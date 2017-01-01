Район, в котором пропадают люди

Александр Сычёв Просмотров: 153 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:05 by

Решил я отдохнуть вдалеке от города и на несколько месяцев отправиться в деревню. Из знакомых там были мои бабушка с дедушкой. Предупредив их заранее о своём скором приезде, я начал собирать вещи. Особо много я не решил брать.Выйдя из автобуса, я зашагал по тропинке, выйдя вскоре на маленькую деревушку, утыканную всего несколькими домиками и рекой за ними. Когда я вошел во двор, меня с весёлым лаем встретила собака. Вскоре во двор вышла бабушка, она обрадовалась, увидев меня, и уже пыталась меня затащить за стол. Я не особо проголодался, но зато хотел передохнуть после долгой дороги. Выйдя на улицу, я двинулся к лесу, где от его начала была видна вся наша деревушка, можно было разглядеть каждый домик...Скоро стемнело, мне необходимо было возвращаться домой. По дороге домой я встретил компанию пьяниц, лежавших неподалёку от домика, где я жил. Один из них кинул на меня такой взгляд, словно чёрта увидел, ну, может, он и передрал с алкоголем, но мне нужно было срочно возвращаться домой, так как я не очень переношу темноту.Вернувшись домой, я встретил деда. Я поприветствовал его, и после этого бабуля решила приготовить чай.Сидел я с ними допоздна и болтал о хозяйстве, об их финансовом положении и о многом другом.Когда стрелка часов остановилась на 00:00, мы решили идти ложиться спать. Я постелил себе на полу какое-то старое одеяло и сверху уже укрылся своим. После бабушка потушила свечу и легла спать.Я заснул...Спал я часов до 3 ночи. Потом я почувствовал, как кто-то взял меня за ногу и потащил в сторону. Я не сразу понял, что это, поэтому засунул ногу обратно под одеяло и перевернулся на другой бок. Минуты через 2 это что-то снова взяло меня за ногу и потащило за собой в темноту. На этот раз я начал понимать, что это не сон и это что-то реально. Я сильно испугался и начал кричать от страха. А оно не переставало тащить меня за собой, оно тащило меня по темноте куда-то. Вскоре мне удалось вырваться и побежать в противоположную сторону. Я бежал в темноте и не видел ничего, пока я просто не оказался в поле. На поле лежали мои вещи, мой спальник, все там лежало. Я этому удивился, но я был до сих пор напуган. Я быстро оделся, взял всё необходимое и побежал обратно на дорогу. На дороге не было никакой автобусной остановки. Я просто побежал по дороге, пока не наткнулся на машину, которая ехала мне навстречу. Я начал кричать, прыгать, орать, в общем, делал всё, чтобы меня услышали. Я подошёл к машине и спросил у водителя, куда он едет.Я был рад, когда он ответил, что едет до города. Это было весьма странно, что он едет в город, так же странно, как и его неожиданное появление на дороге.Я сел в машину, и мы разговорились. Я решил рассказать ему об этом случае. Он послушал меня и сказал, что это место очень загадочное, ведь здесь почти каждый год пропадают люди, именно в этом районе. Также он сказал, что ещё никто никогда не сбегал из этого места...Водитель начал меня напрягать, после он остановился на дороге, закрыв двери машины, приговаривая:- И ты тоже не убежишь...

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