Бомжик

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:13

V.V.Pukin Просмотров: 216 Комментарии: 6 +9 Вчера, 17:13 by

Наверняка многие в своей жизни становились свидетелями тому, как ирония судьбы нередко превращалась в сатиру или, того хуже, в чёрный юмор.Об одном подобном случае расскажу дальше.В молодости знавал я трёх закадычных приятелей: Владика, Жэку и Стаса. Мы все тогда были студентами-заочниками Свердловских ВУЗов. Жили в Тагиле, а на сессии приезжали в Свердловск. Мотались, чаще, на электричках.Как-то раз случайно встретились в одном вагоне. Пассажиров было немного, электричка полупустая. Наверное, потому что не скорая. Тронулись с вокзала. Сели с парнями за карты – ехать-то долго, больше четырёх часов.На середине пути, с какой-то захолустной станции в вагон зашёл мужичонка бомжеватого вида. Не старый ещё, на глазок, лет пятьдесят-шестьдесят. Невзрачненький такой. Весь помятый-потрёпанный. С видавшей виды котомкой за плечами.Приземлился на лавку по соседству с нами. Посидел-посидел, не встревая в разговор. А потом расстелил газетку, развязал свой заплечный мешок, достал оттуда нехитрую закуску да чекушку водки. Уселся поудобней и принялся за трапезу. Не молчком. Тут же начал что-то бормотать себе под нос. Разговаривал, как бы, сам с собой. Ни к кому не обращаясь, глядя в вагонное окно. Сначала еле слышно, а затем, по мере убывания водочки, всё громче и громче. Мы, хоть были увлечены игрой и собственной беседой, поневоле стали прислушиваться к странному попутчику. А послушать было что!..Бомжик выдавал один за другим такие афоризмы, которые учёным классикам и не снились. В любой фразе этого помотанного жизнью человечка сквозил кладезь мудрости и изящный юмор. Да говорил-то так складно. Половину перлов и вовсе стихами. Причём, не знакомые избитые формулировки, а то, что никто из нас прежде слыхом не слыхивал.Скоро мы забросили «тыщу» и всецело обратились в слух, внимая речам необычного пассажира. Ежеминутно наша компания взрывалась гомерическим хохотом, ибо бомжеватый рассказчик вставлял такие умо́рные словесные обороты, что удержаться от смеха было невозможно. Но самое главное, его юмор нёс в себе глубокий философский смыл. Не чета нынешним «петросянам» и «камедиантам». За мужичком можно было каждое предложение смело высекать в граните.Он же, не обращая на нас никакого внимания, продолжал выдавать одно изречение за другим, не забывая отхлёбывать из чекушки и закусывать огурчиком с хлебом.В конце концов мы не удержались, подсели к занятному мужичку и втянули в разговор.Рассмотрев бомжика вблизи, я поразился цвету его глаз. Они были небесно-голубыми. Как цветные контактные линзы. Но откуда контактные линзы в 1990-м году, да ещё у нищего странника с котомкой?..Когда стали знакомиться и называть имена, мужичок, пожимая нам руки, стал произносить в рифму:- Влад – был беден, стал богат…- У Жэки – одна жена навеки…- Стас – смерть свою от смерти спас…В ответ на моё имя он тоже отчеканил поговорку. Но её смысл я здесь опущу. То тема для другого рассказа.Тогда же мы не особо зацикливались о значении этих коротких фраз. Но его слова почему-то надолго врезались в память.А спустя годы и вовсе оторопь взяла от сказанного тем странным мужичком…В начале 2000-х Влад, который всегда был самым скромным и тихим из трёх приятелей, неожиданно для всех замутил строительный бизнес в Арабских Эмиратах. Странным образом, быстро раскрутился и нарастил нешуточный капитал. Затем получил ещё гражданство Израиля. Там тоже пошла отдача на вложенные инвестиции. Уровень его доходов можно понять, если верить рассказам друзей о трёх яхтах за миллионы долларов и личном самолёте. Не говоря уже о недвижимости по всему миру. Ну, как тут не вспомнить пророчество мужичка в электричке?..Евгений, в отличие от обоих своих друзей, успевших за годы после института жениться не по разу, продолжал жить в мире и согласии с первой супругой. И тем был счастлив.А вот жутковатые слова, сказанные бомжиком Стасу, долгое время для всех оставались загадкой. Что значит «смерть свою от смерти спас»?..Пока однажды изуродованный труп Стаса не нашли случайные прохожие под пешеходной эстакадой. Неподалеку от промзоны НТМК.Жестоких убийц, на удивление, нашли быстро. Ими оказались малолетние детишки. Самому старшему – всего четырнадцать. Остальным – от десяти до тринадцати.Поздно вечером, когда мужчина возвращался домой из своего гаража, мелкие ублюдки окружили его на пустынном мосту-переходе. И ради развлечения, или, говоря языком протокола, «из хулиганских побуждений», накинувшись толпой, забили невинного человека обрезками труб и арматуры. Окончательную точку в жизни Стаса поставил сокрушительный удар битой четырнадцатилетнего Радика, размозживший череп.Окровавленный труп, предварительно обшмонав карманы, дети сбросили, не особо заморачиваясь заметанием следов преступления, в кусты под эстакадой…Когда Евгений вместе с родными и друзьями Стаса пришёл на суд, где зачитывался приговор убийце Радику (остальных ребят не судили в силу малолетнего возраста), парень показался ему знакомым. Но где он его видел раньше, Жэка, как ни силился, не мог вспомнить. Лишь в самом конце судебного заседания, когда подсудимому дали последнее слово, и он поднял голову, начав бормотать что-то невнятное, Стаса обожгло воспоминание…Лет пять-шесть назад зимой они со Стасом возвращались на машине с рыбалки. Проезжая частный сектор на окраине города, неожиданно увидели чёрный дым над одним из дворов. Почувствовав неладное, остановились и подбежали ближе. Из старенького деревянного дома доносился детский рёв и крики о помощи. А под коньком крыши уже плясали языки огня. У калитки причитали несколько соседских бабулек и пара мужичков. Но бросаться в горящий дом на выручку, попавшим в западню детям, никто не решался.Только Стас, натянув поглубже на голову меховую шапку и подняв ворот рыбацкого тулупа, крикнул на бегу другу:- Жэка, к окну!..А сам, ударом ноги выбив деревянную дверь, ринулся в полыхающий пламенем проём.Спустя несколько минут, показавшихся Женьке вечностью, одно из окон хлипкого домишки разлетелось вдребезги и в снег вместе с фрамугой вывалился старый телевизор. Следом просунулся чёрный от копоти Стас, держащий в вытянутых руках пацанёнка лет четырёх. Жэка подхватил малыша. А друг снова скрылся в вырывающемся из окна дыму. В тот же момент затрещала рухнувшая в сенях балка, и из выломанной двери вырвался сноп искр. У Евгения замерло сердце: «Стас! Ну, где же ты?!..»Наконец в окне показалась чумазая мальчишечья голова. Через секунду второй, более взрослый, пацан рыбкой скользнул в охапку Женьке. За ним, неуклюже перевалившись через подоконник, мешком упал на спасительный снег Стас…Слава Богу, все живы! Всех спасли!.. И сами уцелели…Вскоре откуда-то возникла полуодетая пьяная мамаша, которая заголосила на весь двор:- Радька!.. Радька!.. Господи, ты живой?!..И тормошила старшего мальчишку. Младшего уже унёс в тепло кто-то из соседей.Благодарности от пьяницы спасители не стали дожидаться. Сели в машину и поехали по домам…Вспомнив всё это, Евгений ещё раз глянул на парня. Да, он. Тот самый спасённый Стасом Радька. Правда, уже чуть повзрослевший. Всё-таки прошло лет шесть, не меньше. Но ошибки быть не может. И имя довольно редкое, чтобы обознаться…Но почему?!.. Что за злая ирония судьбы такая?.. Если вообще можно это назвать иронией…А самое загадочное - кто был тот странный бомжик в электричке? И как он смог предвидеть на годы вперёд судьбы всех троих друзей - молоденьких студентов? Совершенно посторонних ему людей…Автор - я.18.12.2020

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