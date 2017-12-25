Выпусти меня. Часть 2

Выпусти меня. Часть 2Вера и Костя приехали домой. Она поднялась в спальню и легла на кровать, свернувшись калачиком. Ей ничего не хотелось, внутри была усталость и пустота. Костя разобрал вещи из сумки и склонившись над женой спросил:
- Ты побудешь одна? Мне надо уехать.
Вера ничего не ответила. Она еле заметно кивнула, Костя принял это за «да».
Через некоторое время мужчина вернулся обратно. Женщина так и лежала на кровати, не обращая ни на что внимание.
- Я привез еды, тебе надо поесть.
- Его поймали? – спросила она про водителя, который сбил ее.
- Нет… - вздохнул Костя.
Вера ничего не ответила, тогда мужчина сел рядом с ней и заговорил:
- Мы попробуем еще.
Женщина резко села и закричала.
- Нам же сказали, что у нас больше не будет детей!
- А вдруг они не правы, нужно попробовать.
- Я хочу умереть вместе с ним.
Костя влепил ей пощечину, Вера затряслась и заплакала.
- Ты с ума сошла? Не смей даже так думать! Мы все равно будем пробовать!
После этого разговора Костя оставил жену одну.
Вере снился дурной сон, она раскинула руки и заметалась в постели.
Она видела перед собой детскую коляску, в которой очень сильно плакал ребенок. Вера шла к коляске, но она отдалялась от нее все быстрее и быстрее с каждым шагом, а когда плач затих вдали, Вера поняла, что находится в полной темноте, вокруг стояла жуткая тишина, от которой зазвенело в ушах и побежали мурашки.
За спиной она услышала тихие шаги и хруст. Женщина обернулась, но в темноте ничего не увидела. Затем до нее донеслось хриплое дыхание. Женщина оцепенела от ужаса.
- Ты хочешь его? – неожиданно раздался хриплый голос, от которого Вера вздрогнула. Она поняла, что речь идет о ребенке.
- Да… - ни живая ни мертвая ответила она.
Снова послышался хруст и шаги уже с другой стороны, Вера оглянулась, но ничего не увидела, была такая же тьма вокруг. Затем хриплое дыхание и слова:
- Ты ненавидишь его?
- Кого? – не понимая, о чем говорит голос, спросила она.
Впереди Вера увидела, как замелькал слабый свет, она осторожно направилась к нему, и ее взору открылась картина: в машине ехал мужчина лет сорока и разговаривал по телефону. На глаза были надеты темные очки. Он громко смеялся и невнимательно смотрел на дорогу. Вера вся задрожала, крик ярости хотел вырваться из ее груди. Она поняла, что это тот человек, из-за которого потеряла ребенка, и закричала:
- Я ненавижу его! Ненавижу каждой клеточкой! Я хочу чтобы он умер, а не мой ребенок! – и заплакала.
Позади женщины послышался хриплый вздох.
Вера проснулась. Она была вся мокрая, ее волосы разметались по подушке, она тяжело дышала, Костя спокойно спал рядом.
В горле совсем пересохло, ее еще била дрожь от страха, в ушах слышалось хриплое дыхание из сна.
Женщина встала с кровати и пошла попить воды. Руки ее тряслись, когда она держала стакан с водой. Сделав пару глотков, сзади она услышала хруст, который донесся из темного угла комнаты. Вера не могла пошевелиться, потом услышала, как кто-то скребется, и обернулась. Никого не было, комната была плохо освещена светом луны, стояла тишина. Вера поставила стакан и подошла к стене от которой донесся звук. Она приложила ухо к стене, но ничего не услышала, тишину прерывало лишь ее прерывистое дыхание. И она подумала, что на нервной почве ей стала чудиться всякая чертовщина. Ей совсем не хотелось верить в то, что все страхи ее детства повторяются снова.
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:18 by Estel_NПросмотров: 36Комментарии: 1
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