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Творческие истории

Подруга. Часть 10

После всего происходящего, немного постояв около двери, женщина медленно поплелась в спальню. После этого ужаса ей хотелось отключиться, хотя бы на некоторое время. Потому что мозг не хотел работать и стоял шум в ушах.
Света легла на кровать и медленными движениями завернулась в одеяло, свернувшись в позу эмбриона, она почувствовала себя защищенной, и немного погодя задремала.
Сон прервался от резкого стука в дверь. Света вздрогнула и села на кровати. Она прислушалась, подумав, что ей показалось, но стук снова повторился. Женщина пошла к двери, стараясь пригладить растрепанные волосы руками.
Света немного приоткрыла дверь и взглянула на высокого мужчину, который за руку держал ее ребенка.
- Она бегала по подъезду, а потом босиком выбежала на улицу и уселась в песок, и я решил ее привести.
- Спасибо. – Тихо ответила женщина, и мужчина передал руку девочки.
Света взяла ее за холодные пальцы, а мужчина заметил ссадины на руках.
- С вами все в порядке? – Обеспокоенно спросил сосед, вглядываясь в уставшее лицо женщины.
- Да, спасибо. – Рассеянно ответила Света, стараясь не встречаться с ним взглядом.
- Извините, но я слышал, что у девочки болезнь Гюнтера, но она в порядке. – Заметил мужчина.
Света опустила глаза на девочку и поймала ее взгляд, в котором была отрешенность. У нее задрожали руки, она сразу вспомнила весь кошмар прошлой ночью.
- Спасибо. – Еще раз поблагодарила женщина, и не найдя что ответить, закрыла дверь. А девочка беззаботно пошла в свою комнату, как всегда, ширкая ногами. Мать проводила ее взглядом, сердце у нее бешено стучало. Она боялась представить, что еще ребенок может ей преподнести.
Немного придя в себя, Света переоделась, смыла засохшую кровь с лица и обработала ссадины, а после этого пошла наводить порядок в ванной. В ней до сих пор лежали мелкие осколки от лопнувшей лампочки.
Света приготовила ужин, но ей кусок в горло не лез, а девочка с удовольствием умяла добрую порцию всего, что мать приготовила и после ужина ушла смотреть телевизор. А женщина достала из кладовки железный засов и собралась поставить его в свою комнату, чтобы ночью нежданная гостья не смогла проникнуть внутрь.
- Что ты делаешь? – Вдруг спросила девочка, когда Света старалась прикрутить отверткой засов, и вздрогнув от неожиданности, она выронила отвертку из рук.
- Я… Я… - Старалась что-то придумать женщина.
- Не придумывай. – Ответила Ира, и ее глаза загадочно заблестели.
Они встретились взглядом, и Свете стало дурно, у нее закружилась голова, и она облокотилась спиной о косяк, а девочка пошла дальше смотреть телевизор.
Ночь приближалась. Света с трудом прикрутила засов к своей двери и теперь готовилась ко сну. Свет в квартире погас, телевизор был выключен, наступила полная тишина.
Света легла в постель, не сводя глаз с двери, но было тихо. Наступила полночь, и ее стало клонить в сон. Глаза потихоньку начали закрываться, и закрыв их, на мгновение, Света услышала, как на двери медленно повернулась ручка, но дверь не открылась. Засов помог. Женщина вздрогнула. Щелчок вырвал ее из недолгого сна. Она вся напряглась и стала вслушиваться в тишину, но больше ничего не было слышно.
- Мамочка… - Вдруг раздался за дверью жалобный и протяжный голос дочери.
Она вся замерла и затаила дыхание, а в дверь начали скрестись ногтями. Свету пробил холодный пот.
- Впусти меня. – Требовала Ира и продолжала скрестись в дверь.
Света молчала, она не могла произнести ни слова, сердце бешено колотилось, ночная рубашка прилипла к спине, все тело покрылось мурашками. И она, как в детстве, когда ее что-то пугало, с головой залезла под одеяло и зажала рот рукой, чтобы нечаянно не закричать. Немного погодя, звуки прекратились, и Света услышала удаляющиеся шаги, она вздохнула с облегчением, но расслабиться все равно не могла. Страх не отпускал ее. И еще немного прислушиваясь, она задремала.
Неожиданно женщину что-то разбудило. Она открыла глаза и поняла, что одеяло с нее медленно сползает вниз, и тело пробил озноб, а дверь в комнату распахнута, ее снова обуял страх. Сердце сразу бешено заколотилось, а на голове зашевелились волосы. Она попыталась осмотреться, боясь пошевелиться, и увидела, как в ногах сидит Ира, и медленно стаскивает с матери одеяло, а глаза у нее горят ярко-желтым цветом. Женщину снова пробила дрожь.
Ирина заметила, что мать смотрит на нее и перестала стаскивать одеяло. Она расставила худые руки в стороны и на четвереньках поползла к матери. Света не могла пошевелиться, она молча наблюдала за движениями девочки, и на глаза навернулись слезы. Она открыла рот, и застонав, стала хватать ртом воздух. Ей казалось, что сердце от ужаса сейчас вырвется из груди, а девочка продолжала приближаться.
Ира подползла к матери, и оказавшись своим лицом напротив ее лица, стала смотреть ей прямо в глаза.
- Не закрывайся от меня. – Сказала девочка, угрожающим тоном.
Света не могла произнести ни слова. Она снова застонала, потому что Ира стала наваливаться на нее своим маленьким и худеньким, но очень тяжелым тельцем.
- Ты примешь меня, мамочка? – Продолжая настойчиво смотреть в глаза своими горящими глазами, продолжая придавливать мать, спросила девочка.
Стало тяжело дышать и в ответ Света начала хрипеть, но Ирина и не думала отступать.
- Разве ты не хотела чтобы я выздоровела? Смотри, я здорова. – Продолжала Ира, еще сильнее навалившись на грудь матери. – Ты примешь меня? – Взяв руками лицо матери, спросила Ирина.
- Нет. - Прохрипела Света, пытаясь пошевелиться.
- Прими меня, мамочка. Прими. – Стала повторять Ира, вцепившись тоненькими, но очень сильными пальцами в волосы матери, и начала трясти ее, все громче и громче повторяя эти слова. А голос постепенно начал меняться, он становился все грубее и грубее.
У Светы заболела голова, и она собрала всю силу, что у нее осталась, и скинула с себя ребенка, и закричала. Ира упала и покатилась по полу, а когда ударилась об стену, начала злобно хрипеть и приподнялась на локтях.
- Убирайся! – Срывающимся голосом закричала Света. – Оставь меня!
- Нет! – Прохрипел ребенок.
- Ты не моя дочь! Верни ее! Верни!
Теперь Света схватила ребенка за плечи и стала сильно трясти, а девочка начала смеяться.
- Она моя! – Прохрипел страшный голос изо рта ребенка, подняв на нее горящие желтые глаза.
Света отшатнулась, она обхватила голову руками и начала ходить по комнате взад-вперед. В ушах звенело и кружилась голова, а девочка этим временем поднялась и схватила мать за талию, сильно сжав в своих объятиях. Свете показалось, что внутри все захрустело.
- Я хочу, чтобы ты любила меня.
- Нет. – Твердо ответила женщина, пытаясь освободиться.
Ирина начала сильнее сжимать мать своими руками. Свете нечем было вздохнуть, она старалась вырваться из железной хватки, а Ира толкала ее в сторону, не отпуская. И неожиданно все прекратилось. Девочка отпустила мать, и подняв на нее глаза, спросила, уже детским голосом.
- Ты любишь меня?
- Нет. – Простонала женщина, со слезами на глазах, стараясь отдышаться.
Тогда Ира вытянула руки вперед и сильно толкнула мать, резким движением, что та на мгновение задохнулась и не устояла на ногах. Стекло разбилось от сильного удара, и женщина схватилась за штору, которая попалась под руку, но ткань не выдержала веса и порвалась, Света упала на землю с пятого этажа.
Ирина, облегчено вздохнув, и вышла из квартиры. Она шла по городу босыми ногами в ночной рубашке. Начинало светать. Она дышала полной грудью и ловила первые лучи просыпавшегося солнца. Она теперь была другая, у нее была впереди целая жизнь, и она думала, как же хорошо жить.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 15:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:13 by Estel_NПросмотров: 50Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мать ребенок голос глаза ночь падение авторская история

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