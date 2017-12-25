Выпусти меня. Часть 2

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Estel_N Просмотров: 36 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:18 by

Вера и Костя приехали домой. Она поднялась в спальню и легла на кровать, свернувшись калачиком. Ей ничего не хотелось, внутри была усталость и пустота. Костя разобрал вещи из сумки и склонившись над женой спросил:- Ты побудешь одна? Мне надо уехать.Вера ничего не ответила. Она еле заметно кивнула, Костя принял это за «да».Через некоторое время мужчина вернулся обратно. Женщина так и лежала на кровати, не обращая ни на что внимание.- Я привез еды, тебе надо поесть.- Его поймали? – спросила она про водителя, который сбил ее.- Нет… - вздохнул Костя.Вера ничего не ответила, тогда мужчина сел рядом с ней и заговорил:- Мы попробуем еще.Женщина резко села и закричала.- Нам же сказали, что у нас больше не будет детей!- А вдруг они не правы, нужно попробовать.- Я хочу умереть вместе с ним.Костя влепил ей пощечину, Вера затряслась и заплакала.- Ты с ума сошла? Не смей даже так думать! Мы все равно будем пробовать!После этого разговора Костя оставил жену одну.Вере снился дурной сон, она раскинула руки и заметалась в постели.Она видела перед собой детскую коляску, в которой очень сильно плакал ребенок. Вера шла к коляске, но она отдалялась от нее все быстрее и быстрее с каждым шагом, а когда плач затих вдали, Вера поняла, что находится в полной темноте, вокруг стояла жуткая тишина, от которой зазвенело в ушах и побежали мурашки.За спиной она услышала тихие шаги и хруст. Женщина обернулась, но в темноте ничего не увидела. Затем до нее донеслось хриплое дыхание. Женщина оцепенела от ужаса.- Ты хочешь его? – неожиданно раздался хриплый голос, от которого Вера вздрогнула. Она поняла, что речь идет о ребенке.- Да… - ни живая ни мертвая ответила она.Снова послышался хруст и шаги уже с другой стороны, Вера оглянулась, но ничего не увидела, была такая же тьма вокруг. Затем хриплое дыхание и слова:- Ты ненавидишь его?- Кого? – не понимая, о чем говорит голос, спросила она.Впереди Вера увидела, как замелькал слабый свет, она осторожно направилась к нему, и ее взору открылась картина: в машине ехал мужчина лет сорока и разговаривал по телефону. На глаза были надеты темные очки. Он громко смеялся и невнимательно смотрел на дорогу. Вера вся задрожала, крик ярости хотел вырваться из ее груди. Она поняла, что это тот человек, из-за которого потеряла ребенка, и закричала:- Я ненавижу его! Ненавижу каждой клеточкой! Я хочу чтобы он умер, а не мой ребенок! – и заплакала.Позади женщины послышался хриплый вздох.Вера проснулась. Она была вся мокрая, ее волосы разметались по подушке, она тяжело дышала, Костя спокойно спал рядом.В горле совсем пересохло, ее еще била дрожь от страха, в ушах слышалось хриплое дыхание из сна.Женщина встала с кровати и пошла попить воды. Руки ее тряслись, когда она держала стакан с водой. Сделав пару глотков, сзади она услышала хруст, который донесся из темного угла комнаты. Вера не могла пошевелиться, потом услышала, как кто-то скребется, и обернулась. Никого не было, комната была плохо освещена светом луны, стояла тишина. Вера поставила стакан и подошла к стене от которой донесся звук. Она приложила ухо к стене, но ничего не услышала, тишину прерывало лишь ее прерывистое дыхание. И она подумала, что на нервной почве ей стала чудиться всякая чертовщина. Ей совсем не хотелось верить в то, что все страхи ее детства повторяются снова.

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