскоре стало понятно, что его улицы лишь на первый взгляд выглядели пустыми. В каждом из домов, в каждом закоулке таилось нечто, что непрерывно следило за нами. Их практически не было видно, в отличии от «людей» на улицах и в здании моей работы, но тем не менее, они были всюду: неуловимые движения в подворотнях или тьме руин, слабый отблеск внимательных глаз в темноте разбитых окон, тихие, но зловещие звуки рычания из полуоткрытой двери подъезда… Всё вокруг говорило об их присутствии будя в моём сознании чувство тревоги и паники. Обитатели этих улиц внимательно наблюдали из тени за двумя силуэтами, которые неспешно шли по самому центру дороги… Наблюдали за нами!- Где мы?- Мы по эту сторону. - Голос незнакомца был глухой и отдавался многочисленным эхо, словно мы находились не на разрушенной улице странного города, а в огромном здании.- По какую? По эту сторону чего?- Жизни… - Спокойно произнесло существо, свернув куда-то в угол.Повернув, мы оказались у огромной пропасти, конца и края которой не было видно. Обрыв охватывал всё пространство, насколько хватало взгляда, и лишь небольшой верёвочный мостик пересекал его, уходя далеко за горизонт. Разрушенный город остался позади, словно отступив, перед величием этой бездны.Мой проводник без тени сомнения взошёл на мост и двинулся вперёд.- Не бойся, мы просто гуляем… - Глухой голос этого монстра пугал и успокаивал одновременно. – Здесь нам никто не помешает…Решив во что бы то ни стало получить ответы, я ступил на скрипучий навесной мостик и медленно последовал за незнакомцем, с опаской делая каждый шаг. Заметив это, он замедлил своё движение, так что вскоре мне удалось его догнать. Казалось бы, мы прошли всего несколько метров, но оглянувшись назад, я увидел ровно такую же картину, как и впереди: мостик за моей спиной так же уходил далеко за горизонт. Теперь ему не было конца как спереди, так и позади. Хлипкий навесной мостик над огромной пропастью… И лишь две фигуры не спеша двигающиеся по нему.- Что ты имел в виду, говоря «по эту сторону жизни»? – Спустя какое-то время я приноровился к раскачиванию мостика, и стал шагать несколько увереннее.- Только то, что ты мёртв. – Тон существа отдавал скукой, словно ему постоянно доводилось говорить подобные вещи.- Что за бред? Ещё утром я был жив! Неужели в том подвале…- Ты мёртв уже много лет, человек… - Монстр двигался по мосту достаточно плавно, а его голос по-прежнему был глух и спокоен. – Я помню тебя, но не думал, что ты сумеешь вернуться…- Вернуться куда?! Ещё с утра я был жив, у меня были друзья, родные, у меня…- Друуузьяяяяя… – Незнакомец медленно протянул это слово, словно пробуя его на вкус. - Как их зовут?- Да например… Или… - Застыв на месте, я вдруг осознал, что не могу вспомнить имена близких мне людей.- Быть может, ты помнишь отдых с ними? – С безжалостным равнодушием продолжал мой спутник.- Конечно, буквально на днях… Мы… На прошлых выходных…Положив ладонь на боковой канат, монстр медленно повернулся. Его пустые глазницы вновь уставились на меня.- Когда у тебя были выходные, человек? Чем ты занимаешься на работе?Его вопросы делали реальность гораздо более безумной, чем события последних часов. Я вдруг начинал понимать, что мой мир был безумен задолго до того, как меня угораздило свернуть на ту злосчастную улицу. Собирая по частям свою жизнь, я осознал, что такие желанные и долгожданные выходные никогда не наступали. Бывали редкие промежутки между рабочими буднями, которые проходили так же серо, как и сами будни… Друзья, которые, казалось бы, были всегда рядом, много лет не появлялись в моей жизни, что абсолютно не доставляло мне какого-то дискомфорта… Моя работа… Боже, я приходил в это здание и просто сидел там по многу часов, выполняя однообразную, нудную и такую ненужную работу. Моя жизнь была настолько серой и унылой, и такой… Нормальной?- Твоё существование наполнено лишь тем, что имело для тебя смысл по ту сторону. – Сделав неуловимый указующий жест своей костлявой рукой, существо положило руку на моё плечо. – Если ты существовал от работы до работы, и твоё сознание занимала лишь она, то таков будет твой путь и по эту сторону. Здесь ты живёшь своей «нормальной» жизнью. К счастью, ты избавлен практически от всех негативных событий в своём существовании, к несчастью, от позитивных тоже… Те, кто не занимал должного места в твоей жизни сгинули мутным пятном забвения и их более нет в твоём существовании. Они ушли, растворившись в твоих воспоминаниях… Воспоминания… Они наше всё…Встав лицом к обрыву, оно уставилось куда-то вдаль своими пустыми глазницами, словно пытаясь что-то там разглядеть. Однако кругом властвовала лишь тьма от этой бескрайней бездны, которую словно разрез пересекал наш маленький мостик.Вдруг снизу раздалось какое-то копошение, после чего тишину разорвало утробное рычание чего-то огромного. Я впервые задумался над тем, что же находится там… Внизу... Но моего проводника, кажется, мало тревожил этот факт, не смотря на то, что мостик весьма и весьма не внушал доверия своей прочностью.- Там внизу...- Там? - Равнодушно бросил незнакомец, опустив голову вниз, и, какое-то время, разглядывая черноту бездны. – Там… Ничего нет...Отвернувшись, существо двинулось дальше по мостику. Хоть его поведение и внушало тревогу, но мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Какое-то время мы двигались молча. Я крутил в голове слова, услышанные ранее. Казалось, что моего спутника угнетала тема о воспоминаниях. Были ли они у него? Спросить я не решался.- Такие как я, - глухой голос чудовища, которое словно читало мои мысли, вывел меня из раздумий, - и вовсе лишились воспоминании о доме. Именно потому мы и стали… Такими…Сжав свою ладонь в кулак, оно медленно разжало руку, задумчиво смотря на неё, будто стараясь вспомнить какая она была у него раньше, до того как он стал таким.- Бред! – Мой разум упорно отказывался верить в происходящее. - Это похоже на кошмарный сон!- Кошмарный сон? – Существо тяжело вздохнуло. – Это ещё раз доказывает, что ты по эту сторону жизни. Люди по ту сторону лишены такой страшной участи, как видеть кошмарные сны. Ужасы – прерогатива лишь нашего мира. Просто... Многим так и не суждено понять, где они находятся.- Постой, но как же все те, с кем я работал? Мои соседи? Не вспомню их по именам, но они же были…- Были до или после твоего «прозрения»? – Перебил меня незнакомец, и я сразу понял, что он имел в виду.Чем больше мой разум осознавал происходящее, тем менее привычно они выглядели для меня. Они словно начинали забывать, как им нужно выглядеть, потому что мир всё больше и больше становился неправильным. С той улицы всё началось - первое сомнение, первое осознание "неправильности" и вся окружающая меня реальность начала рушиться как карточный домик. Так что же в моей жизни было настоящим?!- А та тварь, что привела меня…- Они живут тут и питаются слабыми, иногда крадут таких как ты. Стоит лишь усомниться в окружающем тебя мире, как ты моментально открываешь для них дверь… Иногда «твой мир» пересекается с уже сломленными сущностями, которые словно крысы прячутся по закоулкам чужих воспоминаний. Эти существа так же становятся жертвами для тех, кого ты впустил… Сомнения - более опасная штука, если ты по эту сторону. Запомни это, человек!- Уже сломленными сущностями… – Я вдруг вспомнил скрипучий голос из груды тряпья в том маленьком подвальчике, только сейчас до конца поняв, что же там произошло. – А те, кто следил за нами, пока мы были в городе?- Следил? - Мой проводник хмыкнул. - А разве сейчас не чувствуешь их взгляд?И правда, нас окружала эта бескрайняя бездна, но чувство тревоги от пристального наблюдения по-прежнему мучило меня, хотя следить за нами было просто неоткуда.- Они всегда следят, - флегматично заметило существо, повернув голову и уставившись прямо мне за спину, - и они всегда голодны...Резко обернувшись, мне не удалось заметить то, на что смотрел мой спутник, лишь какое-то мимолётное движение сотрясло пустоту этого мира. На кого он смотрел? Куда ведёт этот мостик? Вопросов было слишком много.- Куда мы идём? – Поведение незнакомца всё больше и больше внушало тревогу.- Мы. Просто. Гуляем. - Отчеканил монстр ледяным тоном, в котором явно промелькнула угроза, впрочем, он быстро вернулся к своему флегматично торжественному тону. - Мне не часто доводится столь просто и непринуждённо болтать с кем-то, ибо мало кто решает вернуться... От туда... Жаль, что я не смогу долго наслаждаться этой беседой.- Но… Что будет после этой прогулки? Как мне теперь…- Ты вернёшься «домой». - Спокойно произнёс мой спутник, словно вынося мне приговор. – Едва ли ты вспомнишь обо мне или о нашем разговоре. Всё это сгинет из твоей памяти так же, как и твоё первое попадание сюда. Рваные остатки этих воспоминаний ты спишешь на кошмарный сон, но и они быстро улетучатся из твоего сознания.- Но я не хочу! Та жизнь, она такая… Такая серая… Я не хочу существовать! Я хочу жить!- Жиииить… - Развернувшись, чудовище снова положило руку мне на плечо. – Это слово не для наших мест, человек. Ты жил где-то там… И там ты решал, что для тебя важно, а что нет. Как ты можешь сейчас оспаривать те решения, что проследовали за тобой через черту? По эту сторону с тобой осталось лишь то, что было важно для тебя в те далёкие дни, и с этим тебе отныне существовать.- Я не хочу! Уж лучше тут, в этом кошмаре, чем…- У тебя нет выбора, человек. Я не позволю тебе стать одним из нас. Раз ты смог избежать этой участи, значит, твоя жизнь чего-то да стоила. Цени это…- Нет! Я хочу…- У тебя нет выбора!!! – Закричало существо, положив костлявые пальцы мне на лоб, от чего у меня дико заболела голова, а мостик под нашими ногами стал обваливаться.Я не мог двигаться, не мог сопротивляться... Мне оставалось лишь испуганно смотреть в пустые глазницы незнакомца, который начал падать вместе со мной в бездну. Я попытался закричать, но мой рот лишь открылся в отчаянной попытке издать звук, словно у тех существ, которых мне довелось видеть в здании своей работы. Мир начал гаснуть, поглощаемый бескрайней пропастью, и сквозь свист в ушах от стремительного падения, до меня донёсся далёкий голос этого существа.- Ты сам создал свой мир, человек… Теперь ты можешь лишь принять его…***- Чёртов будильник…Выключив трезвонящего деспота, я подошёл к окну, стараясь разогнать остатки приснившегося мне кошмара, и уставился в окно, на серый и такой привычный для моего взора двор. Эх, а впереди очередные рабочие будни… Но это ничего, ведь скоро наступят выходные…Автор - я.

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